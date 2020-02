Riscatto della laurea agevolato: over 45 ammessi alla misura

Le nuove indicazioni Inps sul riscatto della laurea agevolato 2020. Gli over 45 potranno accedere alla misura

L’Inps attraverso la circolare n° 6 del 22 gennaio 2020 ha fornito rilevanti ed interessanti chiarimenti, in riferimento al riscatto della laurea agevolato 2020. In particolare, si estende la platea dei beneficiari, includendo anche gli over 45 e chi ha conseguito il diploma di laurea prima del 1996.

Riscatto della laurea agevolato: gli over 45 sono ammessi alla misura

Novità in relazione al riscatto della laurea agevolato 2020. L’Inps grazie alla circolare n°6 del 22 gennaio 2020 ha diffuso importanti e significativi chiarimenti in merito a questa misura. Ricordiamo che il riscatto della laurea permette di trasformare gli anni di studio universitari (massimo 5) in contributi utili alla pensione, il tutto pagando una somma di denaro per ogni anno che si vuole riscattare. La misura agevolata, permette di accedere a determinati sconti e pagare meno. L’ammontare per il 2020 è pari a circa 5.260 euro da versare per ogni anno di studio che il soggetto desidera trasformare in contributi. Tutto questo per dare la possibilità ai cittadini di accedere alla pensione con qualche anno di anticipo. Una buona notizia per gli over 45 che potranno accedere al riscatto della laurea agevolato 2020, stando alle ultime notizie diffuse dall’Inps stessa.

Chi può accedere al riscatto della laurea agevolato 2020

Le novità in materia, hanno affiancato due versioni già esistenti, ossia il riscatto laurea ordinario 2020 ed il riscatto gratuito 2020 destinato agli inoccupati, anche quello agevolato 2020. La novità più importante consiste in una platea di beneficiari più ricca e sostanziosa, in quanto la formula agevolata è ora accessibile anche agli over 45, ossia coloro che hanno ricevuto il diploma di laurea prima del 1996. Tuttavia, per poter beneficiare di questa misura, bisogna soddisfare determinati requisiti:

aver versato meno di 18 anni di contributi prima del 31 dicembre 1995;

di contributi l’aver versato almeno 15 anni di contributi complessivi al momento della presentazione della domanda;

di contributi complessivi avere almeno 5 anni nel periodo contributivo post 1995;

Dunque, chi decide di accedere a questa misura, dovrebbe optare per il metodo contributivo che è meno generoso nel determinare l’importo dell’assegno pensionistico. Dall’altra parte, il fattore positivo è quello di poter accedere alla pensione con qualche anno di anticipo.

Riscatto della laurea agevolato per under ed over 45

Dunque, possono accedere alla misura sia gli under che over 45 anni, che oltre ai requisiti sopra indicati, soddisfano anche i seguenti:

avere un’ età inferiore i 45 anni;

da ora possono accedere anche gli over 45 anni senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 non essere titolari di alcun tipo di pensione.

Si tratta di un’opportunità in più che viene data ai soggetti sia under che over 45, con il desiderio di accedere alla pensione in anticipo.

Quanto costa riscattare gli anni di studio universitario?

Abbiamo detto che per riscattare massimo 5 anni di studi, trasformandoli in anni di contributi utili per accedere alla pensione, bisogna versare una somma di denaro per ogni singolo anno da riscattare. Per quanto riguarda la misura in versione agevolata, tutti coloro che rientrano nei requisiti sopra indicati, dovranno sostenere un costo di circa 5 mila euro per ogni anno di studio che si voglia trasformare in contributi. In pratica, il costo varia dai 15 mila euro per riscattare gli anni di studio relativi ad una laurea breve, ai 25 mila per quanto riguarda una laurea competa. Prima di accedere a tale misura è importante analizzare il proprio caso e decidere se questa opzione conviene o meno.

L’Inps ha messo a disposizione degli utenti un servizio online che permette il calcolo simulato del riscatto della laurea. Ricordiamo inoltre che la domanda deve essere presentata in modalità telematica, accedendo al sito Inps con le proprie credenziali di accesso.