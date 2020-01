OVS lavora con noi: offerte di lavoro, opinioni e come candidarsi

Numerose nuove assunzioni in OVS per addetti vendita, magazzinieri, allievi store manager e altre figure professionali. Vediamo tutte le posizioni aperte, i requisiti, il processo di selezione e come candidarsi.

OVS è l’acronimo di Organizzazione Vendite Speciali, lo sapevi? Nata negli anni ’70, quando anche in Italia si stava sviluppando il modello di grande magazzino specializzato nella vendita di prodotti, oggi rappresenta un brand leader nel mercato dell’abbigliamento donna, uomo e bambino con una quota di mercato dell’8%. Lavorare in OVS significa quindi entrare in una delle aziende italiane storiche del settore, che ha visto tutte le fasi di trasformazione del business e lo ha saputo gestire al meglio rimanendo al top. Lo sviluppo dell’azienda continua e OVS sta ricercando personale da inserire in diversi punti vendita in Italia. Vediamo tutte le offerte di lavoro, i requisiti, il processo di selezione e come candidarsi.

Profilo aziendale OVS

OVS è un’azienda italiana nata nel 1972 appartenente al Gruppo Coin specializzata nella produzione e vendita di accessori e abbigliamento con i marchi OVS e Upim. Attualmente è presente su tutto il territorio nazionale e conta oltre 580 negozi sia in franchising che a gestione diretta. Oviesse opera anche a livello internazionale e i suoi punti vendita sono presenti in 19 paesi del mondo tra America Latina, Europa e Asia. Il Gruppo Coin è in continua espansione e, grazie alla costante apertura di nuovi punti vendita OVS, è spesso alla ricerca di personale sia per i nuovi negozi, che in quelli già attivi.

Le opportunità per i giovani

OVS propone 4 diverse tipologie di sviluppo e crescita professionale rivolti a giovani neolaureati. Ecco le aree di riferimento e il percorso previsto:

Corporate and Business: programma della durata di 24 mesi rivolto a neolaureati che hanno conseguito un titolo magistrale con il massimo dei voti e nei tempi previsti dal piano di studio. Il percorso prevede una onboarding experience della durata di 6 mesi nelle più importanti funzioni aziendali: Commerciale e Prodotto, Merchandise Management e Supply Chain, Marketing & Digital in Italia ed all’estero. Business Innovation and Digital: programma della durata di 24 mesi rivolto a neolaureati in discipline tecniche (ingegneria gestionale, statistica, matematica od economia e commercio) che abbiano conseguito la laurea magistrale con il massimo dei voti nei tempi previsti dal piano di studio. Il percorso viene avviato con una onboarding experience della durata di 4 mesi differenziata a seconda del percorso univerisitario di provenienza. Al termine del periodo iniziale i partecipanti saranno assegnati all’Area Business Innovation e dedicati a tre diverse strutture: Operation Supply Chain, Merchandise Management Controlling e Marketing & Digital. Product and Style: programma della durata di 24 mesi rivolto a candidati provenienti da scuole di design con esperienze internazionali significative o provenienti da facoltà di economia e commercio con specializzazione successiva in stile e design e che abbiano conseguito il relativo diploma con il massimo dei voti nei tempi previsti dal piano di studio. Il percorso prevede una onboarding experience comune della durata di 4 mesi nelle principali funzioni di business. OVS Store Management School: programma della durata di 18 mesi rivolto a neolaureati provenienti da diversi indirizzi di studio. Il percorso inizia subito con l’assunzione in un negozio e prosegue abbinando attività di formazione pratica con e-lerninng con la partecipazione a workshop. Dopo nove mesi inizia il periodo di tutoring ovvero da soli, ma con l’aiuto di un tutor a distanza, si inizia a gestire un negozio.

Posizioni aperte e requisiti

In OVS sono presenti numerose offerte di lavoro, ecco nel dettaglio le figure ricercate:

Settore vendite

Addetti Vendita Full time e Part time . Le mansioni richieste sono principalmente quelle della gestione in autonomia dell’area vendita attraverso il riassortimento e allestimento del reparto. I requisiti sono di aver maturato un’esperienza pregressa in ambito del Fashion Retail, capacità di problem solving, ottime doti relazionali e dialettiche o attitudine al lavoro di gruppo. Posizione aperta nei seguenti punti vendita: OVS Nuova Apertura Brunico (BZ) – OVS Orte – OVS Marcon (VE) – OVS Arzignano (VI) – OVS Mondovì – OVS Roncadelle (BS) – OVS Brescia Campo Grande – OVS Bolzano – OVS Cernusco Lombardone – OVS Grandate – OVS Pagani – OVS Arese.

