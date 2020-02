Percorsi formativi per imprenditori, AD e HR manager: al via la seconda edizione di ForMAW

Parte la seconda edizione dei percorsi formativi per imprenditori, AD e HR organizzati dalla Management Academy di Maw Men At Work Spa. Da marzo, moduli da 8 giornate a Brescia, Modena e Udine

Riaperte le iscrizioni dei percorsi formativi per imprenditori, AD e HR manager organizzati dalla ForMAW che si terranno nelle città di Brescia, Modena e Udine e prevedono otto moduli da otto giornate.

Al via la seconda edizione di ForMAW

Dal 19 marzo riparte la seconda edizione del percorso formativo dedicato a imprenditori, AD e HR manager organizzato dalla Management Academy ForMAW, la società di formazione del gruppo MAW Men At Work Spa. Grazie al successo della prima edizione che si è tenuta a Brescia nel 2019 che è stato valutato positivamente da oltre 80 imprenditori e manager con un punteggio medio di 9,34 su una scala da 1 a 10, per questa seconda edizione si aggiungeranno altre due location a Brescia e sono Modena e Udine. Per ogni modulo è prevista, oltre ai formatori MAW, anche la partecipazione, nel ruolo di relatori, di professionisti e imprenditori di spicco sul territorio. L’obiettivo di questo percorso formativo è quello di far gestire il proprio capitale umano in modo tale da affrontare con successo le sfide del futuro.

Spiega l’amministratore delegato di MAW, Francesco Turrini, che “Il cambiamento in corso è così ampio e veloce da rendere difficile prevedere quali modelli di business avranno maggior successo, quali competenze diventeranno necessarie e come dotare le persone di queste competenze. Solo le organizzazioni composte da «persone fantastiche» riusciranno a innovarsi per anticipare o reagire al cambiamento. Da più di vent’anni MAW aiuta le aziende a vincere grazie proprio alle persone e il modello costruito con ForMAW è frutto della nostra quotidiana e “maniacale” gestione in ambito HR di più di 3.000 aziende clienti e di 25.000 lavoratori”.

Men at Work: profilo aziendale

Men at Work è un’Agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale presente con le proprie filiali in tutto il Nord e Centro Italia. MAW è in grado di soddisfare in maniera adeguata l’incontro fra domanda e offerta attraverso un insieme di servizi atti ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, favorendo il percorso delle proprie aziende clienti attraverso la corretta gestione del capitale umano e una migliore crescita professionale dei candidati.

Il programma, il calendario e come iscriversi

L’obiettivo del corso è quello di far acquisire una nuova visione, anche delle abilità a riguardo della gestione delle risorse umane in modo tale da riconoscere e attrarre nuovi talenti sviluppando il loro potenziale e trattenerli all’interno dell’azienda. Al termine di questo percorso i partecipanti saranno in grado di trasformare le peculiarità del personale in modo che possano trovare soddisfazione e, di conseguenza, riescano a determinare il successo delle loro aziende. Le otto giornate saranno così suddivise:

Le prime due saranno incentrate su amministratori delegati e imprenditori per far comprendere come costruire il sogno aziendale e reclutare le risorse umane.

saranno incentrate su amministratori delegati e imprenditori per far comprendere come costruire il sogno aziendale e reclutare le risorse umane. La terza e la quarta vedranno i formatori ForMAW coinvolgere gli HR manager e illustrare loro come riconoscere, attrarre e far crescere i talenti.

vedranno i formatori ForMAW coinvolgere gli HR manager e illustrare loro come riconoscere, attrarre e far crescere i talenti. Nelle ultime quattro giornate verranno approfondite tematiche quali leadership, coaching e innovazione con i manager.

Ecco il calendario delle giornate formative

Brescia. Headquarter MAW. Via P. Nenni, 18

19 e 20 marzo 2020

02 e 03 aprile 2020

08 e 09 maggio 2020

12 e 13 giugno 2020

Modena. Museo Enzo Ferrari. Via Paolo Ferrari, 85

26 e 27 marzo 2020

16 e 17 aprile 2020

22 e 23 maggio 2020

19 e 20 giugno 2020

Udine. DACIA ARENA Piazzale Repubblica Argentina, 3

14 e 15 maggio 2020

28 e 29 maggio 2020

5 e 6 giugno 2020

25 e 26 giugno 2020

Per informazioni e iscrizioni andare sul sito di MAW oppure scrivere alla mail: info@formaw.it.

