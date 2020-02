Sky lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

Ottime ed interessanti opportunità di stage e di carriera in Sky Italia S.r.l. Ecco le attuali posizioni aperte e come candidarsi in maniera veloce ed efficace.

Opportunità di lavoro in una delle aziende più importanti ed affermate nel settore televisivo. Parliamo di Sky Italia S.r.l. che periodicamente ricerca nuovo personale e nuove figure professionali con opportunità di crescita sia a livello personale che a livello professionale. Ecco le attuali posizioni aperte e come candidarsi.

Profilo aziendale

Sky Italia S.r.l è una tra le aziende più affermate e conosciute che opera nel settore televisivo a pagamento, offrendo tanti servizi e pacchetti di contenuti che spaziano dal cinema allo sport, dalla politica all’informazione, dai classici cinematografici alle fiction e nuove uscite. La sua sede ufficiale è a Milano con una sede istituzionale a Roma ed una a Cagliari.

Stiamo parlando di un Gruppo che nel corso degli anni è cresciuto sempre di più, diversificando ed arricchendo la sua offerta di contenuti, puntando sulla qualità oltre che su un sano e buon livello di intrattenimento. Tra i pacchetti proposti dal Gruppo, troviamo: Sky Tv, Sky famiglia, Sky Cinema, Sport e Calcio. Oltre al cinema, lo sport è uno sei servizi chiave offerti ai telespettatori, con le partite di Serie A, Moto GP e Formula 1 e tanto altro ancora. Il Gruppo, solido non solo in Italia ma anche all’estero, offre anche ottime opportunità di carriera oltre che ottimi stage studiati nei minimi dettagli per i più giovani.

Cenni storici

Sky Italia S.r.l. nacque nel luglio del 2003, dalla fusione di Stream e Telepiù, le due società italiane che in quegli anni offrivano servizi televisivi a pagamento. I principali azionisti erano due: la News Corporation e Telecom Italia. Fu nel 2006 che Telecom Italia vendette la sua quota, facendo così diventare la News Corporation l’unica e sola azionista dell’intera società. Risale al 2018 la stipula di un importante accordo tra Sky e Mediaset Premium, la pay TV del digitale terrestre.

L’accordo stabilisce che nove canali di sport e cinema, che erano visibili solo ed esclusivamente sul digitale, da quel momento sarebbero stati visibili anche su Sky via satellite, il tutto senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Dall’altra parte, Sky ha ceduto al digitale, parte delle sue esclusive sportive. Nel corso degli anni, la società si è ingrandita sempre di più, anche grazie a nuovi contenuti ed all’utilizzo di nuove tecnologie. Oggi la Società è conosciuta in tutto il mondo.

I valori aziendali

Il Gruppo Sky lavora ogni giorno per il benessere e la soddisfazione dei suoi abbonati, entrando nella vita delle persone e cercando nel suo piccolo di migliorarla. Proprio per questo motivo il Gruppo punta molto a fare la differenza ed usare la propria voce per campagne di sensibilizzazione di vario genere. La promozione di progetti che possano avere un impatto sociale positivo diventa essenziale, come le iniziative di salvaguardia ambientale, interventi atti alla tutela dei minori, varie iniziative destinate alle nuove generazioni e tanto altro.

Nel corso degli anni, Sky si è impegnata nella realizzazione di progetti per il rispetto ambientale e la tutela dell’intero pianeta. Parliamo di un percorso atto al risparmio energetico e all’uso di tecnologie in grado di ridurre le emissioni di Co2. Il rispetto per l’ambiente passa anche per il riciclo dei materiali adoperati dal Gruppo nella realizzazione di oggetti come decoder ed altro ancora. Ma non è tutto, infatti Sky da anni sostiene la crescita di associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro, che sono impegnate in progetti rivolti all’infanzia e adolescenza. Per cambiare e migliorare si parte proprio da piccoli gesti nel quotidiano.

Ambiente di lavoro

Entrare a far parte del team Sky significa avere la possibilità di intraprendere una nuova ed innovativa esperienza, con la capacità di crescere professionalmente. Ogni giorno si lavora per offrire ai clienti servizi di alta efficienza e tecnologia. In ogni candidato si ricerca la passione, il dinamismo, la determinazione ed ovviamente la motivazione. Sono queste le qualità basilari di ogni dipendente Sky.

