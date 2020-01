Sirti lavora con noi, posizioni aperte 2020 e come candidarsi

Sirti, importante azienda italiana, cerca giovani neolaureati e personale qualificato in ambito Telecomunicazioni, Informatica, Trasporti ed Energia. Ecco tutte le posizioni aperte e come candidarsi.

Sirti è una azienda italiana leader nel settore Telecomunicazioni, Trasporti, Energia e ICT. Lavorare in Sirti significa avere a che fare con l’alta velocità, le energie rinnovabili, l’integrazione di sistemi, infrastrutture, sicurezza e la gestione di progetti complessi. Ne consegue che i principali profili ricercati dall’azienda sono diplomati e laureati in ambito tecnico, interessati ad una carriera nel settore TLC e affini. Molte le opportunità di inserimento, anche in stage per giovani neolaureati / laureandi. Andiamo allora a conoscere meglio questa importante azienda italiana e a segnalare quali sono le offerte di lavoro in Sirti.

Sirti profilo aziendale

Sirti è una azienda italiana fondata a Milano il 21 Novembre del 1921 da Vittorio Tedeschi e Piero Pirelli e chiamata allora Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane (SIRTI). E’ specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di grandi infrastrutture di rete per le Telecomunicazioni fisse e mobili, i Trasporti, l’Energia e l’ICT.

Sirti è presente sul territorio nazionale con circa 4.000 persone distribuite in modo diffuso e capillare presso le numerose sedi presenti in tutte le regioni. Sirti ha infatti sviluppato una struttura operativa a presidio del territorio in grado di rispondere alle richieste dei clienti con tempi di intervento entro un massimo di 2 ore e colmando distanze mai superiori ai 150 km. Tutte le squadre e i gruppi operativi distribuiti sul territorio sono coordinati dalla direzione generale di Milano e dalle 4 strutture operative regionali.

Milano Head Quarter : rappresenta il centro direzionale del Gruppo Sirti con circa 350 persone. Al suo interno vi sono importanti poli di eccellenza come il centro di progettazione, il centro NOC (Network Operation Center) con il nuovo Data Center.

: rappresenta il centro direzionale del Gruppo Sirti con circa 350 persone. Al suo interno vi sono importanti poli di eccellenza come il centro di progettazione, il centro NOC (Network Operation Center) con il nuovo Data Center. Roma : ha sede il Centro Information and Communication Technology per lo sviluppo di software, Operational Support System (OSS), Business Support System (BSS) e integrazione di sistemi.

: ha sede il Centro Information and Communication Technology per lo sviluppo di software, Operational Support System (OSS), Business Support System (BSS) e integrazione di sistemi. Genova : ha sede il Polo di Ricerca e Sviluppo per il segnalamento ferroviario, che sviluppa tool e software di progettazione, verifica e validazione dei sistemi di segnalamento ferroviario.

: ha sede il Polo di Ricerca e Sviluppo per il segnalamento ferroviario, che sviluppa tool e software di progettazione, verifica e validazione dei sistemi di segnalamento ferroviario. Torino: ha sede il Centro di riferimento per la attività di costruzione e di manutenzione delle reti in Rame, delle reti di nuova generazione in fibra Ottica e delle reti Radiomobili per i principali Gestori.

Sirti è presente anche fuori dai confini nazionali, già a partire dagli anni ‘70. L’azienda ha realizzato importanti progetti in diversi continenti, dall’Europa all’America Latina, dal Medio Oriente all’Africa, svolgendo un ruolo di player di successo a livello internazionale e contribuendo allo sviluppo tecnologico e sociale dei Paesi dove ha operato.

Lavorare in Sirti

Le opportunità di assunzione in Sirti interessano prevalentemente risorse con un elevato livello di competenza acquisito nel settore delle Telecomunicazioni, dell’Informatica, dei Trasporti e dell’Energia o in posizioni di staff trasversali a tutta l’azienda.

Grande attenzione è rivolta a giovani neo laureati / laureandi in discipline ingegneristiche o economiche, per i quali sono previsti tirocini formativi in azienda. Grazie a partnership e vicinanza con note università ed enti locali, vengono periodicamente organizzati incontri che presso le Università stesse e le Business School, mirati al recruiting e all’orientamento professionale.

Processo di selezione

Il processo di selezione prevede le seguenti fasi:

screening curricula: previsto sia per chi invia il CV in risposta ad una posizione specifica sia come candidatura libera. Questo verrà attentamente valutato al fine di identificare la reale corrispondenza a profili/posizioni aperte in azienda. colloquio HR: il candidato verrà colloquiato dalla Direzione HR al fine di comprendere le motivazioni sottese alla candidatura e per approfondire conoscenze, competenze ed eventuali esperienze professionali precedenti. test attitudinali, tecnici e di conoscenza della lingua inglese: necessari per ottenere un quadro complessivo sulla risorsa. colloquio con il responsabile di funzione: rappresenta la fase finale della selezione, ovvero il passo decisivo che determinerà l’eventuale ingresso del candidato in azienda.