. Le mansioni richieste sono principalmente quelle della gestione in autonomia dell’area vendita attraverso il riassortimento e allestimento del reparto. I requisiti sono di aver maturato un’esperienza pregressa in ambito del Fashion Retail, capacità di problem solving, ottime doti relazionali e dialettiche o attitudine al lavoro di gruppo. Posizione aperta nei seguenti punti vendita: OVS Nuova Apertura Brunico (BZ) – OVS Orte – OVS Marcon (VE) – OVS Arzignano (VI) – OVS Mondovì – OVS Roncadelle (BS) – OVS Brescia Campo Grande – OVS Bolzano – OVS Cernusco Lombardone – OVS Grandate – OVS Pagani – OVS Arese. Magazziniere . Le mansioni richieste per questa figura professionale sono la gestione autonoma della riserva in collaborazione con la vendita al fine di omogeneizzare il flusso delle merci e delle operazioni interne. Si richiede esperienza pregressa in aziende del Fashion Retail, capacità di problem solving, ottime doti relazionali e dialettiche o attitudine al lavoro di gruppo. Posizione aperta nei seguenti punti vendita: OVS Thiene (VI) – OVS Rende – OVS Buccinasco.

. Le mansioni richieste per questa figura professionale sono la gestione autonoma della riserva in collaborazione con la vendita al fine di omogeneizzare il flusso delle merci e delle operazioni interne. Si richiede esperienza pregressa in aziende del Fashion Retail, capacità di problem solving, ottime doti relazionali e dialettiche o attitudine al lavoro di gruppo. Posizione aperta nei seguenti punti vendita: OVS Thiene (VI) – OVS Rende – OVS Buccinasco. Allievo store manager: si cercano candidati da inserire in un percorso formativo finalizzato ad assumere la responsabilità di un negozio OVS. La ricerca è rivolta a laureati o diplomati, che abbiano un’ottima padronanza della lingua inglese e siano disposti a spostarsi su tutto il territorio nazionale.

Uffici Mestre (VE)

Operatori d’acquisto : per il potenziamento delle Direzioni Acquisto Prodotto Uomo, Donna e Bambino l’azienda cerca risorse che andranno a supportare le attività di gestione operativa degli ordini d’acquisto e di distribuzione, anche in termini di monitoraggio degli avanzamenti del processo distributivo. Le principali attività comprendono: inserimento dei dati di prodotto nei sistemi preposti, imputazione a sistema dei parametri per le spedizioni ai negozi e la gestione degli ordini d’acquisto. Requisiti richiesti: Laurea in Discipline Economiche, motivazione ad operare in un’azienda Retail modernamente strutturata, conoscenza della lingua inglese, precisione e ottime doti relazionali.

: per il potenziamento delle Direzioni Acquisto Prodotto Uomo, Donna e Bambino l’azienda cerca risorse che andranno a supportare le attività di gestione operativa degli ordini d’acquisto e di distribuzione, anche in termini di monitoraggio degli avanzamenti del processo distributivo. Le principali attività comprendono: inserimento dei dati di prodotto nei sistemi preposti, imputazione a sistema dei parametri per le spedizioni ai negozi e la gestione degli ordini d’acquisto. Requisiti richiesti: Laurea in Discipline Economiche, motivazione ad operare in un’azienda Retail modernamente strutturata, conoscenza della lingua inglese, precisione e ottime doti relazionali. E-Commerce Front-end Specialist : la risorsa avrà la responsabilità di guidare la manutenzione creativa degli e-commerce del gruppo. Dovrà, inoltre, interfacciarsi con il business, la Direzione Digital Trasformation and Information Technology e tutte le divisioni aziendali coinvolte nei vari progetti digitali di cui avrà la responsabilità, con l’obiettivo di analizzare e raccogliere le esigenze, valutandone fattibilità e priorità e supportare le strategie del business. Principali requisiti richiesti: esperienza maturata nel ruolo di Programmatore e/o Architetto Software; ottima conoscenza di Salesforce Commerce Cloud; capacità analitica e di problem solving; conoscenza delle principali tecnologie di front-end: HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, jQuery, AJAX ed esperienza su servizi Cloud e nell’implementazione e progettazione di API RESTful.

