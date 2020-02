Recruiting day Ferrovie dello Stato novembre 2019, lavoro per giovani laureati

Nei giorni 11 e 12 novembre 2019 Ferrovie dello Stato incontra giovani neolaureati da assumere a tempo indeterminato in varie sedi e società del gruppo. Ecco i profili ricercati e come candidarsi entro il 4 novembre 2019.

Nuovo Recruiting Dai in Ferrovie dello Stato che offre posti di lavoro per giovani laureati. La più importante società operante nel trasporto ferroviario italiano è alla ricerca di nuovi talenti che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato in varie società e sedi del gruppo. L’incontro tra i giovani e l’azienda avverrà nei giorni 11 e 12 novembre al Recruiting Day organizzato da FS. Diversi sono i profili ricercati, prevalentemente ingegneri e laureati in giurisprudenza e materie economiche. Andiamo a fornire i dettagli sulle posizione aperte e come candidarsi al Recruiting day Ferrovie dello Stato entro il 4 novembre 2019.

Profilo aziendale Ferrovie dello Stato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è una delle più grandi realtà industriali del Paese: oltre 70.000 persone gestiscono ogni giorno oltre 8mila treni e 250mila bus-km, trasportando in un anno circa 830 milioni di passeggeri e 50 milioni di tonnellate di merci. Il network ferroviario è di oltre 16.700 km di rete, di cui circa 1.000 dedicati ai servizi Alta Velocità. Il Gruppo è presente in tutta Italia, nei principali capoluoghi di Provincia: Milano, Torino, Genova, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Ancona, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari. Inoltre, FS Italiane ha esteso i propri orizzonti, con acquisizioni e partnership, anche ad altri grandi mercati, come Germania, Francia, Olanda e Nord-Est Europa.

Recruiting day Ferrovie dello Stato, profili ricercati

Ecco l’elenco dei profili ricercati e per i quali è possibile candidarsi in occasione del Recruiting day. Precisiamo che le offerte sono rivolte a giovani in possesso di una delle seguenti lauree, in base al profilo ricercato:

Laurea magistrale in Ingegneria – varie specializzazioni

Laurea magistrale in Giurisprudenza

Laurea magistrale in Economia

Laurea magistrale in Scienze statistiche

Laurea magistrale in informatica.

Profili ricercati per le selezioni di Trenitalia:

Junior Data Scientist/ Specialista Innovazione Commerciale a Roma

Junior Specialista Manutenzione a Cagliari

Profili ricercati per le selezioni di RFI

Specialista Junior Sviluppo hardware per sistemi embedded a Firenze Osmannoro

Specialista Junior Sviluppo applicativi software per sistemi embedded – model driven a Napoli

Specialista Junior Sviluppo e integrazione software per sistemi embedded a Napoli

Profili ricercati per le selezioni di Gruppo FS:

HR Junior a Roma, Genova, Milano, Venezia

Profili ricercati per le selezioni di FSE :

: Quality&Process Engineer Junior a Bari

Profili ricercati per le selezioni di FERSERVIZI:

Controller Junior a Roma, Palermo

Buyer Junior a Roma

Addetto al Supporto Legale Territoriale Junior a Venezia, Palermo

Come candidarsi

Se sei interessato a lavorare in Ferrovie dello Stato puoi consultare nel dettaglio tutti i profili ricercati in occasione del Recruiting day Ferrovie dello Stato direttamente alla pagina dedicata all’evento. Per candidarti è sufficiente effettuare una registrazione e compilare il form online, indicando il profilo di tuo interesse tra quelli sopra elencati (attenzione però, puoi candidarti solo ad una offerta di lavoro). Lo step successivo consiste nel sostenere delle prove di selezione online. Potrai partecipare al Recruiting Day, infatti, solo se avrai superato la selezione digitale, che può essere svolta entro le ore 12 del giorno 4 novembre 2019.

Per tutte le altre ricerche in corso in Ferrovie dello Stato ti invitiamo a consultare l’articolo dedicato e sempre aggiornato con le ultime offerte.

