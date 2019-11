Offerte lavoro personale sanitario: le ricerche di Áncora Servizi nel Centro Nord Italia

Le offerte di lavoro nel settore sanitario della Cooperativa Sociale Áncora Servizi e come candidarsi.

Áncora Servizi è una Cooperativa Sociale attiva nei settori socio-assistenziale, sanitario ed educativo. In questo articolo vi indichiamo le numerose ricerche in corso per OSS, Psicologi, infermieri ed educatori in vari ambiti e come candidarsi alle offerte direttamente su portale Euspert.

Áncora Servizi Cooperativa Sociale: profilo aziendale

Áncora Servizi è una Cooperativa sociale di servizi alla persona nata a Bologna nel 1994 che si occupa della gestione di servizi che vanno dal socio-assistenziale al sanitario fino a quello educativo dedicato a clienti sia del settore pubblico che privato. Questa Cooperativa Sociale vanta un organico di oltre 2000 persone occupate che prestano assistenza a più di 7000 utenti sia in strutture che a domicilio. Áncora Servizi opera non solo nel territorio dell’Emilia Romagna ma anche in quello del Nord e Centro Italia tra cui Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana e Lazio.

Posizioni aperte

Di seguito troverete le offerte di lavoro nella sanità di Áncora Servizi suddivise per regioni.

Emilia Romagna

OSS per residenza psichiatrica – Piacenza

La risorsa ricercata sarà inserita in un’équipe multi professionale e specializzata, dedicata alla pianificazione e gestione di progetti terapeutici a lungo termine per utenti con disturbo mentale grave. Sarà responsabile delle attività assistenziali ed educative rivolte all’utenza, opererà al fine di attuare interventi indirizzati a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona, assistendola e guidandola nelle attività quotidiane e nell’espletamento delle funzioni personali essenziali, e volti alla costruzione di buone relazioni interpersonali. Si ricerca un operatore in possesso di regolare qualifica OSS. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza pregressa nell’ambito della disabilità adulta e/o delle dipendenze. Richiesta patente B.

Psichiatra – Piacenza

Il professionista che si ricerca svolgerà le sostituzioni dello psichiatra referente all’interno di una Residenza a Trattamento Protratto, inserita nella Rete della Riabilitazione psichiatrica della AUSL di Piacenza, che ospita 10 persone affette da grave disturbo mentale associato a deficit intellettivo, tale per cui necessitano di un’assistenza globale da parte dell’equipe multi professionale della struttura. L’espletamento dell’incarico prevede lo svolgimento di attività quali:

redazione/aggiornamento delle cartelle cliniche,

prescrizione e monitoraggio delle terapie farmacologiche,

valutazione del funzionamento psico sociale,

trattamenti riabilitativi individuali e di gruppo,

integrazione con la rete dei servizi territoriali di riferimento e supervisione dell’equipe composta da oss, educatori, infermieri.

Nello svolgimento di suddetta attività si raccorderà con lo staff di coordinamento e la psicologa di riferimento per il servizio. Requisiti indispensabili per ricoprire il ruolo sono:

la Laurea in Medicina e Chirurgia,

l’iscrizione all’Albo dei Medici e la specializzazione in Psichiatria.

Professionisti che abbiano maturato esperienza nel ruolo o all’interno di realtà residenziali psichiatriche saranno considerate in via preferenziale. Ottime capacità relazionali, di mediazione e di lavoro in team completano il profilo.

Coordinatore pedagogico – Bologna

Per incarico continuativo in polo d’infanzia a Bologna si ricerca questa risorsa. Il / la pedagogista che si ricerca sarà il riferimento per l’equipe educativa di nove persone tra educatrici e assistenti, presente all’interno di un polo d’infanzia privato parificato sito nel Comune di Bologna. Definirà la progettazione pedagogica del servizio, assicurandosi che la gestione e l’organizzazione dello stesso rispecchino le linee guida adottate e la qualità sia conforme agli standard richiesti, per quanto concerne gli spazi, il personale, i tempi e i materiali a disposizione. Sarà responsabile della corretta gestione documentale inerente i progetti educativi pianificati, anche con riferimento alle procedure di attivazione e mantenimento degli interventi di sostegno. Si ricerca una persona che abbia a cuore il mantenimento e miglioramento della qualità complessiva del servizio e la crescita professionale del gruppo educativo, oltre allo sviluppo dei contatti con la rete dei servizi pubblici del territorio.

