Sephora lavora con noi 2020: posizioni aperte, opinioni e invio curriculum

Sephora cerca Beauty Advisor da inserire nei punti vendita su tutto il territorio nazionale e altre figure. Tutte le posizioni aperte e come candidarsi nella famosa catena di cosmetica francese

Non esci mai di casa senza la borsa piena di trucchi, creme, profumi e qualsiasi altro accessorio beauty? Sei una persona energica e dinamica che sogna di lavorare nel mondo della cosmetica? Allora sei la persona giusta per lavorare in Sephora! La famosa catena francese della gdo operante nel settore della cosmetica ricerca periodicamente personale per i punti vendita su tutto il territorio italiano. Se sei in cerca di un lavoro a Milano, oltre ai numerosi store, è presente anche la loro sede che impiega diverse figure professionali e impiegatizie. Andiamo a conoscere meglio la realtà Sephora e quali sono le opportunità di lavoro in azienda.

Profilo aziendale di Sephora

Sephora è una delle maggiori catene di distribuzione di prodotti di bellezza in Europa. Fondata in Francia nel 1969, dal 1997 fa parte del gruppo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader mondiale dei prodotti di lusso. I punti vendita Sephora propongono le marche più diverse, dalla più classica alla più originale, dalla più rara alla più famosa, oltre ad innumerevoli servizi come lezioni di make-up, consulenze e trattamenti gratuiti, ecc. Sephora offre anche una propria gamma completa di prodotti da bagno, di trattamenti, make-up, accessori e profumi. Nel 1999, nasce negli Stati Uniti il sito internet Sephora.com. che rappresenta un riferimento assoluto nella vendita online di prodotti cosmetici ed è, attualmente, il primo punto vendita di Sephora Stati Uniti in termini di fatturato. Oggi, Sephora conta più di 600 punti vendita in Europa e sta espandendo la sua rete in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina.

Lavorare in Sephora, quali sono i ruoli

Lavorare in Sephora significa ricoprire una posizione all’interno dei punti vendita oppure in una delle funzioni della sede centrale italiana. Scopriamo allora quali sono i ruoli ricercati in azienda.

Posizioni aperte nei Punti vendita

Consulenti di bellezza

Store manager

Specialista di categoria

Regional manager

I punti vendita si trovano in tutta Italia, nelle maggiori città, quasi sempre all’interno di bei Centri Commerciali. Ad esempio degli importanti Store Sephora si trovano a Roma, Milano, Cagliari, Reggio Emilia, Firenze.

Ruoli Sede principale

Dipartimento marketing

E-store

Sephora private label

Dipartimento IT

Dipartimento finanza

Logistica

Risorse umane

Property development

Formazione

La formazione del personale rappresenta un punto centrale per Sephora, che predispone programmi specifici in base alle funzioni ricoperte.

Per lavorare in negozio, è prevista una formazione che fornisce tutte le informazioni sulle tre linee di prodotti – Profumo, Makeup e Trattamento – e per diventare un’esperta di bellezza, ovvero una Consulente di Bellezza Sephora: la scienza alla base della cura della pelle, le tecniche di trucco, la creazione di profumi, insomma tutto ciò che serve per sviluppare bravura come truccatrice ed offrire ai clienti i consigli personalizzati. Una formazione a parte è dedicata al manager di un punto vendita o uno specialista, che verrà formato su come gestire il negozio o una sua sezione in modo efficace per raggiungere i target di vendita, ma anche come gestire efficacemente lo staff, le tecniche motivazionali alla gestione dei conflitti e lo sviluppo carrieristico. Oggetto della formazione anche aspetti più tecnici e professionali, come gli indicatori della performance e l’utilizzo di SAP per la gestione del flusso.

Nella Sede Centrale di Sephora, invece, la prima formazione si riceve direttamente dai i colleghi, dai manager e dallo staff delle Risorse umane. Previsti anche un seminario di induction grazie al quale verranno esposti i valori, la cultura e il stile manageriale dell’azienda, ed è possibile fare un corso direttamente sul campo: da un giorno a varie settimane trascorsi in negozio, a scoprire il mondo delle vendite di Sephora, tutte le professioni, l’azienda e le priorità.

Posizioni aperte in Sephora per assunzioni 2020

Al momento le ricerche di Sephora si concentrano sulla figura di Beauty Advisor, che interessa i punti vendita su tutto il territorio nazionale. Le risorse selezionate dovranno relazionarsi con la clientela del negozio suggerendo loro i prodotti e i servizi Sephora più adatti e in linea con le loro esigenze. Si cercano candidati dinamici, entusiasti, che sappiano lavorare in team e siano orientati al servizio ai clienti e alla consulenza.

