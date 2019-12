Offerte lavoro IT: le ricerche in corso di Adecco

Vediamo le migliori offerte di lavoro nel settore dell’Information Technology pubblicate da Adecco sul portale Euspert e come candidarsi.

Adecco è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali nel settore dell’Information Technology da inserire in aziende del Nord e Centro Italia. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro IT pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso suddivise per regione e come candidarsi.

Adecco Group: profilo aziendale

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di più di 11mila aziende.

Posizioni aperte

Di seguito vi indichiamo le ricerche in corso suddivise per regione.

Lombardia

Ingegnere Informatico – San Giovanni in Croce (CR)

Adecco Italia Spa filiale di Casalmaggiore cerca per azienda settore metalmeccanico un/una neolaureato/a in Ingegneria Informatica. La risorsa si occuperà della programmazione e dell’automatizzazione di impianti. Sono richiesti:

Laurea in Ingegneria Informatica o affini;

gradita conoscenza dei linguaggi di programmazione (in particolare SQL);

gradita conoscenza della tecnologia ASP;

disponibilità a 2 trasferte settimanali zona Emilia Romagna.

Programmatore – Viadana (Mantova)

Si cerca per importante azienda tessile della zona di Viadana un Full Stack Developer Magento 2 da inserire nell’area EDP con i seguenti requisiti:

Ottima Conoscenza HTML, Php 5/7 ad oggetti, Mysql, Javascript e ambiente Apache;

Esperienza di almeno un anno con Zend framework, Symfony, CodeIgniter, Yii, Laravel, Kohana, Altri MVC

Conoscenza di sistemi di controllo di versione GIT e SVN

Gradita esperienza in Web Development, JAVA, HTML, XML, WebServices;

Conoscenza ottima ambiente Linux;

Conoscenza lingua inglese;

Predisposizione al lavoro in team.

Agente di Commercio per Concessionario Xerox – Milano, Monza e Brianza e provincia, Como

Nell’ottica di potenziamento della rete commerciale rivolta al segmento delle PMI, per Concessionaria, partner monobrand di XEROX, Adecco Sales&Marketing ricerca: Agente di commercio area Lombardia nord. La risorsa sarà inserita presso la Concessionaria presente sul territorio, con il costante supporto e affiancamento da parte di Xerox nell’attività di vendita di soluzioni per la gestione documentale (multifunzione, sistemi per la stampa bianco/nero e colore) al segmento delle piccole e medie imprese. Parteciperà inoltre a momenti formativi periodici certificati Xerox.

Si richiede:

Partita Iva o disponibilità ad aprirla;

Esperienza nella vendita di prodotti/servizi alle PMI, preferibilmente nel settore IT;

Ottime doti comunicative e organizzative, attitudine al lavoro per obiettivi;

Auto propria;

Buona conoscenza dei principali strumenti informatici;

Diploma o Laurea.

Network Administrator – Brescia

Adecco ricerca per azienda operante nel settore di sistemi di sicurezza un Network Administrator le cui mansioni saranno le seguenti:

Monitoraggio e verifica dei dispositivi di rete;

Gestione dei differenti parametri misurabili in una rete (performance, failures, configuration setting, statistiche, logs, ecc.);

Supposto alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete LAN e Wireless;

Problem determination e troubleshooting delle infrastrutture di rete;

Configurazione di Switch, Router, Access Point, Firewall, ecc.

Requisiti richiesti, il candidato ideale, ha una conoscenza approfondita di:

WAN networking: VDSL, VDSL2+, FTTC, FTTH, VPN;

LAN networking: vlan, routing statico, protocolli di ridondanza (VRRP, STP, HA, NAT,ACL);

LAN technology: cablaggio strutturato in rame e fibra ottica;

Wireless: conoscenza delle tecnologie wireless sia per reti indoor (wifi con controller) che outdoor (link PTP e MTP per distribuzione banda anche a livello territoriale, wifi cittadino in standard 802.11 a/b/g/n).

