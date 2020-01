Poste Italiane lavora con noi, assunzioni per Consulenti finanziari e commerciali

Assunzioni in tutta Italia per giovani in apprendistato: informazioni sul profilo ricercato, requisiti e come candidarsi.

Nuove opportunità di lavoro in Poste Italiane. Dopo la pubblicazione dell’annuncio per Impiegati Front End a Bolzano, l’azienda ha pubblicato una nuova ricerca di personale per Consulenti finanziari e commerciali. Le risorse selezionate si occuperanno di consulenza e vendita di prodotti finanziari ed assicurativi nelle strutture Commerciali di Filiale sull’intero territorio nazionale. Le assunzioni avverranno con contratto di apprendistato. Ecco tutte le informazioni sul profilo ricercato, i requisiti richiesti e le indicazioni su come candidarsi all’offerta di lavoro Consulenti finanziari e commerciali con Poste Italiane lavora con noi.

Profilo aziendale di Poste Italiane

Poste Italiane è la più grande infrastruttura in Italia e opera nel recapito, nella logistica, nel settore del risparmio, nei servizi finanziari e assicurativi e offre i propri prodotti e servizi ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Conta una rete di 12.845 uffici postali con oltre 30 mila portalettere e 2.000 centri di distribuzione su tutto il territorio nazionale. Le piattaforme tecnologiche e logistiche avanzate, la presenza capillare e il profondo radicamento sul territorio nazionale le fanno avere un ruolo da protagonista nel processo di sviluppo economico e sociale dell’Italia grazie alla capacità di creare servizi avanzati basati sulle esigenze dei clienti e capaci di cogliere le trasformazioni sociali.

Consulenti finanziari e commerciali Poste Italiane: profilo e requisiti

Poste Italiane offre opportunità di lavoro per giovani laureati in discipline economiche che, inseriti all’interno della rete di uffici postali su tutto il territorio nazionale, si occuperanno delle attività di consulenza sui prodotti finanziari e assicurativi di Poste Italiane. In particolare il consulente finanziario e commerciale dovrà garantire, per l’ufficio postale, le attività di promozione, vendita diretta dei servizi e sviluppo del bacino di clientela, in linea con le politiche commerciali definite, le normative vigenti, le disposizioni degli organismi di vigilanza, le procedure e i valori aziendali.

Requisiti richiesti ai candidati:

Laurea Magistrale in Discipline Economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie e Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110 .

(Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie e Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) conseguita con finale non inferiore a . specifiche conoscenze professionali : capacità di pianificazione e organizzazione della propria attività in funzione degli obiettivi commerciali capacità di relazione con diverse tipologie di interlocutori e capacità di negoziazione ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation.

:

La selezione dei candidati e le sedi di lavoro sono sull’intero territorio nazionale. Ai neoassunti, Poste Italiane offre un contratto come dipendente in apprendistato della durata massima di tre anni, comprensivo di specifica formazione.

Altre posizioni aperte in Poste Italiane

Come accennato sopra, Poste Italiane al momento ha un’altra ricerca in corso, ovvero quella per Impiegati Front End da inserire negli uffici postali della nella provincia di Bolzano. Queste figure si occupano delle seguenti attività:

promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza

espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa

fornire informazioni e supporto ai clienti in ottica di fidelizzazione e sviluppo

Ai candidati è richiesto il possesso di un Diploma di scuola superiore e del patentino di bilinguismo, rilasciato dalla Provincia di Bolzano.

Come candidarsi in Poste Italiane

Puoi candidarti alle nuove selezioni Poste italiane per Consulenti finanziari e commerciali direttamente alla pagina Poste Italiane lavora con noi dove trovi l’apposita piattaforma di eRecruiting dell’azienda. La scadenza per l’invio delle domande non è presente, al momento. Ricordiamo che i CV saranno presi in considerazione soltanto se debitamente registrati nel database di Poste Italiane con la procedura prevista e non se inviati via mail e solo se in linea con il profilo ricercato. Infine, ti consigliamo la lettura di un articolo su Poste Italiane dove trovi consigli utili, testimonianze e altre informazioni su lavorare in azienda.

