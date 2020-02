Offerte lavoro contabilità e amministrazione: le ricerche in corso di MAW

Vediamo tutte le offerte di lavoro del settore contabile e amministrativo nel Nord Italia pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Men at Work, Agenzia per il lavoro presente con le proprie filiali nel Nord e Centro Italia, è attualmente alla ricerca di numerose figure professionali del settore contabile e amministrativo da inserire in diverse aziende del Nord Italia. Vediamo le migliori offerte di lavoro nel settore contabile e amministrativo pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Profilo aziendale

Men at Work è un’Agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale presente con le proprie filiali in tutto il Nord e Centro Italia. MAW è in grado di soddisfare in maniera adeguata l’incontro fra domanda e offerta attraverso un insieme di servizi atti ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, favorendo il percorso delle proprie aziende clienti attraverso la corretta gestione del capitale umano e una migliore crescita professionale dei candidati.

Offerte lavoro contabilità e amministrazione

Di seguito le ricerche in corso di queste figure professionali suddivise per regione pubblicate da MAW su Euspert.

Lombardia

Responsabile amministrativo – Capriolo (BS)

Si ricerca per importante realtà specializzata nel trattamento e rivestimento di materiali, questa figura professionale. La risorsa, inserita all’interno dell’Ufficio Amministrativo, coordinerà 2 risorse, riportando direttamente alla Proprietà. Nello specifico si occuperà delle seguenti mansioni:

Gestione dei contatti con gli Istituti di Credito;

Tenuta della contabilità generale fino alla redazione del bilancio;

Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria;

Predisposizione del Cash Flow;

Elaborazione di budget e report per la direzione;

Il candidato ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche: Diploma e/o Laurea in discipline economiche; buona padronanza nell’utilizzo del pacchetto Office; pregressa esperienza nel ruolo in contesti aziendali strutturati. Completano il profilo: ottime capacità organizzative e di coordinamento; capacità di analisi e monitoraggio del team affidato; flessibilità; capacità di problem solving e di gestione dello stress.

Impiegata amministrativa – Brescia

Si ricerca per azienda specializzata nella produzione di packaging, questa figura professionale. La risorsa, inserita all’interno di un team consolidato, dovrà occuparsi della gestione amministrativa dell’azienda, rispondendo direttamente al Responsabile Amministrativo. Nello specifico dovrà svolgere le seguenti mansioni:

Gestione della fatturazione attiva e passiva;

Prima nota;

Gestione e registrazioni di cassa;

Pagamenti e gestione dei rapporti con gli Istituti di credito;

Riconciliazioni clienti/fornitori.

Per accedere alla selezione è indispensabile possedere le seguenti caratteristiche: Diploma di Ragioneria; buona conoscenza della lingua Inglese; esperienza pregressa nel ruolo, in contesti Aziendali operanti con l’estero. Completano il profilo le seguenti caratteristiche: senso di responsabilità, problem solving e precisione.

Consulente del lavoro – Bergamo

Si ricerca per prestigioso studio associato questa figura professionale. La risorsa, si occuperà di gestione di un pacchetto di aziende clienti e relativi cedolini e di fornire attività di consulenza agli stessi. Requisiti richiesti:

Laurea ad indirizzo economico/giuslavorista;

Abilitazione all’esercizio della libera professione;

Pregressa esperienza maturata nel ruolo;

Comprovate capacità di gestione delle dinamiche consulenziali e tecniche;

Buone doti relazionali e di problem solving;

Riservatezza.

Impiegata contabile – Lumezzane (BS)

Si ricerca per azienda specializzata nel settore produttivo, questa figura professionale. La persona, collaborando con il team dell’Ufficio amministrativo, si occuperà nel dettaglio delle seguenti mansioni:

Registrazioni fatture acquisto estere UE, extra UE;

Prima nota;

Esterometro;

Compilazione e stampa inventario annuale;

Elaborazione delle scritture fino alla redazione del bilancio e nota integrativa.

Per accedere alla selezione si richiedono: Diploma o laurea in discipline economiche; pregressa esperienza nel ruolo in contesti strutturati. Completano il profilo le seguenti caratteristiche: buona predisposizione al lavoro in team; persona flessibile, precisa nel proprio lavoro, problem solving e capacità di gestione dello stress.

