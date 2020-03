Raccolta dei 160 migliori strumenti online per lavorare da remoto

Tool di comunicazione, catalogazione, condivisione idee e calendarizzazione. Tutto quello che ti serve per lavorare da remoto.

Lavori in un ufficio e hai bisogno di applicazioni per operare al meglio con i tuoi collaboratori? La tua azienda ti permette di lavoro in smart working? Sei un libero professionista che ha clienti e collaboratori in giro per l’Italia e per il mondo? Sei un nomade digitale e ti piace lavorare da ovunque ti trovi? Ti piace lavorare nei coworking? Le nuove richieste di mercato ti chiedono di dedicarti alla tua professione grazie all’uso della tecnologia? Hai deciso di viaggiare ma portandoti sempre dietro il pc? Bene, quello che ti serve è questa raccolta di strumenti per poter fare qualsiasi cosa ed al meglio, anche a distanza.

Se sei un freelance e preferisci seguire un progetto da casa, magari davanti ad una bella tazza di caffè, ti sarà sicuramente capitato di confrontarti con delle problematiche legate all’operatività online. Che sia relativa all’utilizzo di alcune applicazioni oppure all’organizzazione dei propri impegni.

Quelli che ti illustro in questa pagina oggi sono dei tool molto semplici da utilizzare, in gran parte gratuiti (o che comunque hanno una versione free) e che ti permetteranno di semplificarti la vita se lavori da remoto ed anche se non sei in casa o se sei in viaggio.

La cosa bella è che con Bianco Lavoro ed i nostri collaboratori, contatti e freelance abbiamo testato tutti gli strumenti nel corso del tempo. Ed in questa pagina segnalo quindi, ben catalogati, solo quelli davvero validi, i migliori per ogni categoria.

Strumenti per Tracciamento Bug

Quando parliamo di bug ci riferiamo a quegli errori di sistema che possono crearsi per una serie svariata di motivi e che possono provocare il malfunzionamento di un sito internet, di un blog, di un’applicazione o di uno shop online. Un problema di questo tipo può provocare dei danni a livello di visualizzazioni del tuo prodotto online. E conseguenti perdite a livello economico e di visibilità. Per ovviare a queste brutte evenienze, ecco alcuni dei migliori strumenti per il tracciamento dei bug.

Toybox

Toybox è un tool che ti permette di raccogliere all’interno della stessa piattaforma tutti i feedback visivi sia dai tuoi collaboratori che dai clienti. E tutto avviene direttamente all’interno del tuo sito. Si tratta del modo più semplice per collaborare e dare vita ad idee su qualsiasi sito internet.

Github Issues

Github è uno strumento molto utile per chi lavora da remoto perché tiene traccia di idee, possibili miglioramenti, eventuali attività e relativi bug di sistema che si creano. E’ possibile raccogliere i feedback degli utenti che utilizzano il tuo sito e che segnalato degli errori di sistema, agevolandoti il lavoro.

Donedone

DoneDone è un hub molto utile che consente di localizzare bug e problemi di sistema in assoluta semplicità. Non dovrai più utilizzare programmi complessi o fogli di calcolo per riuscire a riordinare ticket di segnalazioni o per tenere traccia degli errori.

Deep Work Stats

Deep Work Stats mette in mostra in modo visibile e pratico quanto tempo hai effettivamente a disposizione per seguire e terminare un progetto. Ma anche quanto tempo passi in riunione e come ti interfacci con i colleghi. E lo può far vedere anche al tuo capo. Un tool imperdibile se stai lavorando in smart work da casa e devi preparare dei report di lavoro per il tuo boss.

Jira software

Jira software è una piattaforma in grado di valutare il personale della tua azienda o nuovi dipendenti potenziali in base alla loro esperienza professionale. L’algoritmo permette di prendere in considerazione i cv in modo non casuale.

Assist

Grazie ad Assist puoi digitale nel terminale qualsiasi sia il problema che tu stai riscontrando. Hai la possibilità di connettere i membri del tuo team che, in questo modo, potranno vedere quel che vedi tu nello schermo. E risolvere il problema tutti insieme è ancora più facile!

Zoho Bug Tracker

Zoho Bug Tracker è la soluzione perfetta se sei alla ricerca di un’applicazione molto semplice in grado di tracciare i bug in modo veloce e di gestirli con facilità. Consegnare i tuoi progetti rispettando sempre le scadenze è possibile!

ReQtest

ReQtest è tool basato principalmente sul cloud che permette di gestire, sviluppare e fare manutenzione di un software. Grazie ad esso è possibile monitorare le attività di segnalazione dei bug e la gestione dei requisiti.

Sifter

Sifter è un tool di lavoro remoto dedicato alla rilevazione dei bug per i team di lavoro smart. Grazie ad esso, è possibile mantenere il monitoraggio dei problemi in modo semplice, così sia te che il tuo team potete risolvere il problema nella metà del tempo. Risparmia tempo e denaro!

Strumenti per lavorare con codici e app

I tool che andremo a scoprire nel corso di questo paragrafo, sono pensati appositamente per chi lavora nel campo della programmazione o per i web designer che necessitano di un confronto con il proprio team per migliorare il codice html di un sito internet aziendale o privato.

CloudRepo

CloudRepo è un gestore che offre repository sia pubblici che privati. Grazie a questo tool tu e il tuo di sviluppo software avrete la possibilità di archiviare e condividere in modo del tutto sicuro i metadati che potrete poi riutilizzare all’interno di altre build.

