Offerte lavoro Emilia Romagna: le ricerche in corso di Unindustria Servizi

Unindustria Servizi cerca personale in Emilia Romagna. Tutte le ricerche in corso e come candidarsi

Se stai cercando un lavoro in Emilia Romagna, Unindustria Servizi Srl ha in corso numerose ricerche riguardanti diversi profili professionali da inserire in aziende principalmente di Modena e Bologna. Andiamo dunque a scoprire le offerte di lavoro in corso di Unindustria Servizi e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale

Unindustria Servizi è un’azienda fondata da alcuni imprenditori che ha come obiettivo quello di sostenere le industrie attraverso un’attenta scelta dei partners. Unindustria offre servizi concorrenziali mantenendo un elevato standard qualitativo e la cui filosofia è orientata all’innovazione, qualità e accessibilità.

Posizioni aperte

Di seguito indichiamo le ricerche in corso di Unindustria Servizi, le mansioni e i principali requisiti richiesti.

Addetto assistenza tecnica, impianti trattamento acque – Modena

Si ricerca per azienda operante nel settore impianti per il trattamento acque questa figura professionale. La posizione prevede l’attività di manutenzione e riparazione di addolcitori e impianti per il trattamento acque presso i clienti. È preferibile un’esperienza nel ruolo oppure in ruoli simili nel settore idraulico o termotecnico. Requisiti:

Diploma di perito elettrotecnico/termotecnico oppure esperienza equivalente;

Competenze di idraulica ed elettrica;

Capacità di relazionarsi con il cliente, capacità organizzativa e autonomia.

Patente B. Il furgone viene assegnato da parte dell’azienda.

Progettista elettrico – Modena

Si ricerca per azienda operante nel settore impiantistica energetica un progettista elettrico. Il candidato ideale ha maturato esperienza almeno triennale nel ruolo. Responsabilità:

analisi delle specifiche tecniche del progetto

analisi e controllo del progetto tecnico dell’impianto elaborato dallo studio esterno

ottimizzazione del progetto ai fini di migliorare il rendimento dell’impianto e validazione dello stesso.

Requisiti:

diploma e/o laurea tecnica elettrica/ elettronica

conoscenza normative impianti

Montatore meccanico – Modena

Si ricerca per azienda operante nell’ambito delle macchine automatiche questa risorsa. Il candidato è in possesso di un diploma tecnico e ha maturato esperienza almeno triennale nel mansione occupandosi di montaggio di macchine automatiche. Richiesta buona conoscenza del disegno meccanico e disponibilità ad effettuare saltuarie trasferte in Italia e all’estero.

Tecnico di commessa impianti elettrici – Modena/Bologna

Si ricerca per azienda cliente, operante nel settore impiantistica civile e industriale, questa risorsa. Il candidato ideale ha maturato già esperienza nel ruolo in aziende del settore impianti tecnologici oppure affini. Responsabilità:

Gestione economica e tecnica delle commesse di impianti elettrici di opere civili e industriali (sopralluoghi, computi, preventivi, direzione progetto fino alla consegna);

Preparazione della documentazione necessaria alla certificazione della corretta posa in opera degli impianti realizzati, completa di dichiarazioni di conformità;

Requisiti:

laurea in ingegneria oppure diploma di perito elettrico/ elettrotecnico;

esperienza di almeno 3-5 anni nel ruolo;

buone competenze nella gestione dei progetti.

Impiegato ufficio qualità – Modena

Si ricerca per azienda operante nell’ambito commercio macchine automatiche questa figura professionale le cui attività e responsabilità saranno le seguenti:

cura la documentazione interna relativa alla qualità e sicurezza;

gestisce tutta la documentazione concernente i reclami di qualità della merce;

aggiorna il sito web, area dedicata ai manuali e alla documentazione tecnica;

gestisce l’audit annuale e tutta la documentazione per il mantenimento della certificazione ISO 9000;

tiene aggiornata tutta la documentazione sulla sicurezza, fornendola all’occorrenza ai clienti.

Requisiti:

buona conoscenza delle procedure e delle normative qualità e sicurezza e certificazione ISO 9000

buona conoscenza della lingua inglese.

Responsabile amministrativo e finanziario – Bologna

Si ricerca per azienda industriale sita nel bolognese questa figura professionale. Il candidato ideale ha maturato esperienza pluriennale nel ruolo all’interno di realtà strutturate con respiro internazionale. Responsabilità:

Conoscere e rispettare la normativa fiscale e civilistica vigente, in termini di documenti prodotti, di procedure applicate, di tempistiche richieste, nelle singole aziende e anche nelle transazioni infragruppo

Gestire in modo efficace i rapporti con gli istituti di credito per la finanza corrente e per quella straordinaria, per l’ottenimento dei finanziamenti e per la riduzione del costo del debito

Gestire efficacemente la dinamica finanziaria di Gruppo, ivi compreso il cashflow, il capitale circolante, il fabbisogno per investimenti, le partite infragruppo, la dinamica dei cambi valutari

Assicurare il supporto dei dati contabili (completezza, correttezza, tempestività) alla valutazione degli andamenti e alla presa di decisioni da parte del vertice aziendale

Redige direttamente, o sovrintende, i bilanci di tutte le società del gruppo.

Seguire attivamente gli affari generali

Requisiti:

diplomato ragioniere oppure laureato in economia

buona conoscenza della lingua inglese.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro in Emilia Romagna direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Unindustria Servizi Srl. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

