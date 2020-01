Porsche ricerca nuovi collaboratori. Le posizioni aperte e come candidarsi

Nuove ed interessanti offerte di lavoro in Porsche, la nota azienda automobilistica specializzata nel settore auto sportive e di lusso. Le posizioni aperte in Italia e come candidarsi

Per i tanti amanti della velocità, dei motori, delle macchine sportive e di lusso, arriva una grande opportunità da non lasciarsi scappare. Porsche la grande casa automobilistica sportiva e di lusso è alla ricerca di nuovi collaboratori, in Italia, in grado di ricoprire differenti ruoli. Interessanti offerte di lavoro su tutto il territorio nazionale. Tra i requisiti fondamentali, essere laureati ed avere esperienza nel settore. Ecco le posizioni attualmente aperte e come potersi candidare.

Porsche alla ricerca di nuovi collaboratori in Italia

Sono in arrivo interessanti offerte di lavoro sul territorio nazionale, firmate Porsche. La nota e famosa azienda automobilistica, specializzata nelle auto sportive e di lusso, fu fondata a Stoccarda nel 1931. In poco tempo, l’azienda si è affermata a livello internazionale, diventando una vera e propria icona dello stile sportivo e di lusso. Acquistare una Porsche è sicuramente il sogno di molti, ma anche lavorare per questa importante ed affermata azienda automobilistica potrebbe interessare a diversi, non solo agli appassionati di motori e macchine. A tal proposito arrivano interessanti offerte di lavoro da non lasciarsi scappare.

Infatti, il Gruppo Porsche è alla ricerca di nuovi collaboratori da inserire nel team. Le ricerche sono aperte in Italia, presso i vari stabilimenti presenti in Lombardia, Puglia e Veneto. Tra i requisiti richiesti, il possesso di una laurea ed una pregressa esperienza nel settore. Vediamo le posizioni attualmente aperte e cui potrete candidarvi.

Offerte di lavoro: le posizioni aperte in Porsche

La nota azienda automobilistica è alla ricerca di nuovi collaboratori in tutt’Italia. Sono dunque in corso le selezioni per le diverse posizioni aperte. Ricordiamo che per lavorare in Porsche è essenziale aver conseguito un titolo di laurea e non essere alle prime armi, ossia avere esperienza nel mondo del lavoro e preferibilmente nel settore stesso. Vediamo le posizioni attualmente aperte a cui è possibile candidarsi in maniera semplice e veloce.

Digitization & Innovation Consultant (Milano)

L’attuale posizione si riferisce alla sede Porsche di Milano. Il candidato ideale ha conseguito una laurea in economia oppure in ingegneria oltre ad aver maturato un’esperienza di 5 anni presso una società di consulenza. Altro requisito importante, per questa figura professionale, consiste nella voglia e disponibilità a viaggiare e spostarsi per lavoro. I principali compiti che il candidato andrà a ricoprire sono: attività di supporto ai clienti nell’area digitale, collaborazione con il team Porsche Consulting per la realizzazione di importanti e nuove metodologie, dirigere importanti progetti di consulenza sia nazionale che internazionale.

Connected Services Support Engineer (Padova)

Altra interessante offerta di lavoro si rivolge alla sede di Padova. Il candidato ideale ha conseguito una laurea in ingegneria, con ottime capacità comunicative ed ottima conoscenza della lingua inglese. Ed ancora, tra i compiti più importanti che il candidato prescelto andrà a svolgere, ricordiamo la gestione della diagnostica da remoto, fornendo un immediato ed efficace feedback tecnico ai reclami riguardanti le differenti auto in garanzia.

Mechanical Technician for Tire Testing (Nardò)

Si tratta di un’offerta di lavoro più tecnica. Tra i requisiti fondamentali c’è la conoscenza dell’inglese e del tedesco, esperienza maturata negli anni come tecnico meccanico nel settore automobilistico, oltre all’importante disponibilità ad effettuare trasferte lavorative. Il candidato che sarà assunto, si preoccuperà di effettuare test ai veicoli, facendo particolare attenzione al sistema frenante e pneumatici oltre ad effettuare gli ordinari e necessari lavori di manutenzione delle varie automobili che poi verranno messe sul mercato.

Junior Accountant Coordinator (Padova)

Il candidato ideale possiede una laurea in ingegneria con buona conoscenza sia del pacchetto Office, sia della lingua inglese. Il principale compito da svolgere è relativo alla contabilità e gestione bancaria, dei crediti scaduti, oltre che della stesura mensile del report di bilancio aziendale.

Supply Chain Management Consultant (Milano)

Per questa che fa parte delle tante altre offerte di lavoro, I requisiti richiesti sono la laurea in ingegneria oppure in economia, minimo 4 anni di esperienza nel settore, avere un grande spirito imprenditoriale ed ottima conoscenza della lingua inglese. Il candidato si preoccuperà della realizzazione e gestione dei progetti di consulenza aziendale sia di carattere nazionale che di carattere internazionale. Importante è anche la creazione di nuovi ed efficaci modelli di business per ampliare sempre di più la clientela.

Offerte di lavoro: come candidarsi alle varie posizioni aperte

Vediamo ora come potersi candidare alle varie posizioni aperte in Porche. Il tutto avviene in modalità telematica, attraverso il sito internet aziendale, nella sezione Carriere. Qui è possibile caricare il vostro CV aggiornato, grazie alla presenza di un apposito form online. Tutte le candidature saranno prese in esame ed analizzate. Se il vostro Cv risulterà interessante ed in linea con le varie posizioni aperte, sarete contattati ed invitati ad un colloquio conoscitivo. Vi consigliamo di tenere sott’occhio il sito della nota azienda automobilistica, in quanto potranno esserci ulteriori assunzioni e posizioni aperte.

