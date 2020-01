Offerte lavoro ristorazione: le ricerche de La Risorsa Umana nel Nord e Centro Italia

La Risorsa Umana ha pubblicato numerose ricerche di personale nel settore della Ristorazione nel Nord e Centro Italia. Ecco tutte le figure ricercate e come candidarti su portale Euspert

La Risorsa Umana è una società di consulenza aziendale, specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato su tutto il territorio nazionale. Numerose sono le ricerche attualmente in corso, e oggi concentriamo la nostra attenzione sulle offerte di lavoro nella Ristorazione da poco pubblicate direttamente su portale Euspert.

Profilo aziendale

La Risorsa Umana è una delle maggiori società italiane di consulenza aziendale, specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato. Da oltre dieci anni, offre ad aziende e candidati servizi specifici di HR volti a far crescere entrambe le parti coinvolte in questo processo integrativo, creando sinergie di efficienza e di efficacia. Negli anni, la società ha intervistato e certificato migliaia di candidati operando in partnership con centinaia di aziende industriali nelle principali aree industriali del Nord e Centro Italia.

Posizioni aperte

Di seguito i migliori annunci di lavoro, suddivisi per regione, del settore della ristorazione nel Nord e Centro Italia pubblicati su portale Euspert alla pagina dedicata a La Risorsa Umana.

Lombardia

Addetto alla ristorazione Part-time – Orio Al Serio (BG)

La Risorsa Umana.it ricerca per importante realtà strutturata nel settore della ristorazione collettiva questa figura professionale. La persona ha la missione di fornire al cliente servizio e prodotti qualitativamente elevati attraverso lo svolgimento organizzato e tempestivo delle proprie mansioni. In particolare la figura selezionata si occuperà di:

Preparazione, somministrazione e promozione prodotti

Realizzazione dei prodotti di ristorazione (settore bar/pasticceria, settore ristorazione, settore pizzeria, settore fast food).

Accoglienza al cliente e gestione delle lamentele

Servizio di cassa

Sbarazzo dei tavoli, pulizia della sala e lavaggio stoviglie

Gestione magazzino (carico/scarico merce)

Requisiti:

Accuratezza nei modi, capacità di essere cortesi ed educati nelle interazioni con clienti e colleghi

Attitudine al lavoro di gruppo, problem solving, flessibilità

Cura della persona

Resistenza a ritmi di lavoro caratterizzati da ‘picchi’ e da attività periodiche di sollevamento carichi

Capacità di apprendimento e memoria

Diploma di scuola media superiore preferibilmente alberghiero o equipollente

Età di apprendistato

Esperienza operativa nel settore bar/ristorazione.

Addetto alla ristorazione Part-time – Orio Al Serio (BG)

Si ricerca per importante realtà strutturata nel settore della ristorazione collettiva un addetto alla ristorazione part-time specializzato nella preparazione piadine. La persona ha la missione di fornire al cliente servizio e prodotti qualitativamente elevati attraverso lo svolgimento organizzato e tempestivo delle proprie mansioni. In particolare la figura selezionata si occuperà di:

Preparazione, somministrazione e promozione prodotti, in particolare piadine

Accoglienza al cliente e gestione delle lamentele

Servizio di cassa

Sbarazzo dei tavoli, pulizia della sala e lavaggio stoviglie

Gestione magazzino (carico/scarico merce)

Requisiti:

Esperienza operativa nel settore bar/ristorazione/pizzeria

Accuratezza nei modi, capacità di essere cortesi ed educati nelle interazioni con clienti e colleghi

Attitudine al lavoro di gruppo, problem solving, flessibilità

Cura della persona

Resistenza a ritmi di lavoro caratterizzati da ‘picchi’ e da attività periodiche di sollevamento carichi

Capacità di apprendimento e memoria

Diploma di scuola media superiore preferibilmente alberghiero

Disponibilità a valutare contratto di Somministrazione 20h su turni dalle 09 alle 23

Addetto alla ristorazione – Sesto San Giovanni (MI)

Per importante realtà strutturata nel settore della ristorazione collettiva, si ricerca un addetto alla ristorazione part-time specializzato nella preparazione di alimenti da forno. La persona ha la missione di fornire al cliente servizio e prodotti qualitativamente elevati attraverso lo svolgimento organizzato e tempestivo delle proprie mansioni. In particolare la figura selezionata si occuperà di:

Impasto, cottura, preparazione, somministrazione e promozione prodotti da forno, in particolare pizza romana

Accoglienza al cliente

Servizio di cassa

Sbarazzo dei tavoli, pulizia della sala e lavaggio stoviglie

Gestione magazzino (carico/scarico merce)

Requisiti:

Esperienza nella preparazione, impasto e cottura di prodotti da forno

Esperienza operativa nel settore bar/ristorazione/pizzeria

Accuratezza nei modi, capacità di essere cortesi ed educati nelle interazioni con clienti e colleghi

Attitudine al lavoro di gruppo, problem solving, flessibilità

Cura della persona

Resistenza a ritmi di lavoro caratterizzati da ‘picchi’ e da attività periodiche di sollevamento carichi

Capacità di apprendimento e memoria

Diploma di scuola media superiore preferibilmente alberghiero

Disponibilità a valutare contratto di Somministrazione 20h

Emilia Romagna

Addetto alla ristorazione Part-time – Modena

Si ricerca per importante realtà strutturata nel settore della ristorazione collettiva questa figura professionale. La persona ha la missione di fornire al cliente servizio e prodotti qualitativamente elevati attraverso lo svolgimento organizzato e tempestivo delle proprie mansioni. In particolare la figura selezionata si occuperà di:

Preparazione, somministrazione e promozione prodotti

Realizzazione dei prodotti di ristorazione (settore bar/pasticceria, settore ristorazione, settore pizzeria, settore fast food).

