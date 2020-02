Stage in Poste Italiane per laureati: profilo ricercato e come candidarsi

Poste Italiane ricerca giovani laureati magistrali da inserire in stage negli uffici centrali di Roma: informazioni sul profilo ricercato, requisiti e come candidarsi.

Opportunità di stage in Poste Italiane. Dopo la pubblicazione di annunci di lavoro per Impiegati Front End a Bolzano e per Consulenti finanziari e commerciali in tutta Italia, Poste Italiane è alla ricerca di giovani e brillanti laureati magistrali da inserire in stage negli uffici centrali di Roma. La ricerca di queste nuove risorse rientra nel piano strategico “Deliver 2022” che offre numerose opportunità di inserimento e crescita in diversi settori: data science, intelligenza artificiale, user experience, finance e modellistica finanziaria, assicurazioni, IT e progetti di innovazione. Ecco dunque tutte le informazioni sul profilo ricercato, i requisiti richiesti e le indicazioni su come candidarsi all’offerta di stage in Poste Italiane.

Profilo aziendale di Poste Italiane

Poste Italiane è la più grande infrastruttura in Italia e opera nel recapito, nella logistica, nel settore del risparmio, nei servizi finanziari e assicurativi e offre i propri prodotti e servizi ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Conta una rete di 12.845 uffici postali con oltre 30 mila portalettere e 2.000 centri di distribuzione su tutto il territorio nazionale. Le piattaforme tecnologiche e logistiche avanzate, la presenza capillare e il profondo radicamento sul territorio nazionale le fanno avere un ruolo da protagonista nel processo di sviluppo economico e sociale dell’Italia grazie alla capacità di creare servizi avanzati basati sulle esigenze dei clienti e capaci di cogliere le trasformazioni sociali.

Stage in Poste Italiane: profilo ricercato e requisiti

Poste Italiane offre l’opportunità di svolgere uno stage all’interno degli uffici della sede centrale di Roma. I requisiti richiesti ai candidati sono i seguenti:

laurea magistrale in discipline economiche e STEM (ovvero Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) con votazione di almeno 102/110;

(ovvero Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) con votazione di almeno 102/110; curiosità, voglia di mettersi alla prova e una buona propensione al cambiamento, all’innovazione e al digitale.

La risorsa sarà affiancata e formata da personale senior, avendo così l’opportunità di sviluppare le sue competenze da mettere a disposizione di Poste Italiane. Da qui si intuisce la possibilità di entrare a far parte dell’azienda, con “diverse formule d’ingresso” si legge nell’annuncio, una volta concluso lo stage, e di seguire uno sviluppo professionale preciso.

Altre posizioni aperte in Poste Italiane

Come accennato sopra, Poste Italiane al momento ha ricerche in corso anche per i seguenti profili:

Impiegati Front End

La ricerca riguarda nuovo personale da inserire negli uffici postali della nella provincia di Bolzano.

Queste figure si occupano delle seguenti attività:

promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza

espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa

fornire informazioni e supporto ai clienti in ottica di fidelizzazione e sviluppo

Ai candidati è richiesto il possesso di un Diploma di scuola superiore e del patentino di bilinguismo, rilasciato dalla Provincia di Bolzano.

Consulenti finanziari e commerciali

Le risorse saranno inserite all’interno della rete di uffici postali su tutto il territorio nazionale, si occuperanno delle attività di consulenza sui prodotti finanziari e assicurativi di Poste Italiane. Requisiti richiesti ai candidati:

Laurea Magistrale in Discipline Economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie e Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110.

specifiche conoscenze professionali: capacità di pianificazione e organizzazione della propria attività in funzione degli obiettivi commerciali capacità di relazione con diverse tipologie di interlocutori e capacità di negoziazione ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation



Come candidarsi in Poste Italiane

Puoi candidarti alle nuove selezioni per stage in Poste italiane direttamente alla pagina Poste Italiane lavora con noi dove trovi l’apposita piattaforma di eRecruiting dell’azienda. La scadenza per l’invio delle domande non è presente, al momento. Ricordiamo che i CV saranno presi in considerazione soltanto se debitamente registrati nel database di Poste Italiane con la procedura prevista e non se inviati via mail e solo se in linea con il profilo ricercato. Alla stessa pagina puoi consultare tutte le altre posizioni aperte in Poste Italiane e candidarti.

Infine, ti consigliamo la lettura di un articolo su Poste Italiane dove trovi consigli utili, testimonianze e altre informazioni su lavorare in azienda.