CodePen

CodePen è un ambiente di sviluppo sociale dedicato sia ai web designer, che agli sviluppatori front-end. È la piattaforma migliore per dare vita e per promuovere un sito web. Ma anche per mettere in mostra il tuo progetto, per creare casi di test di corretta funzionalità e per trovare nuove ispirazioni.

Live Share for VS

Grazie a Live Share tu e il tuo team avrete la possibilità di collaborare in modo rapido e veloce sulla stessa parte di codice senza dover necessariamente sincronizzarlo o configurare gli stessi strumenti di sviluppo. Indipendentemente dal sistema operativo che usi o dal tipo di linguaggio che stai programmando.

JSFiddle

JSFiddle è una community online con cui avrai la possibilità di testare e mostrare frammenti di codice HTML, CSS e JavaScript creati dall’utente e collaborativi, meglio conosciuti come ‘fiddles’.

GitDuck

GitDuck è un tool di collaborazione open source dedicato principalmente ai team che lavorano da remoto e che consente di eseguire la codifica live in qualsiasi parte del mondo tu sia.

TeleType for Atom

Teletype per Atom permette ai programmatori di condividere il proprio spazio di lavoro con tutti i collaboratori del proprio team e per lavorare tutti insieme sul codice in tempo reale.

TeamHub

Con l’aiuto di TeamHub potrai collaborare con il tuo team da remoto e in tempo reale all’interno di qualsiasi IDE. Trasformalo in uno spazio di condivisione dove lavorare con i tuoi collaboratori ovunque tu sia.

Strumenti per modificare codici web o app

Se è importante avere a disposizione un tool in grado di semplificarti la vita nel momento in cui devi lavorare con il tuo team per una programmazione web, lo è ancora di più trovare uno strumento in grado di fare tutte le modifiche del caso.

Github

GitHub è una piattaforma di sviluppo che si ispira semplicemente al tuo modo di lavorare. Dall’open source all’azienda, puoi ospitare e rivedere il codice. Ma anche gestire progetti e creare software insieme a 28 milioni di sviluppatori.

Gitlab

GitLab è la prima applicazione che crea da zero ogni singolo step del ciclo di vita di DevOps. In questo modo i team Product, Development, QA, Security e Operations hanno la possibilità di lavorare in modo simultaneo allo stesso progetto.

Bitbucket

Bitbucket è una vera e propria piattaforma in grado di offre ai team di sviluppo un luogo di incontro dove pianificare progetti, collaborare al codice, testare eventuali errori e promuovere il proprio risultato.

Strumenti per la collaborazione tra designer

Per realizzare un progetto che abbia un certo tipo di appeal, è necessario un continuo studio e confronto tra designer. Eccoti di seguito, quindi, i migliori tool di lavoro remoto che consentono la collaborazione tra gli artisti del web.

Figma

Figma è il modo migliore per realizzare un progetto da capo a piedi. Ogni collaboratore potrà firmare la propria parte del processo creativo, che rimarrà sincronizzato su qualsiasi piattaforma finché non verrà portato a termine.

InVision

Se sei alla ricerca di una piattaforma dedicata alla progettazione di prodotti digitali e che è in grado di fornire le migliori esperienze utente al mondo, allora InVision fa al caso tuo. Grazie ad esso potrai effettuare una progettazione end-to-end in modo facile, con l’aiuto della sua suite di prodotti composta da 3 app: Cloud, DSM e Studio.

Vectorly

Vectorly crea team di progetto. Grazie ad essa potrai sviluppare le tue abilità, condividere le conoscenze nel tuo campo e risanare le lacune nelle tue competenze. Ma puoi anche fare una revisione continua e ottenere un quadro completo delle tue capacità di fare squadra.

Zeplin

Zeplin è uno spazio dedicato ai team di sviluppo che vogliono rimanere connessi tra loro. Consente il trasferimento automatico di disegni e guide di stile che possono essere caricati da Sketch, Figma, Adobe XD CC con precisione.

Marvel

Marvel è una piattaforma all-in-one che dà vita alle idee alimentando la creazione di design di prodotti digitali. Facilita wireframing, prototipazione, handoff e collaborazione.

Feedback by Pixelic

Grazie a Feedback by Pixelic potrai avere sempre un riscontro visivo e un controllo costante della versione del tuo progetto semplificata.

Avocode

Quando parliamo di Avocode ci riferiamo ad uno strumento indipendente che è in grado di aiutare i team a spedire i prodotti nella metà del tempo. In questo modo potrai avere una rapida condivisione e ispezione dei file di progettazione provenienti da Sketch, Figma, Adobe XD e Figma.

Design Cuts

Il mercato di Design Cuts ha una marea di risorse di progettazione in grado di soddisfare anche le esigenze del cliente più pignolo.

Axure

Grazie ad Axure puoi avere dei contenuti dinamici. Ma puoi anche spostare i contenuti tra le pagine e realizzare bellissime animazioni.

Strumenti per nomadi digitali

I nomadi digitali sono coloro che fanno gravitare la propria vita professionale attorno al pc, allo smartphone e ad una connessione internet. E poi, tra un lavoro e l’altro, si spostano per mezzo mondo. O rimangono nello stesso posto, ma collaborano con clienti che provengono da ogni dove. I nomadi digitali sono i nuovi protagonisti dello smart working.

Remote Year

Remote Year riunisce gruppi di professionisti suddivisi in base al proprio settore di competenza che abbiano voglia di viaggiare, vivere e lavorare in remoto in diverse città del mondo per un periodo che va dai quattro mesi all’anno.

Eddy Travels

Se sei alla ricerca di un assistente di viaggio che ti aiuti a trovare voli, hotel e mezzi di trasporto per muoverti in qualsiasi parte del mondo, Eddy Travels fa al caso tuo.

