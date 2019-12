Operai stampaggio: le ricerche in corso e come candidarsi

Le migliori offerte di lavoro per operai addetti allo stampaggio pubblicate da Agenzie e aziende su portale Euspert: ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Se cerchi un lavoro come operaio addetto allo stampaggio, su Euspert potrai trovare numerosi annunci pubblicati dalle migliori Agenzie per il lavoro e aziende che ricercano personale. Di seguito trovi le figure ricercate e come candidarti direttamente su portale Euspert.

Le ricerche in corso di Adecco Spa

Di seguito vi indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da Adecco direttamente sul portale Euspert.

Addetto alla serigrafia – Varese

Adecco Italia S.p.A. filiale di Varese ricerca per Azienda produttrice di materiale per il Packaging un/a Serigrafo esperto/a. I requisiti del/lla candidato/a ideale:

comprovata esperienza nella serigrafia, nella stampa industriale e ottima conoscenza delle tecniche serigrafiche;

capacità di intervento e manutenzione generale delle macchine, esperienza in attività generiche di produzione e nel controllo qualità;

ottima manualità, orientamento alla qualità, autonomia e organizzazione, forte senso di responsabilità e spirito di squadra;

patente B, mezzo proprio (la sede di lavoro è difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici).;

disponibilità a lavorare full-time su giornata.

Addetti alla Laminazione di Materiali Compositi – Modena

Si ricerca per azienda del settore Automotive e lavorazioni meccaniche a Modena: Operai/e addetti alla Laminazione Materiali Compositi, preferibilmente provenienti dal settore automotive / settore nautico o aeronautico. E’ richiesto il possesso di Diploma o Qualifica Tecnica (Meccanica / Meccatronica / Elettrotecnica / Elettronica / Sistemi Energetici) e forte passione e interesse per il settore laminazione. Le risorse, previo adeguato affiancamento, si occuperanno delle seguenti attività di lavorazione fibra di carbonio e materiali compositi:

taglio di materiali compositi mediante dime o sagome- laminazione, stesura del materiale nello stampo e preparazione sacco a vuoto per poi passare alla formatura in pressa;

carteggiatura manuale e tramite smerigliatrice, finitura e sbavatura dei pezzi, stuccatura e carteggia tura, cottura della resina in forno;

rifilatura/foratura di parti mediante attrezzi (fresino, flessibile, trapano ecc.);

incollaggi liberi o in maschera con resine/colle.

Necessaria esperienza pregressa anche minima nella laminazione, buone abilità manuali e capacità di lettura dei disegni tecnici. Attitudine al lavoro in team, passione per il settore, dedizione al lavoro, voglia di imparare e velocità di apprendimento completano il profilo.

Addetto officina stampi termoplastici/cambi stampi – Bologna

Per grande Gruppo Metalmeccanico del settore Stampaggio plastica si ricerca questa figura professionale. Il profilo ricercato ha una formazione preferibilmente Tecnica, ed ha esperienza comprovata nel settore Stampaggio Termoplastico in Attrezzeria Stampi. La figura si occuperà di lavorazione dello Stampo, del montaggio di questo e di assicurare il corretto approntamento degli stampi secondo le specifiche che arrivano dal responsabile ed il loro successivo montaggio sulle presse a iniezione.

Si richiede:

Conoscenza di settaggio presse

Capacità di lavorazione manuale e/o su macchine a controllo numerico dello Stampo

Esperienza nello stampaggio Termoplastico

Ottima manualità

Lettura del disegno meccanico

Disponibilità a lavoro su Turni

Addetto/a Stampaggio ad Iniezione e Compressione

Adecco, filiale di Cologno Monzese, ricerca per importante azienda operante nel settore della gomma-plastica, un/a Addetto/a allo stampaggio ad iniezione e compressione. La risorsa, inserita nel reparto di produzione, si occuperà di stampaggio plastico manuale e tramite l’utilizzo di macchinari semiautomatici. .

Si richiedono:

Diploma e/o attestato operatore meccanico

Esperienza pregressa nel ruolo

Indispensabile: disponibilità a lavorare su tre turni

Le ricerche in corso di Ali Spa

Di seguito vi indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da Ali Spa direttamente sul portale Euspert.

Attrezzista addetto al cambio stampi – Provincia di Bologna

Ali SpA filiale di Bologna ricerca per azienda metalmeccanica sita a Quarto Inferiore questa figura professionale. La risorsa prescelta sarà inserita nel reparto di stampaggio di materie plastiche e si occuperà del montaggio di stampi in sicurezza eseguendo i necessari collegamenti alla pressa e dell’avviamento della produzione. E’ pertanto richiesta:

conoscenza di cosa sia uno stampo e i suoi elementi costitutivi

conoscenza delle caratteristiche fondamentali di una pressa per stampaggio ad iniezione

conoscenza dei polimeri termoplastici o elastomeri di maggiore diffusione

capacità di iniziativa e gestione dei picchi di lavoro

capacità di lavorare in un team su turni (mattina, pomeriggio e notte)

possesso del patentino del muletto in corso di validità

Addetto al cambio stampi e avvio presse ad iniezione – Orbassano (Torino)

Per azienda del settore gomma-plastica si ricerca questa risorsa con competenza nello stampaggio di materie plastiche. Si valutano candidati con pregressa e consolidata esperienza: richiesta precisione, disponibilità, serietà e motivazione. Si prevede un contratto a termine iniziale. L’orario di lavoro prevede orario centrale e il 1° e 2° turno.

