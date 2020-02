Offerte lavoro impiegati amministrativi e contabili: le ricerche in corso di Orienta

L’Agenzia Orienta Spa ricerca impiegati amministrativi e contabili da inserire in aziende di diverse regioni italiane. Ecco le offerte di lavoro disponibili su portale Euspert e come candidarsi.

Orienta è attualmente alla ricerca di figure professionali del settore impiegatizio da inserire in aziende del Nord e Centro Italia. Vediamo di seguito le ricerche in corso, i requisiti e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro impiegati amministrativi e contabili direttamente sul portale Euspert.

Orienta Spa: profilo aziendale

Orienta Spa è un’Agenzia per il Lavoro fondata nel 1999 specializzata nella gestione delle risorse umane presente su tutto il territorio nazionale con oltre 50 filiali di cui 8 divisioni specialistiche riguardanti i settori di Edilizia, Sanità, ICT, Fashion & Luxury, Agricoltura, Turismo, Truck e International Research. Oltre alla ricerca e selezione del personale da inserire in diversi settori di attività, il Gruppo Orienta si occupa anche dello sviluppo ed erogazione di corsi di formazione personalizzati in riferimento alle esigenze delle Aziende e possono essere totalmente gratuiti in quanto finanziati dal fondo Forma. Temp e da Fondi Interprofessionali come anche della gestione e sviluppo di servizi di outsourcing e della consulenza nell’organizzazione e gestione del personale.

Posizioni aperte

Di seguito alcune delle ricerche attualmente in corso di Orienta suddivise per Regione.

Emilia Romagna

Contabile Senior – Crevalcore (BO)

Si seleziona per prestigiosa azienda un/a impiegato/a addetto/a alla contabilità con comprovata esperienza nella mansione. La risorsa, che verrà inserita all’interno dell’Ufficio Amministrazione, si occuperà di attività contabili tra le quali partita doppia e scritture di bilancio, del controllo e della registrazione di fatture CEE ed EXTRA CE. Sarà inoltre incaricata dell’aggiornamento delle anagrafiche, della registrazione di bolle doganali e dei principali adempimenti fiscali e previdenziali quali verifica registri IVA, gestione ritenute, Intrastat, della gestione dei minimi e delle dichiarazioni di intento. Si richiede disponibiità immediata, residenza in zona e disponibilità al lavoro full time. Requisiti: Diploma in Ragioneria e/o Laurea ad indirizzo Economico e ottima conoscenza di Excel.

Impiegato amministrativo contabile – Modena

Orienta Spa ricerca per importante azienda questa figura professionale con pluriennale esperienza maturata nella mansione. Il candidato ideale possiede il diploma in Ragioneria e/o laurea in Economia Aziendale e preferibilmente una buona conoscenza della lingua inglese. La risorsa si occuperà della gestione contabile e finanziaria, seguirà ciclo attivo e passivo fino alle scritture di rettifica del bilancio, gestirà i rapporti con gli istituti bancari.

Esperto contabile – San Giorgio di Piano (BO)

Si seleziona per azienda operante nel settore metalmeccanico un/a Contabile Esperto/a fino alla redazione del bilancio. Richiesto diploma di Ragioneria o laurea in Economia Aziendale e preferibile conoscenza della lingua Inglese. Il profilo ideale possiede buone doti organizzative, elasticità e capacità di lavorare in team, seria motivazione al cambiamento.

Abruzzo

Impiegata amministrativa Categorie Protette – San Giovanni Teatino (Chieti)

Si ricerca per Azienda del settore metalmeccanico questa figura professionale appartenente alle Categorie Protette (art.18 L.68/99) – vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e profughi italiani ed iscritto/a alle liste del collocamento mirato nella provincia di Chieti/Pescara. Il candidato ideale è diplomato in ragioneria con buone basi di contabilità generale e con alle spalle almeno 2 anni d’esperienza come amministrativo contabile o laureato in materie economiche. Una conoscenza anche basica (meglio scritta) della lingua inglese sarà di certo gradita. Utile la conoscenza dei principali gestionali (es. Team System) e l’essere automuniti. La risorsa si occuperà di tutto quello che riguarda la contabilità aziendale. Orario full time, disponibile da subito all’inserimento.

Responsabile di produzione – Atessa (Chieti)

Si ricerca questa figura professionale la quale dovrà coordinare le risorse umane (circa 50 unità), organizzare, pianificare, gestire e garantire il completamento del piano di produzione nel rispetto dei tempi stabiliti e della qualità richiesta; deve coordinare e organizzare i vari reparti produttivi al fine di ottimizzare le risorse disponibili ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Si richiede una forte gestione del tempo, in grado di pianificare l’avanzamento del piano di lavoro e rispettare le date concordate. Requisiti:

Laurea in Ingegneria Meccanica o un Perito Meccanico (ottima conoscenza del disegno meccanico);

esperienza maturata nel settore meccanico/industriale e anche come responsabile di produzione;

preferibile una Buona conoscenza della lingua inglese.

Il candidato deve possedere buone capacità comunicative e relazionali e buona autonomia decisionale e di leadership; capacità gestionali, sia in relazione all’attività di pianificazione che in relazione alla gestione, coinvolgimento e motivazione delle risorse umane a disposizione. Disponibilità di orario per organizzare il lavoro delle aree produttive. Desiderata: conoscenza lean manufacturing.

Addetto alla contabilità – Mozzagrogna (Chieti)

Orienta ricerca un impiegato amministrativo addetto alla contabilità da inserire mediante tirocinio. Si richiede Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia Aziendale, domicilio in zona e disponibilità immediata. Preferibile aver maturato una minima esperienza nel settore.