NomadWallet

NomadWallet è un’app creata da viaggiatori per i viaggiatori. Il suo obiettivo è quello di tenere tracciate tutte le spese di viaggio e ti aiuta a gestire al meglio il budget che hai a disposizione.

NomadRest

Se sei in giro per il mondo e stai cercando una sistemazione alla buona e confortevole, NomadRest è l’app che fa al caso tuo.

NomadHubb

Scopri e visita in anteprima quali sono i ritiri di coworking e di coliving organizzati in tutto il mondo con NomadHubb.

TownChat

TownChat permette agli utenti di trovare nella città che stanno visitando dei turisti provenienti dal loro paese di origine e di mettersi in contatto tra loro. Per inviarsi messaggi tra loro, gli utenti dovranno iniziare a seguirsi.

VisaList

Ti è mai capitato di sentirti frustrato mentre cercavi i requisiti per il visto del paese in cui volevi andare a fare un viaggio? Ebbene, allora la risposta che fa al caso tuo è VisaList.

NomadList

NomadList è il tool che offre servizi per i lavoratori da remoto, per i nomadi digitali e per i viaggiatori di qualsiasi genere. Il suo scopo è quello di risolvere sfide come trovare destinazioni da visitare, luoghi di lavoro, quartieri dove soggiornare e fare amicizia in un nuovo posto.

SeatSurfing

Seat Surfing è la prima grande comunità nomade dove gli utenti possono cercare dei collaboratori con cui lavorare insieme.

Travellar

Se sei alla ricerca di una social community di viaggiatori, Travellar è quello che fa per te.

Person8

Non rischiare di perdere la tua identità. Esegui sempre il backup dei tuoi dati. Person8 è un toolkit decentralizzato per ripristinare la tua identità, conservandola in modo sicuro online tramite Blockstack.

Culture Trip

Esplora il mondo direttamente dal tuo smartphone e pianifica il tuo viaggio con un semplice tap del dito. Scopri le cose più interessanti da fare ovunque tu sia con Culture Trip.

Strumenti per la catalogazione dei documenti

Chi lavora da remoto sa quanto sia importante tenere sempre in ordine i file, siano essi di testo, di calcolo o di immagini. Eccoti di seguito, quindi, tutti i migliori strumenti per la realizzazione e la catalogazione dei documenti.

Slite

Slite è una piattaforma in cui i membri del tuo team possono lavorare simultaneamente. E, allo stesso tempo, hai la possibilità di visionare ogni documento creato.

Yousign

Yousign offre una soluzione per chi è alla ricerca di un software di firma elettronica sicura. Ma, soprattutto, che sia facile da usare e giuridicamente vincolante, in base a quelle che sono le esigenze europee.

Ntile

Grazie a Ntile avrai la possibilità di organizzare la gestione completa della tua azienda in un unico spazio. Con questo tool potrai prendere decisioni con facilità, assegnare compiti e avere sotto controllo l’intero processo di lavoro in una finestra del browser.

Google Doc

Probabilmente la più conosciuta, Google Doc permette di realizzare documenti di qualsiasi genere e di tenerli in un cloud da portare sempre con sé. Avrai anche la possibilità di scaricarli in qualsiasi momento ti servano e salvarli con il formato più adatto alle tue esigenze.

Slab

Slab aiuta i team a sfruttare appieno il loro potenziale attraverso l’apprendimento e la condivisione dei documenti. Dotato di numerose integrazioni, come Slack, Github e GSuite, per legare tutto insieme.

JobAider

Acquisisci, cattura e condividi le tue competenze con degli altri freelance grazie a JobAider.

Lokki Cloud

Grazie a Lokki Cloud potrai trasferire facilmente e in modo simultaneo i tuoi file da a qualsiasi dispositivo. Perfetto per chi è sempre in viaggio per lavoro.

Helpjuice

Helpjuice è quell’app progettata e costruita da zero per offrire a te e al tuo team tutto ciò di cui hai bisogno per soddisfare i tuoi clienti.

Ripley

Ripley lavora per guidarti attraverso il processo di pianificazione, creazione, pubblicazione e misurazione del contenuto che guida i risultati.

Goals

KeepSolid Goals consente di raggiungere i propri obiettivi più in fretta attraverso la pianificazione ed esecuzione delle attività con un unico obiettivo globale in mente.

Strumenti per la gestione dei dipendenti

Chi ha dei dipendenti sa che non è mai così facile monitorare la quantità di lavoro svolta. O capire a quale punto del progetto siano arrivati. O addirittura verificare se qualche telefonata professionale ha fatto perdere loro troppo tempo. Ma scopriamo quali sono gli strumenti che ci possono aiutare in tal senso.

Hilo

Hilo è una piattaforma in cui i team condividono il massimo e il minimo della loro giornata lavorativa in modo anonimo con i leader del team. Un feedback molto utile che fornisce informazioni su problemi magari sconosciuti.

Plai

Plai è il tool che si occupa di allineare il tuo team con OKR, condividire feedback e condurre revisioni efficaci. Ma anche organizzare riunioni 1: 1 e check-in.

QuizBreacker

Con Quizbreacker avrai la possibilità di avvicinare la tua squadra, ovunque essi si trovino. E mantenere tra loro lo spirito di gruppo necessario a realizzare dei progetti eccellenti.

Histaff

Se sei alla ricerca di una piattaforma in cui il tuo team di lavoro possa rilassarsi in tranquillità, Histaff fa al caso tuo. Rendi felici i tuoi dipendenti con questo tool.

Achieved

Achieved è la piattaforma che permette di connettere qualsiasi membro del team e di condividere con tutti i risultati ottenuti attraverso la condivisione di idee e di documenti.

