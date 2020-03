Offerte di lavoro personale sanitario: le ricerche in corso di Orienta Spa e come candidarsi

L’Agenzia Orienta Spa ricerca personale nel settore sanitario in diverse regioni italiane. Ecco le offerte di lavoro disponibili su portale Euspert e come candidarsi.

Se stai cercando lavoro nel settore sanitario, l’Agenzia per il Lavoro Orienta Spa è alla ricerca di numerose figure professionali in diverse regioni italiane del Nord e del Centro Italia. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale

Orienta Spa è un’Agenzia per il Lavoro fondata nel 1999 specializzata nella gestione delle risorse umane presente su tutto il territorio nazionale con oltre 50 filiali di cui 8 divisioni specialistiche riguardanti i settori di Edilizia, Sanità, ICT, Fashion & Luxury, Agricoltura, Turismo, Truck e International Research. Oltre alla ricerca e selezione del personale da inserire in diversi settori di attività, il Gruppo Orienta si occupa anche dello sviluppo ed erogazione di corsi di formazione personalizzati in riferimento alle esigenze delle Aziende e possono essere totalmente gratuiti in quanto finanziati dal fondo Forma. Temp e da Fondi Interprofessionali come anche della gestione e sviluppo di servizi di outsourcing e della consulenza nell’organizzazione e gestione del personale.

Posizioni aperte

Di seguito alcune delle ricerche attualmente in corso di Orienta Spa suddivise per Regione.

Veneto

Operatore Sociosanitario – Noventa Padovana (PD) . Orienta Divisione Healthcare & Wellness ricerca per casa di riposo questa risorsa per inserimento immediato. Si richiede: attestato di qualifica OSS; attestati corsi per la sicurezza generale e specifica; esperienza di lavoro in strutture residenziali per anziani.

. Orienta Divisione Healthcare & Wellness ricerca per casa di riposo questa risorsa per inserimento immediato. Si richiede: attestato di qualifica OSS; attestati corsi per la sicurezza generale e specifica; esperienza di lavoro in strutture residenziali per anziani. Farmacista – Verona. Si cerca n. 1 Farmacista per Farmacia in Provincia di Verona. Requisiti indispensabili: Laurea in Farmacia o CTF, abilitazione e iscrizione all’Ordine professionale; esperienza nel ruolo, anche breve.

Si cerca n. 1 Farmacista per Farmacia in Provincia di Verona. Requisiti indispensabili: Laurea in Farmacia o CTF, abilitazione e iscrizione all’Ordine professionale; esperienza nel ruolo, anche breve. Tecnico di laboratorio biomedico – Padova . Orienta spa seleziona con urgenza queste figure professionali per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio del Veneto e Padova e provincia. Si richiede Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico oppure diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (vecchio ordinamento), iscrizione all’ordine e disponibilità immediata al lavoro. L’esperienza nella mansione sarà requisito preferenziale, ma si valutano anche profili che abbiano svolto tirocini universitari.

. Orienta spa seleziona con urgenza queste figure professionali per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio del Veneto e Padova e provincia. Si richiede Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico oppure diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (vecchio ordinamento), iscrizione all’ordine e disponibilità immediata al lavoro. L’esperienza nella mansione sarà requisito preferenziale, ma si valutano anche profili che abbiano svolto tirocini universitari. OSS – Padova . Si seleziona con urgenza OSS per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio del Veneto. E’ richiesto il possesso dell’attestato di OSS – Operatore Socio Sanitario, preferibile esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata al lavoro

. Si seleziona con urgenza OSS per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio del Veneto. E’ richiesto il possesso dell’attestato di OSS – Operatore Socio Sanitario, preferibile esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata al lavoro Infermiere – Padova. Si selezionano con urgenza Infermieri per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio della provincia di PADOVA. Si richiedono laurea in Infermieristica ed iscrizione attiva al FNOPI – Ordine Professioni Infermieristiche, preferibile esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata al lavoro.

Lombardia

OSS – Operatori Socio Sanitari – Mantova . Orienta seleziona con urgenza OSS – OPERATORI SOCIO SANITARI per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio provinciale. E’ richiesto il possesso dell’attestato di OSS – Operatore Socio Sanitario, preferibile esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata al lavoro.