Sirti lavora con noi, posizioni aperte

Ecco l’elenco completo delle ricerche in corso in Sirti:

NETWORK SECURITY ENGINEER

Offerta rivolta a candidati con almeno 2 anni di esperienza in ambito Security e, preferibilmente, della laurea in Informatica.

Sede di lavoro: Roma.

ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI TECNOLOGICI (NORD ITALIA)

Offerta rivolta a candidati con diploma in discipline tecniche o laurea in Ingegneria, approfondita conoscenza sulla normative e tecnologie di impianti tecnologici e almeno 3 anni di esperienza nella gestione di progetti o cantieri.

Zona di lavoro: Brescia, Milano, Venezia e Verona.

BUYER – SERVIZI DI SUBAPPALTO (NORD EST)

Offerta rivolta a candidati con diploma o laurea in discipline tecniche (Economia o Ingegneria gestionale) e almeno 3 anni di esperienza nel ruolo di Buyer in aziende del settore telecomunicazioni.

Sede di lavoro: San Bonifacio (VR)

ACCOUNT MANAGER – TELCO

Offerta rivolta a candidati con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo e conoscenza dei sistemi di sicurezza informatica.

Sede di lavoro: Mazzo Di Rho (MI)

ACCOUNT MANAGER – ENTERPRISE

Offerta rivolta a candidati con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo e conoscenza dei sistemi di sicurezza informatica e networking.

Sede di lavoro: Mazzo Di Rho (MI)

JUNIOR NETWORK ENGINEER

Offerta rivolta a neolaureati in Ingegneria delle telecomunicazioni o Informatica in possesso, preferibilmente, della certificazione di Vendor dei sistemi di telecomunicazione o una breve esperienza nel settore.

Sede di lavoro: Milano.

DEVELOPER

Offerta rivolta a candidati con almeno 2 anni di esperienza nello sviluppo software, laurea in discipline ingegneristiche o informatiche e ottima conosce delle tecniche di Analisi, Disegno e Programmazione ad Oggetti (OOA).

Sede di lavoro: Roma.

CONSTRUCTION MANAGER

Offerta rivolta a candidati in possesso di una laurea in Ingegneria, approfondita conoscenza delle normative e tecnologie di impianti tecnologici, elettrici e speciali e sulle normative sulla sicurezza in cantiere. Richiesti almeno 3 anni di esperienza in progetti di realizzazione.

Zona di lavoro: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza

SISTEMISTA IMPIANTI SPECIALI

Offerta rivolta a candidati in possesso di una laurea in Ingegneria, approfondita conoscenza delle normative e tecnologie di impianti tecnologici e speciali e sulle normative sulla sicurezza in cantiere. Richiesti almeno 3 anni di esperienza in progetti di realizzazione.

Sede di lavoro: Milano

NETWORK SECURITY ENGINEER

Offerta rivolta a candidati con almeno 2 anni di esperienza in ambito security e, preferibilmente, una laurea in Informatica.

Sede di lavoro: Rho (MI)

Opinioni sul lavoro in Sirti

Com’è lavorare in Sirti? Ecco alcune testimonianze di dipendenti dell’azienda che raccontano la loro esperienza:

Giacomo M., Ingegnere delle telecomunicazione, parla di una “Grande azienda, leader di settore”. E aggiunge: “Lavoro in Sirti da ormai 5 anni, dopo varie esperienze in altre piccole aziende. Sirti è una grande aziende, se si vuole lavorare in ambito TLC in Italia la consiglio vivamente: professionalità, serietà e clienti top che permettono l’acquisizione e lo sviluppo di tante professionalità e una carriera assicurata per i più meritevoli”.

Mario T., Impiegato tecnico addetto all’assistenza guasti, ci dice: “Il mio lavoro consiste nel fornire assistenza h24 ai clienti Sirti in caso di guasti. Problem solving, flessibilità, concentrazione e molta competenza nel settore sono le principali caratteristiche che è necessario possedere per ricoprire questo ruolo. L’ambiente di lavoro è serio e professionale, i miei colleghi oltre ad essere molto collaborativi sono molto esperti”.

“Garanzia di un buono stipendio e formazione”. Queste invece le parole di Sandro G., Consulente informatico in ambito security: “Sirti è la classica grande azienda che ti garantisce di ricevere un buono stipendio a fine mese. Ma questo non è tutto! La formazione professionale è garantita a tutti i dipendenti, di qualsiasi livello, e ti permette di aggiornarti sulle nuove tecnologie aziendali e non solo. Nel complesso, è un ambiente di lavoro sereno e serio, dove ti premiano al raggiungimento degli obiettivi predefiniti”.

Come candidarsi in Sirti

Tutte le offerte di lavoro in Sirti sono consultabili alla pagina aziendale Sirti lavora con noi. Per candidarti a lavorare in Sirti, compila il breve form online sotto ogni singolo annuncio e allega il tuo curriculum vitae. Inoltre, Sirti, in vista delle future opportunità di inserimento, valuta sempre con grande attenzione i curriculum vitae di giovani, neolaureati e profili esperti interessati ad entrare a far parte del gruppo. E’ possibile quindi inviare una candidatura in risposta ad uno degli annunci sopra elencati oppure una candidatura spontanea in vista di future selezioni.

