T.S.T. cerca personale tecnico e ingegneristico a Parma: posizioni aperte e come candidarsi

T.S.T. Consulting è alla ricerca di personale in ambito tecnico ed ingegneristico. Ecco le offerte di lavoro e come candidarti sul portale Euspert.

T.S.T. Consulting è una società di Ricerca e Selezione del personale che opera soprattutto nel Nord e Centro Italia. Se sei alla ricerca di un una posizione lavorativa in questi settori a Parma, ti segnaliamo i migliori e più aggiornati annunci pubblicati direttamente sul portale Euspert. Andiamo a scoprire le posizioni aperte e come candidarti in T.S.T. Consulting.

Profilo aziendale

T.S.T. Consulting – Three Star Trade è una società di ricerca e selezione del personale che opera a Parma dal 2005. Oltre ad essere autorizzata dal Ministero del Lavoro, è collegata alla Borsa Nazionale del Lavoro dell’Emilia Romagna. La presenza di persone con specializzazioni che spaziano dall’ambito economico a quello legale fino a quello psicologico permette di soddisfare sia le richieste delle aziende sia quelle dei candidati valutando bisogni espliciti ed impliciti, organizzativi, contrattuali e del clima aziendale. I settori con i quali opera sono i più diversi, dal meccanico al commerciale, dall’alimentare al farmaceutico fino a realtà pubbliche, con ricerche inerenti tutte le figure aziendali: produzione, area tecnica e di progettazione, R&D, automazione, amministrazione, risorse umane, commerciale, marketing, informatica e temporary manager ed altro.

Posizioni aperte

T.S.T. Consulting è alla ricerca di tecnici, ingegneri ma anche impiegati principalmente in aziende di Parma. Ecco di seguito alcune delle offerte pubblicate di recente.

Montatore meccanico – Parma

Si ricerca, per strutturata e dinamica azienda produttrice di impianti automatizzati, un montatore meccanico disponibile a 120 giorni di trasferta.

Il candidato si occuperà di eseguire il montaggio meccanico delle macchine e degli impianti. Egli eseguirà il collaudo e l’avviamento ed opererà sia in azienda sia presso i clienti. Si richiedono:

esperienza nella posizione;

conoscenze di pneumatica;

disponibilità ad effettuare 120 gg di trasferta nel corso dell’anno;

buona conoscenza dell’Inglese o del Tedesco.

Ingegnere per Post Vendita – Parma

Si ricerca, per solida e strutturata realtà attiva nel settore impiantistico, un ingegnere da inserire nel post vendita. Il candidato svolgerà le seguenti mansioni:

elaborazione lay out esecutivi;

supporto ai tecnici di manutenzione ed installazione;

supporto ai commerciali ed ai project manager;

esecuzione dei rilievi, se necessario;

elaborazione dei preventivi.

Si richiedono:

diploma o laurea in meccanica;

esperienza nel disegno layout di 2-3 anni;

buona conoscenza della lingua inglese;

disponibilità ad effettuare poche e brevi trasferte.

Programmatore C E C++ – Parma

Si ricerca, per importante realtà del territorio, un programmatore C e C++. Il candidato, inserito in ufficio R&D, si occuperà dello sviluppo del sw e della scrittura in C e C++. Si richiedono:

laurea in ingegneria elettronica o informatica o telecomunicazioni;

buona conoscenza di C e C++;

disponibilità alla trasferta di 60 gg annui.

Responsabile di manutenzione – Parma

Si cerca, per azienda attiva nel settore manifatturiero, un responsabile di manutenzione. Il candidato, alle dirette dipendenze del direttore di stabilimento ed in diretto contatto con responsabile di produzione e con rspp, svolgerà le seguenti mansioni:

curare e garantire la corretta manutenzione elettrica, elettronica e meccanica degli impianti produttivi che lavorano a ciclo continuo;

aumentare l’efficienza degli impianti;

definire il piano di manutenzione a breve, medio e lungo termine;

monitorare i costi energetici;

gestire i ricambi;

collaborare alla stesura dei progetti di investimento;

proporre le azioni formative;

garantire il rispetto delle normative.

Si richiedono:

esperienza nel ruolo di 10-15 anni;

conoscenza della lingua inglese;

flessibilità di orario;

laurea in ingegneria meccanica o elettrica o elettronica.

RSPP – Parma

Per dinamica e strutturata azienda si ricerca un RSPP. Il candidato, inserito nel reparto Direzione Ambiente e Sicurezza avrà il compito di svolgere le seguenti mansioni:

costruzione di Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;

gestire le normative OHSAS 18001 e/o ISO 450001;

implementare il sistema di gestione ISO 14001 (Ambientale).

Si richiedono:

esperienza nel ruolo di almeno cinque anni;

essere in possesso degli aggiornamenti previsti dal D.lgs. 81/2008;

aver maturato esperienza in ambito manifatturiero;

disponibilità alla reperibilità.

Come candidarsi

Queste e altre offerte di lavoro sono disponibili su portale Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro di T.S.T. Consulting. Qui, previa registrazione con inserimento del tuo Curriculum Vitae, potrai inviare la candidatura per uno degli annunci pubblicati.