Accoglienza al cliente e gestione delle lamentele

Servizio di cassa

Sbarazzo dei tavoli, pulizia della sala e lavaggio stoviglie

Gestione magazzino (carico/scarico merce)

Requisiti:

Accuratezza nei modi, capacità di essere cortesi ed educati nelle interazioni con clienti e colleghe

Attitudine al lavoro di gruppo, problem solving, flessibilità

Cura della persona

Resistenza a ritmi di lavoro caratterizzati da ‘picchi’ e da attività periodiche di sollevamento carichi

Capacità di apprendimento e memoria

Diploma di scuola media superiore preferibilmente alberghiero o equipollente

Età di apprendistato

Esperienza operativa nel settore bar/ristorazione.

In possesso di un mezzo di trasporto proprio.

Cuoco/a – Varano Dè Melegari (PR)

Si ricerca per importante realtà strutturata nel settore della ristorazione collettiva questa figura professionale la quale si occuperà:

Preparazione pasti

Gestione ordini materie prime

Gestione stoccaggi materie prime

Attività pulizia cucina

Requisiti Richiesti:

Diploma scuola alberghiera

Buona volontà

Esperienza nella mansione

Disponibilità contratto in somministrazione

Addetto alla ristorazione – Modena

Si ricerca per conto di importante realtà strutturata nel settore della ristorazione collettiva questa figura professionale. La persona ha la missione di fornire al cliente servizio e prodotti qualitativamente elevati attraverso lo svolgimento organizzato e tempestivo delle proprie mansioni. In particolare la figura selezionata si occuperà di:

Preparazione, somministrazione e promozione prodotti

Realizzazione dei prodotti di ristorazione (settore bar/pasticceria, settore ristorazione, settore pizzeria, settore fast food).

Accoglienza al cliente e gestione delle lamentele

Servizio di cassa

Sbarazzo dei tavoli, pulizia della sala e lavaggio stoviglie

Gestione magazzino (carico/scarico merce)

Requisiti:

età di apprendistato

Accuratezza nei modi, capacità di essere cortesi ed educati nelle interazioni con clienti e colleghi

Attitudine al lavoro di gruppo, problem solving, flessibilità

Cura della persona

Resistenza a ritmi di lavoro caratterizzati da ‘picchi’ e da attività periodiche di sollevamento carichi

Capacità di apprendimento e memoria

Diploma di scuola media superiore preferibilmente alberghiero o equipollente

Patente B – Automunito

Esperienza operativa nel settore bar/ristorazione.

Cuoco – Carpi (MO)

Per conto di importante realtà strutturata nel settore della ristorazione collettiva si ricerca un Cuoco per inserimento iniziale con contratto in somministrazione. La persona inserita avrà il compito di:

Gestire le attività in cucina

Preparare pranzi/cene

Attività pulizia cucina

Gestire l’approvvigionamento materie prime

Requisiti richiesti:

Diploma Scuola Alberghiera

Esperienza nella mansione

Disponibilità a lavorare nel week end

Disponibilità all’inserimento con contratto in Somministrazione

Piemonte

Addetti alla ristorazione – Novara

Si ricerca per importante realtà strutturata nel settore della ristorazione collettiva un addetto alla ristorazione part-time su turni (anche notturni) per Area di Servizio. La risorsa ha la missione di fornire al cliente servizio e prodotti qualitativamente elevati attraverso lo svolgimento organizzato e tempestivo delle proprie mansioni. In particolare la figura selezionata si occuperà di:

Preparazione, somministrazione e promozione prodotti

Realizzazione dei prodotti di ristorazione (settore bar/pasticceria, settore ristorazione, settore pizzeria, settore fast food).

Accoglienza al cliente e gestione delle lamentele

Servizio di cassa

Sbarazzo dei tavoli, pulizia della sala e lavaggio stoviglie

Gestione magazzino (carico/scarico merce).

Requisiti:

Disponibilità a lavorare su turni anche notturni

Possesso di patente B e automunito/a

Preferibile età di apprendistato (under 29)

Accuratezza nei modi, capacità di essere cortesi ed educati nelle interazioni con clienti e colleghi

Attitudine al lavoro di gruppo, problem solving, flessibilità

Cura della persona

Resistenza a ritmi di lavoro caratterizzati da ‘picchi’ e da attività periodiche di sollevamento carichi

Capacità di apprendimento e memoria

Diploma di scuola media superiore preferibilmente alberghiero o equipollente

Esperienza operativa nel settore bar/ristorazione.

Pompista – Occimiano/Monferrato Ovest (AL)

La Risorsa Umana.it Srl ricerca per importante azienda del settore ristorazione collettiva un Pompista part-time per contratto in somministrazione. La figura ricercata si occuperà di vendita al dettaglio carburanti e affini.

Tra i requisiti richiesti:

preferibilmente età di apprendistato (18-29 anni)

serietà, puntualità, motivazione e predisposizione al contatto con il pubblico;

disponibilità su turni;

automunito/a.

Come candidarsi

Potete consultare le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro Ristorazione La Risorsa Umana e candidarvi, effettuando una rapida registrazione al portale inserendo il vostro Curriculum Vitae e consigliamo anche una lettera di presentazione.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!