Regione Emilia-Romagna: corso-concorso per 138 agenti di polizia locale

Assunzioni a tempo pieno e indeterminato previo superamento di un corso-concorso: le informazioni per candidarsi entro il 20 gennaio 2020.

La Regione Emilia-Romagna ha bandito un corso-concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 138 posti di agente di polizia locale (categoria C – posizione economica C.1). Di questi, 27 posti sono riservati ai volontari delle forze armate. I vincitori del corso-concorso saranno assunti presso gli enti locali del territorio regionale dell’Emilia-Romagna (Comuni, Province, Unioni). Ecco le informazioni per partecipare al concorso entro il 20 gennaio 2020.

Posti disponibili

I 138 nuovi agenti di polizia locale saranno assunti presso gli enti locali del territorio regionale dell’ Emilia-Romagna secondo la seguente ripartizione dei posti:

Comune di Bologna: 70 posti

Comune di Codigoro: 1 posto

Comune di Goro: 1 posto

Comune di Lagosanto: 1 posto

Comune di Modena: 3 posti

Comune di Noceto: 1 posto

Comune di Parma: 7 posti

Comune di Piacenza: 15 posti

Comune di Reggio Emilia: 11 posti

Comune di San Lazzaro di Savena: 3 posti

Comune di Valsamoggia: 2 posti

Provincia di Forlì-Cesena: 2 posti

Provincia di Reggio Emilia: 2 posti

Unione Bassa Val d’Arda e Fiume Po: 1 posto

Unione Distretto Ceramico: 2 posti per il Comune di Formigine

Unione Rubicone e Mare: 1 posto per il Comune di Cesenatico e 1 posto per il Comune di Longiano

Unione Terre d’Acqua: 7 posti

Unione Terre d’Argine: 4 posti

Unione Tresinaro Secchia: 2 posti

Unione Valconca: 1 posto

Requisiti di partecipazione

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana

età compresa tra i 18 e i 35 anni (come previsto dalla delibera regionale 1605 del 30/09/2019). Il limite massimo di età viene elevato a 38 anni per i candidati che nei 2 anni precedenti la data di scadenza del bando siano stati assunti come addetti di polizia locale a tempo determinato, per almeno 60 giorni complessivi anche non continuativi

(come previsto dalla delibera regionale 1605 del 30/09/2019). Il limite massimo di età viene elevato a 38 anni per i candidati che nei 2 anni precedenti la data di scadenza del bando siano stati assunti come addetti di polizia locale a tempo determinato, per almeno 60 giorni complessivi anche non continuativi titolo di studio: diploma di scuola media superiore (maturità)

di scuola media superiore (maturità) patenti di guida : di categoria “B”, in corso di validità; di categoria “A2” per la conduzione di motocicli, in corso di validità, oppure conseguita entro la data di svolgimento della prova di preselezione a contenuti professionali

: di categoria “B”, in corso di validità; di categoria “A2” per la conduzione di motocicli, in corso di validità, oppure conseguita entro la data di svolgimento della prova di preselezione a contenuti professionali godimento dei diritti civili e politici

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva

non essere obiettori di coscienza

non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma

non avere riportato condanne penali definitive per i reati contro la pubblica amministrazione

non essere stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione

non essere stati licenziati per mancato superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a concorso da meno di cinque anni e non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati sottoposti a misura di prevenzione

non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati

disponibilità incondizionata al porto e all’eventuale uso dell’arma e alla conduzione dei veicoli in dotazione al servizio di Polizia Locale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette e autocarri per trasporto di motoveicoli)

non trovarsi in condizione di disabilità

idoneità alle funzioni previste per il posto: possesso dei requisiti fisico-funzionali definiti dalla Direttiva Regionale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 278 del 14/02/2005 e successive modificazioni e dei requisiti di carattere psico – attitudinale richiesti per lo svolgimento delle mansioni di Agente di Polizia Locale.

Prove d’esame

La selezione dei candidati avviene tramite esami. Sono dunque previste le seguenti prove:

prova scritta di cultura generale : consiste in test a risposta multipla di cultura generale e/o di ragionamento logico. Si terrà nelle giornate del 4/5/6 febbraio 2020 presso il Palasport (PalaBigi) di Reggio Emilia

: consiste in test a risposta multipla di cultura generale e/o di ragionamento logico. Si terrà nelle giornate del 4/5/6 febbraio 2020 presso il Palasport (PalaBigi) di Reggio Emilia prova fisica : consisterà in un percorso a piedi su distanza di 1000 metri piani che deve essere conclusa entro un tempo massimo pari a 5 minuti e 30 secondi per gli uomini e 6 minuti per le donne.

: consisterà in un percorso a piedi su distanza di 1000 metri piani che deve essere conclusa entro un tempo massimo pari a 5 minuti e 30 secondi per gli uomini e 6 minuti per le donne. prova a contenuti professionali : verifica della conoscenza di base delle principali materie oggetto dell’attività di addetto alla polizia locale.

: verifica della conoscenza di base delle principali materie oggetto dell’attività di addetto alla polizia locale. prova di idoneità psico-attitudinale

visita medica

formazione residenziale della durata di 180 ore complessive: si svolgeranno indicativamente nell’arco di 4 settimane nel periodo compreso tra il 1 giugno 2020 e il 18 luglio 2020

della durata di 180 ore complessive: si svolgeranno indicativamente nell’arco di 4 settimane nel periodo compreso tra il 1 giugno 2020 e il 18 luglio 2020 esame finale: prova orale basata sulla risoluzione di casi pratici afferenti alle materie trattate durante il corso residenziale.

Come presentare domanda e Bando

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata con modalità telematica compilando la domanda tramite il portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna. La scadenza è fissata per le ore 13:00 del 20 gennaio 2020. Per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare il bando del corso-concorso per 138 agenti di polizia locale.