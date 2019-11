PAM lavora con noi, posizioni aperte e come inviare il curriculum

I supermercati PAM ricercano allievi store manager, macellai, responsabili sicurezza e altre figure da inserire in supermercati e uffici. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Il Gruppo PAM è un’azienda italiana di origini venete operativa nel settore della GDO con centinaia di punti vendita su tutto il territorio nazionale. PAM ricerca periodicamente personale con varie mansioni da inserire non solo nei supermercati ma anche negli uffici delle sedi centrali aziendali e nei depositi logistici. Le ricerche sono rivolte sia a personale con esperienza che a giovani interessati a seguire una carriera in ambito Retail. Sei invece uno studente e cerchi un “lavoretto” part-time che ti permetta di avere un po’ di autonomia e di pagarti gli studi? In PAM trovi opportunità di lavoro pensate proprio per te! Andiamo quindi a conoscere tutte le offerte di lavoro PAM e come candidarsi.

PAM profilo aziendale

Pam è una azienda italiana della Grande Distribuzione, presente sul territorio nazionale con 109 supermercati a gestione diretta e oltre 4.000 professionisti. Gruppo PAM nasce nel marzo 1958 con l’apertura del primo supermercato PAM a Padova, ed è cresciuto negli anni con lo sviluppo di nuovi formati e brand: gli ipermercati Panorama, i discount In’s, i negozi Pam Local, la rete franchising e i ristoranti Brek.

Sono 5 i punti cardini dell’operato di PAM, azienda che si impegna a garantire ai propri clienti fin dalla nascita del primo negozio nel 1958:

prezzi sempre competitivi

un assortimento in grado di rispondere alle esigenze dei clienti

prodotti freschi di qualità

un’esperienza di spesa facile e veloce

personale cortese e di aiuto

PAM, il nome dell’insegna, è infatti l’acronimo di “Più A Meno”, che evoca la missione dell’azienda: offrire la migliore qualità del servizio e dell’assortimento a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dalla concorrenza.

Posizioni aperte in PAM

Ecco le posizioni aperte in PAM, suddivise tra personale da inserire nei supermercati e depositi e personale da inserire negli Uffici.

Offerte di lavoro Supermercati PAM

Allievi Store Manager – supermercati Nord e Centro Italia

Lo Store Manager è la figura che si occupa di coordinare e supervisionare l’attività dei collaboratori puntando alla crescita e alla motivazione della squadra, garantire il monitoraggio ed il raggiungimento degli obiettivi di conto economico del punto vendita, assicurare la soddisfazione del cliente garantendo la qualità del servizio, è responsabile inoltre del rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro.

L’offerta è rivolta a giovani che intendono intraprendere un carriera nel mondo del Retail. Per loro viene pensato un programma di formazione ad hoc che comprende l’approfondimento in aula di contenuti manageriali e l’affiancamento in negozio. Dopo un primo periodo all’interno della rete vendita, a seconda delle esperienze, attitudini e del talento, il candidato assumerà il ruolo di Direttore di Supermercato.

Macellaio

L’azienda cerca esperti nella lavorazione di carni rosse e bianche, che curino la qualità dei tagli e l’allestimento dei banchi a servizio, nel rispetto delle normative igienico sanitarie. Requisiti richiesti: conoscenza dei tagli della carne e passione per il prodotto; buone doti relazionali e predisposizione al servizio clienti; disponibilità a lavorare su turni, festivi compresi.

Posizione aperta a: Trento, Alessandria, Pino Torinese.

Part Time – Studenti Universitari

Ricerca rivolta a studenti maggiorenni o universitari, da inserire con contratto part-time nei reparti dei punti vendita.

Posizione aperta in tutti i supermercati PAM.

Capo Reparto Macelleria

Il capo del reparto macelleria avrà la responsabilità di:

coordinare il lavoro dei propri collaboratori, definendo mansioni e turni

contribuire, insieme alla squadra, alla fidelizzazione del cliente, garantendone la soddisfazione

assicurare l’efficienza delle attività del reparto, garantendo l’applicazione delle politiche commerciali dell’azienda.

