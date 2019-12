Offerte lavoro operai Nord Italia: le ricerche in corso di MAW

Vediamo tutte le offerte di lavoro operai nel Nord Italia pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Men at Work, un’agenzia per il lavoro presente con le proprie filiali nel Nord e Centro Italia, è attualmente alla ricerca di numerose figure professionali da inserire come operai in diverse aziende del Nord Italia, nello specifico in Lombardia, Piemonte e Veneto. Vediamo tutte le offerte di lavoro operai pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Men at Work: profilo aziendale

Men at Work è un’Agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale presente con le proprie filiali in tutto il Nord e Centro Italia. MAW è in grado di soddisfare in maniera adeguata l’incontro fra domanda e offerta attraverso un insieme di servizi atti ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, favorendo il percorso delle proprie aziende clienti attraverso la corretta gestione del capitale umano e una migliore crescita professionale dei candidati.

Posizioni Aperte

Di seguito indichiamo le posizioni aperte come operaio pubblicate da Men at Work sul portale Euspert suddivise per Regioni.

Lombardia

Operaio Metalmeccanico – Bergamo

Si ricerca per importante realtà industriale specializzata nella produzione di componenti per il riscaldamento questa risorsa la quale, inserita inizialmente all’interno dell’azienda in qualità di manutentore meccanico degli impianti produttivi, intraprenderà un solido percorso di crescita che gli permetterà di ricoprire la mansione di capoturno e di gestire il personale dei reparti montaggio, assemblaggio e verniciatura. Requisiti richiesti:

Diploma in ambito tecnico;

Esperienza pregressa come manutentore meccanico;

Buona conoscenza del disegno meccanico;

Attitudine al problem solving e lavoro in team;

Disponibilità al lavoro a giornata e su 3 turni.

Manutentore Junior – Bergamo

Si ricerca per importante realtà industriale specializzata nella produzione di componenti per il riscaldamento questa figura professionale.La risorsa, inserita inizialmente all’interno dell’azienda in qualità di manutentore meccanico degli impianti produttivi, intraprenderà un solido percorso di crescita che gli permetterà di ricoprire la mansione di capoturno e di gestire il personale dei reparti montaggio, assemblaggio e verniciatura. Requisiti richiesti:

Diploma in ambito tecnico;

Esperienza pregressa come manutentore meccanico;

Buona conoscenza del disegno meccanico;

Attitudine al problem solving e lavoro in team;

Disponibilità al lavoro a giornata e su 3 turni.

Capo officina – Villa Carcina (Brescia)

Si ricerca per importante azienda operante nel settore metalmeccanico questa figura professionale La risorsa si occuperà delle attività di programmazione della produzione, interfaccia con la produzione e l’ufficio per gestire gli ordini, segue le esigenze di reparto, interviene al posto del titolare, gestisce le risorse di reparto e la gestione del lavoro. Gestirà i tempi e metodi e la raccolta dati, valuterà le eventuali inefficienze e i possibili ambiti di miglioramento. Requisiti:

pregressa esperienza nella mansione in settori metalmeccanici

capacità di analisi dei dati e sviluppo di sintesi che permettano di identificare eventuali criticità e opportunità.

buone capacità organizzative del lavoro, del personale e buona volontà di vivere a pieno la produzione

buone capacità tecniche

ottima conoscenza disegno meccanico e utilizzo del pacchetto Office

disponibilità agli straordinari e al sabato mattina

Carpentiere/Falegname – Provincia di Brescia

Si seleziona per interessante realtà operante nel settore edile questa risorsa. Il candidato dovrà occuparsi dell’assemblaggio, montaggio e lavorazioni di componenti prevalentemente in legno e calcestruzzo tramite l’utilizzo di strumenti quali avvitatore, martello, taglierina ecc… Sono richiesti i seguenti requisiti: esperienza pregressa nel ruolo maturata in aziende operanti nel settore edile o di lavorazione legno, capacità di utilizzo dei principali strumenti di lavoro per l’edilizia, affidabilità e precisione.