Toscana

Impiegato/a contabile – Santa Croce sull’Arno (PI)

Orienta Spa ricerca per azienda del settore conciario un impiegato o impiegata amministrativa. Richiesta esperienza nella mansione. Contabilità, registrazione prima nota fino alla chiusura del bilancio, gestione import/ export.

Impiegata/o amministrativa/o – Pistoia

Orienta SpA cerca per azienda leader della GDO, un/una Impiegato/a Amministrativo/a. La risorsa inserita si occuperà della cura degli aspetti amministrativi della gestione del personale, dell’elaborazione cedolini paga e fatture. Si richiede:

Diploma di ragioneria e laurea in economia,

Disponibilità immediata.

Stage – Settore Amministrativo – Pistoia

Si ricerca per azienda del settore metalmeccanico, una figura da inserire in stage nell’ufficio amministrativo. La risorsa inserita, in affiancamento ai colleghi e al responsabile amministrativo, si occuperà di contabilità generale e fatturazione. Si richiede:

Diploma di ragioneria o laurea in economia,

buone competenze informatiche e utilizzo del pacchetto Office.

E’ gradita la conoscenza della lingua inglese e l’iscrizione a Garanzia Giovani.

Veneto

Impiegata/o amministrativa/o – Vittorio Veneto (TV)

Si ricerca impiegata/o addetta/o all’amministrazione e contabilità con esperienza pregressa di almeno cinque anni nella mansione. L’addetto/a amministrativo si occuperà di:

Gestione ciclo attivo e passivo: emissione ed invio fattura elettronica, disposizione lavorazione ed emissione ddt, registrazione fatture gestionale Sap; controllo fatture e registrazione SAP;

Gestione registri IVA: Controllo e stampa registro IVA acquisti, vendite, PA e CEE con i relativi documenti registrati e riepilogo IVA mensile;

Gestione home banking: bonifici fornitori, disposizione stipendi dipendenti, F24, etc.

Gestione riconciliazione rilevazione presenze del personale e gestione rapporti con le società di somministrazione.

Si richiede diploma di Ragioneria e gradita Laurea in Economia Aziendale. Requisito preferenziale conoscenza SAP.

Impiegato/a amministrativo/a receptionist – Selvazzano Dentro (PD)

Si ricerca una figura polifunzionale con esperienza pregressa in mansioni amministrative/contabili tra cui: registrazioni fatture attive e passive, prima nota e rapporto con le banche. Esperienza pregressa nelle attività di Front-Desk tra cui: ricevimento clienti, relazione con agenzie turistiche e gestione delle prenotazioni su Booking.com. Necessaria un ottima conoscenza della lingua Inglese, sia parlata che scritta, e saranno valutate a titolo preferenziale la conoscenza di altre lingue straniere.

Lazio

Addetto/a alla Contabilità per sostituzione Maternità – Roma

Si seleziona per studio professionale strutturato, situato in zona Piazza Fiume, questa figura professionale per un’esigenza di sostituzione maternità. La risorsa si occuperà della contabilità , dichiarativi fiscali e bilancio. Requisiti Richiesti:

Disponibilità per contratto di sostituzione maternità

Diploma di Ragioneria

Esperienza di almeno tre anni nel ruolo

Competenza in contabilità generale, dichiarativi fiscali e scritture di bilancio

Disponibilità immediata

Disponibilità full time

Contabile – Roma

Si ricerca per azienda operante nel settore della sicurezza: un contabile esperto per sostituzione maternità. Attività previste:

Gestione ciclo di fatturazione attiva/passiva;

Gestione prima nota e cassa;

Gestione delle entrate e dei pagamenti;

Liquidazione dell’IVA – modulo F24;

Supporto al personale per info di natura amministrativa;

Cicli di contabilità generale;

Home Banking;

Inserimento contratti e Back Office commerciale;

Solleciti di pagamento;

Gestione archivio cartaceo dell’amministrazione;

Inserimento presenze del personale e controllo dei cedolini elaborati dal CdL.

Requisiti richiesti:

Diploma di Scuola Superiore (Ragioneria) o Laurea Triennale / Specialistica;

Esperienza di almeno 2 anni della gestione amministrativa;

Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, etc.);

Esperienza nell’utilizzo del CRM / AS400 o gestionali / sistemi informativi simili;

Conoscenza della normativa fiscale.

Lombardia

Stage Part time amministrazione e controllo – Assago (MI)

Si ricerca per azienda appartenente a gruppo multinazionale e operante nel settore chimico: un neolaureato o laureando in Economia con buona conoscenza dell’inglese (liv. B2/C1) per offerta di stage in ambito contabilità/controllo di gestione. La risorsa avrà modo di collaborare con la responsabile amministrativa e di dare supporto nelle attività ordinare in ambito finance. Si richiede buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto, buona dimestichezza nell’utilizzo di Excel e del pacchetto Office. Necessaria forte motivazione, interesse per l’area finance, proattività e precisione.

Contabile Amministrativo – Pioltello (MI)

Si ricerca per importante azienda del settore della grafica industriale questa figura professionale che lavorerà nel reparto contabilità e finanza. La risorsa si occuperà di Contabilità Generale fino alla redazione del bilancio, fatturazione attiva/passiva e contatto con clienti e fornitori. Il/la candidato/a ideale ha un’esperienza pregressa nel ruolo di almeno 5 anni e ha una buona conoscenza dei principali sistemi informatici. Completano il profilo propensione al lavoro in team, doti organizzative e relazionali.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro impiegati amministativi e contabili direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Orienta S.p.A.. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

