SDA Express Courier cerca addetti spedizioni: profilo e come candidarsi

Assunzioni in tutta Italia per addetti gestione e monitoraggio attività di spedizione: le informazioni sul profilo ricercato e come candidarsi

SDA Express Courier, azienda del Gruppo Poste Italiane che gestisce la parte logistica e di distribuzione, cerca personale da inserire in qualità di Addetti gestione spedizioni presso centri di smistamento presenti in tutta Italia. Se state cercando un lavoro nel settore logistico, di seguito trovate tutte le informazioni sul profilo ricercato, i requisiti richiesti, l’iter di selezione e le indicazioni su come candidarsi in SDA Express Courier.

Profilo aziendale di SDA Express Courier

SDA Express Courier è un’azienda che dal 1998 fa parte del Gruppo Poste Italiane e offre una gamma di servizi articolata e integrata in ambito spedizione, logistica e distribuzione: dai servizi espresso standard a quelli di logistica integrata, dal technical courier a soluzioni tecnologiche per il commercio on-line e un’offerta internazionale che comprende servizi espresso e road. L’azienda consegna centinaia di migliaia di spedizioni ogni giorno, raggiungendo oltre 200 Paesi nel mondo, grazie ad una squadra di oltre 4.000 persone tra dipendenti e collaboratori e circa 4.500 mezzi che collegano l’Italia quotidianamente.

Addetti SDA Express Courier: profilo e requisiti

SDA Express Courier è alla ricerca di addetti che si occupino della gestione e monitoraggio delle attività operative relative alle spedizioni in tutte le fasi del processo.

I requisiti richiesti ai candidati sono minimi, ovvero:

titolo di studio: Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 (attenzione: non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio)

non sono richieste conoscenze professionali specialistiche.

L’azienda offre inserimento con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

Sedi di lavoro

Le sedi di lavoro sono su tutto il territorio nazionale, in specifiche province di individuate tra quelle sotto indicate. Potrai selezionare una sola provincia di preferenza ed essere coinvolto nel processo di selezione solo se in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche esigenze aziendali:

Piemonte: Torino, Biella, Novara, Cuneo, Asti e Alessandria.

Valle d’Aosta: intera regione.

Liguria: Genova.

Lombardia: Monza e della Brianza, Como, Milano, Bergamo, Brescia e Pavia.

Veneto: Treviso e Padova.

Friuli Venezia Giulia: Pordenone e Trieste.

Emilia Romagna: Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.

Marche: Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno.

Toscana: Lucca, Firenze, Pisa e Arezzo.

Umbria: Perugia e Terni.

Lazio: Roma.

Campania: Napoli e Salerno.

Abruzzo: Pescara.

Sardegna: Sassari.

Posizioni aperte in Poste Italiane

Oltre alle posizioni aperte in SDA, Poste Italiane ha altre ricerche in corso per le seguenti figure in diverse zone d’Italia:

Come candidarsi in SDA Express Courier

E’ possibile candidarsi alle nuove selezioni per Addetti gestione spedizioni SDA Express Courier direttamente alla pagina Poste Italiane lavora con noi dove trovate l’apposita piattaforma di eRecruiting dell’azienda. La data di scadenza è fissata per il giorno 31 marzo 2020. Ricordiamo che i CV saranno presi in considerazione soltanto se debitamente registrati nel database di Poste Italiane con la procedura prevista e non se inviati via mail. Inoltre, puoi ricandidarti nel caso in cui hai aderito ad un precedente annuncio senza essere stato contattato.

La selezione dei candidati viene anticipato da una telefonata delle Risorse Umane di SDA e potrà avvenire tramite convocazione presso una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di ragionamento logico e un colloquio conoscitivo individuale. Ti ricordiamo che sarà necessario presentare idonea documentazione che attesta il titolo di studio e la votazione conseguita nel momento della prima convocazione presso la sede di SDA Express Courier.

Infine, ti consigliamo la lettura di un articolo su Poste Italiane dove trovi consigli utili, testimonianze e altre informazioni su lavorare in azienda.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!