Offerte lavoro Siena per tecnici e commerciali: le ricerche in corso di Studio Bianchi

Studio Bianchi ricerca diverse figure professionali in ambito commerciale e tecnico da inserire in diverse aziende della provincia di Siena. Ecco tutte le offerte di lavoro di Studio Bianchi pubblicate sul portale Euspert.

Studio Bianchi è attualmente alla ricerca di diverse figure professionali da inserire in aziende di diverse città della Toscana. Vediamo di seguito le ricerche in corso, i requisiti e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro per tecnici e commerciali direttamente sul portale Euspert.

Studio Bianchi: profilo aziendale

Studio Bianchi, da oltre un decennio, opera nel settore della ricerca, selezione e sviluppo del personale oltre che della Consulenza Aziendale proponendo servizi specializzati in riferimento alle specifiche richieste ed obiettivi dei clienti che si affidano loro. Nello specifico si occupano della ricerca e selezione delle risorse umane che siano idonee e qualificate in riferimento alle richieste delle aziende; di fornire consulenza aziendale al fine di migliorare la realtà dell’azienda stessa; formare e potenziare le capacità e competenze delle Persone; elaborare percorsi di carriera adeguati sia per le persone che per le organizzazioni.

Posizioni aperte

Di seguito indichiamo le migliori offerte di lavoro tecnici e commerciali pubblicate sul portale Euspert da Studio Bianchi.

Commerciale Esteri Paesi Lingua Tedesca – Casole D’Elsa (SI)

Per storica realtà nel panorama vinicolo toscano si ricerca e seleziona questa risorsa la quale si occuperà di:

Gestione e cura dei clienti esistenti per il mercato di lingua tedesca

Attività di scouting e sviluppo nuove opportunità di business

Partecipazione a fiere ed eventi di settore

Organizzazione e gestione di attività di customer engagement

Elaborazione periodica forecast di vendita, in linea con le indicazioni di budget

Requisiti richiesti:

Conoscenza fluente Della lingua Tedesca ed Inglese

Cultura superiore

Esperienza pregressa nel ruolo e provenienza dal settore

Conoscenza approfondita del prodotto

Attitudine proattiva, orientamento al risultato, dinamicità e spiccate doti relazionali

Back Office Commerciale Italia – Castelnuovo Berardenga (SI)

Per prestigiosa Azienda vinicola del Chianti Classico, a seguito di un ampliamento dell’organico, si ricerca questa figura professionale. La risorsa riporterà al Direttore Commerciale Italia e lavorerà in team con la collega addetta al Commerciale Estero. Responsabilità e mansioni:

Gestione processo ordini: ricezione, controllo correttezza e disponibilità, inserimento sul gestionale, confronto con la produzione per la preparazione, evasione e fatturazione elettronica

Coordinamento ed operatività della parte logistica e spedizioni

Gestione crediti

Elaborazione periodica di report statistiche

Gestione rapporti con agenti

Richiesta esperienza pregressa nel ruolo e nel settore, precisione, affidabilità, capacità di problem-solving e ottimo senso dell’organizzazione. Costituiscono elementi preferenziali la conoscenza della lingua inglese e il domicilio nei pressi dell’Azienda.

Direttore Commerciale Italia – Poggibonsi (SI)

Per azienda leader nel mercato nazionale per la produzione e commercializzazione di prodotti per l’enologia si ricerca questa risorsa. La figura, che riporterà direttamente alla proprietà, avrà il compito di coordinare e gestire l’attuale rete vendita composta da tre responsabili di area ed un distributore. Sarà inoltre operativo nel seguire direttamente un proprio parco clienti, coprendo quindi alcune aree del territorio.

Requisiti:

Laurea in enologia

Esperienza pregressa nell’area commerciale e provenienza dal settore

Ottime capacità di negoziazione e competenze relazionali

Tecnico CAD / CAM per Post-Vendita – Poggibonsi (SI)

In un’ottica di rafforzamento ed ampliamento della propria struttura, azienda leader nella produzione di software CAD / CAM per macchine CNC, ha incaricato Studio Bianchi di ricercare un Tecnico CAD / CAM per supporto post – vendita. Il Candidato ideale:

è in possesso di una cultura superiore o universitaria

è fortemente appassionato di informatica con cui ha una grande dimestichezza

ha un’eccellente conoscenza del sistema Windows, del pacchetto Office e di Internet

dispone di un inglese fluente (minimo: B2).

Costituiscono elementi preferenziali:

conoscenza di programmazione di macchine utensili CNC

conoscenza di strumenti di computer grafica e modellazione 3D

conoscenza di linguaggi di programmazione (VB.net, C++, Java ecc.)

Completano il profilo un’attitudine proattiva, flessibilità, approccio analitico e orientato al problem-solving, buone capacità comunicative e di lavorare in team. Gradita la residenza nei pressi della sede di lavoro.

Addetto Ufficio Tecnico – Poggibonsi (SI)

Per azienda internazionale, leader di mercato nella produzione di macchine per il settore agricolo si ricerca questa risorsa. La figura, che riporta al Direttore di stabilimento, lavorerà in team con altri disegnatori meccanici. Principali mansioni e responsabilità:

Stesura e aggiornamento delle distinte base dei prodotti

Revisioni dei disegni esistenti

Il candidato ideale ha maturato esperienza almeno di un anno, è preferibilmente un perito meccanico, conosce e sa usare abilmente i programmi Solid Edge o Solid works, risiede nei pressi Poggibonsi.

Progettista meccanico – Monteriggioni (SI)

Per importante Società di Servizi Energetici si ricerca questa figura professionale. Il candidato ideale ha maturato almeno 5 anni di esperienza nella progettazione di impianti termici e centrali termiche anche nel settore cogenerativo.

Requisiti richiesti:

Conoscenza di software dedicati alla progettazione di impianti termici – dimensionamento Piping + bilanciamento impianti e scambiatori calore (EDILCLIMA – THERMUS – MP4 o similari)

Autocad 2D

Solidworks o Autocad 3D o similari

Primus o sistemi analoghi di computazione metrica progetti

Pacchetto office

Conoscenza della lingua inglese

La conoscenza del settore cogenerativo e/o energetico e la residenza nei pressi della sede di lavoro costituiscono elementi preferenziali.

Back Office Commerciale – Montalcino (SI)

Per prestigiosa Azienda del Brunello di Montalcino si ricerca questa figura professionale. La risorsa, che risponde al Direttore Commerciale Italia, interfacciandosi puntualmente con Agenti, Clienti e Magazzino, sarà responsabile di:

Assicurare la corretta gestione, anche documentale, del processo ordini/consegne/incassi per le vendite Italia, provvedendo alla sollecita risoluzione in autonomia di eventuali problemi e criticità

Garantire la corretta gestione delle spedizioni e della relativa logistica

Curare gli aspetti logistici degli eventi aziendali

Assicurare la manutenzione delle anagrafiche clienti e prodotti distribuiti

Garantire il pieno rispetto delle procedure interne di gestione del credito

Gestire report e statistiche, curando tutte le attività di back-office correlate

Requisiti richiesti:

Significativa esperienza pregressa nel ruolo e nel settore

Conoscenza della lingua inglese

Cultura universitaria

Autonomia, precisione e affidabilità

Eccellenti doti relazionali e di problem-solving

La residenza nei pressi del luogo di lavoro costituisce elemento preferenziale.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro tecnici e commerciali di Studio Bianchi che troverete costantemente aggiornata. Potrete candidarvi effettuando la registrazione al portale inserendo il vostri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