Si lavora in team affiatati, con spirito di collaborazione e rispetto reciproco, il tutto per offrire ai clienti una migliore esperienza televisiva e la possibilità di godersi spettacoli da casa, con i più efficienti strumenti tecnologici. Se ti senti ispirato e soprattutto interessato al settore e ti riconosci nelle qualità ricercate dalla Società, allora controlla le posizioni aperte e le varie opportunità occupazionali in Sky Italia S.r.l.

Sky Italia S.r.l. le posizioni aperte

Tante e molteplici le opportunità occupazionali e di stage in Sky Italia. Ecco le posizioni attualmente aperte e tutti i requisiti richiesti per ricoprire tali ruoli.

Social Media Specialist

Il ruolo prevede una comprovata comprensione dei Social media, dei media online e dei media tradizionali ed ha la responsabilità della collaborazione con le diverse Business Unit del Digital Hub e con Il Canale, Il Marketing, la Produzione e la Redazione.

Principali mansioni:

Implementare una strategia di Digital Marketing efficace ed efficiente e predisporre soluzioni di social advertising

Gestire i rapporti con le agenzie (media, creative) e la definizione del brief di campagna.

Identificare, creare e implementare soluzioni di marketing per i social media basate sul raggiungimento di risultati aziendali misurabili

Analizzare dati per guidare la strategia tramite la conoscenza dei tool di analisi dei dati e di misurazione

Fornire e presidiare la strategia di social marketing in linea con gli obiettivi aziendali

Tradurre gli obiettivi aziendali nella strategie delle campagne social, proponendo campagne strutturate e implementando soluzioni misurabili

Gestire la pianificazione, l’esecuzione, il reporting e l’ottimizzazione delle campagne

Trasformazione delle linee guida editoriali e di marketing, in iniziative e contenuti social per i canali gestiti

Coordinamento per la definizione dei piani editoriali social, delle attività speciali e dell’operatività sulle azioni editoriali.

Requisiti richiesti:

passione per i Social Media e l’advertising

skills in ambito consulenza

competenze analitiche

approccio strategico

comprovata capacità di saper lavorare in team e in un ambiente dinamico.

La sede di lavoro è Milano.

Broadband Insight Senior Specialist

La figura verrà inserita all’interno della Direzione Marketing, nella struttura di Marketing Intelligence.

Principali mansioni:

Pianificare e gestire le ricerche qualitative e quantitative, ad hoc e tracking, in ambito Broadband

Sviluppare analisi innovative e robuste sul mercato Broadband e sui competitors con l’obiettivo di capire costantemente i bisogni e comportamenti del consumatore e i trend competitivi sul mercato

Lavorare a stretto contatto con il team di marketing&sales supportandolo con la comprensione dei bisogni dei consumatori internet volta a lanciare il servizio broadband e garantire un flusso di miglioramento continuo dello stesso

Lavorare su tutte le leve di marketing portando in azienda l’ottica del consumatore Broadband su tematiche quali comunicazione, experience, prodotto/servizio, pricing, go-to-market/distribuzione e competition

Requisiti richiesti:

Almeno 3/5 anni di esperienza in ambito marketing, preferibilmente nel settore delle Telecomunicazioni (preferenziale mercato telefonia fissa/internet)

Esperienza nell’impostazione ed interpretazione di ricerche di mercato

Consumer centric mindset (comprensione dei bisogni dei consumatori e delle dinamiche di mercato)

Conoscenza delle dinamiche di marketing e comunicazione: driver, barriere, leve

Ottima capacità analitica

Problem solving

Capacità di relazioni per influenzare stakeholders interni ed esterni al marketing&sales

Ottima conoscenza dei pacchetti Excel e PowerPoint.

La sede di lavoro è Milano.

Stage Comunicazione Now TV

La risorsa verrà inserita nel team Comunicazione di Now TV.

Principali mansioni:

supportare nella gestione delle campagne advertising Digital Media

supportare nella gestione delle attività di comunicazione (editoriali, banner, dem)

supportare il Digital Media Manager e il suo team nelle attività di reportistica e creazione di presentazioni.

Requisiti richiesti:

Laurea in marketing, comunicazione, economia preferibilmente Digital Marketing o Digital Media (IULM, Cattolica, Bocconi).

Buona conoscenza di Excel e PowerPoint

Lo stage in questione avrà una durata di 6 mesi con sede di lavoro a Milano.

Stage Cinema Content Marketing

Sky Italia ricerca uno stagista nell’ambito della struttura Content Marketing Entertainment & Cinema, nella direzione CMO.