Stampatore Litografo – Mozzo (Bg)

Si ricerca per importante realtà aziendale operante nel settore editoria questa figura professionale. La risorsa si occuperà di: Evasione ordini mediante la conduzione di macchinari per stampaggio; Completa autonomia di gestione della macchina da stampa in piano; Attività di avviamento e programmazione delle macchine; Fornire supporto tecnico e collaborare con il team. Sono considerati imprescindibili i seguenti requisiti:

Diploma di maturità;

Pregressa esperienza nella mansione;

Preferibile conoscenza delle macchine KOMORI 5 COLORI F.TO 70×100 LITHTRONE 40;

Dinamismo e capacità di problem solving;

Precisione e attenzione al dettaglio.

Piemonte

Tecnico commerciale meccatronico – Torino

Si ricerca per prestigiosa azienda operante nel settore delle lavorazioni meccatroniche un esperto Tecnico Commerciale. Il candidato ideale ha maturato almeno 4 anni di esperienza in qualità di tecnico commerciale presso aziende operanti nel settore meccatronico. La risorsa possiede competenze in ambito meccanico ed elettrico, sa leggere il disegno meccanico e gli schemi elettrici e ha ottime doti relazionali e comunicative.

Addetto macchine utensili tradizionali Senior – Torino

Si ricerca per prestigiosa azienda cliente operante nel settore della difesa questa figura professionale. La risorsa sarà inserita nel reparto prototipazione e seguirà da disegno l’intera lavorazione. Requisiti richiesti:

pregressa esperienza su torni e frese tradizionali di almeno 4 anni;

ottima lettura del disegno meccanico;

formazione in materie meccaniche.

Meccanico di camion esperto – Provincia di Alessandria

Si ricerca per Azienda Leader operante nel settore automotive un esperto meccanico di camion. Il candidato ideale ha maturato almeno 5 anni di esperienza in analoga mansione e possiede conoscenze in ambito meccanico ed elettrico sulla manutenzione di camion e veicoli industriali.

Veneto

Montatore Meccanico e Oleodinamico – Vago di Lavagno (VE)

Si ricerca, per importante azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di macchinari industriali a funzionamento meccanico e oleodinamico, degli addetti al montaggio meccanico e oleodinamico. Le risorse verranno inserite in produzione per il montaggio di gruppi meccanici in base alla lettura del disegno meccanico e schemi oleodinamici o pneumatici . Si richiede precedente esperienza nella mansione, oppure titolo di studio ad indirizzo meccanico, ottima conoscenza del disegno meccanico (per il quale verrà eseguita una verifica in sede di colloquio in azienda) e disponibilità immediata. Disponibilità al lavoro a giornata e due turni.

Operai Meccanici – Arcole (VE)

Si ricercano per azienda operante nel settore Metalmeccanico, degli Operai Meccanici. La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà di manutenzione ordinaria di condizionatori. Si richiedono esperienze nel settore meccanico e il buon utilizzo degli utensili da banco.

Saldatore a Filo – Valeggio Sul Mincio (VE)

Si ricercano, per importante azienda metalmeccanica, queste figure professionali. Le risorse verranno inserite in reparto e si occuperanno esclusivamente della saldatura a filo di componenti meccanici di varie dimensioni. Si richiede provenienza dal settore metalmeccanico e precedente esperienza nella saldatura a filo e nell’uso di strumenti quali flessibile e utensili da banco. Lavoro su tre turni.

Montatore meccanico – Castelnuovo Del Garda (VE)

Si ricerca un Montatore Meccanico per azienda specializzata nella manutenzione e nel montaggio di strutture in ferro. La risorsa sarà inserita in una squadra e si occuperà del montaggio di strutture con uso di strumenti quali flessibile, saldatrici, strumenti da banco e lettura di disegni tecnici. E’ richiesta esperienza nella mansione.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di Men at Work direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro operai che troverete costantemente aggiornata. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).