Impiegata Contabile Part Time – Brescia

Si ricerca per azienda specializzata nel settore produttivo, questa risorsa. La persona, collaborando con il team dell’Ufficio amministrativo, si occuperà nel dettaglio delle seguenti mansioni:

Registrazione fatture;

Prima nota;

Elaborazione delle scritture fino alla redazione del bilancio ante imposte.

Liquidazione Iva

Per accedere alla selezione si richiedono: Diploma o laurea in discipline economiche; pregressa esperienza nel ruolo in contesti strutturati. Completano il profilo le seguenti caratteristiche: buona predisposizione al lavoro in team; persona flessibile, precisa nel proprio lavoro, problem solving e capacità di gestione dello stress.

Impiegata contabile – Polaveno (BS)

Si ricerca per azienda della Val Trompia questa figura professionale. La candidata ideale ha maturato decennale esperienza e buon autonomia in:

rilevazione di prima nota in particolare per movimenti bancari e per fatture attive anche estere anche relative a professionisti e agenti enasarco;

controllo che ci sia corrispondenza tra DDT/preventivi/offerte/conferme d’ordine e relativa fattura fornitore;

utilizzo home banking sia per aggiornamento contabile c/c che per disposizioni di ogni tipo ( F24, bonifici, pres. SBF, MAV);

gestione cassa e compilazione assegni bancari;

denuncia operazioni intrastat con intraweb;

stampa registro iva e registro contabile, controllo partite contabili clienti;

controllo provvigioni agenti Italia ed estero.

Gradita ma non indispensabile la conoscenza della lingua inglese.

Veneto

Contabile ciclo attivo per sostituzione maternità – Oppeano (VR)

Si seleziona per importante azienda settore metalmeccanico questa figura professionale. La risorsa sarà inserita nel team Amministrazione e si occuperà di:

Registrazione contabili ciclo attivo

Fatturazione

Emissione e controllo Ordini di Vendita.

Si richiede comprovata esperienza nel ruolo; è richiesto come requisito indispensabile la conoscenza di SAP e della lingua inglese.

Addetto/a paghe e stipendi per studio professionale part time – Verona e provincia

Si ricerca per prestigiosi Studi Professionali questa figura professionale. La risorsa prescelta si occuperà nello specifico delle seguenti mansioni:

elaborazione cedolini paga;

adempimenti mensili (Uniemens, F24); adempimenti annuali (770, Autoliquidazione Inail);

pratiche di assunzioni/cessazioni/proroghe;

liquidazione infortuni, gestione malattie, maternità, assegni famigliari e relative pratiche INPS, INAIL.

Si richiedono quali requisiti indispensabili: Diploma di Ragioneria, esperienza pregressa maturata nel ruolo all’interno di studi professionali, conoscenza dei principali contratti collettivi, precisione, predisposizione al lavoro per obiettivi.

Piemonte

Impiegato contabile di studio di amministrazione condominiale – Torino

Si ricerca e seleziona per strutturato e consolidato Studio di Amministrazione Condominiale situato in Torino Zona San Paolo, questa risorsa. Il candidato ideale ha maturato esperienza di almeno 7 anni presso Studi di Amministrazione condominiale ed è autonomo nella gestione della contabilità di condomini e amministrazione immobili. Si occuperà in autonomia di:

Registrazione della contabilità ordinaria sino alla chiusura del bilancio condominiale;

Gestione delle portinerie e del conteggio delle ore;

Gestione delle banche;

Gestione ritenute d’acconto;

Redazione preventivi delle spese;

Redazione di avvisi e ricevute di pagamento;

Gestione scadenze e fornitori;

Calcolo IMU e F24;

Redazione pratiche AC e modello 770;

Gestione dell’archivio.

Si richiede il possesso di diploma in Ragioneria o titolo equipollente. Completano il profilo ottime doti relazionali con clienti e colleghi.

Impiegata contabile studio commercialistico – Torino

Si ricerca e seleziona per Studio di Dottori Commercialisti Associati, situato in Torino Centro, questa risorsa. La candidata ideale ha maturato un’esperienza di almeno 4 anni presso Studi Commercialistici. Possiede piena autonomia nella gestione di un pacchetto di aziende clienti. In particolare si occuperà in autonomia di:

Gestione di un pacchetto di aziende clienti composto da contabilità in regime ordinario, semplificato e professionisti;

Fatturazione elettronica;

Registrazione fatture;

Riconciliazioni bancarie;

Liquidazione IVA e relative comunicazioni;

Registrazione in prima nota;

Elaborazione scritture di rettifica di bilancio (ratei, risconti, ammortamenti);

Elaborazione Dichiarazione IVA;

Elaborazione modello 770;

Elaborazione CU;

Gestione avvisi bonari;

Esterometro;

Intrastat;

Elaborazione e invio F24;

Calcolo Imu;

Prima consulenza al cliente.

