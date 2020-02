Settore moda italiano: in continuo sviluppo con tante opportunità di lavoro

Il settore moda in Italia continua a crescere nonostante la concorrenza di tante aziende straniere che operano nel settore. Tante le opportunità professionali

Il settore moda in Italia continua a crescere e svilupparsi sempre di più. Questo significa più opportunità di lavoro e di fatturato per le aziende che operano nel settore. Da non dimenticare il peso di tante aziende straniere, come le spagnole e le francesi, ma anche i buoni risultati registrati dal made in Italy

Moda: un settore in crescita con opportunità di lavoro

Il settore moda italiano è in crescita. Più posti di lavoro e maggior fatturato, con un peso anche sul Pil del nostro Paese. A dimostrarlo con dati certi è uno studio di Mediobanca che ha analizzato 173 Aziende Moda Italia con un fatturato che nel 2018 ha superato i 100 milioni di euro. Significativa la crescita delle aziende straniere che operano in Italia nel settore moda. Scopo della ricerca è stato quello di far luce su un’importante e redditizia realtà, che nel corso degli anni ha registrato grande sviluppo e successo anche in termini di nuovi posti di lavoro. Di fatti, secondo la ricerca, nel 2018 si sono registrate circa 190 mila assunzioni, con un + 20%. A distinguersi in particolar modo, sono stati soprattutto i gruppi stranieri, come quelli spagnoli, con circa 47 mila nuove assunzioni, registrando un +37,8%, ed i gruppi francesi con 43 mila nuovi addetti pari a +13,1%. Buoni risultati anche per i marchi italiani operanti nel settore, che hanno creato 11.200 nuovi posti di lavoro, pari al +11%.

Il successo delle aziende italiane nel settore moda

Sono molte le aziende operanti nel settore moda direttamente controllate da gruppi stranieri. Nonostante ciò, quelle italiane hanno registrano un incremento ed una maggiore produttività nel corso degli anni. Secondo i dati raccolti dallo studio di Mediobanca, tra le 173 aziende nella moda che nel 2018 hanno superato un fatturato di 100 milioni di euro, 70 sono di proprietà estera con un 34,7% di fatturato sull’intero campione, di cui il 14,2% è francese. In tutto ciò, le imprese italiane hanno avuto un ebit margin (ossia l’indicatore di redditività di un’impresa) pari al 9,3% contro il 6,2% delle aziende straniere.

Settore moda e produttività a livello europeo

Allargando la nostra visuale a livello europeo, i 46 maggiori gruppi hanno registrato un fatturato di circa 251,5 miliardi con un incremento del +6,3%. In particolare è la Francia ad aggiudicarsi senza alcun dubbio il primato europeo per giro d’affari, con una quota del 34,6%, seguita dalla Germania con il 12,2%, da Spagna e Regno Unito in pari merito con una quota del 11,3%. Quali sono questi grandi colossi europei nel settore moda? Prima di tutti troviamo Lvmh con 46,8 miliardi, a seguire: la spagnola Zara (26,1 miliardi), la tedesca Adidas (21,9 miliardi), svedese H&M (20,5 miliardi) ed in fine EssilorLuxottica (16,2 miliardi). Ciò nonostante, il settore italiano continua a crescere ed a svilupparsi.

Il settore moda italiano in crescita

Il settore della moda italiana ha continuato la sua crescita , con un giro d’affari di 70,4 miliardi di euro nel 2017. Una crescita di notevole valore, che proprio nel 2015 ha avuto una certa impennata registrando un + 9,4%. Tra i comparti maggiormente redditizi, troviamo quello dell’abbigliamento con il 42,6% dei ricavi aggregati. A seguire c’è la pelletteria con il 23,1%, l’occhialeria con il 15,6%. Per quanto riguarda la crescita media annua relativa alle vendite nel periodo di tempo 2014-2018, troviamo la gioielleria con un +10,9%, il settore delle pelli, cuoio e calzature con +6,2%, il tessile con +5,7%, abbigliamento (+4,5%) ed occhialeria (+3,7%). Secondo le previsioni, tra il 2019 ed il 2021 il giro d’affari del settore moda italiano continuerà a crescere raggiungendo quota 80 miliardi, con un +8%. Insomma, una realtà che continua a creare opportunità professionali di grande rilievo.

