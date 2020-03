Offerte di lavoro per supermercati GDO di Adecco: posizioni aperte e come candidarsi

Adecco, è attualmente alla ricerca di risorse da inserire in aziende operanti nel settore della GDO in particolare figure di Addetti al Controllo Accessi. Vediamo di seguito le offerte di lavoro e come candidarsi.

Sei alla ricerca di un’occupazione nella Grande Distribuzione Organizzata? Adecco, è attualmente alla ricerca di risorse da inserire in aziende operanti in questo settore, in particolare figure di Addetti al Controllo Accessi. Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro del settore GDO pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito tutti i dettagli e come candidarsi.

Profilo aziendale

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di oltre 11mila aziende.

Posizioni aperte

Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro di Adecco del settore della Grande Distribuzione pubblicate sul sito Euspert suddivise per regione.

Lombardia

Commesso/a di punto vendita – Codogno (Lodi)

Si ricerca un commesso/a per punto vendita sito nelle vicinanze di Codogno la quale si occuperà dell’attività di cassa, della sistemazione della merce sugli scaffali e del rapporto con la clientela. Se hai già maturato esperienza come addetto/a alle vendite o cassiere/a nel settore della GDO o della ristorazione, candidati.

Addetti Controllo Accessi – Province di Milano, Varese e Pavia

Adecco Italia Spa è alla ricerca di Addetti controllo accessi. Si ricercano risorse per l’attività di rilevazione temperatura corporea con infrarossi, per il controllo degli accessi presso il supermercato di riferimento, come da azione prevista dal protocollo sulla sicurezza sul lavoro. Si richiede:

pregressa esperienza in attività a contatto con i clienti

disponibilità immediata

disponibilità a lavorare su turni (fascia mattutina o pomeridiana)

patente B – automunito/a

Luogo:

Brebbia (Varese)

Ispra (Varese)

Angera (Varese)

Lavena Ponte Tresa (Varaese)

Cuveglio (Varese)

Caronno Pertusella (Varese)

Castiglione Olona (Varese)

Bollate (Milano)

Canegrate (Milano)

Vigevano (Pavia)

Addetti/e vendita – Provincia di Bergamo

Adecco Italia SpA ricerca, per supermercati siti in Bergamo e provincia queste figure professionali. Le risorse inserite si occuperanno delle seguenti mansioni:

movimentazione merci preparazione della merce

rifornimento scaffali

gestione cassa

Requisiti richiesti:

Esperienza nel ruolo

Disponibilità a lavorare su turni

Scaffalista – Rovato (Brescia)

Si ricerca per importante azienda operante nel settore della GDO ADDETTI/E AL RIFORNIMENTO SCAFFALI. Le risorse si occuperanno di sistemazione merce, rifornimento scaffali/magazzino e assistenza alla clientela. Cerchiamo candidati che:

siano immediatamente disponibili a lavorare,

non abbiano problemi a svolgere lavori pratici e manuali,

siano flessibili e con una buona predisposizione al contatto con il pubblico.

Emilia Romagna

Addetti vendita – Parma

Sei interessato a lavorare nella GDO? Puoi dare una disponibilità su turni?

Stiamo cercando Addetti vendita sul territorio di Parma. Lavorerai in un ambiente dinamico, occupandoti di movimentare la merce, rifornire gli scaffali, assistere la cliente, gestire la cassa.

Addetti vendita – Correggio (Reggio Emilia)

Adecco Italia SpA ricerca Addetti vendita. Le risorse inserite si occuperanno delle seguenti mansioni:

movimentazione merci preparazione della merce

rifornimento scaffali

gestione cassa

Requisiti richiesti:

Esperienza nel ruolo

Disponibilità a lavorare su turni

Addetto rifornimento scaffali – Correggio (Reggio Emilia)

Per azienda operante nel settore della Gdo si ricerca Addetto rifornimento scaffali. Le risorse inserite si occuperanno delle seguenti mansioni:

movimentazione merci preparazione della merce,

rifornimento scaffali,

pulizia degli spazi espositivi,

assistenza vendita.

Requisiti richiesti:

Esperienza nel ruolo

Disponibilità a lavorare su turni

Magazziniere – Correggio (Reggio Emilia)

Per azienda operante in ambito dei trasporti e logistica si cercano addetti al magazzino. La posizione prevede lo svolgimento delle attività di etichettatura, imballaggio e stoccaggio della merce, picking e prelievo della merce dagli scaffali. Il candidato ideale è dinamico e flessibile, disponibile a lavorare in ambiente caratterizzato da ritmi di lavoro sostenuti, attento agli standard di qualità e produttività proposti dall’azienda. Inoltre si richiede:

pregressa esperienza nel settore e nell’utilizzo di strumenti informatici;

velocità, precisione e flessibilità;

disponibilità su turni compreso quello notturno;

Addetto/a Rifornimento Scaffali – Castelvetro di Modena (Modena)

Si ricerca per Azienda operante nel settore della Grande Distribuzione Organizzata: Addetto/a rifornimento scaffali. La risorsa inserita si occuperà di:

movimentazione merci preparazione della merce,

rifornimento scaffali,

pulizia degli spazi espositivi,

assistenza vendita.

Sono necessarie ottime capacità organizzative e precisione per l’allestimento e l’esposizione della merce.

Veneto

Addetto Vendite – Portogruaro (VE)

Adecco Italia Spa – filiale Hubsite di Padova – ricerca per importante realtà italiana operante nella GDO, la figura professionale di: Addetto reparto carne/pesce. È richiesta una minima esperienza nello stesso ruolo o in contesti di ristorazione, gastronomia, preparazione cibi e somministrazione alimenti presso negozi o simili.

Store Manager – Verona

Per prestigiosa azienda ambito GDO, si ricerca la figura di un/a Store Manager – Responsabile Punto Vendita con competenze in ambito magazzino e vendita. Il/La candidato/a ideale avrà il presidio completo dei processi gestionali e operativi del punto vendita, volti al miglioramento delle vendite e delle risorse. Raggiungerà gli obiettivi di vendita attraverso lo sviluppo delle risorse, il loro coinvolgimento e creando un clima partecipativo, attraverso la ricerca e proposta di stimoli commerciali e attenzione ai clienti. Alla risorsa verrà richiesto di operare in sinergia con tutto il team e di essere operativo/a sia in magazzino che in negozio/cassa per la vendita e il supporto ai colleghi. Requisiti:

Diploma o Laurea

Esperienza pregressa in ruoli similari presso aziende modernamente strutturate appartenenti al settore

Ottime doti organizzative e gestionali

Spiccate capacità di relazione e comunicazione

Problem Solving Operativo

Forte predisposizione alla gestione del business finalizzato al raggiungimento dei risultati economici

Si richiede massima flessibilità oraria.

Addetto Alle Vendite – Mogliano Veneto (TV)

Adecco Italia Spa – filiale Hubsite di Padova – ricerca per importante realtà italiana operante nella GDO, la figura professionale di: Addetto reparto gastronomia/ortofrutta. È richiesta una minima esperienza nello stesso ruolo o in contesti di ristorazione, gastronomia, preparazione cibi e somministrazione alimenti presso negozi o simili.

Magazziniere – Belluno

Hai esperienza nel settore alimentare? La gestione del magazzino per te non ha segreti? Stiamo cercando un addetto di magazzino per azienda alimentare in provincia di Belluno. La posizione prevede lo svolgimento delle attività di etichettatura, imballaggio e stoccaggio della merce, picking e prelievo della merce dagli scaffali. Se sei dinamico, flessibile e ami lavorare in ambienti frenetici, candidati subito!

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro Adecco settore GDO che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

