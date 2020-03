Offerte lavoro infermieri nel Nord e Centro Italia

Se stai cercando un lavoro come infermiere, sul portale Euspert potrai trovare numerose opportunità lavorative pubblicate dalle migliori Agenzie per il Lavoro e aziende. Ecco le posizioni aperte, i requisiti e come poterti candidare.

Se stai cercando un lavoro come infermiere, sul portale Euspert potrai trovare numerose opportunità lavorative pubblicate dalle migliori Agenzie per il Lavoro e aziende, che ricercano figure professionali da inserire in diversi ambiti. Vediamo quindi le posizioni aperte, i requisiti e come poterti candidare.

Le ricerche in corso di Adecco

Di seguito ti indichiamo alcune delle offerte di lavoro infermiere suddivise per regione pubblicate da Adecco direttamente sul portale Euspert.

Emilia Romagna

Infermieri – Modena

La Divisione Lifescience del Gruppo Adecco sta reclutando con urgenza per le Strutture Ospedaliere dell’area di Modena e provincia: infermieri specializzati. Le risorse selezionate si occuperanno di dare supporto ai reparti di terapia intensiva, medicina e degenza delle strutture ospedaliere di:

Carpi (MO)

Pavullo (MO)

Vignola (MO)

Mirandola (MO)

Si occuperanno di assistenza e cura dei pazienti, somministrazione di terapie e medicazioni, controllo dell’andamento clinico dei pazienti identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e formulazione dei relativi obiettivi, corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Si desidera entrare in contatto con Infermieri/e che abbiano avuto un’esperienza preferibilmente in reparti di terapia intensiva, medicina generale e chirurgia. Saranno valutati anche le candidature di profili neolaureati purchè con esperienza di tirocinio in contesti sanitari strutturati (Pubblici o Privati) all’interno dei suddetti reparti.

Infermiere/a Professionale – Concordia Sulla Secchia (Modena)

Adecco Italia S.p.A. ricerca per Casa di Riposo questa figura professionale. Il/la candidato/a verrà inserito presso i vari reparti della Struttura Sanitaria e si occuperà di:

assistenza sanitaria ai pazienti

interfaccia con Medici e Specialisti per gestione e cura del paziente.

Il candidato sarà parte di un’equipe multiprofessionale e dovrà provvedere all’assistenza infermieristica di utenza, finalizzata a promuovere un’ottica terapeutica e riabilitativa. Requisiti: Laurea in Scienze Infermieristiche o diploma di infermiere.

Infermieri Professionali – Reggio Emilia

Per importanti strutture sanitarie ed ospedaliere di Reggio Emilia, Adecco Italia è alla ricerca di Infermieri Professionali. La risorsa sarà inserita all’interno dei reparti di struttura e si occuperà della prevenzione delle malattie, dell’assistenza e cura dell’ospite, dell’educazione sanitaria; somministrazione di terapie e medicazioni, controllo dell’andamento clinico degli ospiti. Completano il ruolo l’identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e formulazione dei relativi obiettivi, la pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale infermieristico e la garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutico.

Desideriamo entrare in contatto con risorse dinamiche e motivate, dotate di una naturale propensione a lavorare in equipe e al problem solving, con buone competenze tecnico-teoriche. Per esercitare la professione è necessario essere in possesso di titolo abilitante la professione (laurea triennale o titoli equipollenti) e l’iscrizione all’Ordine professionale (OPI).

E’ richiesta la disponibilità a lavorare Full Time su 3 turni, anche notturni da lunedì alla domenica. Sarà infine valutata positivamente la provenienza da contesti sanitari strutturati (Pubblici o Privati) ed un’esperienza all’interno di reparti di terapia intensiva.

Infermieri professionali – Cadeo (Piacenza)

Adecco Italia spa ricerca infermieri professionali. Le risorse si occuperanno di:

assistenza all’ospite;

somministrazione di terapie e medicazioni;

controllo dell’andamento clinico degli ospiti.

