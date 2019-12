T.S.T. cerca personale tecnico e ingegneristico a Modena e Parma: posizioni aperte e come candidarsi

T.S.T. Consulting è alla ricerca di personale in ambito tecnico ed ingegneristico. Ecco le offerte di lavoro e come candidarti sul portale Euspert.

T.S.T. Consulting è una società di Ricerca e Selezione del personale che opera soprattutto nel territorio dell’Emilia Romagna. Se sei alla ricerca di un lavoro a Parma e Modena, ti segnaliamo i migliori e più aggiornati annunci pubblicati direttamente sul portale Euspert. Andiamo a scoprire le posizioni aperte e come candidarti in T.S.T. Consulting.

Profilo aziendale

T.S.T. Consulting – Three Star Trade è una società di ricerca e selezione del personale che opera a Parma dal 2005. Oltre ad essere autorizzata dal Ministero del Lavoro, è collegata alla Borsa Nazionale del Lavoro dell’Emilia Romagna. La presenza di persone con specializzazioni che spaziano dall’ambito economico a quello legale fino a quello psicologico permette di soddisfare sia le richieste delle aziende sia quelle dei candidati valutando bisogni espliciti ed impliciti, organizzativi, contrattuali e del clima aziendale.

I settori con i quali opera sono i più diversi, dal meccanico al commerciale, dall’alimentare al farmaceutico fino a realtà pubbliche, con ricerche inerenti tutte le figure aziendali: produzione, area tecnica e di progettazione, R&D, automazione, amministrazione, risorse umane, commerciale, marketing, informatica e temporary manager ed altro.

Posizioni aperte

T.S.T. Consulting è alla ricerca di tecnici, periti e ingegneri a Parma e Modena. Ecco di seguito alcune delle offerte pubblicate di recente.

Responsabile di produzione – Parma

Si ricerca, per azienda attiva nel settore meccanico, un Responsabile di Produzione. Il candidato, rispondendo direttamente al responsabile operation, svolgerà le seguenti mansioni:

gestione delle commesse e relativo lancio;

gestione delle tempistiche di produzione in base ai programmi di lavorazione fissati in sede di pianificazione;

controllo dei processi di produzione;

gestione dei diversi reparti e delle persone impegnate;

implementazione, in produzione, delle specifiche tecniche di prodotto;

gestione del contolavoro e dei contatti diretti con i fornitori strategici;

gestione dei dati di produzione;

gestione tecnica ed economica dei fornitori;

coordinamento dell’ufficio acquisti;

implementazione e sviluppo del sistema gestionale ERP.

Si richiedono:

diploma o laurea in meccanica;

esperienza nel ruolo di, almeno, 5 anni;

conoscenza approfondita del disegno meccanico;

conoscenza di un sw ERP di gestione della produzione.

Progettista Reagenti Chimici – Parma

Si ricerca, per azienda produttrice di dispositivi elettromedicali, un progettista di reagenti chimici. Il candidato, inserito in Ricerca e Sviluppo, avrà l’incarico di progettare e sviluppare i reagenti chimici per i dispositivi di analisi del sangue. Egli, in base alle richieste dell’ufficio tecnico, valuterà le caratteristiche chimiche dei componenti, individuerà le sostanze più idonee, eseguirà prove e test sui prodotti e svilupperà i reagenti corretti. Il candidato valuterà l’impatto dei reagenti sulle macchine progettate, eseguirà le prove necessarie per trovare i prodotti più indicati. La figura ideale ha esperienza nell’analisi, nella progettazione di reagenti chimici per il sangue. Il candidato avrà un percorso di crescita che lo porterà alla responsabilità del reparto ricerca e sviluppo.

Si richiedono:

laurea in chimica o biotecnologia;

esperienza in clinica chimica;

conoscenza ed esperienza dei dispositivi di diagnostica in vitro per l’applicazione sull’analisi del sangue;

buona conoscenza della lingua Inglese.

Progettista meccanico – Parma

Per azienda produttrice di impianti per il settore alimentare, si seleziona un progettista meccanico. Il candidato avrà le responsabilità di sviluppare i progetti ed i disegni nel rispetto dei tempi e degli obiettivi. Egli verificherà la conformità tecnico-qualitativa del modello sviluppato in base alle normative di settore. Di sua competenza sono:

progettazione e sviluppo dei componenti e dei prototipi;

archiviazione dei disegni;

supporto alla produzione, agli acquisti.

Si richiedono:

esperienza nella progettazione meccanica;

conoscenza di Solidworks;

conoscenza degli impianti di pastorizzazione,, o riempimento:;

diploma o laurea in meccanica.

Addetto Installazione – Parma

Si cerca, per azienda produttrice di impianti automatizzati, un addetto all’installazione meccanica degli impianti. Il candidato gestirà, in fase di installazione presso i clienti, la messa a punto e la regolazione delle macchine o degli impianti. Egli avrà il compito di risolvere eventuali problemi al minor costo possibile.

