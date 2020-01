Offerte lavoro operai: le ricerche di Atempo nel Nord e Centro Italia

L'agenzia per il Lavoro Atempo ricerca operai da inserire in aziende presenti nel Nord e Centro Italia, vediamo le offerte di lavoro in corso e come candidarsi.

Atempo è un’Agenzia per il Lavoro presente sul territorio del Nord e Centro Italia la quale ricerca costantemente figure professionali da inserire in diversi settori. Numerose sono le sue ricerche di personale e oggi concentriamo la nostra attenzione sulle offerte di lavoro operai in particolare in Lombardia, Piemonte e Toscana indicandovi i migliori annunci pubblicati da Atempo direttamente sul portale Euspert.

Atempo: profilo aziendale

Atempo, è un’Agenzia per il Lavoro in grado di rispondere alle diverse esigenze del territorio proponendo servizi che vanno dalla ricerca e selezione del personale, alla Somministrazione Lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, all’intermediazione e la Ricollocazione Professionale fino alla formazione ponendosi nei confronti di lavoratori e aziende in maniera efficiente e preparata. Atempo è in grado di garantire ai lavoratori e alle aziende che si affidano loro un’assistenza completa in tutte le fasi del processo di selezione e inserimento con relativa soddisfazione di entrambi.

Posizioni aperte

Di seguito le ricerche di personale operaio suddivise per regione pubblicate da Atempo sul portale Euspert.

Toscana

Addetto/a allo Spruzzo – Castelfranco di Sotto (Pisa) . Si ricerca per primaria azienda conciaria di Castelfranco di Sotto n°1 addetto/a allo spruzzo. La figura si dovrà occupare di gestione del macchinario (mettere tinta sotto, mandare e levare le pelli, pulire le pistole e regolare la pompa).

Richiesta precedente esperienza maturata in reparto rifinizione, in particolare nella gestione dello spruzzo.

Meccanico carpentiere – Castelfranco di Sotto (Pisa). Si ricerca per azienda settore manutenzione macchine per conceria di Castelfranco di Sotto, n° 1 meccanico carpentiere. Richiesta esperienza maturata in lavori di carpenteria metallica, molatura e saldatura a filo e/o a tig. Completano il profilo buone competenze meccaniche su macchine da conceria.

Addetto/a pulizie – Arezzo. Atempo S.p.a. filiale di Pisa ricerca per cooperativa un addetto/a alle pulizie di uffici ad Arezzo. Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato, possibilità di proroghe.

Addetto alla struttura, collocamento mirato L.68/99 – Pontedera (Pisa). Si ricerca per azienda operante nel settore rifiuti, con sede in zona Pontedera, questa risorsa. L'operatore si occuperà della pulizia del piazzale aziendale con l'utilizzo della spazzatrice e del rifornimento dei dispositivi di protezione individuale. Si richiede iscrizione al collocamento mirato e preferibilmente il patentino del carrello elevatore.

Carpentiere in ferro – Pontedera (Pisa). Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico, un addetto/a alla carpenteria metallica. Il/la candidato/a dovrà occuparsi della lavorazione del ferro, della saldatura a filo su ferro e su acciaio e dello smontaggio delle strutture metalliche. La risorsa lavorerà svolgendo la manutenzione alle linee e alla struttura. Si richiede conoscenza esperta della carpenteria su ferro e pluriennale esperienza nel ruolo.

Piemonte

Saldatore a filo continuo – Carmagnola (TO) . Si ricerca per azienda operante nel settore della Carpenteria metallica un saldatore a filo continuo. Si richiede: esperienza nelle lavorazioni di saldatura e montaggi di carpenteria; buona conoscenza del disegno tecnico e buona manualità. Disponibilità sul turno centrale; residenza in zone limitrofe; automunito. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Operatore Robot da taglio a controllo numerico – Torrazza Piemonte (TO). Si ricerca per azienda operante nel settore plastica questa figura professionale. La risorsa si occuperà del: montaggio e smontaggio di dime da taglio e loro set-up su robot da taglio a 5 assi, avviare programmi CNC precedentemente memorizzati e collaudo pezzi prodotti. Si richiede: conoscenza delle operazioni di taglio su robot a 5 assi; capacità di attrezzare in modo corretto la dima di taglio sul robot da taglio ed eseguire le operazioni di set-up in modo autonomo; disponibilità immediata.

