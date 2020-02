Offerte lavoro commerciali in Toscana: le ricerche in corso di 3AR

3AR, società di consulenza attiva nel settore business, cerca commerciali in diverse città della Toscana. Vediamo le posizioni aperte e come candidarsi.

Sei alla ricerca di un lavoro come commerciale? Siamo oggi a segnalarti interessanti opportunità con 3AR, azienda che fornisce la consulenza e l’infrastruttura tecnologica necessaria per l’ottimizzazione dei costi e processi aziendali, attraverso una struttura commerciale dedicata esclusivamente al mercato business.

Profilo aziendale

Nata nel 1998 come ditta individuale, 3AR si costituisce nel 2002 come società di capitale, promuovendo prodotti e servizi nel campo delle telecomunicazioni (è, ad esempio, Business Partner di Telecom Italia) e dell’energia, con strutture commerciali legate esclusivamente al mercato business. Oggi l’azienda opera anche nel mercato della defiscalizzazione delle accise e fornisce soluzioni e prodotti Tlc studiati per affrontare i nuovi mercati. Parlando in numeri, conta 100 collaboratori, 50 dipendenti e un fatturato di 12 milioni di euro. Si avvale di una rete di consulenti specializzati che si dedicano interamente alla soddisfazione dei clienti, proponendo in totale trasparenza le soluzioni migliori offerte dai suoi partner.

Posizioni aperte 3AR

3AR seleziona commerciali in diverse città della Toscana. Ecco le posizioni aperte.

Consulente Commerciale Dpr 462/01 – Siena

3AR è uno dei principali riferimenti in Italia per il recupero accise sul Gasolio, le verifiche di messa a terra sugli impianti elettrici e adeguamenti alle normative vigenti. I Principali Servizi in cui i commerciali si specializzeranno saranno:

DPR 462, per le verifiche della messa a terra degli impianti elettrici;

Oltre ad ulteriori servizi direttamente collegati agli adempimenti di legge;

Per questo motivo si ricercano agenti commerciali per ampliamento dell’organico. Questi saranno inseriti nella nostra struttura commerciale e diventeranno Consulenti Normativi. Ogni Consulente Normativo lavorerà nella propria provincia di residenza. I principali requisiti sono:

Propensione al lavoro ad obbiettivi;

Capacità comunicative;

Si offre:

Formazione Continua e Costante specifica nel settore normativo aziendale;

Portafoglio Clienti;

Supporto ed Affiancamento;

Massime Provvigioni nel settore;

Grandissima opportunità di ampliare i propri business con servizi unici.

Consulente Commerciale Dpr 462/01 – Massa

Per ampliamento dell’organico si ricercano quindi degli agenti commerciali. Questi saranno inseriti nella struttura commerciale e diventeranno Consulenti Normativi. Ogni Consulente Normativo lavorerà nella propria provincia di residenza. I principali requisiti che sono:

Propensione al lavoro ad obbiettivi;

Capacità comunicative;

Essere automuniti.

Si offrono:

Formazione Continua e Costante specifica nel settore normativo aziendale;

Supporto ed Affiancamento;

Compenso fisso più bonus ed incentivi.

Consulente Normativo Dpr 462/01 – Livorno

Per questo motivo si ricercano agenti commerciali per ampliamento dell’organico. Zona di lavoro Pistoia e limitrofe. Questi saranno inseriti nella struttura commerciale e diventeranno Consulenti Normativi. Ogni Consulente Normativo lavorerà nella propria provincia di residenza. I principali requisiti sono:

Propensione al lavoro ad obbiettivi;

Capacità comunicative;

Si offre:

Formazione Continua e Costante specifica nel settore normativo aziendale

Portafoglio Clienti

Supporto ed Affiancamento

Massime Provvigioni nel settore

Grandissima opportunità di ampliare i propri business con servizi unici

Posizioni aperte Tribe Italia

La divisione interna di 3AR Tribe Italia, seleziona tecnici commerciali in Toscana. Andiamo a vedere le posizioni aperte e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Commerciale Tecnico – Siena

Tribe Italia- New Internet Provider seleziona in Toscana: una figura di IT Sales Account per pv. La figura si dovrà occupare dello sviluppo della rete vendita con i prodotti esclusivi di:

Tlc e Connettività Dati;

Soluzione informatiche in Cloud;

Hardware;

Servizi Cloud;

Digital Marketing.

Lo scopo è il mantenimento dei clienti attivi e lo sviluppo di nuovi, accompagnandoli verso le nuove tecnologie e l’approccio di nuovi mercati digitali. Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

Passione per le nuove tecnologie e informatica;

Esperienza di Vendita, preferibilmente nel settore IT;

Curiosità, flessibilità, creatività e orientamento alle esigenze dei clienti;

Capacità di lavorare in team.

Saranno valutate anche figure Junior, senza esperienza pregressa, per tali figure è previsto uno stage formativo di 3 mesi retribuito. Successivamente, le figure idonee verranno inserite nell’organigramma aziendale come Sales Account.

Agente Tecnico Commerciale – Siena

Lo scopo è il mantenimento dei clienti attivi e lo sviluppo di nuovi, accompagnandoli verso le nuove tecnologie e l’approccio di nuovi mercati digitali. Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

Passione per le nuove tecnologie e informatica;

Esperienza di Vendita, preferibilmente nel settore IT;

Curiosità, flessibilità, creatività e orientamento alle esigenze dei clienti;

Capacità di lavorare in team.

Saranno valutate anche figure Junior, senza esperienza pregressa, per tali figure è previsto uno stage formativo di 3 mesi retribuito. Successivamente, le figure idonee verranno inserite nell’organigramma aziendale come Sales Account.

Tecnico commerciale – Firenze

Lo scopo è il mantenimento dei clienti attivi e lo sviluppo di nuovi, accompagnandoli verso le nuove tecnologie e l’approccio di nuovi mercati digitali. Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

Passione per le nuove tecnologie e informatica;

Esperienza di Vendita, preferibilmente nel settore IT;

Curiosità, flessibilità, creatività e orientamento alle esigenze dei clienti;

Capacità di lavorare in team.

Saranno valutate anche figure Junior, senza esperienza pregressa, per tali figure è previsto uno stage formativo di 3 mesi retribuito. Successivamente, le figure idonee verranno inserite nell’organigramma aziendale come Sales Account.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro commerciali direttamente su Euspert alla pagina dedicata a 3AR. Per candidarti, effettuare la registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

