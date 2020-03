Offerte lavoro autisti e magazzinieri: le ricerche in corso di Just on Business

Just On Business cerca risorse nel settore logistica e trasporti in diverse regioni del Nord e Centro Italia. Ecco le offerte di lavoro pubblicate su portale Euspert e come candidarsi.

Se stai cercando lavoro nel settore logistica e trasporti, l’Agenzia per il Lavoro Just On Business ricerca diverse risorse, in particolare autisti e magazzinieri, da inserire in aziende presenti nel Nord e Centro Italia. Vediamo di seguito i profili ricercati, i requisiti richiesti e come candidarsi alle offerte di lavoro direttamente sul sito Euspert.

Profilo aziendale

Just On Business è un’Agenzia per il Lavoro presente in diverse città italiane, in particolare nel Nord e Centro Italia nelle regioni di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, ma anche in Lazio e Puglia. Questa Agenzia per il Lavoro si avvale di un’organizzazione consolidata e della collaborazione di personale specializzato in grado di mettere al servizio del lavoratore e del cliente il “know how” e le conoscenze acquisite in anni di esperienza professionale.

Posizioni aperte

Di seguito alcune delle ricerche attualmente in corso di Just On Business suddivise per Regione.

Veneto

Addetti al Picking – Mogliano Veneto (TV)

Si ricercano, per importante azienda operante nel settore della GDO, magazzinieri addetti al Picking. Le risorse verranno adibite alla movimentazione della merce all’interno del magazzino con l’utilizzo del transpallet elettrico, della pistola ottica e del palmare. E’ requisito fondamentale aver maturato esperienza pregressa nella medesima mansione in aziende di medio grande dimensione. Preferibile essere in possesso dell’abilitazione all’utilizzo del carrello elevatore. Lavoro su turni (no notturno). Si richiede disponibilità immediata e ad effettuare straordinari.

Impiegato di magazzino – Mogliano Veneto (TV)

Si ricerca, per importante azienda operante nel settore della GDO, questa figura professionale. La risorsa verrà adibita alle seguenti attività: bollettazione, fatturazione, preparazione lettere di vettura. E’ richiesta pregressa esperienza nella mansione preferibilmente in centri logistici/magazzini. Si richiede buona dimestichezza nell’utilizzo del PC e flessibilità di orario. Si richiede disponibilità immediata e ad effettuare straordinari.

Autista patente E – Mirano (VE)

Per azienda del settore logistico si selezionano autisti con esperienza guida BILICO. Richiesta disponibilità a trasferte Italia. Iniziale contratto in somministrazione, scopo assunzione. Richiesta patente E CQC e carta tachigrafica.

Magazziniere patente C-CQC – Fontanelle (TV)

Si ricerca magazziniere in possesso di patente C-CQC per mansioni di carico-scarico camion, stoccaggio a magazzino, asservimento linee, consegne e prelievi con mezzo aziendale. In possesso patentino muletto. Orario di lavoro: su turni anche notturni.

Lombardia

Addetta/o al Confezionamento – Secugnago (LO)

Si ricercano addetti al confezionamento nella zona di Secugnago (LO). Si richiede: conoscenza della mansione; buona manualità; comprensione della lingua italiana; domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro.

Autista addetto alle consegne – Origgio (VA)

Si seleziona per una nota società questa figura professionale. L’autista ricercato dovrà essere in possesso di patente B ; avere un buona gestione del tempo; avere una buona conoscenza del territorio; precisione e affidabilità.

Piemonte

Addetto Magazzino con Patentino – Torino

Per azienda operante nel settore servizi, si ricerca con urgenza personale in possesso del patentino del muletto e con minima esperienza in ambito logistica. Si richiede disponibilità immediata dal lunedì al sabato, dalle 16.00 alle 22.00.

Emilia Romagna

Magazziniere Categorie Protette L. 68/99 – Savignano sul Rubicone (FC)

Si ricerca questa figura professionale Iscritta alle Categorie Protette L. 68/99. La risorsa si occuperà di: gestione del magazzino, spostamento merce con utilizzo del carrello elevatore, utilizzo del palmare, imballaggio. Richiesto: possesso patente di guida B e buona manualità. E’ richiesta esperienza, anche minima, in mansione di magazziniere o operaio generico. domicilio/residenza in zone limitrofe.

Autista patente C E e CQC – Cesena (FC)

Per rinomata azienda del comprensorio di Cesena si ricerca un Autista con patente C E e CQC. Il candidato dovrà possedere esperienza nella mansione, massima flessibilità oraria, disponibilità a saltuarie trasferte. La risorsa si occuperà di tratte regionali, con viaggi da eseguire principalmente in giornata. Disponibilità ad imparare e gestione dello stress completano il profilo. Domicilio/residenza in zona Cesena e limitrofi.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro logistica e trasporti direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Just on Business. Per candidarsi sarà necessario registrarsi al portale inserendo i propri dati e il proprio il Curriculum Vitae.