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del gestionale Ipsoa. La risorsa ideale possiede un diploma di Ragioneria o superiore. Completano il profilo ottime doti relazionali, comunicative e di problem solving.

Accountant & finance con lingua inglese part time – Torino

Si ricerca e seleziona per giovane e dinamica azienda operante nel settore dell’efficientamento energetico, fortemente orientata all’innovazione e alla tecnologia, una esperta contabile. La candidata ideale ha maturato un’esperienza di almeno 5 anni presso società controllate ed esperienze estere. Possiede piena autonomia nella gestione della contabilità interna dell’azienda. In particolare si occuperà in autonomia di:

Registrazione Fatture;

Registrazione Prime Note;

Supporto Contabilizzazione Magazzino;

Controllo Liquidazione IVA e Riconciliazioni Bancarie;

Supporto nella definizione e applicazione delle procedure di Controlling Interno;

Supporto nell’implementazione del nuovo ERP per la parte Accounting and Finance;

Supporto al Direttore Finanziario nelle attività di reportistica finanziaria, predisposizione bilancio e nella relazione con i revisori;

Costituisce titolo fondamentale la conoscenza fluente della lingua inglese, gradita la conoscenza di una seconda lingua (francese o spagnolo). La risorsa ideale possiede un diploma di Ragioneria o superiore. Completano il profilo reale motivazione al ruolo, dinamismo, ottime doti relazionali e di problem solving.

Coordinatrice contabile di studio – Torino

Si ricerca e seleziona per storico Studio di Dottori Commercialisti, situato in Torino zona Crocetta, una esperta contabile. La candidata ideale ha maturato un’esperienza di almeno 7 anni presso Studi Commercialistici. Possiede piena autonomia nella gestione di un pacchetto di aziende clienti. Verrà inserita nel team contabile e coordinerà due risorse. In particolare si occuperà di:

Gestione di un pacchetto di aziende clienti composto da contabilità in regime maggiormente ordinario e alcune in regime semplificato;

Registrazione fatture;

Riconciliazioni bancarie;

Liquidazione IVA e relative comunicazioni;

Registrazione in prima nota;

Elaborazione scritture di rettifica di bilancio (ratei, risconti, ammortamenti);

Elaborazione Dichiarazione IVA;

Elaborazione modello 770;

Predisposizione modello 730;

Redazione e predisposizione Modelli Unici PF, SP, SC;

Redazione del bilancio IV direttiva CEE;

Pratiche societarie;

Coordinamento e organizzazione del lavoro di due risorse.

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del gestionale Osra B. Point. La risorsa ideale possiede un diploma di Ragioneria o superiore. Completano il profilo ottime doti relazionali, comunicative e di problem solving.

Accountant gestione titoli – Torino

Si ricerca e seleziona per rinomato e storico Studio di Dottori Commercialisti Associati, situato nel pieno centro di Torino, questa risorsa. La candidata ideale ha maturato un’esperienza di almeno 7 anni presso Studio Commercialistico o Società di intermediazione Mobiliare. Possiede piena autonomia nella gestione degli aspetti contabili, fiscali e societari di un pacchetto di aziende clienti in regime di contabilità ordinario. In particolare si occuperà di:

Gestione intero ciclo contabile e fiscale;

Elaborazione bilancio IV direttiva CEE;

Gestione adempimenti fiscali di holding di partecipazione;

Determinazione movimenti dei titoli;

Gestione portafoglio titoli;

Gestione estratti conto;

Determinazione di plusvalenze e minusvalenze.

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del gestionale Osra B. Point. La risorsa ideale ha conseguito il titolo di laurea in Economia. Completano il profilo ottime doti relazionali, comunicative e di problem solving.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di Men at Work direttamente su Euspert alla pagine dedicate: offerte lavoro amministrazione e offerte lavoro contabilità che troverete costantemente aggiornate. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

