Zurich lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro con Zurich, il Gruppo che opera nel settore delle assicurazioni. Ecco come candidarsi in maniera veloce alle attuali posizioni aperte

Ti senti portato per lavorare nel settore assicurativo? Ecco le opportunità messe a disposizione da Zurich, l’importante Gruppo che da anni opera nel mondo delle assicurazioni di vario tipo. Candidarsi alle varie posizioni aperte è semplice ed avviene tramite procedura online.

Zurich: profilo aziendale

Zurich è la nota ed affermata compagnia assicurativa svizzera, ormai presente in differenti Paesi tra cui anche in Italia. Il Gruppo offre diversi prodotti assicurativi sia sulla vita che di carattere generale, destinati a privati, alle imprese e multinazionali. In particolare Zurich offre assicurazioni auto, assicurazioni sulla casa, assicurazioni di responsabilità generale, sulla vita, investimenti, risparmi, previdenza e pensione.

Dunque il raggio di azione è molto ampio e diversificato, il tutto per offrire ai clienti tutto quello di cui hanno bisogno. Attualmente, sul solo territorio italiano sono presenti circa 550 agenzie Zurich, che sono in grado di fornire una consulenza a 360° sia alle famiglie che alle imprese. Il Gruppo opera in Italia dal 1902 contando su circa 1.000 collaboratori ed una fitta rete di agenzie, promotori finanziari, brokers, banche e Zurich connect, ossia il canale online e telefonico dell’azienda. Ed ancora, il Gruppo conta 1,5 milioni di clienti, con l’impegno quotidiano per conquistarne di nuovi, offrendo dei servizi efficaci e all’avanguardia, capaci di soddisfare le esigenze dei clienti. La mission è quella di offrire aiuto ai clienti a proteggersi dai rischi, pianificando in maniera serena e sicura il proprio futuro, attraverso varie soluzioni fatte a misura del cliente.

Zurich cenni storici

Il Gruppo Zurich fu fondato nel lontano 1872 e nacque essenzialmente come compagnia assicurativa del settore marittimo, mentre tre anni dopo, si incominciò ad occupare di assicurazioni anti infortuni. Tuttavia è nel 1880 che l’azienda abbandona definitivamente il settore marittimo, mentre agli inizi del 1900 il Gruppo incomincia ad operare anche negli Usa. In Italia la sua prima apparizione fu nel 1902, mentre nel 1922 conquistò il mercato assicurativo del Regno Unito come la prima compagnia assicurativa estera, specializzata nella gestione degli infortuni. Ed ancora, nel corso del 1925, la nota compagnia assicurativa, divenne l’assicuratore ufficiale delle macchine Ford vendute nel Regno Unito. Nel 1986 il Gruppo conquista la licenza assicurativa anche per il Giappone. Dunque, nel corso degli anni Zurich si è estesa in vari mercati assicurativi, appartenenti a differenti Paesi nel mondo.

I valori Zurich alla base dell’operato aziendale

I valori alla base del successo aziendale, si possono riassumere in: attenzione al cliente, semplicità e continuo approccio innovativo. Il mondo assicurativo è in continua evoluzione, per tale motivo anche l’operato Zurich diventa sempre più ampio, discostandosi dal tradizionale concetto di semplice assicurazione. La politica del Gruppo assicurativo è incentrata sul cliente, le sue esigenze ed i suoi desideri, il tutto per farlo sentire sicuro e protetto dal punto di vista assicurativo. Infatti gli obiettivi aziendali sono quelli di proteggere e prendersi cura di ogni singolo cliente, dandogli fiducia, aiutando ogni singolo individuo ad esprimere e manifestare le proprie potenzialità. Tutto questo passa per valori importanti, come la valorizzazione della diversità e del potenziale di tutti, l’apertura mentale a nuove ed innovative idee, mantenendo tutte le promesse fatte. La strategia seguita è quella della costante attenzione al cliente, attraverso un’organizzazione aziendale semplice ed efficace, che assume un approccio di carattere innovativo, migliorando ogni giorno i servizi offerti.

Zurich posizioni aperte

Ecco le posizioni aperte in Zurich, alle quali puoi liberamente registrarti nel caso in cui fossi interessato ad intraprendere un’esperienza professionale nel settore delle assicurazioni.

Liquidatore Motor

Nell’ambito della Funzione Direct Claims di Zurich Italia, si cerca una persona per la posizione di Liquidatore sinistri motor che sarà chiamata a confrontarsi quotidianamente con una rete di fiduciari dislocata sul territorio. Interagirà con assicurati, controparti e legali.