Sono richieste Laurea in Infermieristica ed iscrizione all’Albo Professionale;

completano il profilo ottime doti comunicative e relazionali, motivazione e flessibilità oraria.

Toscana

Infermiere Chirurgia – Firenze

La divisione Lifescience del Gruppo Adecco sta reclutando per una prestigiosa Struttura Sanitaria Cliente della provincia di Firenze: Infermieri area chirurgica/degenza. La Struttura eroga servizi e prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero e dispone di sale operatorie per interventi di chirurgia specialistica e ambulatoriale, unità di terapia sub-intensiva post-operatoria, ed un centro Diagnostico per le prestazioni urgenti. Potrai lavorare all’interno di un contesto modernamente organizzato e vivere un’esperienza clinica completa, a contatto con personale medico e infermieristico altamente qualificato.

Le figure selezionate verranno inserite prevalentemente nei reparti di degenza e si occuperanno di applicare le procedure diagnostico-terapeutiche rivolte ai pazienti/clienti della struttura, gestendo la somministrazione della terapia, le medicazioni, la gestione dell’emergenza e dei problemi clinici degli ospiti, e identificando i bisogni di assistenza più appropriati per i pazienti. Requisiti:

Esperienza di almeno 6 mesi maturata in reparti di chirurgia, reparti d’urgenza e/o medicina;

Laurea in Infermieristica;

Iscrizione IPASVI;

Disponibilità a turni sul mattino, pomeriggio e notturni;

Flessibilità;

Empatia e orientamento al servizio.

Infermiere Casa di Riposo – Firenze

Per struttura sanitaria facente parte della Cooperativa leader in Italia per la gestione integrata dell’assistenza verso persone della terza e quarta età, la divisione Lifescience del Gruppo Adecco cerca: Infermiere. La figura selezionata entrerà a far parte di un team composto da personale sanitario altamente qualificato, la cooperativa per dimensioni e diffusione è la prima del settore in Italia, presente in 13 regioni e 43 province. Si tratta di una realtà solida ed affidabile, la prima ad ottenere la Certificazione di Qualità Iso 9001. La struttura di trova a Firenze, si occupa di garantire un servizio di assistenza infermieristica di alto valore verso gli ospiti della struttura, coprendo l’intero arco delle prestazioni sanitarie. Requisiti:

Laurea in scienze infermieristiche

Iscrizione Opi

Ottime doti relazionali e comunicative

Preferibile esperienza pregressa come Infermiere presso Case di Riposo, RSD/RSA.

Infermiere Associazione Infermieristica – Firenze

La divisione Lifescience del Gruppo Adecco sta reclutando per Associazione Infermieristica questa risorsa. Si reclutano Infermieri, anche neolaureati, per conto di uno Studio Associato attivo da oltre 20 anni che gestisce appalti sanitari per la Regione Toscana e programmi di assistenza ed intervento infermieristico nei cantieri delle Grandi Opere della Toscana.

Parteciperai a progetti di intervento infermieristico di alto livello e porterai la tua professione all’interno di numerosi ambiti tutti diversi fra loro: Emergenza nei cantieri delle Grandi Opere, Istituti Penitenziari, attività domiciliari/ambulatoriali, Ospedali, RSA, e Case di Cura private. Requisiti:

Laurea in Infermieristica

Iscrizione OPI

Patente B; preferibile automuniti

Sarai assegnato a progetti che prevedono sedi di lavoro nella zona di Firenze e provincia, Prato e Pistoia.

Lombardia

Infermieri – Canneto Sull’Oglio (Mantova)

Adecco Italia spa ricerca infermieri professionali. Le risorse si occuperanno di:

assistenza all’ospite;

somministrazione di terapie e medicazioni;

controllo dell’andamento clinico degli ospiti.

Sono richieste Laurea in Infermieristica ed iscrizione all’Albo Professionale;

completano il profilo ottime doti comunicative e relazionali, motivazione e flessibilità oraria.

