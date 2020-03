Offerte lavoro autisti e addetti consegne a domicilio: le ricerche in corso di Adecco

Adecco ricerca diverse figure professionali, in particolare autisti e addetti alla consegna a domicilio da inserire in aziende del Nord Italia. Vediamo le posizioni aperte e come candidarsi direttamente sul sito Euspert

Adecco è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali del settore logistica e trasporti da inserire in aziende del Nord Italia, in particolare autisti, magazzinieri e addetti alle consegne a domicilio. Vediamo di seguito le ricerche in corso suddivise per regione e come candidarsi.

Adecco Group: profilo aziendale

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di più di 11mila aziende.

Posizioni aperte

Di seguito indichiamo le migliori offerte di lavoro di Adecco pubblicate sul sito Euspert suddivise per regione.

Lombardia

Addetti rifornimento scaffali – Desio (MB)

Adecco Italia SpA, filiale di Desio, ricerca queste figure professionali per aziende operanti nel settore della Gdo. Le risorse inserite si occuperanno delle seguenti mansioni:

movimentazione merci e preparazione della merce;

rifornimento scaffali;

pulizia degli spazi espositivi;

assistenza vendita.

Requisiti richiesti:

Esperienza nel ruolo

Disponibilità a lavorare su turni

Autisti patente B e addetti alle consegne – Settimo Milanese (MI)

Hubsite Logistica Milano ricerca, per Azienda che opera nel settore logistica e trasporti, Autisti-Addetti alle consegne per magazzino a Settimo Milanese (MI).Le risorse si occuperanno di: consegna e sistemazione delle merci presso privati e aziende; attività di carico e scarico; relazione con i clienti. Si richiede:

Patente B da almeno 1 anno

Esperienza nella guida del furgone

Conoscenza del territorio

Cerchiamo risorse dinamiche e motivate, con ottime doti relazionali e capacità di gestire in maniera autonoma il lavoro. Orario: da lunedì alla domenica, fascia oraria 06.00-23.00. Full-time.

Addetto alla gestione giacenze – Tavazzano con Villavesco (Lodi)

Adecco Lodi, ricerca per azienda operante nel settore alimentare un addetto alla gestione delle giacenze. La risorsa si occuperà della verifica quotidiana delle rimanenze presenti nei vari magazzini aziendali e la verifica fisica periodica delle giacenze. Inoltre, dopo opportuna analisi, dovrà comunicare la situazione delle giacenze in modo da orientare correttamente le azioni delle vendite e delle fabbriche. È richiesta:

esperienza pregressa in magazzino,

ottime capacità di analisi,

dimestichezza con excel (tabelle pivot) e sistemi di business intelligence,

disponibilità a trasferte presso la sede.

Buone capacità relazionali, proattività, precisione e autonomia completano il profilo.

Autisti addetti alle Consegne – Provincia di Bergamo

Adecco Italia Spa, per azienda che opera nel settore logistica e trasporti, ricerca Autisti-Addetti alle consegne per magazzino sito in provincia di Bergamo. Le risorse si occuperanno di: consegna e sistemazione delle merci presso privati e aziende; attività di carico e scarico; relazione con i clienti. Si richiede:

Patente B da almeno 1 anno

Esperienza alla guida del furgone

Conoscenza del territorio

Si cercano risorse dinamiche e motivate, con ottime doti relazionali e capacità di gestire in maniera autonoma il lavoro. Orario: da lunedì alla domenica, fascia oraria 06.00-23.00. Full-time.

Fattorini addetti alle consegne – Milano

Le risorse ricercate di occuperanno della preparazione delle merci da consegnare; carico del mezzo; consegna al cliente; redazione di documentazione. Si cercano candidati in possesso di patente B, con esperienza pregressa nella mansione. La risorsa effettuerà le consegne sul territorio di Milano e limitrofi.

Autisti – Milano

Si ricerca autista patente C con CQC, esperienza pregressa di trasporto merci con furgone, attività di carico/scarico e buona conoscenza della provincia di Milano. Orario di lavoro dal lunedì alla domenica full time o su turni.

Addetti Consegna – Binasco (MI)

Adecco Italia Spa filiale di Binasco ricerca, per azienda cliente che opera nel settore logistica, addetti alle consegne per magazzino in Milano, Pavia, Lodi e province. Le risorse si occuperanno di: consegna delle merci presso privati; attività di carico e scarico. Si richiede:

Patente B

Esperienza alla guida del furgone

Conoscenza del territorio di riferimento

Il candidato ideale è dinamico e flessibile, disponibile a lavorare in ambiente caratterizzato da ritmi di lavoro sostenuti, attento agli standard di qualità e produttività proposti dall’azienda. L’orario di lavoro potrà variare in base alle esigenze aziendali. La disponibilità su turni e week end e pregressa esperienza nel settore e utilizzo di strumenti informatici costituisce un requisito preferenziale.

Autisti con esperienza anche minima nel ruolo – Milano

Per aziende si cercano Autisti e Addetti alle consegne. Le risorse si occuperanno di:

consegne a privati e aziende

movimentazione e sistemazione delle merci

attività di carico e scarico

relazione con i clienti

Si richiede:

Patente B da almeno 1 anno

Esperienza anche minima nel ruolo

Conoscenza del territorio

Si cercano risorse dinamiche e motivate, con ottime doti relazionali e capacità di gestire in maniera autonoma il lavoro.

Veneto

Autista – Oderzo (Treviso)

Per azienda operante nella distribuzione di prodotti surgelati in zona Oderzo ricerchiamo un autista. La risorsa ideale possiede esperienza pregressa nella mansione, patenti C CQC e patentino del muletto. Si occuperà del prelievo della merce in magazzino con l’utilizzo del muletto, carico del furgone e consegna. Si richiede disponibilità immediata.

