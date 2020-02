Offerte lavoro ristorazione in Lombardia: le ricerche in corso di Just On Business

Just On Business cerca risorse nel settore ristorazione in diverse province della Lombardia. Ecco le offerte di lavoro pubblicate su portale Euspert e come candidarsi.

Se stai cercando lavoro nel settore della ristorazione, l’Agenzia per il Lavoro Just On Business ricerca diverse risorse da inserire in aziende presenti in Lombardia. Vediamo di seguito i profili ricercati, i requisiti richiesti e come candidarsi alle offerte di lavoro direttamente sul sito Euspert.

Just on Business: profilo aziendale

Just On Business è un’Agenzia per il Lavoro presente in diverse città italiane, in particolare nel Nord e Centro Italia nelle regioni di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, ma anche in Lazio e Puglia. Questa Agenzia per il Lavoro si avvale di un’organizzazione consolidata e della collaborazione di personale specializzato in grado di mettere al servizio del lavoratore e del cliente il “know how” e le conoscenze acquisite in anni di esperienza professionale.

Posizioni aperte

Di seguito le ultime offerte di lavoro nel settore ristorazione in Lombardia inserite da Just On Business sul portale Euspert.

Personale per Bistrot – Nuova Apertura – Milano

Per azienda di nuova apertura sita in zona Navigli si cercano:

2 baristi . I candidati devono essere giovani volenterosi disponibili a lavorare su turni – 7.00-15.00/15.00-chiusura. Devono aver maturato anche un minimo di esperienza nella caffetteria. Compenso in base all’esperienza;

I candidati devono essere giovani volenterosi disponibili a lavorare su turni – 7.00-15.00/15.00-chiusura. Devono aver maturato anche un minimo di esperienza nella caffetteria. Compenso in base all’esperienza; 1 lavapiatti. Orario dalle 7.00-15.00 e dovrà occuparsi della pulizia del laboratorio;

Orario dalle 7.00-15.00 e dovrà occuparsi della pulizia del laboratorio; 2 servizio al banco . Il Bistrot ha un food market di prodotti tipici, le risorse devono avere esperienza nel settore commerciale e deve avere anche conoscenza almeno della lingua inglese;

. Il Bistrot ha un food market di prodotti tipici, le risorse devono avere esperienza nel settore commerciale e deve avere anche conoscenza almeno della lingua inglese; 2 panificatori – livello corrisposto in base all’esperienza.

I candidati saranno inseriti in un contesto dinamico e di crescita. I tempi di inserimento si prospettano per Dicembre

Cuochi – Angera (VA)

Per Casa di Riposo e Casa Ferie sita nelle vicinanze di Angera si ricercano due Cuochi con esperienza in casa di riposo e strutture alberghiere. Disponibilità 36h settimanali su turni 7.30-13.30/14-20.30. Richiesta flessibilità oraria.

Barista – Milano

Just On Business cerca un barista per bar scolastico. La risorsa si occuperà di: gestione banco bar, caffetteria, caffè, cappuccini, preparazione panini, uso affettatrice. Si richiede buona esperienza come barista in caffetteria e nella produzione di panini e tavola fredda, buon uso affettatrice.

Barista – Milano

Just On Business seleziona per importante cliente nel settore della ristorazione un Barista e le cui mansioni saranno le seguenti: gestione banco bar, caffetteria, tavola fredda, panini, piadine, uso affettatrice, ecc. Si richiede comprovata esperienza nella mansione: caffetteria, paninoteca e catering.

Addetto confezionamento panini – Como

Si ricerca un addetto confezionamento e vendita panini per Bar scolastico. Orario di lavoro part time 12 ore settimanali: dal lunedì al sabato 2 ore al giorno nella fascia oraria 9,30-12. La risorsa si occuperà di preparare, imbustare e vendere i panini. Non è richiesta esperienza pregressa.

Addetto alla tavola fredda – Saronno (VA)

Just On Business cerca per bar scolastico questa figura professionale la quale si occuperà di preparare panini con uso affettatrice e vendita panini. Si richiede precedente esperienza nella mansione.

Barista – Malnate (VA)

Si ricerca questa figura professionale le cui mansioni richieste sono le seguenti: gestione banco bar, caffetteria, caffè, cappuccini, montare il latte. Produzione panini, piadine, tavola fredda e uso affettatrice. Si richiede esperienza in caffetteria, tavola fredda ed uso affettatrice.

Barista/cameriere – Milano

Just On Business cerca un cameriere/a di sala per caffetteria-barista le cui mansioni saranno le seguenti: servizio ai tavoli, presa delle comande, gestione cliente, supporto al banco bar, caffetteria. Si richiede esperienza, anche breve nella mansione. Si richiede disponibilità immediata.

Cuoco capo partita – Milano

Just On Business seleziona per ristorante vegano questa figura professionale la quale si occuperà di: produzione dei pasti, gestione della partita, preparazione piatti, gestione dei coperti. Si richiede esperienza nella mansione di almeno un anno. Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica su turni anche spezzati con un giorno di riposo settimanale. Si richiede disponibilità immediata.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro ristorazione direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Just on Business. Per candidarsi sarà necessario registrarsi al portale inserendo i propri dati e il proprio il Curriculum Vitae.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!