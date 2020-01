Offerte lavoro commerciali: le ricerche di Adecco in tutta Italia

Vediamo le migliori offerte di lavoro come commerciali pubblicate da Adecco sul portale Euspert e come candidarsi.

Adecco è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende di tutta Italia. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro per commerciali pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso suddivise per regione e come candidarsi.

Adecco Group: profilo aziendale

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di più di 11mila aziende.

Posizioni aperte

Di seguito vi indichiamo le ricerche in corso suddivise per regione.

Lombardia

Ingegnere Biomedico Sales – Carbonate (COMO)

Gruppo multinazionale, del settore metalmeccanico, è alla ricerca di un Tecnico Commerciale Elettromedicale. Principali attività:

Gestione di un portafoglio clienti e dello sviluppo commerciale su new business;

Supportare il cliente nella definizione dell’esigenza indirizzandolo sui servizi meglio rispondenti alle necessità;

Consulenza sui prodotti che rappresenta;

Chiusura delle trattative commerciali.

Requisiti richiesti:

Laurea in Ingegneria Biomedica;

Conoscenza della lingua inglese;

Disponibile ad effettuare trasferte all’estero.

Inserimento contrattuale e inquadramento verranno definiti a seconda dell’esperienza maturata.

Tecnico Commerciale Settore Serramenti e Porte – Bergamo

Ami lavorare per obiettivi? Hai già esperienza e conoscenza del mondo edile, della ferramenta e degli infissi? O ti piacerebbe approfondire la conoscenza del settore? Per società di Bergamo che opera nell’ambito dell’intermediazione commerciale e della consulenza nel settore di porte, infissi, chiusure, si seleziona una figura commerciale da inserire nel team commerciale.

Agenti di vendita settore arredo – Segrate (Milano)

Si ricercano per azienda sita in provincia est di Milano agenti di vendita mono e plurimandatari per settore arredo. La risorsa si occuperà di sviluppo commerciale sul territorio lombardo e deve provenire dal settore arredo in modo da avere conoscenza dei clienti e del territorio. Si offre fisso mensile, auto e cellulare aziendale.

Business Developer Settore IT – Cernusco Sul Naviglio (MI)

Per società multinazionale leader nel settore delle telecomunicazioni in forte crescita in Italia si ricerca un/una Business Developer. Il/la candidato/a ideale ha maturato una solida base nello sviluppo del business, nelle soluzioni di rete. Lavorerà all’interno del team B2B e avrà una buona conoscenza del canale VAR e di distribuzione. Ruolo e responsabilità chiave del lavoro:

Acquisizione e sviluppo di potenziali nuovi clienti nel B2B (VAR, VAD, System Integrators, settore pubblico,Sanità, installatori di reti, mercati verticali)

Lavorare all’interno di un ambiente di squadra e offrire supporto ad altre aree del business quando richiesto, disponibilità alla partecipazione di fiere occasionali e attività di formazione

Analizzare le tendenze del mercato e raccogliere e condividere le informazioni e le esigenze dei clienti con la gestione e lo sviluppo del prodotto

Sviluppo di strategie per il posizionamento di nuove idee di prodotti innovativi in un campo aziendale nuovo o esistente

Competenze ed esperienza desiderate:

Sono richieste eccellenti capacità di negoziazione e comunicazione, nonché la creazione e l’organizzazione di presentazioni e corsi di formazione per i clienti sono tra i punti di forza.

Capacità di lavorare in un ambiente di squadra ma anche come collaboratore individuale.

E’ richiesta l’esperienza di almeno 5 anni di vendite di IT e / o reti di computer.

Piemonte

Consulente alle Vendite (Enasarco) – Novara

Adecco seleziona, per conto di un partner del settore Automotive con sede a Novara, un Consulente alle vendite in possesso di Partita Iva. La risorsa, riportando direttamente al direttore commerciale, gestirà le attività di vendita per il raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi in linea con la mission aziendale e la soddisfazione del Cliente. Nello specifico avrà le seguenti responsabilità:

consulenza sul prodotto, relative tecnologie e servizi finanziari dedicati;

gestione di tutte le fasi di vendita (trattativa, preventivi, finalizzazione, servizi);

attività di upselling/crosselling sui servizi accessori (assicurazioni, finanziamenti);

sviluppo del business con l’identificazione potenziali nuovi clienti;

monitoraggio costante mercato e competitor.

Requisiti:

Diploma/Laurea;

P. IVA ed iscrizione Enasarco o disponibilità ad aprirla;

Iscrizione al ruolo agenti o possesso dei requisiti per l’immediata iscrizione;

Preferibile pregressa esperienza di vendita nel settore automotive o in settori affini (assicurazioni, settore immobiliare);

Ottimo uso del PC;

Orientamento al cliente, attitudine a lavorare per obiettivi, flessibilità e dinamismo, capacità di ascolto;

Preferibile domicilio in zona ed ottima conoscenza del territorio locale.

Si offre monomandato diretto. Retribuzione composta da fisso più provvigioni + premi al raggiungimento di obiettivi target.