Principali mansioni:

Analisi dell’andamento del pacchetto commerciale di riferimento e del contesto competitivo ed elaborazione di report

Coordinamento delle informazioni aziendali attraverso diversi dipartimenti (brand, redazione canali, ufficio stampa, comunicazione interna, etc.)

Assistenza nell’aggiornamento di tutti i materiali cinema (offline e online) inseriti all’interno dei diversi mezzi di comunicazione aziendali

Collaborazione nel coordinamento e gestione di materiali relativi al contenuto cinema, a supporto di diverse funzioni aziendali

Partecipazione nell’ideazione e nella gestione di momenti di contatto con il pubblico (attraverso attività sul territorio, attività di ingaggio della base clienti, etc.)

Supporto nella redazione di materiale per condivisioni con il top management, anche cross funzionali

Requisiti richiesti:

Preferibile laurea in marketing (acquisita o in fase di conclusione)

Basi di marketing, comunicazione, brand management

Buona conoscenza della lingua inglese

Buona conoscenza delle dinamiche del mondo dei media, dei principali player di mercato e degli attuali trend in termini di contenuto

Particolare passione per contenuti cinema e serie tv.

Lo stage in questione avrà una durata di 6 mesi con sede di lavoro a Milano.

Altre posizioni aperte:

Implementation and M&E Specialist

Stage Customer Upselling/Antidowngrade Analyst

Stage Activation Assurance & Monitoring

Stage Customer Engagement NOWTV

StageDigital Channels

Stage Activations Management

StageInventory Management Replenishment

Stage Marketing – Extra & Loyalty

Stage Offer & Multiplatform

Stage BBH

Stage Product Development NOWTV

Stage Contact Analysis & Forecasting

Stage Creative

Stage Brand & Communication

Stage Cinema Content Marketing

Stage Video Content

Stage Customer Monetization Now TV

Stage Customer Retention

Stage Customer Upselling Commercial Excellence

Stage Digital Analytics

Stage Digital Insights

Stage Finance Business management programming

Stage Digital Retention

Stage Digital Trading

Stage Logistica

Stage Junior Customer Upselling

Stage Logistica- Reverse

Opinioni sul lavoro in Sky

Raccogliamo alcune opinioni rilasciate da dipendenti ed ex dipendenti del Gruppo Sky.

“Ambiente di lavoro stimolante con la possibilità di acquisire conoscenze e competenze”. Gianni F. attuale dipendente in Sky Italia nel ruolo di impiegato commerciale: “Mi piace molto l’ambiente in cui lavoro, perché lo considero stimolante e mi permette ogni giorno di imparare cose nuove, utili per la mia crescita personale e professionale. Il rapporto con i colleghi è buono, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale”.

“Lavoro su turni che permettono di conciliare vita professionale e privata”. Roberta C. ex dipendente Sky nel ruolo di Transmission Controller-Broadcasting operator dice: “Si lavora ogni giorno seguendo i giusti ritmi, senza orari di lavoro allucinanti e stressanti. Si impara fin da subito a pianificare e gestire il tempo a disposizione, il tutto per raggiungere gli obiettivi prefissati. Gli orari e turni di lavoro così strutturati, permettono di poter conciliare la vita privata con quella lavorativa senza grossi problemi”.

“Stipendi adeguati alle mansioni svolte”. Pasquale B. attuale dipendente nel ruolo di TV Director, Video Technician: “Personalmente considero gli stipendi in linea con il carico e gli orari di lavoro oltre che con le responsabilità di ogni singolo dipendente. Fortunatamente in Sky il lavoro non manca, offrendo la possibilità di intraprendere una nuova esperienza in qualsiasi momento”.

Come candidarsi alle posizioni aperte

Per candidarsi alle posizioni aperte in Sky Italia è molto semplice. Prima di tutto andate sul sito aziendale, dove nella sezione Lavora con noi, potete visualizzare tutte le posizioni aperte a cui è possibile candidarsi. Una volta selezionata l’area e la posizione di interesse, non dovete fare altro che compilare un form online inserendo i vostri dati anagrafici, quelli relativi agli studi, alle esperienze, alle competenze e disponibilità. Infine il sistema vi chiederà di allegare il vostro CV. Sarà possibile accedere ogni volta che si vuole per rinnovare o modificare il CV precedentemente caricato, oltre che per inviare candidature spontanee. L’azienda esamina ogni CV pervenuto, contattando i profili ritenuti idonei a ricoprire determinate mansioni.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!