Infermieri Professionali – Treviglio (Bergamo) e Brescia

Adecco Italia ricerca con urgenza per strutture ospedaliere presenti nella regione Lombardia Infermieri professionali, in possesso di titolo abilitante la professione (laurea triennale o titoli equipollenti) e l’iscrizione all’Ordine professionale (IPASVI o OPI). Le risorse saranno inserite all’interno dei reparti di struttura e si occuperanno di:

prevenzione delle malattie

assistenza e cura degli ospiti

educazione sanitaria

somministrazione di terapie e medicazioni

controllo dell’andamento clinico degli ospiti

Completano il ruolo l’identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e la formulazione dei relativi obiettivi, la pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale infermieristico e la garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutico. Si desidera entrare in contatto con risorse dinamiche e motivate, dotate di una naturale propensione a lavorare in equipe e al problem solving, con buone competenze tecnico-teoriche. Sarà infine valutata positivamente la provenienza da contesti sanitari strutturati (Pubblici o Privati) ed un’esperienza all’interno di reparti di terapia intensiva.

Le ricerche in corso di Ali Spa

Di seguito ti indichiamo alcune delle offerte di lavoro infermiere suddivise per regione pubblicate da Ali Spa direttamente sul portale Euspert.

Toscana

Infermiere – San Marcello P.se (Pistoia)

Si ricerca per struttura privata un/una infermiere/a. Si valutano sia profili Laureandi/Neolaureati senza esperienza sia infermieri con pluriennale esperienza. La risorsa si occuperà degli ospiti residenziali e di quelli ambulatoriali. Si richiede Laurea o Qualifica Professionale e disponibilità oraria a lavorare di notte e anche nel fine settimana.

Infermiere/a – Massa e Viareggio

Ali SpA filiale di Massa Carrara – La Spezia ricerca urgentemente un/una INFERMIERE/A. La risorsa lavorerà all’interno di una RSA con sedi a Massa e Viareggio. Richiesta anche minima esperienza nel ruolo.

Infermieri/e – Bibbiena (Arezzo)

Ali agenzia per il lavoro S.p.A., filiale di Bibbiena, ricerca per azienda dell’alto Casentino queste figure professionali. Requisiti richiesti:

Laurea in scienze infermieristiche

Iscrizione all’albo professionale FNOPI (Ipasvi)

Minima esperienza pregressa in strutture per anziani non autosufficienti

Disponibilità a lavorare su turni

Automunito/a.

Altre regioni – Marche e Lombardia

Infermiere/a per casa di riposo – Monte San Pietrangeli (Fermo)

Si ricerca per azienda operante nel settore ospedaliero/medicale e sanitario 1 INFERMIERE/A. Requisiti:

Laurea triennale

Iscrizione all’Albo

Patente B

Infermieri professionali – Crema (Cremona)

Ali Spa agenzia per il lavoro, filiale di Crema, ricerca con urgenza queste risorse. Si richiede:

Laurea in Scienze Infermieristiche, si valutano candidati neolaureati.

Disponibilità immediata.

Le ricerche in corso di Just On Business

Di seguito ti indichiamo alcune delle offerte di lavoro infermiere suddivise per regione pubblicate da Just On Business direttamente sul portale Euspert.

Piemonte

Infermieri Professionali – Torino

Per Ospedale civico e Rsa siti in Torino e prima cintura nord, Si ricercano infermieri disponibili da subito. Orario full-time 38 h. settimanali su turni, anche notturni.

Infermieri professionali – Novara

Si ricercano per struttura sanitaria specializzata nelle vicinanze di Borgomanero infermieri professionali in possesso di laurea e iscrizione OPI, con disponibilità full time sui tre turni dal lunedì alla domenica. Le figure ricercate devono avere esperienza in ambito ospedaliero o area critica.

Infermieri – Torino

Si ricercano Infermieri per Rsa siti a Torino regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità part-time/full-time su 2/3 turni.