Tirocinante Area Commerciale – Avigliana (TO)

Adecco Filiale di Avigliana ricerca con urgenza una figura di Laureato/a in lingue per ufficio commerciale. La risorsa sarà formata inizialmente all’interno dell’ufficio commerciale in attività di: ordini, gestione clienti, offerte, reportistica, inserimento dati, archiviazione redazione offerte e preventivi, assistenza post vendita, gestione del rapporto con il cliente.

In seguito sarà affidata la responsabilità dell’attività di vendita di una particolare area di mercato, rispondendo alla Direzione Aziendale del raggiungimento del budget delle vendite dell’area, contribuendo all’analisi dei mercati-prodotti di competenza.

Si richiede:

ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta + seconda lingua (preferibile russo/spagnolo),

Disponibilità a viaggi e trasferte,

Ottima conoscenza del pacchetto Office.

Completano il profilo ottime capacità relazionali e di problem solving. Concrete possibilità di forte crescita. La residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro costituirà titolo preferenziale.

Addetto/a Vendita Telefonica – Torino

Per importante realtà operante nella gestione di banche dati per il settore finanziario di Torino si ricerca una risorsa da inserire in qualità di Addetto/a vendita telefonica. La risorsa inserita si occuperà della promozione e vendita telefonica dei servizi connessi alla banca dati e di prodotti finanziari, unitamente a gestire attività di back office commerciale. L’azienda offre uno stimolante percorso di formazione al ruolo e prospettive di assunzione a tempo indeterminato.

Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma e/o Laurea

Esperienza di almeno 1 anno nelle vendite

Indispensabile disponibilità a lavorare presso la sede dell’azienda a Torino

Completano il profilo spiccate doti relazionali e comunicative, forte orientamento al cliente e al risultato e capacità di lavorare in team in un contesto dinamico.

Marche

Account/Funzionario Commerciale Teleselling – Macerata

Si ricerca per importante azienda che si occupa di formazione manageriale, un Account/Funzionario Commerciale. I candidati selezionati si occuperanno di:

elaborare strategie commerciali

definire le azioni più adeguate rispetto al mercato di riferimento (realtà aziendali, associazioni di categoria, accreditamento corsi di formazione per ordini professionali … )

espandere il business aziendale

cura dei rapporti con i clienti chiave

attività di teleselling

ricerca di patrocini istituzionali

attività di sponsorship e partnership

formazione finanziata

E’ richiesta esperienza nel ruolo, conoscenza del settore della formazione manageriale e della lingua inglese. Completano il profilo proattività, flessibilità, creatività, organizzazione e autonomia nel lavoro.

Responsabile Commerciale Estero – Morrovalle (Macerata)

Si ricerca per importante azienda del settore Meccanica e Motori uno/a Responsabile Commerciale. La risorsa selezionata sarà inserita nell’Ufficio Commerciale, collabora con la Produzione, l’Ufficio Tecnico e l’Amministrazione, gestirà direttamente 3 risorse (impiegata comunicazione, impiegato commerciale operativo e un tirocinante) e l’intera rete di distributori. Principali attività e responsabilità:

Analisi periodica del portafoglio clienti, dei prodotti e dei servizi offerti

Gestione ed organizzazione efficace della forza vendita per raggiungimento obiettivi stabiliti con la Direzione

Gestione e Sviluppo Clienti: listini prezzo, scontistiche, trattative e contratti di vendita

Pianificazione Vendite e Preparazione Report per la Direzione

Elaborazione piano commerciale definito in base al budget messo a disposizione: fiere, promozioni, azioni di fidelizzazione, rilascio nuovi prodotti sul mercato

Organizzazione visite clienti e partecipazione a fiere di settore

Studio ed analisi del mercato, dei competitors

Requisiti richiesti:

Laurea Economia

Pregressa esperienza nel ruolo di commerciale estero di almeno 3/5 anni

Conoscenza del settore di riferimento: meccanica, motori elettrici, robotica e componentistica elettronica

Eventuali corsi di marketing, vendite

Conoscenza avanzata lingua inglese

Disponibilità a trasferte (circa 6 trasferte annue dai 4 agli 8 giorni in Europa o USA o Sud America)

Flessibilità Oraria

Si valutano anche collaborazioni a partita IVA.

Agente di commercio monomandatario – Ancona

Per Corani & Partners, leader nel mondo della Coiffeur made in Italy, in collaborazione con firme internazionali e distributrice di un’offerta di servizi a 360° sul segmento professionale, Adecco Sales & Marketing ricerca questa risorsa. Il profilo professionale ricercato è un professionista abituato alla vendita consulenziale, capace di individuare le esigenze dei clienti e di proporre soluzioni mirate o un giovane talento desideroso di intraprendere la carriera di agente in un contesto stimolante, moderno e altamente formativo. La figura ricercata avrà la responsabilità di gestire i clienti già attivi in portafoglio attraverso azioni di upselling e cross selling, e di svilupparne di nuovi nell’ area di competenza territoriale assegnata.