Emilia Romagna

Programmatore SQL E Visual Basic – Imola (BO)

Adecco Italia S.p.A. ricerca per azienda leader nel settore alimentare questa risorsa la quale sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico, progettazione e meccanica e si occuperà della progettazione e programmazione mediante utilizzo di SQL e Visual Basic.

Requisiti richiesti:

Titolo di studio tecnico meccatronico/meccanico;

Ottima conoscenza del disegno meccanico;

Conoscenza Visual Basic e SQL;

Esperienza pregressa nel settore.

Programmatore .Net – Rimini

Per azienda del settore informatico specializzata nello sviluppo di soluzioni gestionali si ricerca una risorsa da inserire in qualità di Programmatore .Net. La risorsa inserita si occuperà di analisi funzionale e sviluppo software in ambiente .Net. Il candidato ideale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

Diploma e/o Laurea in Informatica

Esperienza di almeno 1 anno nello sviluppo sw, preferibilmente nella programmazione .Net,

Preferenziale conoscenza di Postgres, Angular, PHP, MySQL, Javascript, CSS

Buona conoscenza della lingua inglese.

Completano il profilo forte motivazione, spiccate capacità di analisi e di problem solving, ottime capacità organizzative, orientamento al risultato e al cliente, teamwork.

Sistemista IT Tecnico informatico Junior – Valsamoggia (Bologna)

Adecco Italia Spa ricerca per solida azienda Metalmeccanica appartenente a Gruppo Internazionale della zona di Crespellano (BO) questa figura professionale. Il profilo ricercato ha maturato una formazione ad indirizzo Tecnico Informatico ed ha una esperienza di almeno due anni da Sistemista o Help Desk aziendale. La figura, a diretto riporto di un Responsabile Sistemi Informativi aziendali, si occuperà di monitorare i sistemi, gestire le chiamate in ingresso e risolvere le problematiche tecnico/sistemistiche segnalate dagli utenti.

Le competenze richieste sono:

Conoscenza Sistemi Microsoft Server e Client

Conoscenza Microsoft Office (in particolare Excel),

Active Directory

Group Policy

Exchange

Virtualizzazione VMWare

Networking

Si richiede inoltre:

Buona conoscenza dell’Inglese per interfacciarsi con i colleghi delle sedi estere del Gruppo

Capacità di analisi e problem solving

Buone doti relazionali

Veneto

ITC SAP Specialist – Padova

Per azienda leader mondiale nella produzione di ingranaggi, si ricerca una Risorsa da inserire come ICT SAP SPECIALIST che si occuperà di gestire le potenziali customizzazioni del gestionale SAP e fornirà assistenza agli utenti del sistema. Avrà il compito di:

gestire le richieste del business e le problematiche tecniche

supportare ICT Manager di Plant nella gestione ed implementazione dei progetti relativi al gestionale (ERP e BI)

Misurare e monitorare le prestazioni complessive del gestionale aziendale e dei connessi software applicativi proponendo azioni di miglioramento.

Requisito necessario: conoscenza approfondita di SAP, Ottima conoscenza modulo BASIS e linguaggio ABAP. Dovrà relazionarsi con tutte le funzioni aziendali e risponderà alla Direzione ICT. E’ gradita la laurea in discipline informatiche e precedente esperienza pluriennale in ruolo analogo all’interno di realtà manifatturiere o società di consulenza. Viene richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.

IT Specialist-SAP Specialist – Padova

Per azienda leader mondiale nella produzione di ingranaggi, si ricerca una risorsa da inserire come IT SPECIALIST che si occuperà di gestire l’ERP aziendale ed i relativi software collegati a SAP e di garantire che le informazioni necessarie siano accessibili nei modi e nei tempi richiesti dall’utenza. Avrà il compito di:

Definire, con la Direzione, la struttura del gestionale aziendale e dei collegati software utili a rispondere alle richieste dell’utenza. Supporta quindi la customizzazione e traduzione delle specifiche utente in specifiche tecniche.

