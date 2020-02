Offerte lavoro logistica e trasporti: le ricerche in corso di La Risorsa Umana a novembre 2019

La Risorsa Umana ha pubblicato diverse offerte di lavoro nel settore della logistica e trasporti. Ecco tutte le figure ricercate e come candidarsi su portale Euspert

La Risorsa Umana è una società di consulenza aziendale, specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato su tutto il territorio nazionale. Numerose sono le ricerche attualmente in corso, e oggi concentriamo la nostra attenzione sulle offerte di lavoro logistica e trasporti da poco pubblicate direttamente su portale Euspert.

La Risorsa Umana

La Risorsa Umana è una delle maggiori società italiane di consulenza aziendale, specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato. Da oltre dieci anni, offre ad aziende e candidati servizi specifici di HR volti a far crescere entrambe le parti coinvolte in questo processo integrativo, creando sinergie di efficienza e di efficacia. Negli anni, la società ha intervistato e certificato migliaia di candidati operando in partnership con centinaia di aziende industriali nelle principali aree industriali del Nord e Centro Italia.

Posizioni aperte

Di seguito alcune delle ricerche attualmente in corso di La Risorsa Umana suddivise per Regione.

Toscana

Autista CE+CQC – Pontedera (PI)

La Risorsa Umana.it Srl ricerca per azienda specializzata nei servizi di smaltimento rifiuti questa risorsacon esperienza per contratto in somministrazione. La figura ricercata si occuperà della guida di autoarticolati per trasporto merci.

Tra i requisiti richiesti:

possesso delle patenti CE + CQC;

attestato gru su autocarro;

esperienza nella conduzione di mezzi pesanti;

disponibilità a contratto in somministrazione.

Magazziniere/palista – Santa Croce sull’Arno (PI)

La Risorsa Umana.it, per azienda specializzata nel settore logistico, ricerca questa risorsa per contratto iniziale in somministrazione. La figura ricercata dovrà occuparsi di:

organizzazione magazzino;

utilizzo pala gommata

controllo merce di scorta in magazzino.

Tra i requisiti richiesti:

Possesso patente B

abilitazione alla guida di pale gommate ed escavatori

Brillante e volenteroso

Automunito

Disponibilità a un contratto full time

Disponibilità a contratto per inserimento in somministrazione.

Magazziniere Categorie Protette – Santa Maria a Monte (Pi)

La Risorsa Umana.it Srl divisione Interim per del settore calzaturiero ricerca un Magazziniere iscritto alle categorie protette per contratto iniziale in somministrazione. La figura ricercata si occuperà di spostamento merci leggere e sistemazione ordinaria del magazzino.

Tra i requisiti richiesti:

Buone capacità manuali

Proattività

iscrizione al collocamento mirato per legge 68/99

Possesso del patentino del carrello elevatore

Disponibilità a contratto per inserimento in somministrazione.

Emilia Romagna

Mulettista – Funo di Argelato (Bo)

Per azienda specializzata nell’importazione per l’Italia di utensileria meccanica di precisione e attrezzature un Addetto al magazzino. La figura ricercata dovrà occuparsi della gestione di ordini, spedizioni, del carico e scarico merci, addetto alla preparazione prodotti, ricezione merce, gestione ddt, utilizzo di muletto frontale, imballaggio, confezionamento, emissione bolle di trasporto.

Requisiti richiesti:

in possesso di attestato per la conduzione del muletto

esperienza pregressa nella mansione

disponibilità per contratto iniziale in somministrazione interinale

Autista – Nonantola (MO)

La Risorsa Umana.it Srl, sezione INTERIM, ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico un/una autista in possesso di patente C/CQC con esperienza nella mansione. La Risorsa si occuperà di trasferire materiale ferroso con mezzo aziendale per tutta la regione Emilia Romagna. Requisiti:

Possesso della patente C/CQC

Esperienza nella mansione

Disponibilità ad iniziale contratto di somministrazione

Magazziniere/carrellista – Sassuolo (MO)

La Risorsa Umana.it Srlricerca per azienda operante nel settore commerciale-ceramico questa figura professionale disponibile a lavorare a giornata e che abbia esperienza con muletto. La Risorsa si occuperà di:

Effettuare carico e scarico merci con ausilio di muletto.

Gestire la preparazione ordini.

Requisiti:

Disponibilità a lavorare in somministrazione interinale.

Possesso del patentino del muletto.

Automunito.

Lombardia

Autista – Seriate (BG)

Si ricerca per azienda operante nello stoccaggio e smaltimento rifiuti questa figura professionale per iniziale inserimento in somministrazione scopo assunzione diretta da parte dell’azienda. La risorsa è un autista in possesso di patente C-E, preferibilmente con ADR. Si richiede:

Patente C-E in corso di validità

Conoscenza di motrici, bilico, scarrabili e gru con ragno

Pregressa esperienza nella mansione

Disponibilità ad iniziale inserimento in somministrazione

Magazziniere – Antegnate (BG)

Si ricerca per importante azienda operante nel settore della carpenteria leggera questa risorsa per inserimento iniziale in somministrazione scopo assunzione diretta da parte dell’azienda. La figura ricercata verrà affiancata al responsabile del magazzino. Il candidato prescelto:

ha esperienza nel ruolo,

ha capacità di lettura delle varie codificazioni,

è in possesso di patentino del muletto,

è in possesso di patente C per eventuali trasporti presso i clienti.

Magazziniere – Chiuduno (BG)

Si ricerca per azienda specializzata nella produzione di macchinari e attrezzature nel settore della tesatura e posa dei conduttori ricerca, per incremento dell’organico interno, un magazziniere. La figura ricercata si occuperà di:

Ricerca merce in magazzino, partendo dal disegno meccanico.

Carico e scarico materiali.

Movimentazione merce con l’utilizzo del muletto.

Si richiede:

Buona lettura del disegno meccanico.

Esperienza in ambito meccanico.

Esperienza come magazziniere e mulettista.

Capacità di utilizzare il computer.

Come candidarsi

Potete consultare le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro Logistica e trasporti La Risorsa Umana e candidarvi, effettuando la registrazione al portale inserendo il Curriculum Vitae e consigliamo anche una lettera di presentazione.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!