. Orienta seleziona con urgenza OSS – OPERATORI SOCIO SANITARI per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio provinciale. E’ richiesto il possesso dell’attestato di OSS – Operatore Socio Sanitario, preferibile esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata al lavoro. Tecnico di laboratorio biomedico – Mantova. Si selezionano con urgenza Tecnici di laboratorio biomedico per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio della provincia di Mantova. Si richiede Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico oppure diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (vecchio ordinamento), iscrizione all’ordine e disponibilità immediata al lavoro. L’esperienza nella mansione sarà requisito preferenziale, ma si valutano anche profili che abbiano svolto tirocini universitari.

Si selezionano con urgenza Tecnici di laboratorio biomedico per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio della provincia di Mantova. Si richiede Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico oppure diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (vecchio ordinamento), iscrizione all’ordine e disponibilità immediata al lavoro. L’esperienza nella mansione sarà requisito preferenziale, ma si valutano anche profili che abbiano svolto tirocini universitari. Infermieri – Mantova . Orienta spa seleziona con urgenza infermieri per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio della provincia di Mantova. Si richiedono laurea in Infermieristica ed iscrizione attiva al FNOPI – Ordine Professioni Infermieristiche, preferibile esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata al lavoro.

. Orienta spa seleziona con urgenza infermieri per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio della provincia di Mantova. Si richiedono laurea in Infermieristica ed iscrizione attiva al FNOPI – Ordine Professioni Infermieristiche, preferibile esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata al lavoro. Infermiere professionale – Brescia . Orienta S.p.A Healthcare Division ricerca con urgenza per strutture sanitarie dislocate sul territorio di Brescia e provincia questa figura professionale. L’infermiere o infermiera ideale ha maturato esperienza anche solo di tirocinio universitario, in area medica, chiururgica oppure in area emergenza-urgenza, ma c’è un’ampia disponibilità a valutare anche aree d’esperienza diverse. E’ una persona con ottime doti di comunicazione e predisposizione alla relazione con i pazienti. Si richiede laurea in Infermieristica ed iscrizione al FNOPI – Ordine Professioni Infermieristiche. Disponibilità immediata all’avvio al lavoro.

. Orienta S.p.A Healthcare Division ricerca con urgenza per strutture sanitarie dislocate sul territorio di Brescia e provincia questa figura professionale. L’infermiere o infermiera ideale ha maturato esperienza anche solo di tirocinio universitario, in area medica, chiururgica oppure in area emergenza-urgenza, ma c’è un’ampia disponibilità a valutare anche aree d’esperienza diverse. E’ una persona con ottime doti di comunicazione e predisposizione alla relazione con i pazienti. Si richiede laurea in Infermieristica ed iscrizione al FNOPI – Ordine Professioni Infermieristiche. Disponibilità immediata all’avvio al lavoro. Tecnico di laboratorio biomedico – Brescia. Orienta S.p.A. Healthcare Division seleziona per immediato inserimento in strutture sanitarie della provincia di Brescia tecnici di laboratorio biomedico. Requisiti: Possesso di laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3) oppure diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento; si richiede inoltre Iscrizione all’ordine. L’esperienza nella mansione sarà requisito preferenziale, ma si valutano anche profili che abbiano svolto tirocini universitari.

Piemonte

Infermiere/a – Cuneo . Si ricerca per strutture socio assistenziali in Piemonte queste figure professionali Si richiede: Attestato di laurea in scienze infermieristiche; Iscrizione all’albo; Esperienza pregressa nella mansione.

. Si ricerca per strutture socio assistenziali in Piemonte queste figure professionali Si richiede: Attestato di laurea in scienze infermieristiche; Iscrizione all’albo; Esperienza pregressa nella mansione. Tecnico di laboratorio biomedico – Cuneo. Si ricerca per strutture sul territorio piemontese questa figura professionale. Si richiede: laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3) oppure diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento; iscrizione all’ordine; esperienza pregressa nel ruolo.

Si ricerca per strutture sul territorio piemontese questa figura professionale. Si richiede: laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3) oppure diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento; iscrizione all’ordine; esperienza pregressa nel ruolo. Infermiera/a – Saluzzo . Orienta ricerca per strutture socio assistenziali in Piemonte questa figura professionale. Si richiede: Attestato di laurea in scienze infermieristiche; Iscrizione all’albo; Esperienza pregressa nella mansione. La ricerca ha carattere di urgenza e si richiede disponibilità immediata.

