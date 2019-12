Offerte lavoro turismo e ristorazione: le ricerche de La Risorsa Umana a dicembre 2019

La Risorsa Umana ha pubblicato numerose ricerche di personale nel settore turismo e Ristorazione nel Nord e Centro Italia. Ecco tutte le figure ricercate e come candidarti su portale Euspert

La Risorsa Umana è una società di consulenza aziendale, specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato su tutto il territorio nazionale. Numerose sono le ricerche attualmente in corso, e oggi concentriamo la nostra attenzione sulle offerte di lavoro nel turismo e Ristorazione da poco pubblicate direttamente su portale Euspert.

La Risorsa Umana

La Risorsa Umana è una delle maggiori società italiane di consulenza aziendale, specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato. Da oltre dieci anni, offre ad aziende e candidati servizi specifici di HR volti a far crescere entrambe le parti coinvolte in questo processo integrativo, creando sinergie di efficienza e di efficacia. Negli anni, la società ha intervistato e certificato migliaia di candidati operando in partnership con centinaia di aziende industriali nelle principali aree industriali del Nord e Centro Italia.

Posizioni aperte

Di seguito i migliori annunci di lavoro, suddivisi per regione, del settore turismo e ristorazione nel Nord e Centro Italia pubblicati su portale Euspert alla pagina dedicata a La Risorsa Umana.

Toscana

Addetta alla Reception – Prato

Si ricerca per rinomata palestra pratese una Receptionist per iniziale contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato finalizzato all’inserimento in azienda. La risorsa sarà inserita in un team di persone e si occuperà dell’accoglienza clienti, della vendita abbonamenti e della prima amministrazione. Il lavoro sarà su turni. Si richiede:

esperienza nella mansione

buona attitudine al contatto con il pubblico

Disponibilità a lavorare su turni, 6 ore al giorno

disponibilità immediata per contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Cameriere/a – Firenze

Si ricerca per azienda di ristorazione questa risorsa. La figura ricercata si occuperà di ricevimento clienti, raccolta ordini, consegna piatti ed eventualmente attività di cassa. Tra i requisiti richiesti:

Disponibilità e flessibilità nel lavoro

Esperienza pregressa nella mansione

Gradita conoscenza della lingua inglese

Pasticcere/a – Prato

Si ricerca per azienda specializzata nella produzione di pasticceria questa figura professionale la quale si occuperà di attività di preparazione artigianale di alimenti da pasticceria. Tra i requisiti richiesti:

Disponibilità e flessibilità nel lavoro

Esperienza pregressa nella mansione

Barista – Santa Croce sull’Arno (Pi)

Per azienda operante nel settore ristorazione si ricerca un barista. Tra i requisiti richiesti:

Pregressa esperienza nel ruolo

buone capacità comunicative

disponibilità nell’immediato o nel breve periodo

età di apprendistato

Disponibilità a contratto per inserimento in somministrazione

Emilia Romagna

Addetto/a alla ristorazione Part-Time – Ravenna

Si ricerca per importante realtà strutturata nel settore della ristorazione questa figura professionale la quale si occuperà di:

Preparazione, somministrazione e promozione prodotti

Realizzazione dei prodotti di ristorazione (settore bar/pasticceria, settore ristorazione, settore pizzeria, settore fast food).

Servizio di cassa

Sbarazzo dei tavoli, pulizia della sala e lavaggio stoviglie

Gestione magazzino (carico/scarico merce)

Requisiti:

Età di apprendistato

Accuratezza nei modi, capacità di essere cortesi ed educati nelle interazioni con clienti e colleghi

Attitudine al lavoro di gruppo, problem solving, flessibilità

Esperienza operativa nel settore bar/ristorazione.

Addetto ristorazione Categorie Protette – Bologna

Si ricerca per azienda operante nel settore ristorazione questa figura professionale appartenente alle Categorie Protette. La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Vendita

Preparazione prodotti

Pulizia e sbarazzo tavoli

Standing appropriato al ruolo

Buona capacità espressiva

Capacità di lavorare in gruppo

Resistenza a ritmi di lavoro intensi

Capacità di apprendimento (memorizzare istruzioni relative a mansioni e processi lavorativi diversificati)

Energia, tempestività e proattività

Si richiede disponibilità al lavoro su turni su un orario di apertura che va dalle ore 6.00 alle ore 23.30, per 6 giorni (compresi il sabato, la domenica e i festivi) con un’intera giornata di riposo settimanale a rotazione. Possibilità di lavoro part-time e full-time. Saranno valutati in linea preferenziale i candidati automuniti.

Cuoco – Varano De’ Melegari (PR)

Per importante realtà strutturata nel settore della ristorazione collettiva si ricerca un cuoco Part-Time per inserimento iniziale con contratto in somministrazione. La persona inserita avrà il compito di:

Gestire le attività in cucina

Preparare pranzi/cene

Attività pulizia cucina

Gestire l’approvvigionamento materie prime

Requisiti richiesti:

Diploma Scuola Alberghiera

Esperienza nella mansione

Disponibilità a lavorare nel week end

Disponibilità all’inserimento con contratto in Somministrazione

Friuli Venezia Giulia

Addetti/e alla ristorazione Part-Time – Gonars (UD)

Si ricercano per importante realtà strutturata nel settore della ristorazione collettiva queste risorse con turni anche notturni. La persona ha la missione di fornire al cliente servizio e prodotti attraverso lo svolgimento organizzato e tempestivo delle proprie mansioni. In particolare la figura selezionata si occuperà di:

Preparazione, somministrazione e promozione prodotti

Realizzazione dei prodotti di ristorazione (settore bar/pasticceria, settore ristorazione, settore pizzeria, settore fast food).

Accoglienza al cliente e gestione delle lamentele

Servizio di cassa

Sbarazzo dei tavoli e pulizia della sala

Gestione magazzino (carico/scarico merce)

Requisiti:

Automunito/a

Disponibilità a lavorare con turni notturni

Accuratezza nei modi, capacità di essere cortesi ed educati nelle interazioni con clienti e colleghi

Attitudine al lavoro di gruppo, problem solving, flessibilità

Capacità di apprendimento e memoria

Diploma di scuola media superiore preferibilmente alberghiero o equipollente

Età di apprendistato

Esperienza operativa nel settore bar/ristorazione

Come candidarsi

Potete consultare le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro turismo e Ristorazione La Risorsa Umana e candidarvi, effettuando una rapida registrazione al portale inserendo il vostro Curriculum Vitae e consigliamo anche una lettera di presentazione.