Teamworki

Teamworki aiuta i team leader e i manager a diventare più efficienti. Inoltre, è possibile anche misurare il morale dei loro colleghi e identificare le tendenze.

Leapsome

Leapsome è una piattaforma per la gestione delle prestazioni e l’impegno dei dipendenti. Creare team ad alte prestazioni sarà ancora più semplice.

Strumenti di File Hosting

Chi lavora da remoto sa quanto sia importante avere a disposizione una piattaforma che permetta di gestire e condividere i file. Anche quelli pesanti che non si riuscirebbero a inviare tramite una semplice mail. Scopriamoli insieme.

Dropbox

Dropbox è una piattaforma di condivisione dei file che consente di inviare ad un altro indirizzo mail file pesanti fino a 2 Gb per la versione Basic e free.

V2 Cloud

V2 Cloud è il desktop cloud più semplice utile a ridimensionare il tuo team remoto. Si pone l’obiettivo di aiutare le aziende ad accedere in modo sicuro a dati, applicazioni, documenti e altre risorse da qualsiasi luogo su qualsiasi dispositivo tramite un browser web.

Google Drive

Google Drive è la piattaforma Microsoft ideata per chi lavora con documenti e fogli di calcolo. Consente la condivisione dei file personalizzata con il tuo team di lavoro.

BlackHole

Se sei alla ricerca di un sistema per il trasferimento di file basato su Blockchain, Blackhole fa al caso tuo. Questo tool è progettato per l’uso quotidiano.

OneDrive

Grazie a OneDrive potrai salvare i file e le foto. E accedervi da qualsiasi dispositivo, ovunque.

Strumenti per la ricerca di professionisti

Stai seguendo un progetto ma non sai come andare avanti e stai cercando un professionista del settore? I tool che ti mostriamo di seguito sono perfetti per trovare qualcuno da inserire nel tuo team che sia in grado di aiutarti.

Remote.io

Remote.io è una bacheca di lavoro che si concentra esclusivamente sulla carriera da svolgere da remoto o da casa.

Remote Woman

Grazie a Remote Woman potrai lavorare in remoto presso aziende fidate. Marketing, progettazione, sviluppo, supporto e altro.

Work from Home Jobs

Grazie a Work from Home Jobs potrai cercare un annuncio di ricerca di lavoro da remoto. O pubblicarne uno.

6 Nomads

Assumi tecnici o professionisti freelance a tempo pieno affidabili per la tua startup con l’aiuto di 6 Nomads.

Flexiple

Flexiple nasce con l’obiettivo di aiutare le aziende a costruire grandi progetti. Fai crescere la tua start up collaborando con i migliori sviluppatori e designer freelance di aziende tecnologiche come Amazon, Adobe e Microsoft, tra gli altri.

Strumenti per la condivisione delle idee

E se avessi bisogno di qualcuno con cui fare brainstorming? E se fosse necessario avere un posto in cui condividere le idee di un team di lavoro per rendere il tuo progetto sensazionale? Scopri con i tool da remoto che ti riportiamo di seguito come fare.

Retrium

Retrium è una piattaforma in grado di condividere le idee in modo agile. Grazie ad essa il tuo team potrà migliorare continuamente.

Funretro

Con Funretro potrai collaborare con il tuo team da remoto e migliorare tutto ciò che fai per i tuoi progetti con l’aiuto di uno strumento semplice, intuitivo e bello.

TeamRetro

TeamRetro è il modo più sicuro, coinvolgente ed efficace che ti aiuterà a gestire le riunioni con il tuo team in modo agile e veloce.

IdeaDrop

IdeaDrop è un software di gestione che ti può aiutare a catturare ed attuare le idee migliori dei tuoi dipendenti o dei tuoi collaboratori da remoto. Sempre e ovunque.

Upvoty

Grazie ad Upvoty potrai trasformare il feedback di tuoi utenti in azioni che riescono ad ottimizzare al meglio il tuo progetto!

Strumenti per calendarizzare impegni e scadenze

Chi lavora da remoto sa quanto sia importante avere sempre sotto mano un’idea di quelle che saranno le scadenze imminenti o i lavori che richiedono una certa priorità. Scopri quali siano le migliori piattaforme a tal proposito.

Realtime Board

Realtime Board aiuta i team di lavoro, ma anche le start up e le società di consulenza a procedere con la collaborazione in loco tra team distribuiti a livello globale.

GroupMap

GroupMap è una piattaforma che consente di fare online e in tempo reale un brainstorming con il tuo team di lavoro. Perfetta per le conferenze, le riunioni e i workshop.

Explain Everything

La piattaforma di Explain Everything consente di usufruire di una lavagna interattiva in cui le persone collaborano, condividono e apprendono senza confini. Ovunque esse siano.

Sketchboard

Sei alla ricerca di una lavagna online in cui scrivere tutto ciò che pensi in qualsiasi momento e condividerlo con il tuo team? Allora Sketchboard fa al caso tuo. E riesci ottieni un feedback immediato.

Strumenti per la comunicazione via mail

Comunicare via mail è fondamentale per la condivisione di informazioni e di file all’interno di un team di lavoro. E’ per quello che è fondamentale degli strumenti che mettano qualsiasi collaboratore in connessione con gli altri in modo semplice e agile.

Loop Mail

La Posta in arrivo condivisa di Loop Email è in grado di semplificare non poco il lavoro di squadra. Delega parte del tuo lavoro assegnando e-mail in arrivo ai colleghi, discutendo dei contenuti attraverso la chat laterale e avere una panoramica di tutte le conversazioni con i clienti.