Definire le regole e le autorizzazioni necessarie all’utenza per accedere alla base dati.

Misurare e monitorare le prestazioni complessive del gestionale aziendale e dei connessi software applicativi proponendo azioni di miglioramento.

Supportare le attività di analisi degli investimenti in ambito IT per una corretta declinazione del budget.

Supportare progetti intercompany di implementazione del nuovo gestionale SAP.

Sarà responsabile della traduzione di richieste di dati da parte dell’utenza in specifiche logiche e dell’integrità dei dati sia progettando opportune autorizzazioni, sia predisponendo procedure di back up. Dovrà relazionarsi con tutte le funzioni aziendali e risponderà alla Direzione ICT. Requisito necessario: conoscenza approfondita di SAP. Titolo di Studi: Ingegneria Informatica o titolo affine.

Programmatore – Bassano Del Grappa (Vicenza)

Adecco – Filiale di Bassano – Per strutturata realtà del settore metalmeccanico seleziona un Programmatore / Web developer. Il profilo selezionato verrà inserito all’interno dell’ufficio marketing e risponderà direttamente al Responsabile Marketing.

Di seguito i requisiti richiesti:

precedente esperienza maturata nello sviluppo di applicazioni Web di una complessità medio alta;

ottima conoscenza linguaggio PHP – HTML, CSS, Javascript e jQuery – D.B. relazionale e linguaggio SQL (in particolare MySQL)

conoscenza di CMS WordPress (personalizzazione tema, creazione template, custom-type e custom-taxonomy)

familiarità con il sistema operativo Linux

gestione server con pannello di controllo WHM/cPanel

familiarità con servizio Apache e configurazione file .htaccess

esperienza di base nella creazione di layout per siti responsive e di creazione di landing page

Buone doti relazionali e capacità di lavorare in team completano la figura selezionata.

Friuli Venezia Giulia

Sviluppatore C++ – Trieste

Adecco Trieste ricerca per importante azienda operante nel settore logisico un/a SVILUPPATORE C++. La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio IT, a supporto dei colleghi. Requisiti richiesti:

Conoscenza del linguaggio C++

conoscenza del .NET

esperienza come sviluppatore di almeno 1/2 anni

Si richiede inoltre propensione al lavoro in team, flessibilità e motivazione.

IT Mobile Device Management Specialist – Trieste

Adecco Italia SpA, per prestigiosa multinazionale leader a livello world wide nella progettazione e nella realizzazione ingegneristica, di grandi opere impiantistico-strutturali e ad elevato know how tecnologico, ricerca una figura strategica da inserire in qualità di: IT Mobile Device Management Specialist. La risorsa verrà inserita presso la Direzione Sistemi Informativi del Gruppo, focalizzata sulla governance e sullo sviluppo di tutti i servizi tecnologici ad alto valore aggiunto per la Corporate, per le unità produttive dislocate sul territorio italiano ed estero e per le società controllate.

All’interno della funzione IT Infrastructure Operations, a riporto funzionale ed organizzativo del CTO (Chief Technology Officer), la figura specializzata in Mobile Device Management, avrà l’ownership di presidiare, gestire e implementare processi, procedure e operations afferenti le aree tecnologiche dei servizi mobile (devices, MDM, app controlling, user provisioning, security environments). Richiesta interfaccia con i clienti interni (funzioni aziendali), coordinamento fornitori e tecnici per supervisionare il funzionamento dei servizi tecnologici di MDM a supporto del business.

