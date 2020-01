WYCON cosmetics lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

WYCON cosmetics ricerca addetti vendita e store manager in tutta Italia, anche in stage. Posizioni aperte anche negli uffici di Napoli. Ecco tutte le figure ricercate e come candidarsi

Alla cura e al benessere del proprio corpo e all’estetica non si rinuncia, anche in momenti di crisi. A confermalo sono i dati raccolti dagli studi di settore, che dimostrano come l’industria cosmetica in Italia stia riscontrando una crescita costante. Così, a soddisfare il desiderio dei consumatori, vengono in “aiuto” nuovi brand che hanno l’obiettivo di proporre sul mercato prodotti di make up al giusto prezzo. Uno di questi è WYCON cosmetics, brand italiano che opera nel mercato della cosmesi dal 2009. L’azienda ha riscontrato successo ed è in continua crescita, potendo così offrire numerose offerte di lavoro per personale da inserire nei punti vendita in tutta Italia, con profili sia junior che senior, e negli uffici della sede di Nola, nei pressi di Napoli. Andiamo quindi a conoscere tutte le offerte di lavoro in WYCON cosmetics e come fare per candidarsi.

Profilo aziendale di WYCON cosmetics

WYCON cosmetics è un brand italiano ideato nel 2009 da Gianfranco Satta, imprenditore e distributore storico della cosmetica femminile, e Raffaella Pagano, product manager, profonda conoscitrice del mondo make up e body care. L’idea alla base del progetto era quella rompere gli schemi del mercato della cosmesi, caratterizzato esclusivamente da marchi che fornivano prodotti a prezzi esorbitanti, per offrire a tutti la possibilità di acquistare collezioni di Make Up, Skin e Body Care di elevata qualità, al giusto prezzo. L’esperienza del settore, la conoscenza dell’intera filiera produttiva e dei trend beauty, furono le basi per dar vita ad un nuovo concept retail. Si arrivò quindi all’eliminazione di costosi passaggi intermedi tra produttore e consumatore, potendo così investire sulla qualità delle texture e skinfeel pur mantenendo un posizionamento sul mercato molto competitivo.

Posizioni aperte

Di seguito, trovi l’elenco completo di tutte le offerte di lavoro WYCON cosmetics presenti nei punti vendita e nella sede di Nola (NA).

Offerte lavoro negozi

Queste le figure ricercate nei punti vendita WYCON cosmetics in tutta Italia:

Sale assistant nelle seguenti città: Modena, Portogruaro, Pavia, Modena, Torino, Rieti, Grugliasco, Roma, Nola, Velletri, Ostia, Roma, Terracina, Latina, Roma, Molfetta, Roma est, Stazione Termini, Rimini, Ladispoli, Napoli, Euroma 2, Caserta, Nola, Matera, Torresina, Atena Lucano, Benevento, Battipaglia e Lanciano.

nelle seguenti città: Modena, Portogruaro, Pavia, Modena, Torino, Rieti, Grugliasco, Roma, Nola, Velletri, Ostia, Roma, Terracina, Latina, Roma, Molfetta, Roma est, Stazione Termini, Rimini, Ladispoli, Napoli, Euroma 2, Caserta, Nola, Matera, Torresina, Atena Lucano, Benevento, Battipaglia e Lanciano. Stage sale assistant nelle seguenti città: Foggia, Roma, Siena, Euroma 2, Tor Vergata,Torresina, Napoli, Formia, Pavia, Palermo, Rieti, Busnago, Firenze, Busnago e Marcianise.

nelle seguenti città: Foggia, Roma, Siena, Euroma 2, Tor Vergata,Torresina, Napoli, Formia, Pavia, Palermo, Rieti, Busnago, Firenze, Busnago e Marcianise. Store manager nelle seguenti città: Pontecagnano, Modena, Roma, Rieti, Pavia, Grugliasco, Parma, Barberino di Mugello, Pavone Canavese, Portogruaro, Firenze, Regione Campania, Terracina, Tiburtina, Foggia, Ostia, Molfetta, Siena, Torresina, Roma, Reggio Emilia e Salerno.

nelle seguenti città: Pontecagnano, Modena, Roma, Rieti, Pavia, Grugliasco, Parma, Barberino di Mugello, Pavone Canavese, Portogruaro, Firenze, Regione Campania, Terracina, Tiburtina, Foggia, Ostia, Molfetta, Siena, Torresina, Roma, Reggio Emilia e Salerno. Area manager per le seguenti zone: Sicilia e Lazio.

