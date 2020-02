Offerte di lavoro operai e magazzinieri a Modena e provincia: le ricerche in corso di Orienta

L’Agenzia Orienta Spa ricerca operai e magazzinieri da inserire in aziende di Modena e provincia. Ecco le offerte di lavoro disponibili su portale Euspert e come candidarsi.

Se stai cercando lavoro come operaio o come magazziniere, l’Agenzia per il Lavoro Orienta Spa è alla ricerca di numerose figure professionali da inserire in aziende presenti a Modena e provincia. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale

Orienta Spa è un’Agenzia per il Lavoro fondata nel 1999 specializzata nella gestione delle risorse umane presente su tutto il territorio nazionale con oltre 50 filiali di cui 8 divisioni specialistiche riguardanti i settori di Edilizia, Sanità, ICT, Fashion & Luxury, Agricoltura, Turismo, Truck e International Research. Oltre alla ricerca e selezione del personale da inserire in diversi settori di attività, il Gruppo Orienta si occupa anche dello sviluppo ed erogazione di corsi di formazione personalizzati in riferimento alle esigenze delle Aziende e possono essere totalmente gratuiti in quanto finanziati dal fondo Forma. Temp e da Fondi Interprofessionali come anche della gestione e sviluppo di servizi di outsourcing e della consulenza nell’organizzazione e gestione del personale.

Posizioni aperte operai

Di seguito alcune delle ricerche attualmente in corso di Orienta Spa come operai.

Operaio Turnista Addetto all’impianto – Mirandola (MO) . Per azienda multinazionale del settore biomedicale si ricerca un operatore di linea, addetto al controllo del flusso produttivo, dell’etichettatura e della movimentazione dei pallet all’interno del magazzino. Costituisce titolo preferenziale essere in possesso dell’attestato del carrello elevatore. Disponibilità a lavorare a ciclo continuo e ad effettuare straordinari. Il candidato ideale risiede nella bassa modenese ed è automunito. Buona dimestichezza all’utilizzo del pc e del barcode. Minima esperienza all’utilizzo del transpallet elettrico.

Addetta alle pulizie – Mirandola (MO). Si ricerca per azienda in zona Mirandola una figura di addetta alle pulizie. La risorsa si occuperà di pulizie di uffici e produzione. Richiesta breve esperienza nella mansione. Orario di lavoro dalle 06.00 alle 09.00 dal lunedì al venerdì ma si richiede disponibilità a qualche ora straordinaria.

Operatore e Programmatore di centro di lavoro verticale – Nonantola (MO). Si ricerca questa risorsa con pluriennale esperienza maturata nella mansione. Il candidato ideale possiede buona conoscenza del disegno tecnico meccanico e competenze di programmazione Fanuc. Dovrà impostare e programmare la macchina, attrezzarla e seguire tutte le fasi di produzione del pezzo. Richiesta provenienza dal settore metalmeccanico e disponibilità immediata.

Addetto/a alle pulizie industriali – Modena. Si ricerca per importante azienda operante nel settore multiservizi, un/a addetto/a alle pulizie industriali. La figura inserita si occuperà di svolgere un servizio di pulizie di tipologia industriale presso capannoni in ristrutturazione siti a Modena. La figura ideale ha già avuto un'esperienza pregressa nella stessa mansione e conosce l'utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE).

Posizioni aperte magazzinieri

Operatore di magazzino – Mirandola (MO) . Si ricerca un magazziniere munito di patentino del carrello in corso di validità con buona movimentazione manuale dei carichi. Si richiede almeno un anno di esperienza nel ruolo e l’utilizzo del carrello frontale elettrico e trilaterale. Disponibilità immediata. Patentino del carrello ed esperienza di almeno un anno nella movimentazione e nell’utilizzo del muletto.

Magazziniere – Fiorano Modenese (MO). Si ricerca per azienda del settore logistico magazzinieri con esperienza anche breve nel ruolo, preferibilmente in possesso dell'attestato per la guida del carrello elevatore, per mansioni di accettazione merci in entrata, carico/scarico merci e preparazione ordini. Richiesta disponibilità immediata e residenza in zona.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Modena. Si ricerca per importante realtà nel settore della Logistica un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Si richiede comprovata esperienza nella mansione nel settore logistico, attestati abilitanti in corso di validità, conoscenza degli indici NIOSH e una forte volontà di apprendimento e crescita professionale.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro operaio e offerte di lavoro magazziniere direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Orienta S.p.A.. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