Si richiedono:

conoscenza delle tecniche di assemblaggio e messa a punto delle macchine;

competenze di problem solving;

conoscenza di Inglese e Francese.

Responsabile Ufficio Tecnico – Parma

Si ricerca, per azienda attiva nel settore impiantistico, un responsabile dell’ufficio tecnico. Il candidato svolgerà le seguenti mansioni:

assicurare la regolarità, la qualità e la tempistica delle attività dell’ufficio tecnico;

standardizzare le macchine ed i loro componenti;

collaborare ed operare nel rispetto delle direttive ricevute dal General Manager;

gestire, in autonomia, il processo tecnico e tecnologico coordinando il team tecnico e le attività dell’ufficio;

fornire linee guida per la ricerca e sviluppo;

sovraintendere ai rapporti con i fruitori ed i clienti dei servizi erogati dalla società, per ciò che riguarda l’uffico tecnico;

presidiare e soddisfare i bisogni del cliente nelle fasi successive alla vendita per fidelizzarlo;

progettare con Modeling 3D o Solidworks 3D;

concordare con il General Manager gli obiettivi dell’ufficio tecnico;

proporre al GM iniziative volte all’ottimizzazione dell’ufficio tecnico.

Si richiedono:

esperienza nella gestione dell’ufficio tecnico;

competenze tecniche meccaniche;

diploma o laurea in meccanica;

discreta conoscenza dell’Inglese.

Montatore Meccanico Trasfertista – Modena

Azienda produttrice di impianti automatizzati cerca un Montatore Meccanico Trasfertista. Il candidato svolgerà le seguenti mansioni:

montaggio delle macchine e degli impianti sia in sede sia presso i clienti;

gestione dei collaudi e degli start up;

formazione agli utenti degli impianti;

gestione dei documenti di accettazione.

Si richiedono:

Diploma tecnico

Conoscenza del disegno meccanico e metodologia di montaggio meccanico

Lingue straniere parlate e scritte ( livello discreto B1): Inglese

Esperienza almeno un anno in mansioni analoghe.

Addetto Programmazione della Produzione – Modena

Si ricerca, per azienda di impiantistica, un Addetto alla Programmazione della Produzione. Il candidato si occuperà di pianificare la produzione in base alle commesse attive. Egli controllerà la presenza del materiale necessario per la costruzione degli impianti; si rapporterà con l’ufficio acquisti, con i progettisti ed i PM.

Si richiedono:

laurea in ingegneria gestionale o meccanica

conoscenza buona dei processi di pianificazione: MES

buona conoscenza dell’Inglese

almeno un anno di esperienza nella programmazione della produzione

conoscenza del MRP in ambiente SAP o AX o DYNAMICS.

Tecnico Elettronico Trasfertista – Modena

Per azienda, produttrice di impianti automatizzati, si seleziona un Tecnico Elettronico Trasfertista. Il candidato si occuperà di gestisce la fase finale di montaggio elettrico/elettronico e il collaudo delle macchine di controllo prodotte in sede. Egli si occuperà dell’installazione, la formazione e dell’accettazione dell’impianto presso il cliente.

Si richiedono:

Diploma di perito elettronico o laurea

Esperienza, almeno annuale, in aziende elettriche/elettroniche

Lingue straniere parlate e scritte ( livello B2): Inglese

Disponibilità a trasferte in cantiere all’estero almeno 100gg/anno con brevi periodi al massimo di due settimane.

Redattore Fascicoli Tecnici e Manuali Uso e Manutenzione – Modena

Si ricerca, per azienda attiva nel settore impiantistico, un Manualista. Il candidato svolgerà le seguenti mansioni:

elaborazione dei manuali;

elaborazione delle fotografie;

impaginazione;

scrittura dei testi;

gestione dei rapporti con produzione, uffici tecnici.

Si richiedono:

• diploma di perito elettrico/elettrotecnico

• Conoscenza attestata degli standard EN 60204-1; EN ISO 13849-1; EN ISO 13849-2

• Esperienza comprovata in analisi e progettazione di sistemi di sicurezza di almeno 2 anni o, come requisito minimo esperienza non inferiore a 3 anni come disegnatore e installatore di automazione per macchine industriali

• conoscenza basilare di AutoCAD

• conoscenza basilare programmi OFFICE, specificatamente Word ed Excell

• Conoscenza approfondita norme tecniche e Direttive Europee applicabili alle macchine in ambito sicurezza e progettazione

• Comprensione disegni meccanici, schemi elettrici, pneumatici, idraulici

• Almeno 2 anni di esperienza nella redazione di documentazione tecnica di macchine (Fascicoli Tecnici, manualistica)

• buona conoscenza della lingua inglese

Come candidarsi

Queste e altre offerte di lavoro Parma e Modena sono disponibili su portale Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro di T.S.T. Consulting. Qui, previa registrazione con inserimento del tuo Curriculum Vitae, potrai inviare la candidatura per uno degli annunci pubblicati.