Animatore Sociale – Provincia di Forlì Cesena

Per importante Casa Residenza Anziani nella provincia Forlì Cesena si ricerca questa risorsa. La persona ricercata riporterà al coordinamento della struttura e gestirà in autonomia le attività di animazione previste per gli ospiti della struttura. Opererà in un contesto ampio e strutturato, in cui potrà dare il proprio contributo professionale volto al miglioramento continuo e reciproco. Requisiti necessari per ricoprire il ruolo: qualifica di animatore sociale o titolo equipollente in base alla normativa dell’accreditamento per i servizi socio sanitari. Capacità organizzativa e propositiva, autonomia operativa e spiccate doti relazionali completano il profilo.

Veneto

Psicologo – Crespino (RO)

Per importate Residenza Anziani si ricerca questa risorsa la quale svolgerà attività di consulenza psicologia per gli ospiti, dovrà sovraintendere alla valutazione cognitiva e comportamentale dell’ospite anche mediante la somministrazione di test, stilare un piano di trattamento riabilitativo cognitivo in collaborazione con il team di specialisti che già opera in struttura. Inoltre si occuperà della formazione del personale, della supervisione psicologica e della valutazione relativa allo stress percepito dal caregiver ed il burn-out degli operatori, promuovendo le strategie necessarie per prevenirlo e fronteggiarlo. Richiesta Laurea in Psicologia e necessaria esperienza specifica nel settore, gradita conoscenza della tematica e della patologia specifica.

Infermiere – Vicenza

Si ricercano infermieri per strutture residenziali anziani. I candidati saranno inseriti all’interno di residenze per anziani facenti capo all’IPAB di Vicenza. Il/la candidato/a ideale possiede:

Diploma di laurea in Scienze infermieristiche;

Iscrizione IPASVI;

Assicurazione professionale personale (obbligatoria per legge);

Tutti gli ECM previsi da legge come obbligo formativo.

Il professionista possiede inoltre competenze tecniche infermieristiche consolidate ed è in grado di svolgere in piena autonomia le prestazioni sanitarie più comuni come: prelievi ematici, medicazioni di lesioni cutanee, posizionamento e gestione del catetere vescicale, bendaggio, ecc. Serietà e senso di responsabilità, nonché precisione e puntualità completano il profilo.

Educatore – Crespino (RO)

Si ricercano educatori da dedicare al servizio di animazione a favore degli ospiti della struttura residenziale di Crespino. La risorsa si occuperà dello svolgimento di interventi a carattere educativo-ricreativo a favore del recupero, del mantenimento e del potenziamento delle abilità cognitive degli ospiti. Il ruolo richiede senso di responsabilità e pro attività, flessibilità nell’organizzazione dei piani di lavoro e capacità di progettazione. Il candidato ideale è in possesso del titolo di:

Laurea in Scienze dell’Educazione;

Laurea in Psicologia (con esperienza in ambito di valutazione/riabilitazione cognitiva);

Laurea in Educatore Socio Sanitario;

Laurea in Educatore professionale Socio -pedagogico;

Oppure Diploma di Educatore (vecchio ordinamento).

Gradita esperienza in contesti similari (RSA, ASP, CRA, Centri diurni per anziani, ecc..) o con adulti in genere.