Requisiti:

Gradito Diploma/Laurea;

P.Iva e iscrizione Enasarco, o disponibilità ad aprirla;

Iscrizione al ruolo agenti o possesso dei requisiti per l’immediata iscrivibilità;

Preferibile esperienza pregressa di vendita di prodotti o servizi;

Orientamento al cliente, attitudine a lavorare per obiettivi, flessibilità e dinamismo.

Lazio

Junior Sales Representative Food – Roma

Per azienda multinazionale leader nel settore Food Delivery, Adecco Sales & Marketing ricerca questa figura professionale. La Risorsa dovrà:

Svolgerere attività di scouting dei migliori Ristoranti, del territorio per promuovere il servizio di Food Delivery;

Implementare e migliorare i processi già rodati (ma in continuo sviluppo) volti al Business Developement;

Sarà responsabile della crescita del Business dell’azienda sul territorio.

Chiudere le trattative con i migliori Brand del mercato gestendo, l’intero processo di vendita end-to-end.

Gestire le trattative contrattuali volte a stabilire le basi di un forte rapporto di lavoro con i nostri partner di ristorazione, compresa l’economia sostenibile per entrambe le parti.

Comunicare chiaramente il valore dell’azienda e dei suoi prodotti e progetti più recenti.

Il candidato ideale ha:

Laurea Triennale o Magistrale;

pregressa esperienza nel ruolo e nel settore;

Disponibilità a muoversi sul territorio;

Ottima conoscenza dell’inglese;

Buona conoscenza del Pacchetto Office;

Abilità relazionai, comunicative, commerciali e di negoziazione;

Capacità di adattamento, flessibilità;

Capacità di organizzare e pianificare autonomamente il proprio lavoro.

Agente di commercio monomandatario – Roma

Per Corani & Partners, leader nel mondo della Coiffeur made in Italy, in collaborazione con firme internazionali e distributrice di un’offerta di servizi a 360° sul segmento professionale, Adecco Sales & Marketing ricerca questa risorsa. Il profilo professionale ricercato è un professionista abituato alla vendita consulenziale, capace di individuare le esigenze dei clienti e di proporre soluzioni mirate o un giovane talento desideroso di intraprendere la carriera di agente in un contesto stimolante, moderno e altamente formativo. La figura ricercata avrà la responsabilità di gestire i clienti già attivi in portafoglio attraverso azioni di upselling e cross selling, e di svilupparne di nuovi nell’area di competenza territoriale assegnata.

Requisiti:

Gradito Diploma/Laurea;

P.Iva e iscrizione Enasarco, o disponibilità ad aprirla;

Iscrizione al ruolo agenti o possesso dei requisiti per l’immediata iscrivibilità;

Preferibile esperienza pregressa di vendita di prodotti o servizi;

Orientamento al cliente, attitudine a lavorare per obiettivi, flessibilità e dinamismo.

Calabria

Specialista protezione – Catanzaro

Per importante progetto di ampliamento e sviluppo della rete ‘Family Banker’ di Banca Mediolanum, Adecco ricerca: Specialisti Protezione. Il profilo professionale ricercato è un professionista specializzato nella consulenza assicurativa nel settore Protezione, capace di individuare le esigenze dei clienti di Banca Mediolanum e di proporre soluzioni mirate per una efficace gestione del patrimonio, volte a soddisfare le necessità a tutela del capitale, del benessere della persona, della qualità della vita. Lo Specialista avrà la responsabilità di gestire i clienti già attivi in portafoglio in affiancamento ai Family Banker e di svilupparne di nuovi nell’ area di competenza territoriale assegnata.

Si richiede:

Laurea preferibilmente in discipline economiche, finanziarie, giuridiche e/o diploma;

Iscrizione al RUI sezione E;

Esperienza pregressa nella consulenza assicurativa, con particolare riferimento ai rami Danni e Welfare;

Ottimo utilizzo del pc e degli strumenti informatici.

Completano il profilo spirito di imprenditorialità, orientamento al cliente e doti organizzative.

Specialista di protezione – Reggio Calabria

Per importante progetto di ampliamento e sviluppo della rete ‘Family Banker’ di Banca Mediolanum, Adecco ricerca: Specialisti Protezione. Il profilo professionale ricercato è un professionista specializzato nella consulenza assicurativa nel settore Protezione, capace di individuare le esigenze dei clienti di Banca Mediolanum e di proporre soluzioni mirate per una efficace gestione del patrimonio, volte a soddisfare le necessità a tutela del capitale, del benessere della persona, della qualità della vita. Lo Specialista avrà la responsabilità di gestire i clienti già attivi in portafoglio in affiancamento ai Family Banker e di svilupparne di nuovi nell’ area di competenza territoriale assegnata.

Si richiede:

Laurea preferibilmente in discipline economiche, finanziarie, giuridiche e/o diploma;

Iscrizione al RUI sezione E;

Esperienza pregressa nella consulenza assicurativa, con particolare riferimento ai rami Danni e Welfare;

Ottimo utilizzo del pc e degli strumenti informatici.

Completano il profilo spirito di imprenditorialità, orientamento al cliente e doti organizzative.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro per commerciali di Adecco che troverete costantemente aggiornata. Per candidarsi, potrete effettuare la registrazione al portale, inserire il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!