Mansioni principali:

Esaminare la denuncia di un sinistro e predisporne l’istruttoria;

Valutare la riserva sulla base dei limiti di polizza;

Liquidare nel rispetto delle policies locali e di gruppo.

Principali requisiti richiesti:

Laurea in giurisprudenza;

Esperienza di almeno 3 anni nella gestione di sinistri ramo motor;

Conoscenza della normativa IVASS e CARD e capacità di analizzare le condizioni di polizza attraverso un’analisi critica degli elaborati peritali;

Capacità di negoziazione e autonomia nella complessiva gestione del sinistro;

Spiccate doti relazionali e orientamento al risultato.

La ricerca è in corso a Napoli, Modena e Milano.

Sales Manager

Come parte del team Retail Distribution di Zurich Italia, si cerca una risorsa che in qualità di Sales Manager opererà nell’ambito della funzione Portfolios Recruiting Sales Agents & Brokers, al fine di sviluppare il portafoglio in linea con le strategie aziendali ed i programmi di vendita.

Mansioni principali:

fornire consulenza ed assistenza alla rete di vendita sugli aspetti organizzativi e commerciali, assicurando il presidio sul territorio;

pianificare e gestire in condivisione con l’area manager l’organizzazione produttiva della zona di competenza;

supportare lo sviluppo professionale delle reti di vendita;

monitorare ed indirizzare l’andamento del business delle agenzie della propria zona.

Principali requisiti richiesti:

laurea in discipline economiche o giuridiche;

disponibilità alla mobilità territoriale nell’ambito della zona oggetto di ricerca;

ottima conoscenza della lingua inglese;

ottima conoscenza dei programmi informatici Microsoft Office;

autonomia, dinamicità e proattività;

ottime doti comunicative/relazionali.

La Sede di lavoro è Napoli.

Liquidatore Infortuni/Malattie

Nell’ambito della Funzione Claims Express di Zurich Italia stiamo cercando una persona per la posizione di Liquidatore sinistri Infortuni/Malattie che sarà chiamata a confrontarsi quotidianamente con la nostra rete di intermediari dislocata sul territorio nazionale. Interagirà con Agenti, Broker e Assicurati.

Mansioni principali:

Esaminare la denuncia di un sinistro e predisporne l’istruttoria;

Valutare la riserva sulla base dei limiti di polizza;

Liquidare nel rispetto delle policies locali e di gruppo.

Principali requisiti richiesti:

Laurea in giurisprudenza o titoli equipollenti;

Esperienza di almeno 2/3 anni nella gestione di sinistri del ramo Infortuni e Malattie;

Spiccate doti relazionali e capacità di confrontarsi con una pluralità di interlocutori;

Orientamento al risultato, in particolare attitudine a lavorare per obiettivi;

Capacità organizzativa e problem solving;

Capacità di negoziare e autonomia nella complessiva gestione del sinistro.

La Sede di lavoro è Milano.

Financial Accountant

La risorsa farà parte del team Finance di Zurich Italia ed opererà nell’ambito della funzione Financial Accounting & Reporting.

Mansioni principali:

Redazione dei bilanci delle società del Gruppo (Danni e Vita), bilancio consolidato e predisposizione reportistica e statistiche di Vigilanza;

Predisposizione del reporting IFRS/IRISH GAAP/SWISS GAAP verso il Gruppo;

Preparazione reportistica Solvency II;

Mantenimento dei controlli interni;

Collaborazione alle iniziative progettuali in ambito Finance (es. IFRS 17).

Principali requisiti richiesti:

Laurea in discipline economico-finanziarie;

4/5 anni di esperienza presso ufficio Bilancio Compagnie di assicurazione e/o società di revisione;

Conoscenza del bilancio assicurativo (Danni e Vita);

Conoscenza dei principi contabili nazionali e internazionali (inclusi IFRS 9 e IFRS 17);

Ottima conoscenza di SAP e del pacchetto Microsoft Office;

Ottima conoscenza della lingua inglese;

Ottime capacità analitiche ed elevata precisione;

Attitudine a lavorare in team e in un contesto internazionale.

La Sede di lavoro è Milano.