: la risorsa avrà la responsabilità di guidare la manutenzione creativa degli e-commerce del gruppo. Dovrà, inoltre, interfacciarsi con il business, la Direzione Digital Trasformation and Information Technology e tutte le divisioni aziendali coinvolte nei vari progetti digitali di cui avrà la responsabilità, con l’obiettivo di analizzare e raccogliere le esigenze, valutandone fattibilità e priorità e supportare le strategie del business. Principali requisiti richiesti: esperienza maturata nel ruolo di Programmatore e/o Architetto Software; ottima conoscenza di Salesforce Commerce Cloud; capacità analitica e di problem solving; conoscenza delle principali tecnologie di front-end: HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, jQuery, AJAX ed esperienza su servizi Cloud e nell’implementazione e progettazione di API RESTful. Product Graphic Specialist : la risorsa verrà inserita nelle Direzioni Prodotto Uomo, Donna e Bambino, per occuparsi dello sviluppo di temi e color story grafiche, della creazione di stampe, ricami e decorazioni utilizzando tecniche e programmi di fotoritocco e grafica vettoriale. Requisiti richiesti: almeno 2-3 anni di esperienza in ruolo analogo, laurea in Disegno Industriale o Design della Moda o corsi professionali post diploma in ambito fashion e conosce i principali software grafici (Illustrator, Photoshop).

: la risorsa verrà inserita nelle Direzioni Prodotto Uomo, Donna e Bambino, per occuparsi dello sviluppo di temi e color story grafiche, della creazione di stampe, ricami e decorazioni utilizzando tecniche e programmi di fotoritocco e grafica vettoriale. Requisiti richiesti: almeno 2-3 anni di esperienza in ruolo analogo, laurea in Disegno Industriale o Design della Moda o corsi professionali post diploma in ambito fashion e conosce i principali software grafici (Illustrator, Photoshop). Assistant Product Manager: le risorse supporteranno la gestione del processo di acquisto e creazione delle collezioni.

Come avviene il processo di selezione

Dopo aver inviato la tua candidatura, completa di tutte le informazioni richieste e della foto ad una delle numerose offerte di lavoro OVS presenti all’interno del sito web nella sezione “Lavora con noi”, parteciperai ad un processo di selezione attraverso colloqui a distanza sia con strumenti di webconference che di persona. In taluni casi ti sarà chiesto di compilare questionari o test e, a seconda dei ruoli, è possibile che alcuni colloqui di lavoro OVS siano tenuti in lingua inglese. In ogni caso, tutte le tappe del processo di selezione saranno sempre illustrate passo dopo passo. OVS, anche nel caso in cui il processo di selezioni non si trasformi in assunzione, provvederà a fornire un feedback al candidato.

Assunzione OVS: cosa avviene dopo

Nel caso in cui il processo di selezione si concluda con l’assunzione, Oviesse ti farà iniziare un percorso di supporto alla crescita professionale attraverso corsi di formazione obbligatori e percorsi di induction per sviluppare le tue competenze e le capacità tecniche in riferimento ai diversi ruoli da ricoprire.

Opinioni sul lavoro in OVS

“Ambiente sereno, buona azienda”. Queste le parole di Cinzia F., attuale Addetta vendite in uno store milanese, che dice: “L’azienda è gestita da persone competenti, si lavora bene e in un ambiente sereno (non è scontato in questo settore). Sono in OVS da diversi anni, ho cambiato vari store in città ma ho sempre avuto una buona esperienza. Se cercate nel settore, la consiglio come azienda”.

“Buona paga e bell’ambiente”. Queste invece le parole di Francesca G., attuale Cassiera / Addetta alle vendite presso un OVS Kids della capitale: “Lavoro in OVS da diversi anni ormai, dopo aver avuto molte esperienze in altri brand. Mi trovo bene, la paga è buona e il rapporto con i colleghi è ottimo. L’ambiente lavorativo è sereno, con i turni riesco a gestire bene la mia vita privata”.

“Bella esperienza, formativa”. Gabriella F., ex Addetta vendite, parla così della sue esperienza in OVS: “Ho lavorato per 6 mesi in un negozio OVS per sostituzione maternità. Mi sono trovata bene e ho imparato a gestire vari aspetti della vendita e ad utilizzare gli strumenti del settore (cassa, palmari, ecc). Ho la possibilità di essere richiamata per lavorare in altri store e, nel caso, accetterei molto volentieri”.

Come candidarsi in OVS

Per candidarti alle offerte di lavoro OVS è sufficiente andare sul sito nella sezione Lavora con Noi e ricercare, attraverso la compilazione degli appositi campi suddivisi per mansione, settore e luogo di lavoro, la posizione lavorativa in linea con il tuo profilo. A questo punto clicca su “Invia candidatura” e segui tutte le indicazioni fornite.