Addetti Rifornimenti Scaffali e Magazzinieri – Padova

Adecco Filiale di Camposampiero ricerca Addetti Rifornimento Scaffali e Magazzinieri per importanti realtà appartenenti alla GDO. I candidati si occuperanno di svolgere operazioni di rifornimento scaffali e stoccaggio merce nei locali adibiti, di aiutare nello svolgere le operazioni di carico/scarico, di effettuare prelievi, spostamento merce. Per la posizione di magazziniere è necessario essere in possesso di patentino muletto ed aver esperienza nella guida, di aver utilizzato transpallet e di aver utilizzato gestionali per carico/scarico merce. Sono richieste:

doti di proattività,

energia,

ottima capacità di organizzazione,

accuratezza e buona dimestichezza con l’utilizzo di sistemi informatici.

E’ richiesta la disponibilità a svolgere lavoro con orario giornaliero e su turni da lunedì alla domenica. E’ valutata positivamente la pregressa esperienza nei ruoli e la provenienza da contesti mediamente strutturati.

Autista – Oderzo (Treviso)

Per azienda operante nella distribuzione di prodotti surgelati in zona Oderzo si ricerca un autista. La risorsa ideale possiede esperienza pregressa nella mansione, patenti C CQC e patentino del muletto. Si occuperà del prelievo della merce in magazzino con l’utilizzo del muletto, carico del furgone e consegna. Si richiede disponibilità immediata.

Addetto/a al Magazzino Settore Alimentare – Venezia

Si cercano addetti/a di magazzino per azienda alimentare in provincia di Venezia. La posizione prevede lo svolgimento delle attività di etichettatura, imballaggio e stoccaggio della merce, picking e prelievo della merce dagli scaffali. Se sei dinamico/a, flessibile e ami lavorare in ambienti frenetici, candidati subito.

Autista – Venezia

Si cerca autista patente C con CQC, esperienza pregressa di trasporto merci con furgone, attività di carico/scarico e buona conoscenza della provincia di Venezia. Orario di lavoro dal lunedì alla domenica con riposo infrasettimanale – fascia oraria 06/23.

Autista Patente C con CQC – Treviso

Si ricerca un autista patente C con CQC, esperienza pregressa di trasporto merci con furgone, attività di carico/scarico e buona conoscenza della provincia di Treviso. Orario di lavoro dal lunedì alla domenica con riposo infrasettimanale – fascia oraria 06/23.

Magazziniere settore alimentare – Treviso

Si cerca un addetto di magazzino per azienda alimentare di Treviso. La posizione prevede lo svolgimento delle attività di etichettatura, imballaggio e stoccaggio della merce, picking e prelievo della merce dagli scaffali.

Piemonte

Magazziniere – Collegno (TO)

Per aziende operante in ambito metalmeccanico e sita in zona Collegno, si cercano addetti al magazzino. La posizione prevede lo svolgimento delle attività di etichettatura, imballaggio e stoccaggio della merce, picking e prelievo della merce dagli scaffali. Il candidato ideale è dinamico e flessibile, disponibile a lavorare in ambiente caratterizzato da ritmi di lavoro sostenuti, attento agli standard di qualità e produttività proposti dall’azienda. Requisiti:

patentino del carrello in corso di validità

pregressa esperienza nel settore e nell’utilizzo di strumenti informatici;

velocità, precisione e flessibilità;

disponibilità su turni compreso quello notturno.

Magazziniere – Moncalieri (TO)

Si ricerca, per azienda di servizi, un magazziniere carrellista. Requisiti:

qualifica/diploma tecnico,

in possesso di patentino,

esperienza nella mansione di almeno 3 anni,

disponibilità full time.

La risorsa selezionata si occuperà dell’attività di controllo, carico/scarico merce in entrata e in uscita, verifica bolle di accompagnamento.

Addetto al Magazzino – Borgosesia (Vercelli)

Per aziende operante in ambito logistico stiamo cercando un Addetto al magazzino. La posizione prevede lo svolgimento delle attività di:

ricevimento e spedizione della merce

imballaggio e stoccaggio della merce

prelievo e riordino della merce

verifica delle giacenze di magazzino

Il candidato ideale è dinamico e flessibile, disponibile a lavorare in ambiente caratterizzato da ritmi di lavoro sostenuti, attento agli standard di qualità e produttività proposti dall’azienda. Requisiti:

pregressa esperienza nel settore;

velocità, precisione e flessibilità;

disponibilità su turni compreso quello notturno.

Autista – Borgosesia (Vercelli)

Per azienda cliente che opera nel settore logistica e trasporti, si ricerca di un Autista. La risorsa si occuperà di:

consegna e sistemazione delle merci presso privati e aziende

attività di carico e scarico

relazione con i clienti.

Si richiede:

Patente B da almeno 1 anno

Esperienza alla guida del furgone

Conoscenza del territorio

Si cercano risorse dinamiche e motivate, con ottime doti relazionali e capacità di gestire in maniera autonoma il lavoro.

Addetto/a al Picking – Biandrate (NO)

Il/la candidato/a, sarà impegnato nelle seguenti attività:

Attività di magazzino;

Carico/scarico;

Prelievo e sistemazione merci sugli scaffali;

Stoccaggio;

Rifornimento e smistamento della merce.

Requisiti richiesti:

disponibilità a lavorare su turni;

pregressa esperienza nella mansione preferibile;

Patente B.

Come candidarsi

Potete consultare queste tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro logistica e trasporti Adecco che troverete costantemente aggiornata. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Metodo Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia! Metodo Lavorare Sempre .