Lazio

Operatore assistenza scolare e domiciliare – Rieti

Le risorse si occuperanno di attività assistenziali ed educative rivolte ai minori disabili sia all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali site a Rieti e provincia che a domicilio dei minori. Si ricercano operatori motivati che lavorino insieme a insegnati di sostegno e maestri/professori per favorire l’autonomia dei bambini, l’autosufficienza di base e la generalizzazione della abilità apprese nei vari contesti di vita. Lo scopo dell’attività dell’operatore è quindi quello di promuovere i processi di inclusione scolastica e garantire l’effettivo diritto allo studio dei ragazzi, favorire l’integrazione in classe e la partecipazione alle attività didattiche. Il/la candidato/a ideale è in possesso di laurea in Scienze dell’educazione o laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. Sarà da considerarsi requisito preferenziale l’aver maturato esperienza pregressa nell’assistenza scolastica e/o nel supporto a minori disabili in contesti strutturati. Senso di responsabilità e flessibilità nell’organizzazione del lavoro completano il profilo ricercato. E’ richiesta la disponibilità a spostamenti frequenti su tutto il territorio della provincia di Rieti.

Infermiere – Roma

Si ricercano infermieri per ambulatorio cure primarie. Il/la candidato/a ideale è in possesso del Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche, iscrizione FNOPI e attestato BLS-D. Si offre regolare contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato con prospettiva di stabilità lavorativa, orario di lavoro part time su turni mattina–pomeriggio, il sabato e la domenica. Possibilità di collaborazione anche in regime di P.IVA.

Lombardia

Educatori per assistenza scolastica e domiciliare – Monza

Si ricercano educatori da inserire all’interno del Servizio di integrazione scolastica e presso il servizio di Assistenza Domiciliare (ADM) rivolto a minori e famiglie in situazione di disagio. Il professionista selezionato entrerà a far parte del team di educatori operativo sul servizio e sarà responsabile di interventi individualizzati a scuola e a domicilio. Dovrà quindi porsi come punto di riferimento tra il ragazzo e la sua famiglia/scuola, sviluppare relazioni significative, stimolare i bisogni educativi ed evolutivi del minore, permettere l’acquisizione di autonomia personale rispetto all’organizzazione e alla gestione quotidiana. La risorsa individuata si interfaccerà, inoltre, con il coordinamento della Cooperativa e con l’Assistente Sociale del Comune, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nei piani educativi individuali. Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Scienze dell’Educazione/Formazione, Pedagogia, Psicologia e di esperienza pregressa nella mansione. È necessario essere automuniti ed è richiesta disponibilità e flessibilità negli spostamenti tra i comuni interessati.

Educatori per assistenza scolastica e domiciliare – Vimercate (MB)

Si ricercano educatori da inserire all’interno del Servizio Educativo Domiciliare (SED) rivolto a minori e famiglie in situazione di disagio per il territorio del Vimercatese e Trezzese (MB). Il professionista selezionato entrerà a far parte del team di educatori operativo sul servizio e sarà responsabile di interventi individualizzati a domicilio. Dovrà quindi porsi come punto di riferimento tra il ragazzo e la sua famiglia/scuola, sviluppare relazioni significative, stimolare i bisogni educativi ed evolutivi del minore, permettere l’acquisizione di autonomia personale rispetto all’organizzazione e alla gestione quotidiana. La risorsa individuata si interfaccerà, inoltre, con il coordinamento della Cooperativa e con l’Assistente Sociale del Comune, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nei piani educativi individuali. Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Scienze dell’Educazione/Formazione, Pedagogia, Psicologia e di esperienza pregressa nella mansione. È necessario essere automuniti ed è richiesta disponibilità e flessibilità negli spostamenti tra i comuni interessati.

Pedicurista – Voghera (PV)

Si seleziona questa figura professionale per importante RSA sita in provincia di Pavia – Voghera. La risorsa sarà inserita all’interno di una struttura residenziale per anziani, con l’incarico di svolgere interventi sugli ospiti che ne dovessero avere necessità sulla base di controlli svolti dalla Direzione Sanitaria e dal personale sanitario di riferimento. Si ricercano professionisti esperti, in possesso di esperienza nel pedicure rivolto ad anziani o adulti, al fine di risolvere i disturbi più invalidanti ed aumentare l’autonomia dei soggetti ospitati dalla struttura, ridurre i deficit di mobilità che potrebbero ostacolare le normali attività quotidiane e ridurre i rischi di cadute. Si ricercano professionisti in regime di partita iva.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Áncora Servizi – offerte lavoro sanità. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).