Addetto al taglio settore cartotecnico – Thiene (Vicenza)

Ali spa sta cercando per prestigiosa azienda cartotecnica sita nei pressi di Thiene un operatore addetto al taglio disponibile a lavorare in giornata e/o su i 2 turni. La risorsa ideale possiede buone competenze meccaniche, è una persona pratica, con buona manualità e dimostra praticità nel montaggio/smontaggio di vari componenti e buona padronanza dei principali strumenti di officina. E’ richiesta: disponibilità al lavoro sia in giornata che su i 2 turni e precedente esperienza in produzione, preferibilmente in analogo contesto (cartotecnico/ stampa). Responsabilità, passione per il settore cartotecnico, flessibilità e acutezza nel lavoro sono caratteristiche importanti che completano il profilo.

Le ricerche in corso di Orienta Spa

Di seguito vi indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da Orienta Spa direttamente sul portale Euspert.

Capo macchina rotativista – Imola (Bologna)

Si ricerca un capo macchina – Operaio stampatore addetto alla macchina rotativa COLDSET per azienda editoriale. La risorsa si dovrà occupare di supervisionare e operare a bordo macchina da stampa rotativa Coldset. Si richiede esperienza pregressa presso testate giornalistiche e/o aziende del settore editoria e conoscenza delle macchine rotative.

Operaio turnista – Villafranca Di Verona (Verona)

Orienta Spa ricerca per azienda nel settore metalmeccanico sita a Nogara un operaio turnista. La risorsa svolgerà attività in produzione come addetto stampi e in magazzino come movimentazione merce tra magazzino e produzione e carico/scarico. Necessarie conoscenze, anche basiche, in ambito metalmeccanico o elettrico (esperienza in produzione metalmeccanica, lettura di disegni tecnici o conoscenze pregresse). Gradito possesso di patentino carrello elevatore. Si richiede la disponibilità ai tre turni e successivamente al ciclo continuo.

Attrezzista Addetto alla Costruzione Stampi – Atessa (Chieti)

Orienta, ricerca per azienda cliente del settore gomma plastica un attrezzista addetto alla costruzione stampi. La risorsa selezionata si occuperà di costruzione meccanica su macchine utensili, assemblaggio di componenti stampi, ottimizzazione e modifica stampi. Si richiede:

diploma di tecnico meccanico,

competenze di utilizzo e programmazione macchine utensili, in particolare frese ed elettroerosioni,

esperienza nella medesima mansione di almeno 2 anni.

Altre offerte di lavoro

Addetto alle presse – Pieve di Cento (Bologna)

La Risorsa Umana, per azienda specializzata in stampaggio lamiera ricerca un addetto alle presse per ampliamento del reparto stampaggio. La figura ricercata si occuperà del montaggio e smontaggio stampo, gestione presse tradizionali. Requisiti richiesti:

diploma ad indirizzo meccanico o similare

conoscenza del disegno meccanico e delle presse per stampaggio lamiera

esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni

disponibilità per contratto iniziale in somministrazione interinale

Addetto alle presse – Sala bolognese (Bologna)

Per azienda specializzata in soluzioni per lo stampaggio La Risorsa Umana ricerca un: aggiustatore stampi. La figura ricercata si occuperà di riparazione e manutenzione stampi per presse ad iniezione. Requisiti richiesti:

formazione in materie tecniche;

almeno 3 anni di esperienza nella medesima mansione;

disponibilità per contratto in somministrazione interinale.

Addetto allo stampaggio – Grumello Del Monte (Bergamo)

Hofmann Services ricerca per azienda specializzata nello stampaggio plastica questa figura professionale. La risorsa sarà inserita all’interno del team di produzione e si occuperà dello stampaggio su presse manuali e a iniezione. Tra i compiti previsti vi sono il caricamento della macchina, la regolazione dei parametri, il controllo visivo, la pulizia degli stampi e il monitoraggio del ciclo di produzione. Requisiti richiesti: si ricerca di una persona che abbia maturato almeno due anni di esperienza in ruoli di stampaggio, con disponibilità a lavorare a giornata o su due turni. Completano il profilo buona manualità, attenzione al dettaglio, capacità di gestione della macchina e affidabilità.

Addetto al montaggio stampi – Treviglio (Bergamo)

Hofmann Services ricerca per azienda specializzata nello stampaggio plastica questa figura professionale. La risorsa sarà inserita all’interno del team dell’officina meccanica e si occuperà del montaggio degli stampi utilizzati per lo stampaggio termoplastico o termoindurente. A partire dalla lettura del disegno tecnico, la risorsa si occuperà di tutte le fasi necessarie alla concreta costruzione degli stampi, oltre ad essere responsabile del loro montaggio sulle macchine e della loro periodica manutenzione. Requisiti:

Ottima conoscenza e comprensione del disegno meccanico,

preferibilmente in possesso di un diploma tecnico;

è considerato requisito preferenziale l’avere maturato esperienza in posizioni analoghe;

è richiesta la disponibilità a lavorare a giornata o su due turni.

Completano il profilo una buona manualità, attenzione al dettaglio, affidabilità e precisione.

Come candidarsi

Dopo aver consultato tutte le offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro operai stampaggio che trovi costantemente aggiornata, potrai facilmente candidarti. Effettua la registrazione al portale e inserisci i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).