La ricerca è rivolta a professionisti del settore e con una forte motivazione a lavorare a contatto con le persone e al coordinamento di una squadra di collaboratori.

Sede di lavoro: Castel San Pietro Terme, Vignola.

Responsabile Sicurezza

La risorsa avrà il compito di:

verificare l’efficacia e la corretta applicazione delle norme e delle procedure di sicurezza interna

individuare eventuali aree di rischio per i negozi presenti nell’area di competenza

verificare l’adeguatezza delle misure di sicurezza attive e passive presenti

supportare lo sviluppo di nuove realizzazioni.

Requisiti richiesti al ruolo:

Laurea o diploma

esperienza specifica nel ruolo all’interno di contesti aziendali strutturati ed organizzati appartenenti al settore della Distribuzione Moderna Organizzata, nel Retail o in società di consulenza specializzate in sicurezza patrimoniale

padronanza degli applicativi informatici Office e conoscenza delle principali normative di riferimento

capacità relazionali, organizzative e di pianificazione, orientamento agli obiettivi e alla risoluzione di problemi

dinamismo, autonomia e concretezza operativa, elevata gestione dello stress e capacità di anticipare e gestire le problematiche quotidiane e le criticità.

mobilità territoriale e disponibilità a frequenti trasferte sul territorio assegnato

buona conoscenza della lingua inglese.

La ricerca è in corso per i supermercati in Toscana e Liguria.

Offerte di lavoro Uffici PAM e depositi

Ecco le posizioni aperte negli uffici del Gruppo PAM e nei depositi logistici:

Stage business analyst customer engagement

Stage relazioni industriali e contenzioso

Data engineer

Category manager pam local e pam franchising

Specialista logistica

Opinioni sul lavoro in PAM

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di PAM:

“Buon ambiente di lavoro”. Così Paolo L. ci parla della sua esperienza in PAM: “Il lavoro in PAM è per ora una esperienza positiva, sto imparando molte mansioni e ho un rapporto molto collaborativo con i colleghi. L’addestramento del personale è ben organizzato e utile. Orari di lavoro ragionevoli, così come la paga. E’ un buon ambiente di lavoro”.

“Lavoro stimolante, mai noioso”. Alberto L., Macellaio, lavora in PAM da un anno: “In PAM ho inizialmente seguito un programma di formazione per apprendere al meglio il lavoro e le mansioni del ruolo. C’è sempre da imparare, il lavoro è molto stimolante e sempre a contatto con le persone. Velocità, manualità, pulizia e gentilezza sono i punti fermi di questo ruolo. Sto ancora imparando a gestire bene il tutto ma è un lavoro che mi piace e sono soddisfatto, la formazione che ho ricevuto è adeguata”.

“Esperienza positiva, lavoro tranquillo”. Anna Maria G., ha lavorato per qualche mese come Addetta alle vendite: “Mi sono trovata bene in PAM, un ambiente tranquillo a differenza di quello ho trovato in Lidl, team affiatato e collaborativo. Anche con i responsabili del punto vendita mi sono trovata bene, nulla da dire. Tornerei volentieri a lavorare da loro”.

Come candidarsi in PAM

Per consultare tutte le offerte di lavoro PAM ti rimandiamo alla pagina del gruppo PAM Lavora con noi. Per candidarti, è necessario compilare il form online con tutte le informazioni richiesti, avendo cura di selezionare in primis l’azienda / brand di interesse. Allega infine il proprio Curriculum Vitae e..inviare il tutto!

PAM autocandidatura

Non trovi una posizione di tuo interesse? Non preoccuparti, PAM ti offe la possibilità di inviare una candidatura spontanea in vista di nuove assunzioni. Farlo è molto semplice: accedi al portale Lavora con Noi e clicca su “Inserisci il tuo Curriculum”: qui è richiesta la registrazione e la compilazione di un form. Dovrai indicare il settore e il ruolo di tuo interesse, la provincia in cui desideri lavorare, le tue disponibilità in termini di contratti, le tu esperienza lavorative e le tue competenze. Una volta compilato il form, puoi inviare il tuo curriculum.