Passiamo ora a delineare i profili ricercati, segnalando i requisiti richiesti ai candidati per i vari ruoli.

Per il ruolo di Sales Assistant sono richiesti i seguenti requisiti:

conoscenza e interesse per il mondo della cosmetica e in particolare del make up

capacità relazionali e comunicative

ottimo standing

Lo Store Manager è chiamato a coordina tutte le attività e garantisce la corretta gestione del punto vendita e dello staff affidato, nel rispetto e nel raggiungimento del budget assegnato e dei KPI richiesti dall’azienda. Per candidarsi al ruolo sono richiesti i seguenti requisiti:

esperienza specifica nel settore retail

capacità gestionali

proattività ed intraprendenza

Per il ruolo di Area Manager sono richiesti i seguenti requisiti:

esperienza in contesto retail, ancor meglio se nel settore cosmetica/make up

ottime capacità di coordinamento dello staff

capacità di problem solving

orientamento ai risultati commerciali

residenza nell’area occidentale di riferimento

Questa figura si occupa della gestione globale dei Punti Vendita diretti e in franchising per la regione di riferimento, per garantire: la realizzazione degli obiettivi commerciali di vendita e di fatturato; la partecipazione attiva alla selezione, sviluppo e formazione del personale; la formazione sul prodotto.

Offerte lavoro uffici

La sede Corporate di Wycon si trova a Nola (NA) e offre interessanti opportunità di lavoro e stage. Queste sono le ricerche in corso ad oggi:

Graphic designer : la risorsa si occuperà di realizzare parte dei materiali grafici del brand fornendo supporto grafico alle attività web/viral; supporto creativo per backlight, cesate, bollini, espositori prodotto, promozioni, nelle Campagne Magazine, compresa postproduzione e adattamenti; creazione grafica di tutti i contenuti (lookbook – newsletter comunicati stampa – inviti eventi – promo bloggers ecc) e creazione immagine coordinata (Company profile, brochure etc). Richiesto percorso di studi nel settore grafico e ottima conoscenza pacchetto Adobe.

: la risorsa si occuperà di realizzare parte dei materiali grafici del brand fornendo supporto grafico alle attività web/viral; supporto creativo per backlight, cesate, bollini, espositori prodotto, promozioni, nelle Campagne Magazine, compresa postproduzione e adattamenti; creazione grafica di tutti i contenuti (lookbook – newsletter comunicati stampa – inviti eventi – promo bloggers ecc) e creazione immagine coordinata (Company profile, brochure etc). Richiesto percorso di studi nel settore grafico e ottima conoscenza pacchetto Adobe. Merchandiser allocator : la risorsa sarà chiamato a generare, sviluppare e consolidare business su clienti nazionali e internazionali, trattare nuovi rapporti commerciali, garantire e incrementare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti assicurando il costante monitoraggio dei mercati gestiti. Si richiede almeno due anni in ruolo analogo e in aziende retail.

: la risorsa sarà chiamato a generare, sviluppare e consolidare business su clienti nazionali e internazionali, trattare nuovi rapporti commerciali, garantire e incrementare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti assicurando il costante monitoraggio dei mercati gestiti. Si richiede almeno due anni in ruolo analogo e in aziende retail. Progettista grafico prodotto : la risorsa sarà di supporto all’Ufficio Prodotto lavorando a stretto contatto anche con il Marketing Dpt per la realizzazione del packaging primario e secondario, e la creatività sul prodotto. Richiesta una Laurea in Design della comunicazione o studi inerenti la grafica, ottime conoscenze dei programmi di grafica (Indesign, Illustrator, Photoshop).

: la risorsa sarà di supporto all’Ufficio Prodotto lavorando a stretto contatto anche con il Marketing Dpt per la realizzazione del packaging primario e secondario, e la creatività sul prodotto. Richiesta una Laurea in Design della comunicazione o studi inerenti la grafica, ottime conoscenze dei programmi di grafica (Indesign, Illustrator, Photoshop). Analista programmatore SAP Business One : la risorsa sarà di supporto allo staff dedicato alla gestione della migrazione dei processi dal vecchio sistema gestionale al SAP B1.