Attività:

Policy Enforcement and Compliance (funzionalità per limitare le applicazioni scaricabili attraverso whitelist e blacklist, il monitoraggio nell’accesso ai servizi Web e il relativo controllo dell’utilizzo rispetto le policy aziendali);

Mobile Security Management (gestione della sicurezza dei dati aziendali da dispositivo ai sistemi di back end aziendali: blocchi device, password di esecuzione, autenticazione, crittografia, containerizzazione, VPN);

Mobile Content Management (sincronizzazione file, back-up, creazione cartelle di distribuzione, supervisione di una corretta gestione centralizzata dei dispositivi, creazione App Store);

Scalabilità, Delivery e Analisi del parco dispositivi mobili (tecniche di alta disponibilità e disaster recovery, SaaS Software as a Service e/o Cloud);

Requisiti:

Conoscenza dei sistemi operativi dei dispositivi mobile (Apple iOS, Android, BlackBerry, Windows Mobile);

Piena padronanza dei sistemi di gestione dei dispositivi mobili (MobileIron, Airwatch, WorkspaceOne, Citrix Xen);

Conoscenza delle principali piattaforme di sicurezza (DEP, KNOX)

Laurea in Informatica, TLC e/o STEM;

Esperienza di almeno 4 anni all’interno di dipartimenti IT;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Senior Frontend Software Engineer – Pordenone

Adecco Industrial, sta cercando per importante Software House di Pordenone, specializzata in consulenza fiscale e giuslavoristica business to business e in continua evoluzione, un Senior Frontend Software Engineer. La realtà di riferimento abbina ad una forte conoscenza del suo settore di business, un reparto di Produzione Software di eccellenza orientato da sempre all’innovazione tecnologica e al miglioramento continuo dei processi per ottenere software di alta qualità puntando sulla formazione continua, sulla costituzione di team agili e su un approccio metodologico tipico delle software house più moderne. La risorsa sarà inserita all’interno del settore Produzione Software, che ad oggi conta circa 60 persone.

Si richiedono i seguenti requisiti:

Laurea triennale o specialistica in Ingegneria Informatica o Informatica (o equivalente);

Esperienza in ruoli analoghi di almeno 3-5 anni;

Ottima conoscenza di HTML5, CSS3 e JavaScript ES6/7;

Esperienza nello sviluppo di SPA, preferibilmente con ReactJS.

Rappresentano caratteristiche preferenziali: esperienza pregressa con SCRUM; conoscenza consolidata in progetti reali, dei principi architetturali CQRS, Event Driven Architecture nonché lo sviluppo di applicazioni mobile (web, native o ibride).

Toscana

Analista Programmatore Web – Scarperia e San Piero (Firenze)

Adecco Italia Spa ricerca per azienda un Analista Programmatore Web. La risorsa ricercata sarà chiamata a sviluppare l’analisi di un problema in termini informatici realizzando le varie fasi e trascrivendole in codice di programmazione.

Mansioni principali:

Raccoglie le indicazioni e le necessità relative alla realizzazione di nuove applicazioni e collabora con i colleghi per disegnare la soluzione

Traduce e scrive in codice di programmazione quanto precedentemente disegnato

Controlla l’integrazione dei vari componenti garantendo il corretto funzionamento del sistema complessivo

Redige una documentazione dettagliata del processo e delle funzioni da adottare nello sviluppo del sistema

Requisiti:

Diploma/Laurea Tecnica in ambito ingegneristico o informatico

1/2 anni di esperienza nell’ambito di sviluppo di applicazioni web (Java, ma anche iOS e Fiori).

Conoscenza del linguaggio di programmazione Java

Gradita la conoscenza del linguaggio di programmazione per app iOS

Buona autonomia nel portare avanti le attività, capacità di lavorare con un buon livello di organizzazione e di lavorare in team per il raggiungimento di obiettivi.

Impiegato Tesoreria – Firenze

Adecco Firenze Finance ricerca per azienda leader nel settore ict sanitario un/a addetto/a alla tesoreria. Richiesta esperienza di almeno 6 anni nel ruolo, la risorsa si occuperà di attività di credit management, ufficio acquisti e relazioni esterne, necessarie basi di contabilità generale.

Preferibile formazione economica (diploma di ragioneria e/o laurea in economia), completano il profilo doti di flessibilità, affidabilità e team working.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro IT Adecco che troverete costantemente aggiornata. Per candidarsi, potrete effettuare la registrazione al portale, inserire il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.