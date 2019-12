Pagati 5 mila dollari per diventare assaggiatori di caffè in un castello. Ecco come candidarsi

Essere pagati 5 mila dollari per bere caffè in un castello lussuoso ad Edimburgo. Candidature entro il 21 dicembre 2019

Avete letto proprio bene, non si tratta di uno scherzo ma di un vero e proprio annuncio di lavoro, che in una settimana vi farà guadagnare 5 mila dollari. Il vostro compito? Assaggiare caffè e bevande a base di caffè in un castello lussuoso ad Edimburgo. Le candidature sono aperte fino al 21 dicembre 2019. Ecco come partecipare.

Il lavoro perfetto per gli amanti del caffè

Siete alla ricerca di un lavoro? Vi piace il caffè e tutto ciò ad esso correlato? Amate viaggiare e fare sempre esperienze nuove in ogni parte del mondo? Vi piace il lusso ed il piacere di essere coccolati? Bene, potreste essere i candidati perfetti per un nuovo ed originale lavoro. Il marchio Gavelia, azienda produttrice di caffè, ha aperto le selezioni per una nuova figura professionale, la “regina del caffè”. Non è uno scherzo ma un lavoro che vi permetterà, nell’arco di una settimana di guadagnare un sacco di soldi, semplicemente gustando caffè in un castello super lussuoso ad Edimburgo. Non è la prima volta che sul web spuntano annunci di lavoro particolarmente originali, in grado di attirare l’attenzione e la curiosità di tanti. Spesso le aziende, attraverso questi annunci di lavoro, oserei dire differenti, hanno la possibilità di farsi conoscere e di pubblicizzarsi in maniera diversa dal solito.

L’annuncio di lavoro

Come accennato, l’azienda svedese produttrice di caffè, la Gavelia, è alla ricerca di un amante del caffè, anche decaffeinato. Il candidato ideale dovrà essere disposto a vivere per una settimana nel Carlowrie Castle ad Edimburgo in Scozia, completamente immersi in un ambiente super lussuoso, con trattamenti Spa, un maggiordomo a completa disposizione e tanto tanto caffè da gustare in tutte le sue varianti. Il compito del fortunato prescelto, sarà quello di assaporare le bevande a base di caffè, documentando il tutto, facendo delle recensioni, foto e video, che poi saranno messe sui vari social. Un modo per far conoscere agli altri, in maniera del tutto originale la Gavelia e le sue produzioni. Insomma, un particolare tipo di marketing alternativo, innovativo e magari più efficace dei soliti mezzi per fare pubblicità. In cambio di tutto questo, ci sarà uno stipendio di 5 mila dollari. Una somma che attirerà l’attenzione di molti. In fondo 5 mila dollari per una sola settimana di “lavoro” non sono mica da buttare via.

5 mila dollari a settimana per assaggiare caffè

Come accennato, lo stipendio che spetterà al candidato selezionato è di 5 mila dollari. Il tutto per bere caffè, e passare una settimana differente presso una struttura di tutto rispetto. Il viaggio per arrivare ad Edimburgo è ovviamente pagato dall’azienda, infatti non c’è nessuna spesa a carico del candidato prescelto, che potrà davvero godersi una sorta di vacanza in un castello lussuoso, vivendo un’esperienza irripetibile. Ora vi starete chiedendo, quali requisiti sono necessari per poter partecipare alla selezione e soprattutto come inviare la propria candidatura. Non vi preoccupate, perché per ricoprire questo ruolo, oltre all’amore per il caffè, non c’è bisogno di altri specifici requisiti.

Come inviare la propria candidatura

State seriamente pensando di inviare la vostra candidatura e partecipare alla selezione? Non vi preoccupate perché avete tempo fino al 21 dicembre 2019, dopo tale data non sarà più possibile inviare alcun tipo di candidatura. Per partecipare, dovrete andare sul sito della Gavelia, nella sezione appositamente dedicata all’invio delle candidature e procedere con il tutto. Il vostro compito sarà quello di inviare un messaggio di 250 caratteri in cui in maniera del tutto originale, spiegate perché dovreste essere scelti proprio voi. Insomma un messaggio studiato nei particolari, facendo attenzione oltre ad inserire i contenuti giusti, in grado di mettere in luce tutte le vostre potenzialità, anche alla forma con cui viene scritto. Non ci resta che farvi un grande in bocca al lupo, per iniziare un’esperienza di lavoro davvero particolare.