Offerte lavoro personale sanitario: le ricerche di Just On Business nel nord Italia

Le migliori offerte di lavoro nel settore sanitario di Just On Business pubblicate sul portale Euspert e come candidarsi.

Just On Business è un’Agenzia per il Lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale del settore socio-assistenziale e sanitario per conto di diverse realtà del settore di riferimento. Tra i profili maggiormente ricercati potrai di seguito trovare: Operatori Socio Sanitari e Infermieri Professionali. Indichiamo di seguito le ricerche attualmente in corso di Just On Business concentrate nel Nord Italia, e più precisamente in Lombardia, Piemonte e Liguria, e come candidarti direttamente su portale Euspert.

Just on Business: profilo aziendale

Just On Business è un’Agenzia per il Lavoro presente in diverse città italiane, in particolare nel Nord e Centro Italia nelle regioni di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, ma anche in Lazio e Puglia. Questa Agenzia per il Lavoro si avvale di un’organizzazione consolidata e della collaborazione di personale specializzato in grado di mettere al servizio del lavoratore e del cliente il “know how” e le conoscenze acquisite in anni di esperienza professionale.

Posizioni aperte

Di seguito le ricerche in corso di Just On Business pubblicate sul portale Euspert suddivise per regione.

Lombardia

Infermieri Professionale – Lecco. Si ricercano infermieri professionali da inserire con urgenza nel comparto ASST di Lecco.

Infermieri Professionale – Milano . Si ricercano con urgenza infermieri da inserire presso strutture pubbliche e private a Milano ed in Lombardia.

OSS – Brescia . Si ricerca questa figura professionale da inserire in ospedale situato a Brescia. La richiesta ha carattere d'urgenza.

Infermieri – Crema . Si ricercano infermieri da inserire in una struttura situata a CREMA. Si richiede: laurea in infermieristica e regolare iscrizione all'OPI. Richiesta disponibilità immediata.

Infermieri – Lecco . Si cercano 25 infermieri per reparto ospedaliero in zona Lecco. Si richiede laurea in scienze infermieristiche, iscrizione OPI e preferibile esperienza in ambito ospedaliero. Si richiede disponibilità immediata.

ASA/OSS – Milano . Si cerca ASA/OSS per RSA in zona Corsico. Si richiede attestato ASA o OSS e preferibile esperienza nella mansione all'interno di strutture RSA. Si richiede disponibilità immediata al lavoro e disponibilità sui tre turni (mattino-pomeriggio-notte).

ASA/OSS – Milano. Si cerca ASA/OSS per RSA in zona Bande Nere, a Milano

Si richiede attestato ASA o OSS e preferibile esperienza in strutture RSA. Disponibilità su tre turni (mattino- pomeriggio- notte). Si richiede disponibilità immediata.

Piemonte

OSS – Torino . Si ricerca per RSA su Torino e prima cintura Operatori Socio Sanitari.La figure ricercate devono essere in possesso di attestato 1000 ore, disponibilità full time dal lunedì alla domenica su turni.

OSS – Torino . Si ricercano OSS per RSA sita in Torino – zona centrale. Richiesta qualifica 1000h e disponibilità part-time. Possibilità di assunzione.

OSS – Settimo Torinese. Si ricerca per struttura ospedaliera in Settimo torinese operatore socio sanitario. Il profilo richiesto deve essere in possesso di attestato 1000 ore. Disponibilità full time sui tre turni dal lunedì alla domenica.

Si ricerca per struttura ospedaliera in Settimo torinese operatore socio sanitario. Il profilo richiesto deve essere in possesso di attestato 1000 ore. Disponibilità full time sui tre turni dal lunedì alla domenica. Infermieri Professionali – Settimo Torinese . Si ricerca per struttura ospedaliera in Settimo torinese infermiere professionale. Il profilo richiesto deve essere in possesso di laurea e iscrizione all’OPI. Disponibilità full time sui tre turni dal lunedì alla domenica.

Infermiere – Varallo Sesia. Si cerca questa risorsa per struttura RSA. Si richiede laurea in infermieristica, iscrizione OPI, esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità immediata.

Liguria

OSS – Genova . Si ricerca per RSA su Genova zona Lagaccio Operatori Socio Sanitari.La figure ricercate devono essere in possesso di attestato 1000 ore, disponibilità full time dal lunedì alla domenica su turni.

Infermieri Professionali – Genova . Si ricercano Infermieri per Rsa in Genova zona Lagaccio, regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità full-time su 3 turni.

OSS – Sanremo. Si ricercano per strutture sanitarie a Sanremo Operatori Socio Sanitari. La figure ricercate devono essere in possesso di attestato 1000 ore, disponibilità full time 38h settimanali dal lunedì alla domenica su turni.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Just On Business – offerte lavoro sanità. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