Gmail Business

La versione del noto Gmail consente di avere fino a 30 GB di spazio a disposizione in cui salvare le mail e assistenza h24 per qualsiasi tipo di problema. Altri servizi offerti sono la chat, il calendario e la Gsuite.

Outlook

Grazie ad Outlook potrai lavorare in modo più intelligente e veloce tramite la posta elettronica e il calendario aziendale in cui appuntare le scadenze imminenti.

Mattermost

Mattermost è un’alternativa del tutto per source e selfhosted al più noto Slack. Qualsiasi tipo di messaggio ci sia tra il tuo team, è possibile visionarlo in qualsiasi momento dalla bacheca centrale.

Yahoo Business

Vuoi far vedere al mondo cosa significa per te fare affari? Imposta il tuo indirizzo mail professionale grazie a Yahoo Business.

Strumenti per prendere appunti

Devi partecipare ad una riunione e vuoi un’app in grado di farti prendere appunti in modo agile e veloce? Quelli che vediamo di seguito sono i migliori strumenti nati appositamente per chi ha bisogno di un blocco note digitale da portare sempre con sé.

Fireflies.ai

Perfetto se sei alla ricerca di un programma che ti perfette di fare registrazioni e trascrizioni illimitate. Ma, soprattutto, gratuite. Fireflies.ai è un’intelligenza artificiale che permette di condividere con tutti i membri del tuo team delle informazioni preziose. Ovunque essi siano.

Notion

Notion è uno strumento del tutto nuovo che permette di unire tutte le tue app di lavoro quotidiane in una sola. Grazie a questo tool te e il tuo team potete collaborare e condividere note.

Notejoy

Notejoy è un’app in cui puoi inserire delle note per te e il tuo team. Disponibile per Mac, Windows, iOS, Android e Web. Disponibile una versione gratuita per iniziare.

Evernote

Con Evernote tutto il tuo team di lavoro è connesso nella stessa piattaforma. Ideale sia per la gestione di un progetto, che per le riunioni di brainstorming. Ma perfetto anche se stai coordinando un gruppo di persone da remoto.

Tactiq

Tactiq è la soluzione perfetta se sei alla ricerca di un tool con cui prendere appunti e inserire trascrizioni. E condividere poi il tutto con chi vuoi. Ovunque tu sia.

Strumenti per tutti gli usi

Ecco a voi una raccolta di strumenti per tutti gli usi. Dedicati a tutte quelle attività extra dal lavoro. Ma da utilizzare comodamente dal pc o dallo smartphone. Ovunque tu sia.

Process

Process è quel tool che ti permette di gestire i processi lavorativi dalla A alla Z. E così ti permette di non doverti sempre occupare dei dettagli. Organizza la tua squadra e assegna i compiti da svolgere. Tieni traccia degli obiettivi raggiunti. E anche formare nuovi dipendenti.

Remote Health

Se sei alla ricerca di un’assicurazione sanitaria per team remoti e aziende che funzioni in tutto il mondo, Remote Health fa al caso tuo. Hai la possibilità di aggiungere o rimuovere dipendenti in qualsiasi momento.

ApiChecker

ApiChecker è un tool molto affidabile che ti consente di monitorare le prestazioni della tua app in ogni momento della giornata. Ovunque tu sia.

Barberhead

Il tuo look prevede la barba come un vero hipster? Vuoi mantenerti sempre in ordine in qualsiasi parte del mondo tu sia? Con Barberhead puoi cercare il migliore barbiere nella città in cui stai soggiornando.

PayRequest

Con Payrequest puoi fare collegamenti di pagamento semplici e veloci attraverso la piattaforma Stripe.

Tripsy

Tripsy è un’app che consente di pianificare viaggi di ogni tipo. E di condividere il tuo itinerario con amici e famiglia. Ma ricevere anche avvisi per i voli e suggerimenti di gite in alcune città del mondo.

TeamViewer

Devi condividere la schermata del pc con i tuoi collaboratori. Grazie a TeamViewer potranno vedere il tuo desktop e lavorare insieme a te. O risolvere dei problemi di software al posto tuo.

Strumenti per la produttività

Quelli che andiamo scoprire in questa sezione sono tutti quegli strumenti che ti possono aiutare in modo semplice e veloce ad aumentare la produttività del tuo lavoro da remoto.

Soapbox Sidekick

Grazie a Soapbox Sidekick avrai a disposizione un vero e proprio assistente di riunione che funziona con intelligenza artificiale. Nato con il preciso scopo di aiutare i manager e i loro team con la produttività e l’organizzazione dei compiti quotidiani da svolgere.

Krisp

Krisp è un’app che ti aiuta ad eliminare il rumore di fondo durante le chiamate in tempo reale. In questo modo sia il manager che il team risulta molto più produttivo. Può essere usato anche durante le video conferenze.

Plutio

Plutio racchiude tutto ciò di cui hai bisogno. Dai progetti da realizzare ai compiti da sostenere. Dalle proposte alla fatturazione. Avrai tutto a portata di mano senza aver bisogno di tante app.

Meetter

Meetter è nata con l’obiettivo di rendere le riunioni in team che lavorano da remoto come l’esperienza più gratificante della giornata. Da provare assolutamente.

Hyperfocus

Mentre lavori da remoto ti arrivano un secco di notifiche dalle app che continuano a distrarti? Hyperfocus le blocca per il tempo necessario a concentrarti e terminare il lavoro.

Taskeo

Taskeo è uno strumento per migliorare la produttività online che vuole andare oltre la gestione del progetto e la collaborazione del team. Si tratta di un vero e proprio assistente personale virtuale.