: la risorsa sarà di supporto allo staff dedicato alla gestione della migrazione dei processi dal vecchio sistema gestionale al SAP B1. Commerciale estero : la risorsa sarà chiamato a generare, sviluppare e consolidare business su clienti nazionali e internazionali, trattare nuovi rapporti commerciali, garantire e incrementare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti assicurando il costante monitoraggio dei mercati gestiti. In particolare, si occuperà delle seguenti attività: inserimento, evasione ordini, organizzazione spedizioni, emissione documenti, gestione contatti e analisi dei dati, gestione commerciale con i clienti esteri e delle attività promozionali. Si richiede almeno due anni in ruolo analogo e in aziende retail.

: la risorsa sarà chiamato a generare, sviluppare e consolidare business su clienti nazionali e internazionali, trattare nuovi rapporti commerciali, garantire e incrementare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti assicurando il costante monitoraggio dei mercati gestiti. In particolare, si occuperà delle seguenti attività: inserimento, evasione ordini, organizzazione spedizioni, emissione documenti, gestione contatti e analisi dei dati, gestione commerciale con i clienti esteri e delle attività promozionali. Si richiede almeno due anni in ruolo analogo e in aziende retail. Stage ufficio prodotto : la risorsa si occuperà di fornire un supporto alle attività che si sviluppano all’interno del Product Dpt. Opportunamente affiancata, avrà cura di seguire il processo di sviluppo e creazione del prodotto e le varie fasi di esso fino al suo completamento. Richiesto Diploma o laurea in ambito Economico e/o Master in Marketing.

: la risorsa si occuperà di fornire un supporto alle attività che si sviluppano all’interno del Product Dpt. Opportunamente affiancata, avrà cura di seguire il processo di sviluppo e creazione del prodotto e le varie fasi di esso fino al suo completamento. Richiesto Diploma o laurea in ambito Economico e/o Master in Marketing. Stage ufficio tecnico: la persona sarà di supporto all’Ufficio nella progettazione e manutenzione della catena retail, seguendo da vicino i lavori e le attività di apertura e rinnovo dei punti vendita. Richiesto un diploma come Geometra o una laurea in Architettura, esperienza analoga in aziende strutturate nel retail e buona conoscenza di AutoCAD.

Opinioni sul lavoro in WYCON cosmetics

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di WYCON cosmetics:

“Paga buona”. Queste le parole di Francesca G., attuale Store Manager di WYCON: “Lavoro in azienda da oltre 2 anni. Arrivavo da altre esperienze nel settore ma senza un contratto definitivo. In WYCON hanno creduto in me e alle mie competenze, ho portato buoni risultati nel primo anno di lavoro, in linea con gli obiettivi delineati dall’azienda, e ora ho un buon contratto e una buona paga”.

“Bell’ambiente e stimolante”. Così parla Tiziana F., attuale impiegata in ambito Merchandising: “Sono entrata in azienda tramite uno stage formativo e ora ho un contratto di assunzione. Mi sono trovata bene fin da subito, con colleghi e superiori, e ho imparato molte cose del settore e del mio profilo specifico”.

“Stressante ma anche divertente”. Sara F. ha lavorato in uno dei negozi WYCON come stagionale durante il periodo estivo e ci racconta: “E’ stata la seconda esperienza nel settore del “make up” per me, ho svolto questo lavoro estivo per avere una entrata (sono studentessa universitaria) e nonostante l’ambiente frenetico causa saldi mi sono trovata bene e anche divertita con le altre colleghe”.

Come candidarsi in WYCON cosmetics

Per consultare tutte le offerte di lavoro WYCON cosmetics ti rimandiamo alla pagina web aziendale WYCON cosmetics Lavora con Noi. Qui trovi le posizioni aperte suddivise in HEADQUARTERS (uffici della sede centrale di Nola) e RETAIL (punti vendita). Per candidarti, è sufficiente compilare il form online allegando il Curriculum Vitae e un tua foto (che noi consigliamo di inserire sempre nel cv).

