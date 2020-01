Offerte lavoro a Trento: le ricerche in corso di GM Consulting

GM Consulting cerca personale diplomato o laureato da inserire in aziende metalmeccaniche di Trento e provincia: ecco le ricerche in corso e come candidarsi

GM Consulting, società di ricerca e selezione di personale qualificato, ricerca diverse figure professionali a Trento e provincia. Le ricerche in corso riguardano personale da inserire in aziende metalmeccaniche della zona. Vediamo quindi le offerte di lavoro a Trento e provincia pubblicate da GM Consulting sul sito Euspert.

Profilo aziendale

GM Consulting è una società di ricerca e selezione di figure professionali specializzate che opera dal 1996 attraverso un team di consulenti altamente qualificati e complementari in quanto provenienti da esperienze professionali in diversi settori. Questa società, grazie ad una fornita banca dati, è in grado di fare ricerche mirate adottando severi criteri di valutazione in riferimento alle richieste di lavoro delle aziende che si affidano loro. Grazie all’utilizzo di un metodo scientifico sperimentale studiato e certificato dall’Ateneo dell’Università degli Studi di Padova sono in grado di garantire sia alle aziende clienti che ai candidati delle valutazioni non condizionate da criteri di tipo personale.

Offerte di lavoro Trento e provincia

Ecco le ricerche in corso a Trento e provincia di GM Consulting.

Controller

Per azienda di produzione di medie dimensioni, operante nel settore metalmeccanico, si ricerca un/a addetto/a alla contabilità industriale. Il candidato ideale è in possesso di una laurea, ha una buona conoscenza del pacchetto office, in particolare excel e power point ed ha maturato una minima esperienza in analoga mansione. E’ in grado di raccogliere ed analizzare dati, di elaborarli e fornirne una corretta interpretazione e valutazione alla direzione aziendale. Completano il profilo capacità analitiche e relazionali. La risorsa verrà affiancata in fase di inserimento, per poi essere la figura interna di riferimento per le attività di controllo di gestione e reporting e dovrà lavorare in team con le diverse aree aziendali.

Back Office e Commerciale Estero

Per azienda metalmeccanica si ricerca un impiegato commerciale estero con esperienza. Il candidato ideale è in possesso di diploma/laurea, ha una conoscenza della lingua Inglese e gradito Tedesco ed ha una esperienza di 5/6 anni almeno, maturata in analoga mansione, sia nella gestione dell’ordine che nella gestione del cliente. Si richiedono esperienza nella gestione di agenti, competenza nella gestione di mercati sia esteri che Italia, capacità di negoziazione, doti relazionali ed orientamento al team. La risorsa risponderà al direttore commerciale, avrà la responsabilità della gestione dei clienti e del raggiungimento dei budget concordati con la direzione. Sarà inoltre il referente dell’ufficio commerciale per le figure di back office e per la gestione e definizione delle spedizioni.

Manutentori e Tecnici di Produzione

Per azienda di produzione meccanica, leader nel suo settore, si ricercano candidati anche alla prima esperienza, da inserire in officina, come manutentori e/o operatori su macchine. Il candidato ideale ha una formazione tecnico meccanica di base, è fortemente orientato all’apprendimento ed al lavoro in team. Si richiede preferibilmente disponibilità a turni. Si valutano anche candidature disponibili al trasferimento.

Responsabile di Produzione

Azienda di produzione metalmeccanica, ricerca un responsabile di produzione con esperienza. Il candidato ideale è in possesso di un diploma/laurea ad indirizzo tecnico, ha maturato una significativa esperienza nella gestione e programmazione della produzione, in contesti preferibilmente industrializzati, operanti nel settore meccanico. E’ abituato a lavorare su processi produttivi ed a gestire personale operativo, organizzato anche su turni. Completano il profilo ottime doti di leadership, spiccate capacità organizzative, orientamento al problem solving e al raggiungimento di obiettivi. La risorsa avrà la responsabilità di 2 stabilimenti produttivi, situati nella medesima provincia, dovrà supervisionare ed organizzare tutti i reparti produttivi e la manutenzione, garantire il mantenimento dei piani di produzione e degli standard qualitativi. Dovrà inoltre organizzare e motivare il personale operativo, promuovere azioni di miglioramento, controllare i costi e la produttività attraverso la gestione ed implementazione di KPI. Elemento preferenziale saranno conoscenze di lean manufacturing. Si valutano anche candidature disponibili al trasferimento.

Segreteria Commerciale Estero

Per azienda di produzione del settore metalmeccanico, si ricerca una/o addetta/o alla segreteria commerciale estero. Il candidato ideale è in possesso di diploma e/o laurea, ha una buona conoscenza della lingua Inglese e preferibilmente anche del Tedesco, ha maturato anche solo una breve esperienza in analoga mansione. Completano il profilo doti relazionali, capacità organizzative e forte orientamento al risultato. La risorsa sarà inserita nell’ufficio commerciale ed avrà il compito di gestire gli ordini ed i clienti per un’area specifica di mercato.

Come candidarsi

Puoi consultare nel dettaglio tutte le offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro Trento e provincia GM Consulting che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, occorre effettuare la registrazione al portale inserendo i dati personale, il Curriculum Vitae e una Lettera di presentazione mirata.