Altri profili ricercati in Sephora al momento sono:

Store Manager : il candidato ideale è in possesso di un Diploma di Scuola Superiore e/o Universitario, ha maturato una esperienza lavorativa di almeno 5 anni ricoprendo la funzione di Responsabile di Punto Vendita preferibilmente in contesti specializzati nel settore. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e francese. La ricerca è in corso nei seguenti punti vendita: Torino, Como, Verona, Daverio.s

: il candidato ideale è in possesso di un Diploma di Scuola Superiore e/o Universitario, ha maturato una esperienza lavorativa di almeno 5 anni ricoprendo la funzione di Responsabile di Punto Vendita preferibilmente in contesti specializzati nel settore. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e francese. La ricerca è in corso nei seguenti punti vendita: Torino, Como, Verona, Daverio.s Specialista di Reparto : il ruolo prevede il raggiungimento della performance economica del reparto assegnato, il coordinamento delle attività commerciali ed organizzative, il mantenimento del livello di stock e del corretto riassortimento di prodotto e del merchandising del reparto; l’accoglienza, la consulenza e la soddisfazione della clientela; l’applicazione delle procedure aziendali e delle politiche commerciali (prezzi, promozioni, comunicazione); il coordinamento, la formazione, la valutazione e la motivazione della equipe. Richiesto il possesso di un Diploma di Scuola Superiore e/o Universitario, esperienza lavorativa di 2-5 anni in punti vendita preferibilmente specializzati nel settore cosmesi profumeria. Posizione aperta a: Pavia, Arese, Modena, Treviso e Aosta.

: il ruolo prevede il raggiungimento della performance economica del reparto assegnato, il coordinamento delle attività commerciali ed organizzative, il mantenimento del livello di stock e del corretto riassortimento di prodotto e del merchandising del reparto; l’accoglienza, la consulenza e la soddisfazione della clientela; l’applicazione delle procedure aziendali e delle politiche commerciali (prezzi, promozioni, comunicazione); il coordinamento, la formazione, la valutazione e la motivazione della equipe. Richiesto il possesso di un Diploma di Scuola Superiore e/o Universitario, esperienza lavorativa di 2-5 anni in punti vendita preferibilmente specializzati nel settore cosmesi profumeria. Posizione aperta a: Pavia, Arese, Modena, Treviso e Aosta. E-Commerce Category Manager: la figura dovrà occuparsi della definizione dell’offerta dei prodotti per e-store italiano, ovvero della negoziazione dei termini commerciali e della gestione dei rapporti con fornitori e distributori locali; di impostare le politiche di prezzo; della definizione delle attività di anteprima e promozione dei prodotti in collaborazione con il reparto marketing. Posizione aperta nella sede di Milano.

Lavorare da Sephora opinioni

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Sephora, che raccontano di un ambiente di lavoro piacevole e soddisfacente, e di un valido programma di formazione specifico in base al profilo ricoperto:

“Ambiente di lavoro piacevole, bella azienda“. Laura R., specialista di reparto, lavora da Sephora da 7 anni e ci dice: “Ho iniziato a lavorare in Sephora come semplice addetta vendita e dopo 3 anni sono diventata Capo reparto profumeria. La giornata inizia sempre con un briefing sulle varie attività da fare e con l’assegnamento delle stesse ai vari membri del team. In generale, le attività da svolgere sono la gestione dello staff, il caricamento merce, merchandising , monitoraggio obbiettivi e supporto alla clientela . Se tutto è ben coordinato il lavoro è piacevole e soddisfacente!”.

“Lavoro dinamico e stimolante“. Francesca G., Referente make up/make-up artist, da poco in Sephora ci dice: “Il bello di questo lavoro è che, dopo una accurata formazione, sei in grado di descrivere e proporre alla clientela tutti i prodotti Sephora (trucco e trattamento). Mi piace il rapporto che si instaura con i clienti e la loro successiva fidelizzazione”.

“Esperienza formativa“. Queste le parole di Grazia T., ex vice store manager: “Ho lavorato per 14 anni in Sephora, iniziando come commessa per poi raggiungere il ruolo di Vice Store Manager. L’azienda investe moltissimo nei piani di formazione dei dipendenti e questo mi ha permesso di imparare molte cose, soprattutto in ambito economico / commerciale e nelle tecniche di vendita, che mi hanno aiutato a ricoprire un ruolo di responsabilità”.

Come candidarsi in Sephora

Alla pagina aziendale di Sephora nella sezione “Lavora con noi” è possibile consultare tutte le offerte di lavoro Sephora Italia e candidarti. Ma non solo, oltre alle opportunità di lavoro nel nostro paese, puoi consultare anche le offerte disponibili all’estero oppure inviare una candidatura spontanea in vista di assunzioni future.

