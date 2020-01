Offerte lavoro personale sanitario: le ricerche in corso di Oasi Lavoro in Lombardia

L’Agenzia Oasi Lavoro ricerca diverse figure professionali tra cui operatori socio sanitari, infermieri ed educatori da inserire in RSA e strutture sanitarie della Lombardia.

Oasi Lavoro è una Agenzia per il Lavoro presente con proprie filiali in diverse province italiane soprattutto del Nord Italia, principalmente in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, ma anche Marche. L’Agenzia ha una forte specializzazione nel settore socio-assistenziale e sanitario e offre quindi i proprio servizi di ricerca e selezione del personale per RSA e strutture sanitarie varie. Tra i profili maggiormente ricercati troviamo quindi OSS – operatori socio sanitari, educatori ed Infermieri da inserire nelle strutture sanitarie stesse. Andiamo allora a scoprire le ricerche in corso con Oasi Lavoro in Lombardia e come candidarsi direttamente su portale Euspert.

Oasi Lavoro: profilo aziendale

Oasi Lavoro è un’Agenzia per il lavoro che è diventata un punto di riferimento per le persone in cerca di un’occupazione e per le aziende in cerca di personale qualificato. Essa garantisce tempestività nella risposta alle richieste di clienti e lavoratori, costante assistenza e orientamento, oltre alla grande attenzione verso entrambe queste figure. Oasi Lavoro ha una forte specializzazione nel settore socio-assistenziale e sanitario, ed è in grado di offrire i proprio servizi alle aziende che operano in tutti i settori produttivi, ricorrendo a figure professionali altamente qualificate in grado di instaurare relazioni efficaci con le aziende e con i lavoratori.

Le ricerche in corso

Di seguito le offerte di lavoro per personale sanitario in Lombardia.

Infermiere – Carugate (MI)

Per RSA si ricerca infermiere in zona Carugate. Si richiede esperienza pregressa con utenza anziana, disponibilità immediata per due mesi e assunzione diretta da parte dell’azienda. Durante il colloquio saranno richiesti laurea in scienze infermieristiche e iscrizione all’albo.

Assistente Sociale – Carate Brianza (MB)

Si ricercano, per centro diurno disabili (CDD), assistenti sociali con esperienza. Selezioniamo pertanto dei candidati che siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

diploma di laurea triennale in Servizio Sociale (Classe L 39) oppure altro titolo equipollente conseguito ai sensi della vigente normativa abilitante alla specifica professione;

iscrizione al relativo albo professionale.

Educatore – provincia di Varese

Si ricercano, per centro socio educativo (CSE), educatori con esperienza i cui requisiti richiesti sono:

possesso di laurea;

iscrizione all’Albo Professionale degli Educatori;

aver maturato esperienza nel ruolo, con utenza adulta affetta da patologie psichiatriche, in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni;

attitudine al lavoro in équipe.

Buona gestione dello stress, buone competenze relazionali ed empatiche completano il profilo.

Educatore part-time – Milano

Si ricercano, per struttura sanitaria residenziale, educatori con esperienza che abbiano i seguenti requisiti:

Laurea in Educazione Professionale,

iscrizione all’albo,

aver maturato esperienza nel ruolo, con utenza adulta affetta da patologie psichiatriche, in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni.

Attitudine al lavoro in équipe, buona gestione dello stress e buone competenze relazionali ed empatiche completano il profilo.

Farmacista neo laureato – provincia di Como

A riporto del Diretto della Farmacia ed inserita in un team di colleghi, la risorsa si occuperà di tutte le attività previste all’interno della Farmacia:

Assistenza e consulenza alla clientela

Vendita al banco

Verifica scorte

Attività di laboratorio

Si richiede:

Laurea in Farmacia

Iscrizione all’albo Farmacisti ed abilitazione al ruolo

Disponibilità a lavorare presso le due sedi della Farmacia

Disponibilità immediata

Passione per il proprio lavoro

Buone doti comunicative e predisposizione alla relazione con la clientela

Infermieri – Merate (LC)

Si ricercano per RSA Infermieri con esperienza che abbiano i seguenti requisiti:

Laurea in Infermieristica;

iscrizione all’ordine professionale di categoria FNOPI, che abbiano maturato esperienza nel ruolo in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni.

Attitudine al lavoro in équipe, buona gestione dello stress e buone competenze relazionali ed empatiche completano il profilo.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Oasi Lavoro

Potrete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Oasi Lavoro – offerte lavoro personale sanitario. Per candidarsi, sarà sufficiente effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati e il Curriculum Vitae, inoltre è consigliabile inserire anche una lettera di presentazione a corredo del proprio curriculum.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!