. Orienta ricerca per strutture socio assistenziali in Piemonte questa figura professionale. Si richiede: Attestato di laurea in scienze infermieristiche; Iscrizione all’albo; Esperienza pregressa nella mansione. La ricerca ha carattere di urgenza e si richiede disponibilità immediata. Tecnico di laboratorio biomedico – Saluzzo. Orienta ricerca per strutture sul territorio piemonte questa figura professionale. Si richiede: laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3) oppure diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento; iscrizione all’ordine; esperienza pregressa nel ruolo.

Toscana

OSS – Firenze . Orienta divisione sanità ricerca OSS per struttura sanitaria situata a Firenze zona Via Bolognese. Requisiti richiesti: Qualifica di OSS; disponibilità a partire dal primo di aprile.

. Orienta divisione sanità ricerca OSS per struttura sanitaria situata a Firenze zona Via Bolognese. Requisiti richiesti: Qualifica di OSS; disponibilità a partire dal primo di aprile. Fisioterapista – Dicomano (FI) . Orienta Spa Healthcare Division ricerca per RSA situata in zona Dicomano questa figura professionale. Requisiti: Laurea in Fisioterapia e iscrizione all’ordine di riferimento; Preferibile pregressa esperienza lavorativa.

. Orienta Spa Healthcare Division ricerca per RSA situata in zona Dicomano questa figura professionale. Requisiti: Laurea in Fisioterapia e iscrizione all’ordine di riferimento; Preferibile pregressa esperienza lavorativa. Operatori Socio Sanitari – Impruneta (FI). Orienta Spa Divisione sanitaria ricerca n.2 Operatori Socio Sanitari per Struttura sanitaria di Impruneta (Firenze). Requisiti: Qualifica di Operatore socio sanitario, preferibile esperienza nella mansione, domicilio in zone intorno a Impruneta – Galluzzo – Certosa, disponibilità a lavorare su turni.

Emilia Romagna

OSS e Infermieri – Bologna . Orienta ricerca per strutture socio assistenziali in Emilia Romagna: OSS e Infermieri, si richiede: Attestato di qualifica OSS/ Laurea Infermieristica; esperienza pregressa nella mansione. La ricerca ha carattere di urgenza e si richiede disponibilità immediata.

. Orienta ricerca per strutture socio assistenziali in Emilia Romagna: OSS e Infermieri, si richiede: Attestato di qualifica OSS/ Laurea Infermieristica; esperienza pregressa nella mansione. La ricerca ha carattere di urgenza e si richiede disponibilità immediata. Tecnici di laboratorio biomedico – Modena. Orienta seleziona con urgenza queste risorse per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio dell’emilia Romagna e della Lombardia. Si richiede Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico oppure diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (vecchio ordinamento), iscrizione all’ordine e disponibilità immediata al lavoro. L’esperienza nella mansione sarà requisito preferenziale, ma si valutano anche profili che abbiano svolto tirocini universitari.

Orienta seleziona con urgenza queste risorse per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio dell’emilia Romagna e della Lombardia. Si richiede Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico oppure diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (vecchio ordinamento), iscrizione all’ordine e disponibilità immediata al lavoro. L’esperienza nella mansione sarà requisito preferenziale, ma si valutano anche profili che abbiano svolto tirocini universitari. OSS – Operatori Socio Sanitari – Mirandola (MO) . Orienta seleziona con urgenza OSS per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio dell’Emilia Romagna e della Lombardia. E’ richiesto il possesso dell’attestato di OSS – Operatore Socio Sanitario, preferibile esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata al lavoro.

. Orienta seleziona con urgenza OSS per strutture sanitarie pubbliche e private dislocate sul territorio dell’Emilia Romagna e della Lombardia. E’ richiesto il possesso dell’attestato di OSS – Operatore Socio Sanitario, preferibile esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata al lavoro. Infermiere – Ferrara. Orienta ricerca con urgenza queste risorse per strutture sanitarie dislocate sul territorio di Ferrara e provincia. L’infermiere o infermiera ideale ha maturato esperienza anche solo di tirocinio universitario, in area medica, chirurgica oppure in area emergenza-urgenza, ma c’è un’ampia disponibilità a valutare anche aree d’esperienza diverse. E’ una persona con ottime doti di comunicazione e predisposizione alla relazione con i pazienti. Si richiede laurea in Infermieristica ed iscrizione al FNOPI – Ordine Professioni Infermieristiche. Disponibilità immediata all’avvio al lavoro.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro personale sanitario direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Orienta S.p.A.. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