Perito agrario – Biella. Si ricerca per azienda operante nel settore agrario, un perito agrario. Si richiede: diploma di Perito Agrario o titolo affine per le lavorazioni in serra e/o gradita precedente esperienza nella conduzione di trattori/escavatori. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Aiuto assistente di preparazione di filatura – Cossato (BI). Si ricerca per azienda operante nel settore tessile questa figura professionale. La risorsa, dopo adeguato affiancamento, sarà inserita nel reparto di preparazione filatura per attività di assistenza e piccole manutenzioni sui macchinari. Si richiede: minima esperienza pregressa nella semplice conduzione di pettinatrici, finitori e/o macchine di preparazione. Richiesta disponibilità su turni. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Si richiede: minima esperienza pregressa nella semplice conduzione di pettinatrici, finitori e/o macchine di preparazione. Richiesta disponibilità su turni. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Addetto/a filatura cardata – Cossato (BI). Si ricerca per azienda operante nel settore tessile, questa risorsa. Si richiede: esperienza su macchine di filatura cardata. Richiesta disponibilità su turni diurni e notturno. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Lombardia

Operaio Addetto al Reparto Lavaggi – Calolziocorte (LC). Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico questa risorsa da inserire nel reparto lavaggio e lavorazione molle. Il candidato dovrà occuparsi del carico e scarico, dell’avviamento e del corretto funzionamento dei macchinari adibiti alle lavorazioni sulle molle e su particolari meccanici. Si richiedono precedente esperienza in produzione e preferibilmente provenienza settore metalmeccanico, conoscenza strumenti di misura. Si richiede disponibilità immediata a lavorare su tre turni. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Addetti al trasporto funebre – San Giuliano Milanese (MI). Si assumono per azienda operante nel settore Trasporti Funebri dei PORTANTINI NECROFORI. Si richiedono bella presenza, disponibilità e flessibilità di orari. Richiesta altezza superiore a 1m e 76 cm. Lavoro dal Lunedì al sabato (in base alle esigenze). Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Addetto al Telecontrollo – Monza. Si ricerca per azienda operante nel settore gas e acqua un tecnico addetto al telecontrollo da inserire all'interno dei propri uffici. Il candidato dovrà gestire gli impianti di produzione energia elettrica e termica, di condizionamento e frigoriferi attraverso un controllo degli stessi da postazione remota (sistema SCADA) ed attivare il pronto intervento per i diversi servizi affidati. Si dovrà inoltre occupare di assicurare la corretta gestione delle variazioni di orario degli impianti, imputando i dati a sistema (WinCC/desigo) e attivare le squadre di reperibilità, fornendo l'assistenza necessaria. Si richiede diploma scuola media superiore in meccanica, termoidraulica, elettrotecnica o informatica, buona conoscenza in ambito informatico applicato agli impianti e/o esperienza di controllo impianti (SCADA), conoscenza termotecnica di base e conoscenza delle principali tipologie impiantistiche, conoscenza dei principi di TLC (DI-DO-AI-AO stati, comandi ed allarmi). Metodo, precisione e problem solving completano il profilo del candidato ideale.

Operaio Assemblaggio Meccanico – Cassano Magnago (VA). Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico questa figura professionale. Il candidato dovrà occuparsi di montaggio di sottogruppi meccanici a partire dalla lettura del disegno tecnico. Si richiedono provenienza da aziende metalmeccaniche, esperienza nell'assemblaggio/ montaggio di componenti meccanici, buona lettura del disegno meccanico, buon utilizzo degli strumenti di officina. Completano il profilo serietà ed affidabilità.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Atempo – offerte lavoro operai. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