Fabriq

Stai utilizzando un browser per mandare avanti i tuoi affari? Fabriq è una workstation del tutto nuova per organizzare i tuoi progetti professionali, le tue passioni e il tempo libero.

Parabol

Parabol è un’app dedicata alle riunioni open-source e gratuita che riesce a lasciare traccia della cronologia di lavoro del tuo team. Parabol si integra con altri tool molto diffusi come GitHub, Atlassian Jira, Confluence e Slack.

Attio

Attio è uno spazio di lavoro che puoi personalizzare in ogni sua parte. Perfetto per gestire le relazioni e il lavoro del tuo team.

Fellow.app

Fellow è l’app che aiuta sia i manager che i loro team a gestire riunioni e conferenze. Ma anche a scambiare feedback e a monitorare gli obiettivi. Tutto dalla stessa piattaforma.

Strumenti per il Product Management

Il product manager è colui che si occupa di tutto ciò che compete ad un determinato prodotto. Dalle caratteristiche alla fornitura delle materie prime, dal personale per la sua realizzazione al design in ogni suo dettaglio. Quelli che andiamo a vedere di seguito, quindi sono tutti gli strumenti utili per il product management.

Productboard

Productboard è un sistema che ti permette di gestire il prodotto in tutta la sua totalità. Ma ti aiuta anche a capire ciò di cui gli utenti hanno bisogno. E ti semplifica il lavoro dandoti una mano ad organizzare le priorità di progetto.

ProPad

Grazie a ProdPad avrai la possibilità di migliorare costantemente le tue abilità di product manager. Questo tool fornisce gli strumenti e le risorse per aiutarti a gestire sia il tuo team che le fasi del progetto.

ProductPlan

ProductPlan è uno strumento che ti consente di pianificare, visualizzare e comunicare la tua strategia di prodotto in modo semplice e veloce con tutti.

Aha!

Aha! è il tool creato appositamente per i team che desiderano creare delle Roadmap strategiche con lo scopo di fornire prodotti, progetti e servizi migliori ai propri clienti.

Strumenti per il Project Management

Il Project Manager è colui che è a capo di un progetto, di cui ne è strettamente responsabile. Si occupa di qualsiasi dettaglio e organizza direttamente il lavoro con il team. Scopriamo insieme quali sono le app più utili per il project management.

Paymo

Paymo è l’app nata per aiutare il tuo team a lavorare felice e sereno. Grazie ad essa, dalla stessa piattaforma potrai gestire tutti i compiti, pianificare le risorse, delegare delle attività, monitorare gli step di realizzazione del progetto e fatturare.

Beat

Beat è il tool perfetto per creare un lavoro di squadra propositivo. Qui il tuo team di lavoro può concentrarsi a raggiungere gli obiettivi prefissati grazie alla gestione, la pianificazione e la condivisione dei file. Quindi la tua squadra può concentrarsi sul raggiungimento dei propri obiettivi.

Avion

Avion è uno strumento che consente di tenere traccia delle storie di ogni utente. In questo modo la gestione del lavoro per il tuo team sarà ancora più semplice e veloce.

Vabotu

Sei alla ricerca del meglio per il tuo progetto? Scopri Vabotu. Meglio di Slack. E meglio ancora di Trello. E’ il meglio per le start up e per i collaboratori.

Trello

Grazie a Trello potrai suddividere per ogni progetto i collaboratori che se ne occuperanno. E assegnare ad essi le attività da svolgere in ogni suo dettaglio, senza trascurare la data e ora di scadenza.

ProofHub

ProofHub è una soluzione che si basa principalmente sul cloud. Grazie ad esso è possibile riunire tutto e tutti nella stessa piattaforma. Rendendo il risultato molto più veloce e smart.

Nifty

Nifty è il primo workflow di nuova generazione che contiene un hub di gestione dei progetti. Grazie ad esso potrai avere tutto il tuo lavoro all’interno dello stesso posto.

Strumenti di annunci di lavoro da remoto

Sei alla ricerca di personale specializzato in grado di aiutarti a completare un progetto? Ti serve un professionista del settore ma non sai dove sbattere la testa? Quelli che andiamo a scoprire di seguito sono gli strumenti per la pubblicazione di annunci di lavoro da remoto. Da consultare all’occorrenza. Ovunque tu sia.

Workew

Workew è una bacheca di annunci di lavoro dedicata a chi opera da remoto. Ma si può considerare anche come una piattaforma di assunzione a cui si rivolgono moltissime aziende di grandi dimensioni.

DevAlertMe

Sei uno sviluppatore e stai cercando lavoro da remoto. Allora DevAlertMe è la piattaforma dove trovare la tua prossima collaborazione professionale.

AngelList

Come dice lo slogan di questo sito, AngelList è dove il mondo incontra le start up. Ma anche le grandi aziende o i new project manager.

WeWorkRemotely

WeWorkRemotely è la più grande community presente nel web con più di 150.000 utenti mensili a cui si rivolge chi è alla ricerca di un professionista che lavori da remoto. Qualsiasi sia l’area geografica di riferimento.

Remoteok

Remote OK è una piattaforma online che ti può aiutare a cercare una nuova carriera lavorativa da remoto in qualsiasi angolo del mondo tu ti stia trovando.

Hypelance

Grazie ad Hypelance è tutta una questione di community. Questa bacheca di annunci è dedicata ai liberi professionisti. Ma anche agli imprenditori e ci creatori di contenuti. All’interno del portale sono presenti dei forum in cui è facile partecipare e che ti permettono di connettersi con tanti colleghi con cui confrontarti.