Infermieri Professionali – Settimo T.se (Torino)

Si ricerca per struttura ospedaliera in Settimo torinese infermiere professionale. Il profilo richiesto deve essere in possesso di laurea e iscrizione all’OPI. Disponibilità full time sui tre turni dal lunedì alla domenica.

Lombardia

Infermiere – Lonate Pozzolo (Varese)

Just On Business, agenzia per il lavoro specializzata nel settore sanitario, cerca un infermiere per struttura RSA. Si richiede laurea in scienze infermieristiche, iscrizione OPI, preferibile esperienza nella mansione. Si richiede disponibilità immediata.

Infermiere – Manerbio e Pontevico (Brescia)

JOB – Just On Business – agenzia per il lavoro specializzata nel settore sanitario, ricerca infermieri per strutture sanitarie a Manerbio e Pontevico.

Si richiede disponibilità immediata, titolo di studio e iscrizione OPI. E’ richiesta la disponibilità a lavorare 36 ore settimanali su tre turni.

Infermiere – Piadena (Cremona)

JOB – Just On Business – agenzia per il lavoro specializzata nel settore sanitario, ricerca infermieri per struttura sanitaria a Piadena. Si richiede disponibilità immediata, titolo di studio e iscrizione OPI. E’ richiesta la disponibilità a lavorare 36 ore settimanali su tre turni.

Le ricerche in corso di Oasi Lavoro

Di seguito ti indichiamo alcune delle offerte di lavoro infermiere suddivise per regione pubblicate da Oasi Lavoro direttamente sul portale Euspert.

Piemonte

Infermiere – Cerrina Monferrato (Alessandria)

Oasi Lavoro filiale di Voghera ricerca, per importante residenza sanitaria con utenza geriatrica, un infermiere. Il candidato ideale è in possesso di laurea in scienze infermieristiche e iscrizione all’albo professionale. Gradita esperienza pregressa nella mansione ma si valutano anche neolaureati con sola esperienza di tirocinio. Richiesta disponibilità immediata su tre turni. Necessario essere automuniti.

Infermiere – Biella

Oasi Lavoro filiale di Voghera ricerca, per una importante casa di riposo, personale infermieristico regolarmente iscritto all’ordine professionale FNOPI. Rappresenta titolo preferenziale aver maturato una significativa esperienza in contesti strutturati. Verranno prese in considerazione anche candidature di personale neolaureato che mostri interesse a lavorare in contesti organizzati e con utenza geriatrica. Indispensabile essere automuniti e disponibili da subito.

Infermieri – Provincia di Novara

Per Centro Disabili sito in provincia di Novara, si ricercano infermieri. Requisiti richiesti:

Laurea

Iscrizione all’albo di categoria

Preferibile esperienza pregressa in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni

Disponibilità immediata

Automuniti

Infermieri – Provincia di Vercelli

Per RSA site in provincia di Vercelli, si ricercano infermieri. Requisiti richiesti:

Laurea

Iscrizione all’albo di categoria

Preferibile esperienza pregressa in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni

Disponibilità immediata

Automuniti

Lombardia

Infermiere – Merate (Lecco)

Si ricercano infermieri per nota RSA sita in Merate (LC). Requisiti richiesti: possesso di laurea in Infermieristica e iscrizione all’odine professionale di categoria FNOPI, che abbiano maturato esperienza nel ruolo in contesti strutturati di medie e grandi dimensioni. Attitudine al lavoro in équipe, buona gestione dello stress e buone competenze relazionali ed empatiche completano il profilo.

Infermieri – Provincia Cremona

Per prestigioso Istituto Ospedaliero, servizio RSD, si ricercano infermieri in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea

Iscrizione OPI

Preferibile esperienza pregressa con disabili intellettivi

Disponibilità immediata

Automuniti

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro infermieri che troverete costantemente aggiornata. Per potervi candidare, effettuate la rapida registrazione al portale inserendo i vostri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Metodo Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia! Metodo Lavorare Sempre .