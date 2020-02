Oltre 800 posti nel settore turistico in Toscana. Le posizioni aperte

Lavoro nel settore turistico. 810 posizioni aperte in Toscana, presso le strutture della Human Company. Ecco le professioni più richieste

Lavorare nel settore turistico rappresenta una garanzia, in quanto è una delle realtà su cui si poggia l’intera economia italiana. Arrivano interessanti opportunità di lavoro con 810 posti a disposizione nel settore turistico in Toscana. Ecco di cosa si tratta e le figure professionali ricercate.

Lavorare nel settore turistico

Il settore turistico rappresenta la realtà professionale di maggior rilievo nel nostro Paese. L’intera economia italiana si poggia sul turismo, grazie anche alle tante bellezze artistiche e paesaggistiche che tutto il mondo ci invidia. Siamo il Paese con il maggior numero di siti inseriti nella lista UNESCO. Per questo motivo, l’Italia resta una delle mete più gettonate dai turisti provenienti da ogni parte del mondo. Sono le stesse ricerche scientifiche, che hanno ormai confermato il costante sviluppo del settore. L’industria dei viaggi, il settore alberghiero, quello della ristorazione e tanto altro ancora, offrono molte opportunità professionali, siano esse stagionali che non. Si tratta di un settore dinamico, che offre la possibilità di maturare esperienza e professionalità, in una realtà che non tramonterà mai. Sono tanti i giovani che decidono di intraprendere una carriera professionale nel turismo, proprio perché nonostante le varie crisi, resta un settore economico di grande portata.

Human Company, un Gruppo di successo

La Human Company è un Gruppo di grande successo che opera nel settore turistico-ricettivo con particolare attenzione all’outdoor. Lo scopo è quello di regalare agli ospiti delle esperienze uniche, irripetibili e magiche, il tutto grazie a servizi di ultima generazione, costantemente attenti alle esigenze dei clienti. Il Gruppo, attualmente ha 1.800 collaboratori tra fissi e stagionali, tutti giovani. Infatti, il 36% dei collaboratori ha un’età al di sotto dei 38 anni, con una media intorno i 33 anni. Si tratta di un segnale evidente di quanto il Gruppo sia attento alle nuove generazioni offrendo loro rilevanti opportunità di lavoro e di carriera.

Le opportunità di lavoro nel settore turistico in Toscana

La Human Company, ha recentemente aperto le selezioni per la prossima stagione turistica. per candidarsi basta andare sul sito del Gruppo nella sezione “Lavora con noi“. In generale sono 1.260 le posizioni aperte all’interno delle varie strutture del Gruppo, presenti in Veneto, Toscana e Lazio. Si tratta di opportunità da non perdere, sia perché sono tante e differenti le figure professionali ricercate, sia perché avrete l’opportunità di lavorare a contatto con gente proveniente da ogni parte del mondo. Dunque se siete amanti dei lavori dinamici, a contatto con il pubblico, inviate la vostra candidatura.

Le offerte di lavoro in Toscana

Le posizioni aperte in Toscana sono complessivamente 810, distribuite nelle varie strutture outdoor che il Gruppo possiede. Le richieste di nuovo personale sono così distribuite:

270 posti presso i villaggi Park Albatros a San Vincenzo;

posti presso i 260 presso Nocenni Girasole Village nel Valdarno;

presso 125 presso il Montescudaio Village, la nuova struttura che quest’anno è entrata a far parte di Human Company

presso il la nuova struttura che quest’anno è entrata a far parte di Human Company 100 posti presso il campeggio urbano Firenze Camping in Town ;

posti presso il ; 35 posti per Villa La Palagina , relais affacciato sul Chianti;

posti per , relais affacciato sul Chianti; 20 posti per Plus Florance, il nuovo ostello nella città di Firenze.

Sono queste le principali richieste di personale in Toscana.

Le posizioni più richieste

Le posizioni più richieste sono concentrate nel settore del food&beverage. Ricercati anche addetti alla sala, cucina e baristi.A seguire troviamo il settore relativo al ricevimento, con la richiesta di addetti al front office, accoglienza ed info-point. Da non dimenticare le ricerche di personale per quanto riguarda l’area retail per addetti ai market interni alle varie strutture turistiche ed allo shop in generale. Importanti opportunità anche per altre figure professionali, come ad esempio coloro che forniscono assistenza ai bagnanti, servizi di manutenzione delle strutture e di giardinaggio. Insomma, le opportunità di lavoro sono davvero tante, soprattutto nel periodo estivo quando si apre la nuova stagione turistica, con la richiesta di molte figure professionali.