Stack Overflow

Grazie a StackOverflow, se sei uno sviluppatore diventi protagonista! Questa piattaforma è dedicata principalmente agli sviluppatori e per chi sta cercando un lavoro da remoto in questo settore.

Jobspresso

Jobspresso è sistema più semplice per riuscire a trovare un lavoro remoto di alta qualità. Presenti annunci nel campo della tecnologia, dell’assistenza clienti, del marketing e del content editing. Tutti i lavori vengono selezionati a mano e rivisti in modo manuale.

Remotive

Se sei alla ricerca di una community, oltre che di una semplice bacheca di annunci di lavoro da remoto, allora Remotive fa proprio al caso tuo.

Strumenti per scannerizzare documenti

Lavorare da remoto è meraviglioso. Se non fosse che ci sono degli aspetti burocratici del paese in cui siamo, che ci richiedono magari la necessità di scannerizzare dei documenti cartacei per trasferirli in digitale su file. Ma come fare?

Receipt Lens

Utilissimo per tenere traccia di tutte le spese effettuate. Ma anche come catalogatore di fatture e ricevute. Receipt Lens è proprio una scoperta.

CamScanner

Con CamScanner puoi avere sempre a portata di mano uno scanner mobile con cui scansione in modo semplice e veloce qualsiasi documento e condividerlo nel modo che più preferisci. E’ un’app disponibile su Android e iOS.

Prizmo

Prizmo è un’applicazione che consente la scansione di un documento attraverso il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) in ben 23 lingue. Funzioni extra di sintesi vocale, modifica, supporto in cloud e traduzione in 59 lingue con supporto voice over.

Scannable

Grazie a Scannable puoi catturare tutti i documenti cartacei della tua quotidianità in modo semplice e con risultati eccezionali. Ogni file può essere trasformato in una scansione di alta qualità, subito pronta per essere salvata e condivisa con chi vuoi.

Scanbot

Scanbot è in assoluto il modo più semplice e veloce per salvare dei documenti attraverso la scansione del cartaceo. I file ottenuti sono di alta qualità creare scansioni di alta qualità con il tuo iPhone, iPad o dispositivo Android.

Strumenti per schedulare gli appuntamenti

Lavorare da remoto ci fa perdere spesso la cognizione del tempo. E allora cosa c’è di meglio che avere un’app in grado di schedulare tutti i tuoi impegni e le scadenze, così da non saltarne nemmeno una?

SuperSaas

SuperSaaS è uno strumento di lavoro da remoto molto utile per pianificare gli appuntamenti e le scadenze. Facile da usare, è semplice da personalizzare con la grafica che più ti piace.

Chili Piper

Grazie a Chili Piper potrai organizzare le riunioni con i clienti o con il tuo team di lavoro in modo rapido e semplice.

Calendly

Calendly ti permette di schedulare tutte le tue riunioni più importanti senza dover gestire costantemente le mail di invio e conferma presenza. Interfaccia semplice e intuitiva.

TeamTimes

Stai lavorando con un team di lavoro distribuito in ogni angolo del mondo? Fai difficoltà ad organizzarti con il fuso orario di ogni tuo collaboratore? Nessun problema! TeamTimes ti aiuta a pianificare le riunioni tenendo conto anche di questi aspetti.

Elephant

Grazie ad Elephant puoi usare dei promemoria semplici e veloci per programmare le tue riunioni. E’ possibile usare un linguaggio naturale e anche gli SMS.

Strumenti per organizzare quello che c’è da fare

Facciamo il punto della situazione? Questo è un momento cardine da non trascurare quando si fanno le riunioni con i propri collaboratori. E’ utilissimo soprattutto a livello di produttività. Ma scopriamo insieme quali sono gli strumenti che ti possono aiutare ad organizzarti su quello che c’è da fare.

Geekbot

Unisciti ad una community formata da migliaia di team di lavoro da remoto che utilizzano già Geekbot per automatizzare sondaggi, rapporti giornalieri e riunioni su quel che c’è da fare.

Dailybot

DailyBot organizza riunioni stand-up, monitora la motivazione del tuo team e ti fornisce una dashboard della cronologia del lavoro che consente di risparmiare tempo prezioso per te e il tuo team. Assumi DailyBot gratuitamente aggiungendolo alla tua chat di Slack o Hangouts.

Olaph

Grazie ad Olaph potrai organizzare delle riunioni di riepilogo con il tuo staff utilizzando la piattaforma Slack.

What Got Done

What Got Done è una piattaforma che ti consente con semplicità di organizzare delle riunioni di riepilogo con il tuo staff. Siano esse giornaliere, mensili o settimanali.

Status Hero

Grazie a Status Hero potrai pianificare delle riunioni di riepilogo ma anche dei reports automatici. Questa app integra alcune delle più famose applicazioni come Jira e GitHub con cui tenere connesso il tuo team. Può essere usata con Slack, email o SMS.

Strumenti per il supporto dei ticket

Quando parliamo di ticket ci riferiamo a quelle note che ci vengono rilasciate dai clienti a seguito di una telefonata, di un feedback o di una mail. E che ci ricordano quali sono le attività da fare. Ma come organizzarle?

Zendesk

Grazie a Zendesk avrai la possibilità di tenere monitorata la tua attività di supporto dei ticket. Personalizzabile a scalata e verificando l’attività di ogni operatore.

Groove

Groove è un vero e proprio help desk semplificato dedicato alle aziende in crescita. Permettere a te e al tuo team di fornire assistenza clienti su larga scala.

Freshdesk

Freshdesk è una piattaforma che consente il supporto dei clienti. Il software è intuitivo, ricco di funzionalità e dal prezzo decisamente conveniente.

