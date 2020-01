Poste Italiane assume Impiegati Front End: profilo e come candidarsi

Poste Italiane cerca Impiegati Front End nella provincia di Bolzano. Informazioni su profilo, requisiti e come candidarsi

Nuove assunzioni per Impiegati Front End in Poste Italiane. L’azienda ha pubblicato un annuncio rivolto all’assunzione di nuove risorse che andranno a ricoprire il ruolo nella provincia di Bolzano (compresa Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena). Gli impiegati front end saranno assunti presso gli uffici postali con contratto a tempo determinato con possibilità di conversione a tempo indeterminato. Di seguito, trovate tutte le informazioni sul profilo ricercato, i requisiti richiesti e le indicazioni su come candidarsi al ruolo.

Profilo aziendale di Poste Italiane

Poste Italiane è la più grande infrastruttura in Italia e opera nel recapito, nella logistica, nel settore del risparmio, nei servizi finanziari e assicurativi e offre i propri prodotti e servizi ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Conta una rete dei 12.845 uffici postali agli oltre 30 mila portalettere. Le piattaforme tecnologiche e logistiche avanzate, la presenza capillare e il profondo radicamento sul territorio nazionale le fanno avere un ruolo da protagonista nel processo di sviluppo economico e sociale dell’Italia grazie alla capacità di creare servizi avanzati basati sulle esigenze dei clienti e capaci di cogliere le trasformazioni sociali.

Offerta di lavoro per Impiegati Front End

Poste Italiane ricerca Impiegati Front End da inserire negli uffici postali della nella provincia di Bolzano (compresa Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena). Le figure di Front End in Poste Italiane si occupano delle seguenti attività:

promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza

espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa

fornire informazioni e supporto ai clienti in ottica di fidelizzazione e sviluppo

Per lavorare come Impiegati front end è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di scuola superiore

patentino di bilinguismo, rilasciato dalla Provincia di Bolzano

Altre opportunità di lavoro in Poste Italiane

La figura più ricercata in Poste Italiane, lo sappiamo bene, è quella del postino, o meglio, del portalettere. Periodicamente l’azienda ricerca nuovo personale da inserire in tutta Italia o in specifiche regioni / città, in base alle necessità. Per candidarsi al ruolo di postino è solitamente richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110

patente di guida in corso di validità (necessaria per la guida del motomezzo aziendale)

idoneità generica al lavoro

Altra figura solitamente ricercata è quella del Consulente finanziario ed assicurativo, figura che si occupa appunto di consulenza sui prodotti finanziari e assicurativi negli uffici di Poste Italiane.

Generalmente, ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Laurea Magistrale in Discipline Economiche conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110

conseguita con Ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation

Buona conoscenza della lingua inglese

Come candidarsi in Poste Italiane

Puoi candidarti alle nuove selezioni Poste italiane per Impiegati Front End Bolzano direttamente alla pagina Poste Italiane lavora con noi dove trovi l’apposita piattaforma di eRecruiting dell’azienda. Per accedere alla selezione, occorre aderire all’annuncio allegando i seguenti documenti:

copia del patentino di bilinguismo

copia dell’attestato di appartenenza linguistica.

La scadenza per l’invio delle domande non è presente, al momento. Ricordiamo che i CV saranno presi in considerazione soltanto se debitamente registrati nel database di Poste Italiane con la procedura prevista e non se inviati via mail e solo se in linea con il profilo ricercato. L’iter di selezione prevede, solitamente, la somministrazione di 2 test di ragionamento, un test d’inglese e un colloquio individuale.

Infine, ti consigliamo la lettura di un articolo su Poste Italiane dove trovi consigli utili, testimonianze e altre informazioni su lavorare in azienda.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!