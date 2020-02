Poste Italiane assume Ingegneri: profili ricercati e come candidarsi

Ricerche in corso per Logistic Engineer, Lean Specialist e Process Engineer in varie sedi: le informazioni sui profili ricercati e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Poste Italiane per Ingegneri. L’azienda ha appena pubblicato tre diversi annunci per la ricerca di personale da inserire nel settore Corrispondenza e Pacchi, nell’ambito della Funzione Posta Comunicazione e Logistica. Ecco tutte le informazioni sui profili ricercati, i requisiti richiesti, le sedi e le indicazioni su come candidarsi alle offerti di lavoro per Ingegneri con Poste Italiane lavora con noi.

Profilo aziendale di Poste Italiane

Poste Italiane è la più grande infrastruttura in Italia e opera nel recapito, nella logistica, nel settore del risparmio, nei servizi finanziari e assicurativi e offre i propri prodotti e servizi ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Conta una rete di 12.845 uffici postali con oltre 30 mila portalettere e 2.000 centri di distribuzione su tutto il territorio nazionale. Le piattaforme tecnologiche e logistiche avanzate, la presenza capillare e il profondo radicamento sul territorio nazionale le fanno avere un ruolo da protagonista nel processo di sviluppo economico e sociale dell’Italia grazie alla capacità di creare servizi avanzati basati sulle esigenze dei clienti e capaci di cogliere le trasformazioni sociali.

Profili ricercati e requisiti richiesti

Poste Italiane è alla ricerca di Ingegneri da inserire nel settore Corrispondenza e Pacchi, nell’ambito della Funzione Posta Comunicazione e Logistica. I profili ricercati sono i seguenti:

Process And Continuous Improvement Logistic Engineer

L’azienda ricerca professionisti con comprovata esperienza in attività di Gestione Operativa maturata in contesti organizzativi produttivi e/o logistici, volti ad assicurare l’ottimizzazione continua dei processi produttivi nonché la loro implementazione, attraverso le seguenti attività:

Assicurare la corretta implementazione presso le strutture produttive dei processi operativi di accettazione, smistamento, recapito e trasporto, in coerenza con la normativa interna e nel rispetto degli obiettivi di servizio e delle cornici economiche definite

Curare il coordinamento delle attività svolte nell’ambito del territorio di competenza connesse all’erogazione dei prodotti/servizi per specifici clienti e/o contratti di particolare rilevanza, nel rispetto delle specifiche e degli standard di servizio definiti

Garantire il monitoraggio delle attività operative verificando il rispetto degli standard attesi e promuovendo, in caso di scostamenti, le opportune azioni correttive

Presidiare le fasi di avvio di nuovi processi, prodotti e servizi, nell’ambito delle strutture operative

Garantire la corretta allocazione delle risorse e degli strumenti a supporto, contribuendo all’identificazione dei relativi fabbisogni e assicurando, inoltre, l’efficace ed efficiente utilizzo e la manutenzione di attrezzature, dotazioni e infrastrutture, con particolare riguardo alla flotta aziendale

Curare la gestione e l’esecuzione dei contratti con fornitori esterni, con particolare riferimento a quelli relativi alla manutenzione degli impianti, monitorandone l’operatività nel rispetto degli standard di qualità attesi.

Requisiti richiesti:

Laurea in discipline ingegneristiche;

Esperienza in ruoli analoghi di almeno 3 anni maturata in aziende di servizi e società di consulenza in ambito Logistica & Delivery o Produzione

Disponibilità a trasferte nell’ambito della Macro Area territoriale di riferimento

Conoscenze professionali in ambito: Process Improvement; Analisi e gestione KPI; Change Management

La sede di lavoro è Milano, Bologna o Venezia.

Lean Specialist

L’azienda ricerca professionisti con comprovata esperienza maturata nell’implementazione delle metodologie e nella gestione degli strumenti di Lean Production e/o World Class Manufacturing per lo specifico ambito di applicazione in grado di sovraintendere ed assicurare gli standard operativi dei modelli di pilastri tecnici (“Pillar”) applicati nei Plant/Siti produttivi, in raccordo con la Funzione Lean di Sede Centrale e con le Strutture Territoriali, attraverso le seguenti attività:

individuare le aree di applicazione delle metodologie di miglioramento continuo dei processi operativi, garantendo il processo delle fasi implementative anche a carattere sperimentale;

assicurare la condivisione e la diffusione delle best practise realizzate;

garantire il monitoraggio dell’implementazione dei piani definiti in ambito Lean e la gestione delle verifiche periodiche di controllo individuando, ove necessario, gli opportuni interventi correttivi e di miglioramento.

Requisiti richiesti:

Laurea in Ingegneria Gestionale/Ingegneria Logistica e della Produzione/Ingegneria Meccanica/Statistica

Esperienza di almeno 2 anni maturata nel settore della logistica integrata, manifatturiero, automotive, in qualità di Lean Specialist e/o WCM Plant Support e/o Pillar Leader

Conoscenza approfondita teorica e pratica di metodologie Lean/World Class Manufacturing, in particolare dei pillar tecnici Workplace Organization (WO), Logistic, Focus Improvement (FI), Safety (SA)

Project Management; Guida Programmi Lean

La sede di lavoro è Milano.

Process Engineer – esperto MTM (Methods – Time Measurement)

L’azienda ricerca professionisti con specifica esperienza maturata nella progettazione di processi operativi e rilevazioni dei cicli di lavoro provenienti dal settore manifatturiero e/o della logistica integrata che siano in grado di presidiare le seguenti attività:

Progettazione delle postazioni di lavoro

Rilevazione e manutenzione dei cicli di lavoro di tutte le postazioni di lavoro, attuali e future, della rete logistica postale

Dimensionamento delle postazioni e delle unità produttive in funzione dei carichi attesi

Definizione del modello di turnistica più adeguato alla gestione della produzione attesa di tutte le unità produttive del network

Avviamento in produzione dei nuovi processi/cicli.

Requisiti richiesti:

Laurea in discipline ingegneristiche

Esperienza di almeno 2 anni in attività di progettazione e dimensionamento di postazioni di lavoro ed unità produttive e rilevazione e manutenzione dei cicli di lavoro delle stesse

Disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale

Conoscenze professionali in ambito: Process improvement; Diagnostica della produttività dei reparti e della PDL; Logistica e Delivery; Strumenti di supporto al recapito/logistica; Gestione ed analisi KPI di stabilimento; Change Management e Analisi MTM- Tempi e Metodi

La sede di lavoro è Roma.

Come candidarsi in Poste Italiane

Puoi candidarti alle nuove selezioni Poste italiane per Ingegneri direttamente alla pagina Poste Italiane lavora con noi dove trovi l’apposita piattaforma di eRecruiting dell’azienda. La scadenza per l’invio delle domande non è presente, al momento. Ricordiamo che i CV saranno presi in considerazione soltanto se debitamente registrati nel database di Poste Italiane con la procedura prevista e non se inviati via mail e solo se in linea con il profilo ricercato.

Infine, ti consigliamo la lettura di un articolo su Poste Italiane dove trovi consigli utili, testimonianze e altre informazioni su lavorare in azienda.

