Si cerca un nuovo maggiordomo per Highclere Castle: diventare come Mr Carson in Downton Abbey

Il lavoro dei sogni, ecco come diventare il nuovo maggiordomo del Highclere Castle. Requisiti e modalità di partecipazione alla selezione

La lunga lista di quello che per molti potrebbe essere il lavoro dei sogni, non si ferma. Siete fan di Downton Abbey e del personaggio Mr Carson? Arriva l’offerta di lavoro che fa al caso vostro. I proprietari del Highclere Castle sono alla ricerca di un nuovo maggiordomo. Ecco le caratteristiche del lavoro e come candidarsi.

Lavoro dei sogni: diventare il nuovo maggiordomo di Highclere Castle

I proprietari del famoso Highclere Castle, il caratteristico castello in cui è stata girata la nota serie Downton Abbey, sono alla ricerca di un nuovo maggiordomo. Se vi sentite un po’ il Mr Carson della situazione, non esitate e candidatevi all’offerta di lavoro. Il prescelto, imparerà il servizio all’inglese, diventando una figura chiave ed importante della struttura così pittoresca, che affascina sempre più persone al mondo. Infatti, si tratta di una costruzione storica, di grande valore artistico e culturale. Per più di un secolo, Highclere Castle è stato un vero e proprio punto di riferimento per misurare l’eccellenza di altre strutture e castelli. Diventata poi la location per la serie di successo denominata Downton Abbey, il castello è oggi un’importante meta turistica, con visitatori che arrivano da ogni parte del mondo. Inoltre, questa incantevole struttura ospita anche vari ricevimenti ed eventi di notevole rilievo e prestigio.

Il candidato perfetto per questo lavoro

Il candidato perfetto per ricoprire questo ruolo, deve avere determinate caratteristiche e predisposizioni. Prima di tutto chi aspira a diventare il nuovo maggiordomo della tenuta Highclere Castle, deve essere una persona educata, professionale, padroneggiare la lingua inglese, sostenere ritmi di lavoro particolari anche sotto pressione. Non è tutto qui, in quanto il candidato ideale, deve essere interessato ed amare il grandissimo patrimonio artistico del castello, imparare il corretto servizio all’inglese, deve essere una persona attenta ai minimi particolari, oltre a contribuire a rendere unici, impeccabili ed irripetibili i vari eventi che si tengono periodicamente nella tenuta.

Per affermarsi in questo ruolo è indispensabile la tenacia, le ottime capacità relazionali, la cura e l’attenzione per i dettagli, oltre a delle spiccate capacità comunicative e di organizzazione. L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook Trainee Butler – Highclere Castle, dove è presentata la mansione da svolgersi e relativi requisiti richiesti.

Un’opportunità di lavoro da non perdere

Se siete persone dinamiche, pronte all’avventura, con la voglia di trasferirvi altrove, incominciando una nuova ed emozionante avventura professionale, non esitate a candidarvi. Si tratta di un ottimo trampolino di lancio se il vostro lavoro dei sogni è quello di diventare un maggiordomo all’inglese di tutto rispetto. Occasione da non lasciarsi sfuggire, con la possibilità di lavorare in uno dei luoghi più belli e prestigiosi, con tanto di giardini mozzafiato. Il fortunato che passerà le selezioni, avrà la possibilità di alloggiare direttamente nel Highclere Castle, tra lusso, arte e prestigio. Ovviamente, tra i requisiti assolutamente indispensabili c’è la conoscenza della lingua inglese a livello avanzato, in quanto il nuovo maggiordomo avrà a che fare con il pubblico, in stretto contatto con gente che parla un’impeccabile inglese.

Se avete bisogno di rinfrescare le vostre conoscenze sulla lingua, correte e non perdete altro tempo, in quanto le candidature già pervenute per questo lavoro sono davvero tante. La concorrenza non manca e sarà scelto solo il migliore.

Come candidarsi

Molti di voi si staranno chiedendo come potersi candidare a questa offerta di lavoro. Ebbene, la procedura è davvero molto semplice. Infatti, come si legge nell’annuncio stesso, bisogna semplicemente mandare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: theoffice@highclerecastle.co.uk facendo attenzione alla vostra presentazione. Indicate nella mail tutti i vostri punti di forza e perché gli addetti alle selezioni dovrebbero scegliere proprio voi. Ricordate che la prima impressione è quella che conta, dunque siate ben attenti al linguaggio da adoperare, mettendo in risalto i vostri pregi e le vostre competenze. Non ci resta che farvi un grande in bocca al lupo.

