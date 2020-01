Offerte lavoro Toscana: le ricerche di Studio Bianchi e come candidarsi

Studio Bianchi ricerca diverse figure professionali, in particolare tecnici e commerciali, da inserire i diverse aziende della Toscana. Ecco tutte le offerte di lavoro di Studio Bianchi pubblicate su portale Euspert.

Studio Bianchi è attualmente alla ricerca di diverse figure professionali, in particolare commerciali e tecnici, da inserire in aziende della Toscana. Vediamo di seguito le ricerche in corso, i requisiti e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro in Toscana direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale

Studio Bianchi, da oltre un decennio, opera nel settore della ricerca, selezione e sviluppo del personale oltre che della Consulenza Aziendale proponendo servizi specializzati in riferimento alle specifiche richieste ed obiettivi dei clienti che si affidano loro. Nello specifico si occupano della ricerca e selezione delle risorse umane che siano idonee e qualificate in riferimento alle richieste delle aziende; di fornire consulenza aziendale al fine di migliorare la realtà dell’azienda stessa; formare e potenziare le capacità e competenze delle Persone; elaborare percorsi di carriera adeguati sia per le persone che per le organizzazioni.

Le ricerche in corso

Di seguito indichiamo le migliori offerte di lavoro in Toscana pubblicate sul portale Euspert da Studio Bianchi.

Back Office – Monteriggioni (SI)

Per Azienda vitivinicola del Chianti Classico si ricerca una figura ben strutturata di back office che si occupi autonomamente di:

fatturazione

gestione corrispettivi

tenuta registri vino

elaborazione e gestione ordini clienti, dalla fase iniziale di acquisizione fino all’evasione

gestione mail e telefonate con clienti, prevalentemente in lingua inglese

gestione spedizioni

customer care

Si richiede:

conoscenza fluente della lingua inglese

esperienza pregressa nel ruolo e nel settore

disponibilità immediata

Il candidato ideale è in possesso di un diploma in Ragioneria / Laurea Economia o titoli affini, vive nei pressi del luogo di lavoro.

Operatore Elettricista / Quadrista – Poggibonsi (SI)

Per storica Azienda della Val d’ Elsa del settore metalmeccanico (macchine per il legno a controllo numerico) si ricerca questa figura professionale. Il candidato ideale ha conseguito studi di perito elettronico ed ha maturato un’esperienza, anche se breve, relativa all’assemblaggio dei quadri elettrici per macchine a controllo numerico. Richiesta la residenza nei pressi di Poggibonsi (SI).

Tecnico Post Vendita – Poggibonsi (SI)

Per azienda specializzata nella realizzazione di software CAD/CAM per macchine CNC e commercializzazione tecnologie e prodotti correlati , si ricerca questa risorsa. La figura sarà inserita all’interno della struttura per assumere in autonomia, a valle di un opportuno periodo di affiancamento e training, le seguenti responsabilità e mansioni:

Gestione delle richieste d’assistenza e verifica costante della soddisfazione del cliente

Individuazione delle problematiche e elaborazione di analisi tecniche e soluzioni

Gestione delle problematiche in remoto, laddove possibile

Effettuazione di site surveys e risoluzione problematiche on site

Training e supervisione del Personale del Cliente

La ricerca è rivolta a figure:

in possesso di laurea o diploma, preferibilmente in ambito informatico

con una conoscenza e capacità di utilizzo di strumenti CAD e CAD/CAM

con una conoscenza molto buona dell’inglese parlato e scritto (minimo B2)

appassionati di informatica, con buone competenze in materia

disponibili a viaggiare

Costituiscono titoli preferenziali la conoscenza di programmazione di macchine utensili CNC, di strumenti di computer grafica e modellazione 3D e di linguaggi di programmazione (VB.net, C++, Java ecc.). Completano il profilo flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità, attitudine al problem solving, buone capacità relazionali e comunicative.

Commerciale Esteri Paesi Lingua Tedesca – Provincia di Siena

Per storica Realtà nel panorama vinicolo toscano si ricerca e seleziona per ampliamento del proprio organico il Commerciale Estero per i paesi di lingua Tedesca. La figura si occuperà di :

Gestione e cura dei clienti esistenti per il mercato di lingua tedesca

Attività di scouting e sviluppo nuove opportunità di business

Partecipazione a fiere ed eventi di settore

Organizzazione e gestione di attività di customer engagement

Elaborazione periodica forecast di vendita, in linea con le indicazioni di budget

Requisiti richiesti:

Conoscenza fluente Della lingua Tedesca ed Inglese

Cultura superiore

Esperienza pregressa nel ruolo e provenienza dal settore

Conoscenza approfondita del prodotto

Attitudine proattiva, orientamento al risultato, dinamicità e spiccate doti relazionali

Junior Export Manager – Montalcino (SI)

Per prestigiosa Azienda Vinicola del Brunello di Montalcino si ricerca un giovane Export Manager. La figura lavorerà in team con un collega e avrà il compito di gestire la clientela esistente seguendo tutto l’iter di vendita dal preventivo alla spedizione. La posizione prevede anche una consistente componente operativa di back office. Si ricerca un junior che ami e conosca il vino ed abbia desiderio di inserirsi in una realtà solida, che abbia avuto almeno una breve esperienza nell’area commerciale e che desideri viaggiare, che conosca fluentemente la lingua inglese (potrebbe costituire titolo preferenziale la conoscenza della lingua tedesca). Non è previsto alloggio, per cui il domicilio nell’area di Montalcino sarà un requisito di selezione.

Neo Laureati (Area Comunicazione & Marketing) – Valdelsa (SI)

Per Aziende nostre Clienti con sede in Valdelsa si ricercano queste figure professionali da introdurre con tirocinio o apprendistato.

Candidarsi se:

siete in possesso di una laurea, preferibilmente in Scienze della Comunicazione o Marketing

avete un’ottima conoscenza dei canali e delle strategie (tradizionali e web-based) per la creazione e la gestione di network efficaci

disponete di un inglese fluente (minimo: B2)

avete dimestichezza con WordPress, i più importanti programmi di grafica (In Design, Photoshop e simili), le principali piattaforme social, i programmi open source per video (es Imovie)

Avrete la possibilità di gestire la comunicazione e l’immagine dell’azienda in un’ottica marketing-oriented e con la concreta prospettiva di inserirvi stabilmente all’interno dell’organico aziendale. La residenza nei pressi del luogo di lavoro costituisce elemento preferenziale.

Addetto Commerciale Emilia Romagna – Provincia di Firenze

Per Azienda Toscana, specializzata nella progettazione e commercializzazione di macchinari di fine linea per confezionamento, etichettatura, imballaggio, movimentazione merci, ecc. si ricerca un Addetto commerciale per la Regione Emilia Romagna. La risorsa, che risponde al Direttore Commerciale, avrà la responsabilità – previo periodo di training in azienda – di gestire il portafoglio clienti esistente e di sviluppare le vendite nell’area di competenza. Avrà il compito di supportare i clienti monitorandone esigenze e bisogni e fornendo con puntualità la necessaria assistenza tecnico-commerciale. A tale scopo si interfaccerà con l’area tecnico-produttiva e logistica al fine di garantire omogeneità e qualità nei servizi resi al cliente. Si richiede passione e predisposizione per l’attività di vendita. Dinamismo, capacità interlocutoria e forte orientamento al risultato completano il profilo.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro a Toscana di Studio Bianchi che troverete costantemente aggiornata. Potrete candidarvi effettuando la registrazione al portale inserendo il vostri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