Strumenti per le chat di lavoro

Le chat di lavoro sono uno strumento indispensabile per chi lavora da remoto. Utilissime per condividere informazioni, link, e immagini con i tuoi collaboratori, in qualsiasi parte del mondo si trovino. Scopriamo insieme quali sono i migliori tool presenti nel mercato.

Twist

Twist è un’app che consente di organizzare chat di gruppo e salva tutte le conversazioni in base all’argomento dell’ordine del giorno. Così sono ancora più facili da trovare.

Slack

Slack è dove il lavoro riesce a prendere il volo. E’ l’unico posto in cui puoi tenere unite tutte le persone di cui hai bisogno. Che sia il tuo team o I tuoi cari.

Karma

Karma non è altro che una chat online che funziona con il sistema in peer. Perfetta per chi sta lavorando da remoto e ha bisogno di rimanere sempre connesso con tutti i suoi collaboratori.

Friday

Friday è un’app che consente in modo semplice e veloce di inviare aggiornamenti e informazioni ad un team proveniente da ogni angolo del mondo.

Unison

Unison è un software di comunicazione di gruppo che permette di rimanere connessi sia con una singola persona che con un gruppo di lavoro da remoto.

Strumenti di monitoraggio del tempo

Se stai lavorando da remoto, sai perfettamente quanto sia importante tenere monitorato il tempo che stai dedicando ad un determinato lavoro. Sia per la tua organizzazione personale, che per poter fatturare una giusta ricompensa ad un cliente. Scopriamo insieme quali sono i migliori strumenti di monitoraggio del tempo presenti nel mercato.

Time Doctor

Time Doctor è un sistema che consente un tracciamento temporale accurato. In questo modo potrai anche verificare quanto sia operativo il tuo team di lavoro. Si tratta di un software molto intelligente che monitora il lavoro dei dipendenti attraverso apposite schermate.

Worklog

Worklog è la prima estensione del browser di tracciamento temporale all-in-one. Tutto il procedimento avverrà in modo fluido e senza problemi.

DueFocus

Se sei alla ricerca di un tool che riesca a potenziare la tua attività e a semplificare la gestione del tempo, allora DueFocus fa proprio al caso tuo.

Hubstaff

Con Hubstaff puoi permetterti di trascorrere più tempo a crescere professionalmente. Lavora molto più veloce con la piattaforma di monitoraggio dei tempi più semplice di tutte.

Apploye

Apploye è uno strumento che migliora la tua produttività attraverso il monitoraggio del tempo. Ideale per pianificare il lavoro dei dipendenti, il monitoraggio dell’utilizzo delle varie app e URL, il localizzatore di posizione GPS e molto altro.

Strumenti per la comunicazione video

E se non avessi la possibilità di partecipare ad una riunione con il tuo staff? La cosa migliore è quella di avere uno strumento per la comunicazione video. E ti sembrerà di essere seduto allo stesso tavolo con i tuoi collaboratori. Anche se siete localizzati agli angoli opposti del mondo.

Meet

Meet è un prodotto Google pensato per chi ha bisogno di realizzare videoconferenze in movimento. Ma anche corsi di formazione virtuali in tutto il mondo, interviste sempre da remoto. L’unico limite sono 50 persone alla volta.

Skype

Skype è probabilmente una delle piattaforme più conosciute e diffuse al mondo che consente di fare riunioni online, scambiarsi informazioni e link durante le call e rimare connessi con il proprio staff.

Wisp

Wisp è una piattaforma creata appositamente per chi lavora da remoto e consente di organizzare delle videoconferenze online, tramite Slack.

Remo.co

Remo.co è un vero e proprio ufficio virtuale dove organizzare il proprio team di lavoro da remoto e che promuove la collaborazione in tempo reale. Ibn questo modo lo spirito di gruppo del tuo team sarà ancora più forte.

Zoom

Zoom è uno strumento dedicato alla comunicazione videodelle aziende e delle start up. Dispone di una piattaforma cloud da usare sia per le conferenze audio e video, che per le chat. Possibili anche webinar su dispositivi mobili, desktop, telefoni e sistemi di sala.

Strumenti per la collaborazione visual

La collaborazione visual è necessaria per tutti quei team che lavorano da remoto su progetti grafici e multimediali. Indispensabile per rendere ancora più affascinanti prodotti, cortometraggi e grafiche di vario genere. Eccoti i migliori tool presenti nel mercato.

Milanote

Milanote è uno strumento nato con lo scopo di organizzare progetti creativi. Realizzato appositamente per i team di lavoro che operano da remoto.

Wurkr

Wurkr è una piattaforma che trasporta in formato video quello che è il tuo ufficio fisico. Grazie ad essa potrai collaborare in tempo reale con il tuo team, ovunque esso sia.

Metro Retro

Metro Retro è un’app web nata con il preciso scopo di aiutare i team a gestire retrospettive di grande effetto. Grazie agli aggiornamenti in tempo reale, potrai seguire i suggerimenti del tuo team in ogni istante. Al suo interno sono presenti modelli personalizzabili.

Tweakr

Tweakr è un software creato per ottenere in tempo reale dei feedback visivi su un progetto. qui potrai caricare tutti i file che desideri e condividere i link attraverso il sistema drag and drop.

Conceptboard

Conceptboard è una piattaforma in cui è possibile collaborare in modo virtuale. Anche tra persone localizzate in zone che hanno diversi fusi orari. Al suo interno è possibile trovare infinte lavagne online su cui lavorare con il tuo team da remoto.

Hai nuovi strumenti da segnalare o vuoi dare la tua opinione su alcuni di quelli elencati? Scrivi pure un commento.