Altre posizioni aperte

Pension Funds Specialist Milano

Life Actuarial Operation Analyst Milano

Senior Auditor Milano

Enterprise Risk Manager Milano

Intermediaries Recruiter Milano

Head of Compliance Milano

Posizioni aperte in Svizzera

Cerchi un lavoro in Svizzera? Bene, queste sono le ricerche in corso nelle sedi svizzere di Zurich:

Group Internal Control Quality Assurance Expert Zurigo

Esperta/o Prestazioni AP Ticino

Incaricato Assistance sinistri SOS 24 ore su 24 Zurigo

Consulente alla clientela esperto/a oppure junior Bellinzona

Cosa significa lavorare in Zurich

Lavorare con la grande compagnia assicurativa, significa prima di tutto curare e valorizzare le persone che fanno parte del team. Si tratta di un ambiente lavorativo dinamico e di carattere internazionale, dove ogni giorno si scelgono i talenti, valorizzando le loro competenze, le tecniche e le attitudini. La società ha puntato sul benessere dei dipendenti, anche attraverso il programma denominato Zurich Well Being, promuovendo tra i dipendenti un sano stile di vita, l’educazione ad una dieta corretta e diventando una no smoking company. Importante è anche il poter conciliare nel miglior modo possibile la vita privata con la vita professionale. Infatti, con il programma Work life Balance, si cerca di bilanciare il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato alla famiglia, il tutto grazie all’introduzione dello smart working, convenzioni con gli asili nido, con palestre, la possibilità di adoperare le bici in pausa pranzo, oppure di usufruire del servizio di consultig e tanto altro ancora. In Zurich non ci si dimentica neanche delle future o neo mamme. Ma non è tutto, perché in Zurich avrai la possibilità di trovare veri e propri percorsi di carriera, dove affiancare la crescita aziendale con la crescita professionale, forme di smartworking, flessibilità oraria, orientamento al risultato, una politica di inclusione ed una totale parità di genere.

Alcune opinioni sul lavoro in Zurich

Raccogliamo alcune testimonianze del lavoro in Zurich da parte di dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo assicurativo.

“Ambiente di lavoro attivo oltre che stimolante ed in continuo mutamento” Fiorella M. attuale dipendente del Gruppo Zurich nel ruolo di impiegata amministrativa dice: “l’ambiente in cui lavoro mi piace molto, oltre ad essere stimolante è attivo e mi permette ogni giorno di imparare cose nuove nel settore, oltre che mettere alla prova le mie abilità e competenze professionali acquisite nel tempo. Negli anni ho imparato ad organizzare il mio lavoro, lavorando anche sotto stress in tempi molto stretti e brevi. Una bella esperienza, anche perché mi sono trovata bene sia con i colleghi che con i superiori”.

“Opportunità di crescita professionale” Donato F. attuale dipendente come impiegato d’ufficio: “Sono entrato a lavorare nel Gruppo diversi anni fa dopo una esperienza in Allianz, inizialmente ero un consulente assicurativo. Con il tempo ho imparato l’arte del mestiere, dando ogni giorno il meglio di me stesso. Nel Gruppo ci sono opportunità di crescere professionalmente e di arrivare a ricoprire ruoli più prestigiosi, basta solamente lavorare e dare il meglio”.

“Buoni ed interessanti stipendi, a seconda della mansione svolta”. Lorenzo B. ex dipendente come consulente assicurativo: “ho lavorato per diversi anni con il Gruppo, il mio ruolo era quello di consulente assicurativo, ero dunque a contatto con diverse aziende e privati. Il lavoro l’ho trovato interessante e stimolante, anche se poi ho cambiato rotta e settore professionale. Per quanto riguarda lo stipendio, adeguato alle mansioni svolte.”

Come candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte in Zurich è molto semplice. Tutta la procedura di selezione avviene tramite il sito web aziendale. Nella sezione lavora con noi, sono elencate le posizioni aperte. Una volta trovata la figura professionale e la posizione aperta che più si avvicina ai tuoi requisiti e competenze, puoi procedere con la candidatura online. Il sistema ti chiederà di registrarti gratuitamente, inserendo un user ed una password.

Una volta fatto questo, sei abilitato per caricare ed inviare il tuo Curriculum all’azienda. Puoi anche inviare delle autocandidature, in vista delle future assunzioni. Il Gruppo analizza ogni singolo CV pervenuto, facendo attenzione che tutti i requisiti siano in linea con quelli ricercati dall’azienda stessa. Ed ancora, dopo la fase di analisi dei CV, Zurich contatterà i profili ritenuti idonei ed in linea con quanto ricercato dall’azienda.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!