Unieuro lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Unieuro ricerca addetti vendita in vari negozi d’Italia. Posizioni aperte anche negli uffici di Forlì. Ecco tutte le figure ricercate e come candidarsi

Unieuro, la più grande catena italiana di elettronica di consumo e di elettrodomestici, offre opportunità di lavoro non solo nei punti vendita su tutto il territorio nazionale ma anche nella sede centrale di Forlì e nei centri logistici. Andiamo a conoscere qualche informazione in più sull’azienda, le posizioni aperte al momento e come candidarsi.

Profilo aziendale di Unieuro

Unieuro S.p.A., azienda fondata alla fine degli anni 30 da Vittorio Silvestrini, è oggi il maggior distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia ed è Guidata dal CEO Giancarlo Nicosanti Monterastelli. Possiede infatti una rete capillare di oltre 500 punti vendita su tutto il territorio nazionale tra negozi diretti (circa 230) ed affiliati (circa 270) e la sua piattaforma digitale unieuro.it, Unieuro è uno dei player di riferimento del mercato italiano, con l’ambizione di diventare il leader in Italia per tutti gli acquisti di elettronica di consumo ed elettrodomestici.

Unieuro opera come distributore omnicanale integrato in quattro principali segmenti: Grey (Telecom, IT e fotografia), White (grandi e piccoli elettrodomestici), Brown (TV e media storage), Altri Prodotti (console, videogiochi, DVD e BlueRay).

L’azienda ha sede a Forlì e un centro logistico accentrato a Piacenza, conta su uno staff di circa 4.600 dipendenti e ricavi che, per l’esercizio conclusosi il 28 febbraio 2018, hanno raggiunto 1,87 miliardi di euro. L’insegna ha ricevuto negli ultimi anni i riconoscimenti di “Retailer of the year – Italia” per alcune categorie di prodotto e di “Superbrand” per il valore e la comunicazione del brand Unieuro.

Sedi Unieuro

Queste le sedi Unieuro:

sede Centrale di Forlì : da 70 anni Unieuro mantiene la sede centrale e strategica a Forlì. Qui operano i dipartimenti che si occupano degli aspetti corporate, tra i quali Amministrazione Finanza e Controllo, Acquisti, Commerciale, Legale, Risorse Umane, Operations, Marketing, i Sistemi Informativi.

: da 70 anni Unieuro mantiene la sede centrale e strategica a Forlì. Qui operano i dipartimenti che si occupano degli aspetti corporate, tra i quali Amministrazione Finanza e Controllo, Acquisti, Commerciale, Legale, Risorse Umane, Operations, Marketing, i Sistemi Informativi. polo logistico centralizzato di Piacenza: rappresenta il cuore pulsante della rete di distribuzione. Dall’hub di Piacenza partono tutti i rifornimenti per i punti vendita, sia diretti che affiliati, nonché i prodotti destinati alla consegna a domicilio.

Formazione in Unieuro

I percorsi di formazione coinvolgono gran parte dei dipendenti e hanno l’obiettivo di migliorarne la professionalità a tutti i livelli. Unieuro ha quindi fortemente investito in specifici programmi di formazione per tutti i dipendenti di negozio, che comprendono docenze dirette, webinar, conference, tutoring, simulazioni, training on the job, e-learning, staff training. Nello specifico, queste le attività formative adottate:

Percorso dedicato al management aziendale svolto in collaborazione con SDA Bocconi

Academy aziendale per direttori e partner: questa comprende 5 mesi di training on the job presso specifici negozi-scuola, 80 ore di formazione in aula con docenze interne e esterne e 2 settimane di direzione in autonomia del negozio

Staff training rivolti a tutto il personale dei punti vendita

UniTraining, percorso misto di ore in aula e tutoring dedicato al personale di punto vendita

Posizioni aperte in Unieuro

Di seguito, trovate l’elenco completo di tutte le offerte di lavoro presenti nei punti vendita Unieuro in tutta Italia e nelle sedi di Forlì e Palermo:

Offerte lavoro negozi Unieuro

La ricerca di personale nei negozi si concentra, per ora, su risorse da impiegare nella vendita in qualità di Addetto vendita. Le offerte sono rivolte anche a persone appartenenti alle categorie protette. I punti vendita in cui è richiesto nuovo personale sono: Feltre (BL), Udine, Carpi (MO), Arezzo, Pergine Valsugana (TN), Verona e Paese (TV). Di seguito la descrizione del profilo ricercato.

Mansioni da svolgere:

accoglienza clientela

supporto cliente per vendita prodotti/servizi

allestimento del negozio e delle vetrine

controllo merce e scorte

monitoraggio spazi espositivi

Requisiti richiesti:

diploma superiore o laurea entro i 12 mesi

attitudine al problem solving

orientamento al cliente

Offerte lavoro sedi Unieuro

Queste invece le posizioni aperte nella sede di Forlì:

Junior Data Developer: la risorsa sarà inserita all’interno della Direzione Marketing Strategico per supportare il team nelle attività quotidiane di sviluppo e architettura dei flussi dati, nel processo di analisi ed interpretazione degli stessi. E’ richiesta una laurea in discipline economico / scientifiche, una anche breve esperienza nel ruolo, conoscenza del linguaggio SQL, dei principali DB relazionali e di modellazione dati e strumenti di ETL.

Opinioni sul lavoro in Unieuro

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Unieuro:

“Buon ambiente di lavoro e buona paga”. Sandro C., addetto alle vendite reparto Computer, ci parla così della sua esperienza: “Premetto che lavoro nel settore da alcuni anni (prima ero in MediaWorld), quindi ho già esperienza nel ruolo. In Unieuro ho intravisto una opportunità di miglioramento della mia situazione professionale, anche in termini di paga. E così è stato. Ho ricevuto da subito una formazione adeguata sul mondo Unieuro e un buon trattamento da parte dei colleghi. Per ora posso dirmi soddisfatto!”.

“Formazione adeguata e inserimento positivo in azienda”. Mariarita D., addetta alle vendite neoassunta, ci racconta del suo inserimento in azienda: “Ho iniziato con uno stage che si è dimostrato subito molto formativo: ho ricevuto un ottimo affiancamento e un training on the job che mi ha insegnato come svolgere il lavoro e i “trucchi” del mestiere. A seguito di una valutazione positiva del mio tutor sono quindi stata assunta e ora lavoro part-time. Mi trovo bene e, di giorno in giorno, mi sento di essere più a mio agio nel negozio e soprattutto con le relazioni con la clientela!”.

“Esperienza breve ma piacevole”. L’esperienza che ci racconta Gaia S. è quella di un breve contratto come commessa nel reparto piccoli elettrodomestici: “Io ho lavorato per 6 mesi in Unieuro, sostituivo una maternità. Anche se breve, quindi, è stata una esperienza piacevole e mi sono trovata bene con colleghi e responsabili. Esperienza positiva anche da parte dell’azienda che mi ha preventivato la possibilità di essere richiamata per altre sostituzioni”.

Come candidarsi in Unieuro

Per consultare tutte le offerte di lavoro Unieuro ti rimandiamo alla pagina web aziendale Unieuro Lavora con Noi. Qui trovi tutte le posizioni aperte suddivise in opportunità in negozio e opportunità in sede. Per candidarti, è sufficiente compilare il form online con i tuoi dati personale e allagare Curriculum Vitae e Lettera di presentazione. Se al momento non sono presenti opportunità in linea con il tuo profilo, puoi sempre inviare una candidatura spontanea per future opportunità in Unieuro.

